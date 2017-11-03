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Теги: армия (8324) поздравление (688) Порошенко (14212) ракеты (623) Гройсман (3594) артиллерия (206)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко и Гройсман поздравили украинских воинов с Днем артиллерии, инженерных и ракетных войск. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских артиллеристов, ракетчиков и военных инженеров с профессиональным праздником.

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Я уже переживать начал, скоро полдень, а пэтя с вовой-носки еще не поздравляли
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росися вперде d82e7584 - так это же не их праздник - забыли просто.. Вот если бы "День торговли и пищевой промышленности..."
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Видать ветерана Лешу-тилериста поздравляли
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С праздником - БОГИ ВОЙНЫ - могу только подчеркнуть - С Вами хорошо - а вот без вас совсем плохо )))
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***
Сын приехал на побывку к матери из артиллерийского полка.
Поел, взял кота на руки, сел у печки, греется. Его разморило и он задремал.
Тут из затухающей печки выскакивает уголёк и падает на ковёр.
Отец как закричит:
- Огонь!
Сын вскакивает, кидает кота в печь, задвигает заслонку:
- Орудие к бою!



***ПиСи : кот живой - печь затухающая...
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а маіріупольський "суд" й апеляційний "суд" донецької облатсі долучились до привітань?!
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Барыга хватит поздравлять и награждать, что будешь делать с агрессией внутри страны? Посмотри на французского президента, там нет войны, но когда кто то кого то подстрелил или взорвал, он ввёл чрезвычайное положение и законом закрепил.
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вітання Героям! дякуемо Президенту. мій голос за нього
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Мы за тебя рады.
Пока герои воюют в Украине, в Харькове оккупанты снимают мыльные сериалы про войнушки.
Героям - слава! Только непонятно как президент страны смотрит в глаза героям, которых хороним почти каждый день.
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Насипайте москалям подарунків та побільше... З Святом Шановні!Порошенко и Гройсман поздравили украинских воинов с Днем артиллерии, инженерных и ракетных войск - Цензор.НЕТ 5793
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А может пальнем по врагам с большой пушки,ночью,чтобы никто не видел.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко и Гройсман поздравили украинских воинов с Днем артиллерии, инженерных и ракетных войск. ВИДЕО
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