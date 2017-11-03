Порошенко и Гройсман поздравили украинских воинов с Днем артиллерии, инженерных и ракетных войск. ВИДЕО

990 20Теги: армия (8324) поздравление (688) Порошенко (14212) ракеты (623) Гройсман (3594) артиллерия (206) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 10:58 Порошенко и Гройсман поздравили украинских воинов с Днем артиллерии, инженерных и ракетных войск. ВИДЕОПрезидент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских артиллеристов, ракетчиков и военных инженеров с профессиональным праздником. читать источник x Мне нравится 4
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Сын приехал на побывку к матери из артиллерийского полка.
Поел, взял кота на руки, сел у печки, греется. Его разморило и он задремал.
Тут из затухающей печки выскакивает уголёк и падает на ковёр.
Отец как закричит:
- Огонь!
Сын вскакивает, кидает кота в печь, задвигает заслонку:
- Орудие к бою!
***ПиСи : кот живой - печь затухающая...
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Пока герои воюют в Украине, в Харькове оккупанты снимают мыльные сериалы про войнушки.
Героям - слава! Только непонятно как президент страны смотрит в глаза героям, которых хороним почти каждый день.
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