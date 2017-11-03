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Теги: армия (8324) ВДВ (264) Забродский (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Никто не собирается открещиваться от голубых беретов. Это наша история", - командующий ВДВ Забродский об изменениях в десантных войсках. ВИДЕО

Командующий ВДВ Михаил Забродский рассказал об изменениях в десантных войсках.

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Пуля производит удивительные изменения в голове, даже когда попадает в задницу.
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Чтобы знать откуда цитата, книжки нужно читать, а не только какашки животных и сломанные ветки на тропе
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((у всех своя работа - которую надо делать профессионально))
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((да я в курсе - только неудобно было размешать - а то вдруг обидяться))
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Досить вже тих "голубих" беретів. Всі ці "кольори" це радянське минуле, коли була велика непрофесійна армія робочих та крестьян. Ці часи минули, тепер в Україні буде армія професіональних військових, для яких служба це буде покликання а не примусівка. А для військового-професіонала колір берету не має значення, а має значення рівень майстерності та кількість перемог.
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впервые согласен с тобой, действительно, пришло время перемен и этом времени Украина поворачивается к цивилизованному миру лицом, а к Раше задницей... и точка.
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Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по беретам,
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым цветом.

За дюралевым бортом шум мотора,
Синева лежит на крыльях как краска.
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.

Помню, в детстве на коврах - самолётах
Неизвестные открыли маршруты,
А теперь нашлась нам в небе работа -
Синевою наполнять парашюты.

Расплескалась синева, расплескалась,
По петлицам разлилась, по погонам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По суровым, по десантным законам.
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Та дело не в названиях и цветах формы а качестве военных что бы они были сыты одеты и професионально обучены
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Как уже эти "историки" запарили. Такая же фигня с памятникми членину. Не сносите, это история. Освободим мы Донецк, а там памятник мотороллеру. Не сносить? Это тоже история? Или в Крыму памятник трахальщику кота тоже оставить?
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Так в Дыре вообще целые кладбища "ополченцев" с кучей "памятников".
Что с ними делать? Под бульдозер?
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Именно. И по телевизору показать за поребрик. Чтобы желающих не было являться с "освободительными походами".
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В заброшенные шахты!
Туда, где брали оружие...
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Можна і залишити за умови, що кота за кацапом поміняти місцями. Нехай наш бандерівський котик має клятого кацапа
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Забродский настоящий воин. 95 бригада ВДВ при его руководстве была признана Пентагоном лучшей ДШБ в мире.
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А що, глава Пентагону тобі особисто не доповів?
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Кажется в Одессе во время 2-ой мировой была ул.Гитлера....
Может оставим? Это ж типа история........
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знакомые с Германии говорят, что ему уже готовы памятник поставить... т..к в Берлине от черножопых житья нет..., вечером пройти нельзя...
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Оффтоп )))
Новости из Дурдома.
В РФ студент зарезал преподавателя, сделал селфи с трупом, а потом самоубился.

Мораль сей басни такова: если уж начал резать русню, то остановиться невозможно! )))
"Никто не собирается открещиваться от голубых беретов. Это наша история", - командующий ВДВ Забродский об изменениях в десантных войсках - Цензор.НЕТ 228
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Забродский хороший вояка и главное - молодой... Сменить бы еще Генштаб полностью на молодых ребят с опытом войны на передовой, может с ранениями, которые не позволяют полноценно быть в строю... И тогда бы дело точно пошло на лад.
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Форма важна,но содержание все-таки определяющее.
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Чтобы не перепутать своих с чужими, если придется штурмовать Кремль.)))
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...Никто не собирается открещиваться от голубых беретов...
Правильно. Не нужно. Все должны помнить то пьяное быдло в голубых беретах, которое лезло в фонтаны...
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Очень хорошо, что убрали голубые береты.
Надеюсь, вместе с ними уберут и тельняшки.
Довольно этой парашинской мишуры.
П.С.
Кстати, для любителей "голубого и полосатого".
Ни рюсько-совейский десант, ни морская пехота нигде реально не прославились - как десант и морская пехота.
В отличие он американцев и англичан, у которых с этим полный порядок.
Так что нужно строить свою историю спецвойск, а не оглядываться на Парашу.
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Вот не надо только ерунду писать:

Десант в Лиинахамари 12 - 14 октября 1944 года - тактический морской десант, высаженный Северным флотом в ходе Петсамо-Киркенесской операции Великой Отечественной войны.
Десантная операция была проведена на высоком уровне и увенчалась полным успехом: 14 октября окрестности порта и важные дороги вдоль побережья были очищены от противника, а на следующий день штурмом был взят город Петсамо (Печенга).
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Малиновый берет
Не следует путать с Краповым беретом - форменным головным убором частей и подразделений специального назначения внутренних войск ряда стран СНГ.
Голубой цвет подбоя (кантов, околышей, погон и т. п.) был возвращен ВДВ только в 1963 году, в экспериментальном порядке. Окончательное же утверждение голубого подбоя для ВДВ произошло только в 1969 году (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1969 г. № 4024-VII и Постановление Совета Министров СССР от 30.05.1969 г. № 417), одновременно с введением военной формы одежды нового образца (которая с незначительными изменениями дожила до развала СССР). Отсюда возник изначальный малиновый цвет берета[1].
Своим появлением у советских десантников малиновый берет обязан художнику А. Б. Жуку. 30 июня 1967 года командующий ВДВ генерал-полковник Василий Филиппович Маргелов утвердил его рисунки новой формы одежды для десантников, в том числе и два берета. При повседневном обмундировании предполагалось ношение берета защитного цвета с красной звездой. Однако этот берет так и остался на бумаге. На рисунке десантника в малиновом берете Маргелов поставил резолюцию: «Оставить для парадов в Москве». С правой стороны берета располагался голубой флажок с эмблемой ВДВ, а спереди - звезда в венке из колосьев. У офицеров на берете носилась кокарда с эмблемой образца 1955 года и летная эмблема (звезда с крыльями). Малиновые береты стали поступать на снабжение в войска в августе-сентябре 1967 года. На военном параде 7 ноября 1967 года впервые по Красной площади прошли парашютно-десантные подразделения в новой форме и беретах. Несколько позже малиновые береты были заменены на голубые[2].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82
"Никто не собирается открещиваться от голубых беретов. Это наша история", - командующий ВДВ Забродский об изменениях в десантных войсках - Цензор.НЕТ 4395
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Все десантные операции заканчивались крахом. Я не знаю ни одной успешной такой войсковой операции. Поэтому реорганизация ВДВ из "воздушных" в "аэромобильные" - то бишь "повышенной мобильности" - это нормальный процесс. Что мешает такому процессу ? Крайне низкое качество "средств доставки пехоты" - где MRAPы, я вас спрашиваю ? А нету - бо то ж КРАЗ тогда заказ получит, а не "Богдан" #самизнаетекого.
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Можливо "голубой бєрєт" має ганебне походження в 1968 році інтервенти в Чехословатчину есесерівські маскувалися під блакитні каски ООН, маскуватися під миротворців, це так па-русскі.
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Думать сегодня надо о боевой экипировке (каске, бронежилете, и т.д.) А о парадных нарядах,- рано пока...
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И никто не собирается открещиваться от черного
знамени анархии и БАТЬКА МАХНО.
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на самом деле срвершенно не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она хорошо ловила мышей (с). Тут два аспекта: первый, что голубые береты традиционно носят военнослужащие миротворческих миссий ООН, поэтому почему бы и не изменить цвет, второй, что наши ВДВ, честно говоря, проявили себя неоднозначно, а командование просто плохо. Поможет ли переименование в десантно-штурмовые войска, время покажет, но, пожалуй, дело не в названии...
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Игорьl,школота марш на уроки!это сайт для взрослых.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Никто не собирается открещиваться от голубых беретов. Это наша история", - командующий ВДВ Забродский об изменениях в десантных войсках. ВИДЕО
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