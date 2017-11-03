"Никто не собирается открещиваться от голубых беретов. Это наша история", - командующий ВДВ Забродский об изменениях в десантных войсках. ВИДЕО

6064 47Теги: армия (8324) ВДВ (264) Забродский (3) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 10:50 "Никто не собирается открещиваться от голубых беретов. Это наша история", - командующий ВДВ Забродский об изменениях в десантных войсках. ВИДЕОКомандующий ВДВ Михаил Забродский рассказал об изменениях в десантных войсках. читать источник x Мне нравится 4
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По тельняшкам разлилась, по беретам,
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым цветом.
За дюралевым бортом шум мотора,
Синева лежит на крыльях как краска.
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.
Помню, в детстве на коврах - самолётах
Неизвестные открыли маршруты,
А теперь нашлась нам в небе работа -
Синевою наполнять парашюты.
Расплескалась синева, расплескалась,
По петлицам разлилась, по погонам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По суровым, по десантным законам.
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Что с ними делать? Под бульдозер?
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Туда, где брали оружие...
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Может оставим? Это ж типа история........
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Читай:
http://odesskiy.com/ulitsi-v-istorii-odessi/ekaterinenskaya.html
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Новости из Дурдома.
В РФ студент зарезал преподавателя, сделал селфи с трупом, а потом самоубился.
Мораль сей басни такова: если уж начал резать русню, то остановиться невозможно! )))
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Правильно. Не нужно. Все должны помнить то пьяное быдло в голубых беретах, которое лезло в фонтаны...
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Надеюсь, вместе с ними уберут и тельняшки.
Довольно этой парашинской мишуры.
П.С.
Кстати, для любителей "голубого и полосатого".
Ни рюсько-совейский десант, ни морская пехота нигде реально не прославились - как десант и морская пехота.
В отличие он американцев и англичан, у которых с этим полный порядок.
Так что нужно строить свою историю спецвойск, а не оглядываться на Парашу.
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Десант в Лиинахамари 12 - 14 октября 1944 года - тактический морской десант, высаженный Северным флотом в ходе Петсамо-Киркенесской операции Великой Отечественной войны.
Десантная операция была проведена на высоком уровне и увенчалась полным успехом: 14 октября окрестности порта и важные дороги вдоль побережья были очищены от противника, а на следующий день штурмом был взят город Петсамо (Печенга).
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Не следует путать с Краповым беретом - форменным головным убором частей и подразделений специального назначения внутренних войск ряда стран СНГ.
Голубой цвет подбоя (кантов, околышей, погон и т. п.) был возвращен ВДВ только в 1963 году, в экспериментальном порядке. Окончательное же утверждение голубого подбоя для ВДВ произошло только в 1969 году (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1969 г. № 4024-VII и Постановление Совета Министров СССР от 30.05.1969 г. № 417), одновременно с введением военной формы одежды нового образца (которая с незначительными изменениями дожила до развала СССР). Отсюда возник изначальный малиновый цвет берета[1].
Своим появлением у советских десантников малиновый берет обязан художнику А. Б. Жуку. 30 июня 1967 года командующий ВДВ генерал-полковник Василий Филиппович Маргелов утвердил его рисунки новой формы одежды для десантников, в том числе и два берета. При повседневном обмундировании предполагалось ношение берета защитного цвета с красной звездой. Однако этот берет так и остался на бумаге. На рисунке десантника в малиновом берете Маргелов поставил резолюцию: «Оставить для парадов в Москве». С правой стороны берета располагался голубой флажок с эмблемой ВДВ, а спереди - звезда в венке из колосьев. У офицеров на берете носилась кокарда с эмблемой образца 1955 года и летная эмблема (звезда с крыльями). Малиновые береты стали поступать на снабжение в войска в августе-сентябре 1967 года. На военном параде 7 ноября 1967 года впервые по Красной площади прошли парашютно-десантные подразделения в новой форме и беретах. Несколько позже малиновые береты были заменены на голубые[2].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82
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http://id77.livejournal.com/774154.html
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знамени анархии и БАТЬКА МАХНО.
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