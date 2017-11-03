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набережную вчера прикрыли дорогу делали
пришлось объезжать до мостов от дубовки...
пане Брыль!!!будь ласка закрыйтэ яму у двори на Пивденному Шоссе
д.2-д.2-А д.2-В ...дом № 2 уходит под землю после дождей.
и мусорник перенесите с центра двора ,воняет и крысы бегают.
СПАСИБО...
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главное всегда говорить в будущем времени
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В этом году трасса на участке Запорожье-Мелитополь ("симферопольская") - худшее состояние, какое я видел за всё время, а езжу я там каждый год. Посмотрим что будет в 2018
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Зато тротуарам в центре города пиздц. Ура шмурдяку.
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"Год строительства дорог". Совком воняет от таких заявлений - "юбилейный октябрьский год", "пятилетку досрочно к пленуму", "октябрьская вахта"

Сказал бы правду - следующий год, будет годом распилов и откатов на строительстве дорог.
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Во дворах колдобины и ямы,понт создали ямочный ремонт половину ям тяп ляп залепили половина так и осталась
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБрыль: 2018-й год станет годом строительства дорог в Запорожской области
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