946 12Теги: дороги (1861) Запорожская область (629) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 10:50 Брыль: 2018-й год станет годом строительства дорог в Запорожской областиСледующий год в Запорожской области будет объявлен годом строительства дорог. читать источник x Мне нравится 1
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пришлось объезжать до мостов от дубовки...
пане Брыль!!!будь ласка закрыйтэ яму у двори на Пивденному Шоссе
д.2-д.2-А д.2-В ...дом № 2 уходит под землю после дождей.
и мусорник перенесите с центра двора ,воняет и крысы бегают.
СПАСИБО...
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Сказал бы правду - следующий год, будет годом распилов и откатов на строительстве дорог.
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