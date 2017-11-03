EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632551)
  3558  38
Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (6284) Харьковщина (1348)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Автомобиль наехал на пешеходов на Харьковщине: четверо пострадавших, двое из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Харьковщине в результате ДТП пострадали четверо пешеходов.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это они все торопились на встречу с хуйлом. Педаль вдавили до упора
 показать весь комментарий
Ответить
 
А это результат бездействия автоинспекции. Вы когда последний раз лично наблюдали что кого-то лишили прав за превышение скорости на 21 км/час ?
Если в программе новостей регулярно показывать фотографии и зачитывать фамилии тех кто был оштрафован или лишён прав, желающих резко поубавится. Это как в древние времена: привязывали к позорному столбу. Ведь работал же рецепт !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Масквабадец, тебя пороли на Арбате за взятки от студентов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Показательно, что первая пришедшая на ум мысль кацапоиду - нажраться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То тебе совет, чтобы нервишки не шалили. Просто бабу себе найди, если водку не хочешь; но имей ввиду: бабы - дороже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совет? От свинособаки? Бурятским танкистам иди советуй. И про вотку и про баб. Только кацапская скотина женщину бабой называет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Питерский, не воняй. Лучше сталагмит убери из своего подъезда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, я вже пітєрський? Брехня - останній рятівний засіб кацапської свині вилізти з свого лайна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
винторогий вали нах -сдеся вотки нет...и портрет свой забери!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Харькове и области кадастрофическая ситуация с владельцами водительских удостоверений нужно всех кто не работает по проффесии водитель отправлять на повторную пересдачу зкзаменов только желательно не в аваковские ТСЦ там просто поменяли вывески МРЕО
 показать весь комментарий
Ответить
 
планується..
згідно європейських норм щоп"ять років здача медкомісії на права..
а не раз в житті..

Було би добре..
 показать весь комментарий
Ответить
 
і шоб повна перездача після будь-якого порушення правил
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Харьковской области у водителей нужно проверить зрение. Ну, в упор не видят пешеходов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Улицы освещать надо! Обратите внимание на фотки: кругом тьма кромешная. Но, я это учел. У меня с этим- все в порядке.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это я открыл. У меня там пиво. Как обычно, после приезда на стоянку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стоянка, вже забув шр це таке, і скільки зараз за добу ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А она- в 20-ти метрах, от угла дома. Удобно. Там странная стоянка. Самая дорогая, в Мариуполе. Сутки- 15 гривен. Под ней- гаражи. Цена бокса- 15 косарей американских. А меня- жаба давит. Гараж- в 15-ти минутах ходьбы. Но! Это тоже- расстояние. Потому- ставлю на эту стоянку. Пока- дома.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Купи велик, с гаража в гараж, еще и зарядка, если конечно не на пятом этаже живешь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На первом я живу. А велик покупал. И во дворе договорился с соседом, ставил у него, в гараже. А с годик назад- гаражик его бомбанули. Ну и велик мой уехал куда-то. Вместе с аккумулятором, магнитолой и 4-мя колесами соседа. Потому- повторить не хочу. Нормальный был велик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Харкова традиція така...так як ведуть себе водії в цьому місті Україні не ведуть себе ніде (окрім маршрутчиків - ці всюди однакові)

в мене очі реально на лоб полізли коли мене на пішоходному переході таксист обїхав по тратуару й ще й посигналив...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меня не раз чуть не сбили на пешеходном когда я приежал в Харьков и должен сказать что киевские водители очень сильно отличаются от харьковских это видно даже по стилю вождения и культуре на дорогах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рыба гниёт с городского головы. Допа и Гепа разговаривают друг с другом на матерной фене. Откуда вообще они взялись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та Шо ж харьковщину последнее время так штырит?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Событие произошло 2 ноября в 19:00 на 5 микрорайоне в городе Лозовая.

На месте происшествия полицейские установили, что 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешеходов, которые двигались во встречном направлении

 Это говорит о том...что в городе Лозовая напрочь отсутствуют тротуары для пешеходов...иначе е чего бы они перлись по дороге....

И освещения дорог судя по всему нет...раз водила не увидел...

Но водила виноват это факт...пешеходы шли согласно ПДД на встречу движения.... как шли это другой вопрос...по центру дороги шеренгой...или по краю в колону по одному ...установит следствие...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давив з насолодою... тіпа нєхєр по проєзжєй часті ходити
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё быдло которое непропускает пешеходов это либо таксисты либо мажоры. Зайцева мажор, а этот таксист.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как это пешеходы двигались во встречном направлении? ВАЗ ехал по тротуару или пешеходы шли по проезжей? Неоднозначно как-то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давно пора вводить пожизненное лишение водительских прав
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныАвтомобиль наехал на пешеходов на Харьковщине: четверо пострадавших, двое из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
russkiy ukrainec, SergTranscarpathian, Trot91, Виамин Павловский, Злий Грицько, belge, Paja Gnevniy, cimbitep, Україна ЮА, 4life, Udo Dirkshnaider, Преступник Ворвзаконович, Русскоязычный, aquarius580 ., gontaruk, буков, Stog, Гыг с Вами, Sergiy Nimuy, Пупочный войлок, Papai Papaov, Андрей Ильчук, OA, DI GI, васисуалий лоханкин fdb5505f, Urs, botoks, Николай Тесля 2d4d7d57, Nepran Lagidnyi, Roman Rjevskiy, dandelion wine, Лаур, Дора, Джеки Чанович, Володимир Букарєв, Змиевобандеровец, Лео Кот, LUSi, Кирпичев, , kuba, Борис Зет, Киданец, Берлага Дрейфус
 Всего на сайте: 160 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти