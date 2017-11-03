Автомобиль наехал на пешеходов на Харьковщине: четверо пострадавших, двое из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

3558 38Материалы по теме: ДТПТеги: ДТП (6284) Харьковщина (1348) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 10:44 Автомобиль наехал на пешеходов на Харьковщине: четверо пострадавших, двое из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортажНа Харьковщине в результате ДТП пострадали четверо пешеходов. читать источник x Мне нравится
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Если в программе новостей регулярно показывать фотографии и зачитывать фамилии тех кто был оштрафован или лишён прав, желающих резко поубавится. Это как в древние времена: привязывали к позорному столбу. Ведь работал же рецепт !
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згідно європейських норм щоп"ять років здача медкомісії на права..
а не раз в житті..
Було би добре..
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в мене очі реально на лоб полізли коли мене на пішоходному переході таксист обїхав по тратуару й ще й посигналив...
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На месте происшествия полицейские установили, что 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешеходов, которые двигались во встречном направлении
Это говорит о том...что в городе Лозовая напрочь отсутствуют тротуары для пешеходов...иначе е чего бы они перлись по дороге....
И освещения дорог судя по всему нет...раз водила не увидел...
Но водила виноват это факт...пешеходы шли согласно ПДД на встречу движения.... как шли это другой вопрос...по центру дороги шеренгой...или по краю в колону по одному ...установит следствие...
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