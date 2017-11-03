366 0Материалы по теме: Оккупация Крыма Украинские заложники в РФТеги: крымские татары (1802) Умеров (240) Ромалийская Ирина (215) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 11:20 "Если бы мне сказали: "Мы тебя освобождаем, но ты должен уехать из Крыма", я бы не согласился", - Ильми Умеров"Ильми-ага, поздравляю!", "Спасибо вам за борьбу вашу", "Не буду вас отвлекать, только обниму", - в крымскотатарском ресторане "Мусафир", где мы пишем интервью с Ильми Умеровым, кажется, каждый хочет его обнять и сказать что-то теплое. читать источник x Мне нравится