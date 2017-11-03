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Материалы по теме:  Оккупация Крыма Украинские заложники в РФ
Теги: крымские татары (1802) Умеров (240) Ромалийская Ирина (215)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Если бы мне сказали: "Мы тебя освобождаем, но ты должен уехать из Крыма", я бы не согласился", - Ильми Умеров

"Ильми-ага, поздравляю!", "Спасибо вам за борьбу вашу", "Не буду вас отвлекать, только обниму", - в крымскотатарском ресторане "Мусафир", где мы пишем интервью с Ильми Умеровым, кажется, каждый хочет его обнять и сказать что-то теплое.

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Цензор.НЕТФорум Украины"Если бы мне сказали: "Мы тебя освобождаем, но ты должен уехать из Крыма", я бы не согласился", - Ильми Умеров
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