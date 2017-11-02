Для военнослужащих контрактников построят 91 жилой комплекс, - Минобороны

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Александр Пушкин: Идет направо песнь заводит,. Налево сказку говорит...
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31.10.17
В селищі Дачне поблизу Одеси практично з нуля зводиться військове містечко для частини морської піхоти. Наразі тут завершено всі проектні роботи та розпочалося зведення споруд. Міністр оборони представив типові гуртожитки нового зразка для військовослужбовців (відео)
Також на цій території ведеться будівництво їдальні на тисячу осіб. Незабаром буде зведено типовий фізкультурно-оздоровчий комплекс, параметри якого дозволять не лише займатися спортом військовослужбовцям частини, а й проводити повноцінні змагання з ігрових видів спорту. До речі, загалом в Україні сплановано будівництво чотирьох таких комплексів.
Про це повідомляють офіційні веб-сайти Міністерства оборони та Народної армії, але більш цікавим в історії будівництва, містечка, є допис у Facebook радника Президента України та Міністра оборони Юрія Бірюкова від 28 жовтня (мовою оригіналу):
Та самая ситуация, когда эпический фейл исполнителей приводит не только к их увольнению, но еще и к увеличению объемов стройки для одной воинской части в разы-разы.
137 батальон морской пехоты, Дачное. Там черти как и черти кто решил построить казарму для срочников. Торги - через то самое место, проект - через тоже место, строительство - опять так же...
Весной этого года Степан Полторак туда приехал, посмотрел и... Для начала - уволили всех, кого смогли идентифицировать в причастности. Аудит и прочие проверки, передача дел в прокуратуру. Но просто уволить-наказать - не решает проблемы с размещением. И тут министр дает распоряжение о разработке комплексной стройки. Мы стали, ну наконец-то, чаще и чаще идти именно по этому пути - не стройка/ремонт одного здания, а комплексное решение проблемы.
Для 137 бата сейчас одновременно строится:
- новая столовая
- ТРИ новых общежития для контрактников
- медпункт
Для 137 бата сейчас капитально ремонтируется:
- штаб батальона
- котельная
- парковая зона и боксы
И решили, наконец-то, вопрос с подводом воды. И решили, наконец-то, вопрос с канализацией.
В начале года всего этого не было даже в планах. В конце октября военный городок уже просматривается весьма отчетливо.
Нагадаємо, що хід відновлення (та будівництва) інфраструктури військових частин ВМС в Одеському гарнізоні неодноразово інспектував і Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко.
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18.10.17
Останніх два роки у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки та 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного активно тривають роботи з відновлення та нарощення інфраструктури. Хід будівництва бригадного табірного містечка на полігоні «Широкий Лан» (відео, фото)
Як повідомив начальник відділу капітального будівництва та ремонту Західного Територіального квартирно-експлуатаційного управління майор Володимир Клецун, у 2016 році з метою відходу від розміщення особового складу у наметах та забезпечення їх належними мінімальними умовами для проживання на замовлення Західного ТерКЕУ було розроблено 5 проектів на будівництво казарм за спрощеною системою.
Тобто такий об'єкт має бути практичним в експлуатації, якомога дешевшим у будівництві та потребував мінімум часу для зведення.
Вибір зупинили на одноповерховій казармі розміром 60 на 16 метрів із збірно-блочним фундаментом, стінами з газобетонних блоків та метало-черепичним дахом, змонтованим на фермах і підключенням до зовнішніх інженерних мереж.
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- У будівництві ми застосовуємо стандартні матеріали, які використовуються для будівництва житла в Україні та об'єктів соціальної інфраструктури, - розповів майор Володимир Клецун. - Це газобетонні блоки, сучасні метало-пластикові вікна та двері. Стіни штукатурять, шпаклюють та фарбують, у санітарних приміщеннях - керамічна плитка, у спальному та решті приміщень - дерев'яна підлога. Також передбачено встановлення всіх необхідних сантехнічних систем, опалення, протипожежної сигналізації, мережі зв'язку тощо. Якщо порівнювати із наметом, у такій казармі передбачені достатньо комфортні умови для проживання військовослужбовців. А найголовніше - капітальна будівля служитиме довго, в ній буде тепло і під час сильного дощу не протече, як намет.
Слід відзначити, що з початку 2017 року, на замовлення Західного ТерКЕУ три таких казарми вже введені в експлуатацію на Яворівщині. Решта дві - згідно календарного графіку та умов угоди плануються до здачі наприкінці поточного року.
Втім будували тут цьогоріч не лише казарми. У навчальних центрах відновили і модернізували три їдальні, в яких тепер можна організовувати харчування за розширеним Каталогом продуктів.
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Відремонтували склад для зберігання лазерної системи імітації бою «MILES», ввели в експлуатацію сучасний тренажерний комплекс. Також збудували «з нуля» унікальний Центр імітаційного моделювання - триповерховий навчальний корпус.
- Загалом Західне ТерКЕУ виступає замовником будівництва на території 8 областей Західної України, - зазначив головний інженер Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління полковник Василь Стеців. - Відповідно у межах кожної області за нашими замовленнями будуються нові об'єкти, відновлюється старі фонди. Це стосується у першу чергу казарм, їдалень, штабних будівель тощо.
Наприклад, у минулому році Західним ТерКЕУ було освоєно близько 100 млн грн, а у поточному році передбачено освоїти близько 150 млн грн. Зокрема, 55 млн грн з них заплановано для розвитку інфраструктури МЦМБ та 184-го НЦ Національної академії сухопутних військ - це майже на половину більше ніж тут було освоєно минулого року.
Офіцер розповів, що розпочинається втілення у життя і програми будівництва житла для військовослужбовців контрактної служби, на яку виділятиметься один мільярд гривень.
План капітального будівництва, реконструкції та капремонту, затверджений Міністром оборони України, передбачає початок будівництва на 2017 рік 91 казарми поліпшеного планування.
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окрема, у межах відповідальності Західного ТерКЕУ передбачено будівництво 34-х таких казарм. А саме -в селищі Старичі, поблизу Яворівського полігону планується звести 4 двоповерхові казарми поліпшеного планування, де розмістяться 480 військовослужбовців військової служби за контрактом. Вони проживатимуть у двокімнатних модулях, розрахованих на 10 чоловік. Кожний модуль матиме окремий санвузол та душову.
Слід відзначити, що на Яворівщині, крім Західного ТерКЕУ замовником будівництва виступає й Яворівська КЕЧ району, яка у селищі Старичі веде будівництво 3 казарм спрощеного типу і планує будівництво ще 7 подібних будівель. Невдовзі тут планують розпочати будівництво ще більше нових об'єктів.
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