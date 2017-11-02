EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632481)
  2685  31
Теги: выборы (21929) Россия (72839) США (13675) хакер (694)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США готовятся обвинить 6 членов правительства РФ по делу о вмешательстве в президентские выборы, - WSJ

Министерство юстиции США готовит официальные обвинения минимум против шести российских чиновников в причастности к хакерскому взлому серверов партийных учреждений в Соединенных Штатах в рамках расследования вмешательства РФ в президентские выборы.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Круто. Де факто - это объявление нового цикла "Холодной войны". Потому что вмешательство в выборы - это акт агрессии, сопоставимый с военной агрессией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фигово Цензор работает. Завтра будет новость, что в Испании всех сепаров Каталонии арестовали. Цензор как всегда пасёт гусей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не паси гусей, новина про сепарів вже була
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не зря же главный идеолог хайльтрампщиков Беннон поднял целую кампанию по противидействию Папаше Мюллеру.

http://thehill.com/homenews/administration/357950-bannon-pushing-trump-to-take-action-on-mueller-reports
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что ваши Штаты ни как не могут кацапским ублюдкам по соплям надавать? Какие-то сануции вводят, размазывают короче, вместо того, чтоб разровнять Ына и показать парашке кто хозяин... нет у них озабоченность...оружие и то не могут разродиться уже три года
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему США терпит рузге оборванцам столько, ответьте. Почему вы так поступаете, мы же союзники?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сначала был недоделанный социалист Обама-миротворец с либеральными демократами,сейчас - орангутан,который жутко хочет сотрудничать с московией.Я сильно подозреваю,шо всяческие задержки с санкциями и оружием для Украины связаны с тем,шо хуйло посодействовал Орангутану с усмирением Сев.Корейского Пельменя.Все-таки внешняя политика здорово зависит от личности Президента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
бля, лучше бы вы сказали, что это стратегический ход что-то США разочаровывает. Так раздули свои демократические ценности, что аж нищие убогие оборванцы кацапские творят, что хотят, а на деле ни каких ценностей не оказалось
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ак-мурза лижет вонючую дырку хилари и онанирует на демократов, которые дали ему велфер, фудстемпы и восьмую программу на жилье убогому
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да мне как-то по-боку кто там из вас что лижет, главное, что кацапы творят, что хотят, а вы ищите оправдания и это как минимум не честно. У нас каждый день умирают люди, а вы "гаранты" дошли до того , что кацапня вам президентов выбирает , позор какой-то!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ктото сунул рязанскую ряху прямо в осиное гнездо. Пчелы разминают приборы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а главного члена пока не трогает, так сказать, подогревает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все рівно лучче в американській тюрмі сидіти, ніж вернутись жити в убогу Мокшанію
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему пидерашку наказывает только США? Почему ЕС моллчит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так от газа рассейского зависят и нефти...вот и дуют "в варежку"...а венгры-те и вовсе друзья-соратники...
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь эти 6-ро кретинов останутся без сбережений в "пиндосовских" банка и пожизненно запрет на вьезд в США...фееричные долбодятлы...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю если бы это было так, то вчера вован ОФЗ не продал бы на 25 млрд руб при спросе 45 млрд руб. Спрос почти в два раза больше предложения. Что то здесь не так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да-да,нарасия великая,скрепы,Америке конец,долларовый пузырь,суперспецсекретый спецспец спецназ,всё-превсё,не имеющее аналогов в мире и прочая ухйня...
вот и до супер акций дело дошло...
ялбьд,как вы уже заедостали..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну в данном случае речь о пузыре росс ОФЗ и до каких размеров он будет раздуваться и где ему конец? В последние два дня при таких новостях ценные бумаги РФ должны были рухнуть а происходит в точности наоборот. Кто то чего то знает что другие не знают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы отморозятся и скажут: "Ничьо ни знаем. Эта правакацыя. Му тут не приделах. Ихтамнебыла...." После этого последуют еще более серьезные санкции со стороны пиндосов, в результате чего ыканомика раззиюжки еще больше импортозаместится и обрастет скрепами. патаму шо любые санкции ей тока на пользу. само ...уйло так и сказало
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ватники влезли в очень рисковую авантюру, не зная психологии американцев относительно святости выборов.орки заплатят по полной на десятилетия вперед. А там и карлику в феврале 2018 выдвинут предьявы по корупции, Боингу, а к весне и польскому борту + испанские прокуроры по наркоте и опять корупции. Никто дела Литвиненка по ядерной атаке на Лондон тоже не отменял. кацапов загоняют по всем мыслимым международным судам и собственности за рубежом не будет ни у мордора ни у рядовых ватников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Американцы начали тотальный прессинг и объявили войну тем, кто помогает России обойти санкции
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало разъяснения, как будут применяться санкции в отношении иностранных - то есть неамериканских - лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах путинских воров, уже находящихся под санкциями США.
Из пояснений следует, что отныне США будут преследовать всех, кто пытается помочь России обойти новые санкции. Теперь банки и компании по всему миру рискуют оказаться под санкциями, если они сотрудничают с членами банды Путина и крупных чекистских воров из санкционных списков.
Среди прочего CAATSA обязывает президента США вводить санкции против иностранных финансовых институтов (банки, брокеры, инвестиционные компании, клиринговые дома и т.д.), про которых министру финансов известно, что они содействуют "значимым финансовым транзакциям" в интересах российских лиц, внесенных в санкционный список SDN в связи с вероломным нападением России на Украину.
Таким институтам, которые оказали запрещенное содействие начиная с сентября 2017 года, грозит запрет на открытие или ведение корреспондентских счетов в США, то есть фактически изоляция от американской долларовой системы.
Под содействием в пользу России в том, что касается обхода санкций, Минфин США будет понимать широкий набор мер, в том числе: предоставление валюты, финансовых инструментов, ценных бумаг; любая передача ценности; оказание услуг любого рода, включая предоставление персонала, программного обеспечения, технологий.
Существенность содействия будет оцениваться по "совокупности фактов и обстоятельств": OFAC будет смотреть на масштабы, количество и частоту сделок, характер транзакции, степень осведомленности менеджмента о таких операциях, степень заинтересованности российского лица под санкциями в этих сделках, наличие обманных схем и так далее.

В настоящее время в списке SDN числятся 99 членов банды Путина, чекистских воров и организаций, изолированных от американской экономики в наказание за агрессию России против Украины.

Закон CAATSA также делает обязательным введение санкций против граждан и компаний за пределами США (foreign persons), которые будут замечены в содействии существенным транзакциям в интересах русских, внесенных в санкционные списки за агрессию России против Украины, а также в связи с кибератаками на системы США и попытками вмешательства в американские выборы.

В рамках киберсанкций в списке SDN оказались ФСБ, ГРУ и несколько других русских шпионских контор. Критерии существенности сделки здесь такие же, как в отношении иностранных финансовых институтов.

Отличие заключается в том, что иностранным лицам и компаниям нужно остерегаться не только отношений с фигурантами списка SDN, но и с теми, кто находится под менее жесткими, секторальными санкциями, а это - крупнейшие нефтяные компании, госбанки и госкорпорации.

США могут наказать иностранцев и за то, что они помогают проводить транзакции близким родственникам подсанкционного лица. В числе последних - супруги, родители, братья, сестры, дети. Наказание подразумевает блокировку активов в американской юрисдикции.

Иностранные финансовые институты и иностранные лица, которые теперь могут быть наказаны американцами за помощь россиянам из санкционных списков, по определению включают и российские лица. Так, ограничения в отношении корреспондентских счетов в США могут быть введены и против российских банков, которые осуществляют такие транзакции, сказал РБК партнер международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton в Москве Алан Карташкин.

По его словам, OFAC заявило о возможной подготовке списка банков, которые будут подпадать под такие ограничения, по аналогии с существующими списками иранских банков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныСША готовятся обвинить 6 членов правительства РФ по делу о вмешательстве в президентские выборы, - WSJ
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
fedjka - fedjka, ПРАВДИВЫЙ, Лаур, pOrest, OldCat, Андрей Шевченко 73396fdd, сябро, Urs, shokolad, Сергей Иванофф, ВКЛ_это_мы_01, Ники Рябцев, Жан Поль b9df7487, Two Step From Hell, Борис Павлов, Gar, Alexey Makarenko, Том Джонс, Ivan Sulima, Vitaly Ytsuken, Elvis2, Rostyslav Komarnytsky
 Всего на сайте: 89 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти