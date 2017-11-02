США готовятся обвинить 6 членов правительства РФ по делу о вмешательстве в президентские выборы, - WSJ

Министерство юстиции США готовит официальные обвинения минимум против шести российских чиновников в причастности к хакерскому взлому серверов партийных учреждений в Соединенных Штатах в рамках расследования вмешательства РФ в президентские выборы.
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http://thehill.com/homenews/administration/357950-bannon-pushing-trump-to-take-action-on-mueller-reports
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вот и до супер акций дело дошло...
ялбьд,как вы уже заедостали..
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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало разъяснения, как будут применяться санкции в отношении иностранных - то есть неамериканских - лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах путинских воров, уже находящихся под санкциями США.
Из пояснений следует, что отныне США будут преследовать всех, кто пытается помочь России обойти новые санкции. Теперь банки и компании по всему миру рискуют оказаться под санкциями, если они сотрудничают с членами банды Путина и крупных чекистских воров из санкционных списков.
Среди прочего CAATSA обязывает президента США вводить санкции против иностранных финансовых институтов (банки, брокеры, инвестиционные компании, клиринговые дома и т.д.), про которых министру финансов известно, что они содействуют "значимым финансовым транзакциям" в интересах российских лиц, внесенных в санкционный список SDN в связи с вероломным нападением России на Украину.
Таким институтам, которые оказали запрещенное содействие начиная с сентября 2017 года, грозит запрет на открытие или ведение корреспондентских счетов в США, то есть фактически изоляция от американской долларовой системы.
Под содействием в пользу России в том, что касается обхода санкций, Минфин США будет понимать широкий набор мер, в том числе: предоставление валюты, финансовых инструментов, ценных бумаг; любая передача ценности; оказание услуг любого рода, включая предоставление персонала, программного обеспечения, технологий.
Существенность содействия будет оцениваться по "совокупности фактов и обстоятельств": OFAC будет смотреть на масштабы, количество и частоту сделок, характер транзакции, степень осведомленности менеджмента о таких операциях, степень заинтересованности российского лица под санкциями в этих сделках, наличие обманных схем и так далее.
В настоящее время в списке SDN числятся 99 членов банды Путина, чекистских воров и организаций, изолированных от американской экономики в наказание за агрессию России против Украины.
Закон CAATSA также делает обязательным введение санкций против граждан и компаний за пределами США (foreign persons), которые будут замечены в содействии существенным транзакциям в интересах русских, внесенных в санкционные списки за агрессию России против Украины, а также в связи с кибератаками на системы США и попытками вмешательства в американские выборы.
В рамках киберсанкций в списке SDN оказались ФСБ, ГРУ и несколько других русских шпионских контор. Критерии существенности сделки здесь такие же, как в отношении иностранных финансовых институтов.
Отличие заключается в том, что иностранным лицам и компаниям нужно остерегаться не только отношений с фигурантами списка SDN, но и с теми, кто находится под менее жесткими, секторальными санкциями, а это - крупнейшие нефтяные компании, госбанки и госкорпорации.
США могут наказать иностранцев и за то, что они помогают проводить транзакции близким родственникам подсанкционного лица. В числе последних - супруги, родители, братья, сестры, дети. Наказание подразумевает блокировку активов в американской юрисдикции.
Иностранные финансовые институты и иностранные лица, которые теперь могут быть наказаны американцами за помощь россиянам из санкционных списков, по определению включают и российские лица. Так, ограничения в отношении корреспондентских счетов в США могут быть введены и против российских банков, которые осуществляют такие транзакции, сказал РБК партнер международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton в Москве Алан Карташкин.
По его словам, OFAC заявило о возможной подготовке списка банков, которые будут подпадать под такие ограничения, по аналогии с существующими списками иранских банков.
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