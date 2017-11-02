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Теги: виза (1052) дипломатия (1045) очередь (207) Россия (72839) США (13675)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах

В посольствах США в странах СНГ образовались большие очереди из-за того, что россиянам приходится теперь массово обращаться за американскими визами в диппредставительства США в других государствах. Это произошло после того, как Вашингтон сократил количество дипломатов в России и приостановил выдачу виз в консульствах, расположенных в РФ.

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Сбербанк лишился более 450 млрд рублей всего за месяц


Nov. 1st, 2017 at 5:33 PM

Банковский кризис, цветущий и пахнущий по всей России, начинает подбираться и к единственному, казалось бы, безопасному банку этой страны - государственному, высокодуховному и не имеющему аналогов в мире Сбербанку!

На сегодняшний день, проблемы у этой структуры не таки уж и серьезные, но первые звоночки об угасании звезды монополии имеются и весьма безрадостные.

Так, согласно данным по вкладам за период с августа по сентябрь, то есть, грубо говоря, за месяц, из Сбербанка было выведено почти 460 млрд рублей! Из них, 85 млрд рублей вывели физические лица, а 374 млрд рублей - корпоративные клиенты.

На фоне валютного голода, отток рублевой массы в таком количестве из любого другого банка стал бы для него уже роковым, но не для гос-монополии. С другой стороны, такой уход капитала, может говорить о надвигающихся на гиганта проблемах, которые проявят себя уже в 2018 году.

Многоходовочка продолжается.
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Добавлю,что из банка мацковии ФК " Открытие" за 2017 год вывели 620 млрд. ублей , это крах банковской системы мацковии
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У адептов Навального духовности нет, едут к хозяину за грантами.
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Плевать на Навального
Просто стройте стену на границе Параши
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а ты витёк чего так, матушку с далека любишь и помочь не хочешь, выдишь я где хочу, там и живу, смотри - за геиропу я в геиропе и живу, а рабиня чего, говоришь лучше рабом в Латвие, чем крепостным в рашке?
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ты что то перепутал
я не Витёк
в Латвии не рабы,а граждане
и вообще это я в пью коньяк а не ты
Но по ходу встовляет тебя
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можэт не стоит пить коньяк, коль не фильтруешь кому писал - нарисуешь лестницу коментов, поимёшь.
а в Латвие есть свободные люди - граждани, потом те кто нуждаетса спокоиствия - беженцы и третья категория - юске челестные негражданы, вот и витёк в той, в третей категорие
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Иди уже отсюда
то же мне США открыл , в Латвии есть свободные люди, это и без тебя понятно
Кто там нуждается в Спокойствии? ты что ля ?
Не до граждане пусть язык выучат и историю
а потому уже права качают
ай дю
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так это тому виталику пиши, мне это по рождению а не по натурализации
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два варианта - брось баловатса коньяком или оставь ценсор, а то путаешься в трёх соснах
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А где ты прочитал что я за Россию? Моя родина Латвия, я ее люблю, я тут родился и тут умру.
А ты видимо лапоть хуторянин в Латвии ничего не добился и поехал туалеты мыть в Норвегию, а по вечерам сидя в своей конуре после работы испражняешься тут на Цензоре, и патриота Латвии из себя рисуешь. Гастарбайтер неудачник.
Патриоты Латвии живут и работают в Латвии, платят налоги, создают семьи, заводят детей и т.д.
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слышь раб, мне твои мысли о твоём вяличие не интересны, на, пожуркаиса на своих соплемеников, кто и Германие о рассеюшке мечтает, но сцука, вас ну не как по хорошому туда (в рашку) не отослать, всё вы питарюшки в геиропу рвётес.

https://www.youtube.com/watch?v=4plCE6t5omE

27.10.17 Латвийская вата из Германии. (Чат-рулетка)
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Ты тут на украинском сайте трешься, чего в Украину не хочешь поехать пожить, че всех в рашку посылаешь?
Мой унитазы норвежские раб молча, заработаешь копейки приедешь в Латвию пивасика попить с серым горохом.
Че ты мне тупые свои ссылки кидаешь, ты от меня слышал хоть слово про плохую Европу про гейропу? Слышал от меня восхваления рашки или путина?

Или ты типичный раб батратишь на коренных норвегов за копейки, типо патриот Латвии про ватников из Латвии рассказываешь,но в Латвию жить не ногой, в Латвиюю только за дешевыми сигаретами и бухлом и обратно к хозяину раб.
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виталик , ты вот такой дурнои родилса, таким и останешься, смотри, только смотри чтоб жаба тебя не задавила - моии последние обьекты как инженера в Латвие - TEC 2, вместе с испанской IBEDROLLA, посмотри их буджет (3 буджета Латвии), Dienvidu Tilts, Skanstes Virsotnes, вместе с MERKS, да и получал 2,5 тысечь латов уже нетто и плюс бонусные, потом да, норвежцы предлагали чуть больше милиона в год - кронах конечно, вот принял предложэние и в Украине я был два года назад, формунчани знает а тебе, как новоизпечённому любителю рюске мира это неведомо - так что, да рюске, в особенности своих челюстей, которые позволяет учить только рюске язык, те да, в основном на мало оплаченных работах, ктати, я с уважэнием отнашусь к всем работающим, не важно, что он делает а важно, чтоб качественнено.
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да и посмотри как кацапам лицо меняетса - офигеть, в рашке не так как по телику он смотрел - да и скрепная отговорка - почему он не хочет в рассею.
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кто хочет в Россию ??? ничего не понимать?
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Хватит, а то он и так не понимает, кто есть кто. Да, не оценил Витек предложение Greese по поводу стены. А на другой ветке этот же самый Витек так старательно русских защищает, которые ни в чем не виноваты. Сталин, видите ли, один виноват во всем. А тут Greese еще стену с ними предлагает построить. Ишь, что удумал)
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животные сильнее его, ну не шутка, всё таки конь и як
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Минфин США ударил апперкотом по нефтедобыче России
Nov. 1st, 2017 at 1:40 PM

Россияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах - Цензор.НЕТ 6373
Буквально на днях я размышлял о запрете Роснефти проводить бурение нефтяных скважин на шельфе Чёрного моря и пришёл к выводу, что не столько страх перед санкциями, сколько отсутствие технологий приостановили данный процесс. И в подтверждение моих мыслей, свет увидела новая директива Минфина США.

Так, согласно опубликованному документу США усиливают давление на нефтегазовый сектор РФ, в частности, правительство этой страны запрещает поставлять российским компаниям технологии для нефтедобычи в любой форме. Таким образом, под вопросом оказывается разведка и нефтедобыча не только на шельфе Черного моря, но и в Арктике и даже сланцевые разработки. Но, дальше - больше!
С 2018 года данная директива будет касаться не только нефтедобывающих проектов на территории РФ, но и за её пределами. То есть, участие России в международной нефтедобычи так же окажется под большим вопросом.
Вот и не удивительно, что лавочка начинает прикрываться. Ведь на сегодняшний день Россия не обладает всем необходимым технологическим циклом для проведения разведки и добычи нефти и газа в труднодоступных условиях. А, как известно, немалая часть ресурсов на территории РФ залегает именно в таких месторождениях.
В общем - многоходовочка продолжается!
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Ведь на сегодняшний день Россия не обладает всем необходимым технологическим циклом для проведения разведки и добычи нефти и газа в труднодоступных условиях. - ну не знаю, если дырку выкопает по больше, то вёдрами по лестнице могут таскать - чем не технология, да и временем проверенная.
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как же так!?
к пендосам? в очередях давятся?
а березки... а скрепы... а дедывоевали...
не может быть - вывсеврете!!!
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Пропоную Грін карту по Укріїнськи .
Кожного 3-го москаля що до нас завітає по дану процедуру , пилять на генний матеріал як заповів ботоксний халуй , двух інших просто закопати як добриво.
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Национальное достояние рабсиян впервые за 19 лет ушло в минус

Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2017 года получила 9,2 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам (РСБУ). Об этом свидетельствуют расчеты российского "Интерфакса" на основе данных "Газпрома".
Россияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах - Цензор.НЕТ 8762
Убыток по итогам отдельных кварталов для Газпрома не является чрезвычайным событием. Но ущерба по итогам у российского газового гиганта не было последние 19 лет, с дефолтного 1998 года, когда Россия пережила экономический кризис. Тот год "Газпром" завершил с убытком в 45 млрд рублей.
Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности "Газпрома" ожидается только через две недели. Там же - только в ежеквартальном отчете - стоит ждать комментариев о причинах убытков.
Отмечается, что за три квартала 2016 года компания получила 75,418 млрд рублей чистой прибыли.
Россияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах - Цензор.НЕТ 3921
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Вот москали педрилы,дома со скрепами им не сидится. В бездуховную Америку прутся .
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в странах СНГ - ну так с большим братом вместе на веки, пусть потерпит временые не удобства, ведь после будет ещё хуже.
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єдут нємножко позагнівать, так как усталі от прєкрасной бєззаботной жисні в рассії
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уезжают с калораши прошаренные и далеко не самые тупые ..остаётся либо тупое гавно либо рулевые.
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А нам оно и не нужно. Хватило бы за коммуналку заплатить и на еду. Кто же поедет в такую даль со средней зарплатой по стране.
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Про духовність і "братерську" подібність: Google показав, що шукали на Покров українці, а що росіяни

Россияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах - Цензор.НЕТ 4955
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Родину на Айфоны меняют, чтобы с новыми силами клеймить Запад в пиндосских соцсетяхРоссияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах - Цензор.НЕТ 245
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Рашкосвини морозят сопли за "вражеский" гаджет
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Вывсёврёти , любой рАссиянин легко может себе позволить перелёт из Владивостока в гейроповский Таллинн за сдачей документов на визу в пиндосию ненавистную и второй за получением самой визы ,если гады не откажут .
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В УКРАИНУ! Задолбали уже !Пишите правильно и уважайте страну! И кацапам В УКРАИНЕ делать нечего,пусть дальше целуют свое хуйло в задницу так им и нужно уродам!
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Ага. Значится таки пиндосы потрогали Вовку за его деньги. Россияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах - Цензор.НЕТ 7800
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Зря ты так про Шляшка. Он ведь теперь лучший друг Барыги.
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Окупанты ездят для получения виз в окупированные страны Грузию и Украину, которые они бомбили. Зашибись млять...
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И есть же смельчаки ещё ездят на расейских номерах по Украине, видно тачка хорошо застрахована от форсмажорных повреждений.
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Якщо застрахована - то в кацапстані. Після спалення тачок під посольством кацапстану в Києві українські страховики категорично відмовилися страхувати за КАСКО кацапські автівки. Особливо дипломатичні.
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>>быстрее всего визы для въезда на территорию США россиянам выдают в Киеве<<
Створять чергу - їх відмутузять так що більше в Україну не полізуть.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах
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