Россияне создали очереди за визами в консульствах США в зарубежных странах

В посольствах США в странах СНГ образовались большие очереди из-за того, что россиянам приходится теперь массово обращаться за американскими визами в диппредставительства США в других государствах. Это произошло после того, как Вашингтон сократил количество дипломатов в России и приостановил выдачу виз в консульствах, расположенных в РФ.
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Nov. 1st, 2017 at 5:33 PM
Банковский кризис, цветущий и пахнущий по всей России, начинает подбираться и к единственному, казалось бы, безопасному банку этой страны - государственному, высокодуховному и не имеющему аналогов в мире Сбербанку!
На сегодняшний день, проблемы у этой структуры не таки уж и серьезные, но первые звоночки об угасании звезды монополии имеются и весьма безрадостные.
Так, согласно данным по вкладам за период с августа по сентябрь, то есть, грубо говоря, за месяц, из Сбербанка было выведено почти 460 млрд рублей! Из них, 85 млрд рублей вывели физические лица, а 374 млрд рублей - корпоративные клиенты.
На фоне валютного голода, отток рублевой массы в таком количестве из любого другого банка стал бы для него уже роковым, но не для гос-монополии. С другой стороны, такой уход капитала, может говорить о надвигающихся на гиганта проблемах, которые проявят себя уже в 2018 году.
Многоходовочка продолжается.
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Просто стройте стену на границе Параши
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я не Витёк
в Латвии не рабы,а граждане
и вообще это я в пью коньяк а не ты
Но по ходу встовляет тебя
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а в Латвие есть свободные люди - граждани, потом те кто нуждаетса спокоиствия - беженцы и третья категория - юске челестные негражданы, вот и витёк в той, в третей категорие
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то же мне США открыл , в Латвии есть свободные люди, это и без тебя понятно
Кто там нуждается в Спокойствии? ты что ля ?
Не до граждане пусть язык выучат и историю
а потому уже права качают
ай дю
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А ты видимо лапоть хуторянин в Латвии ничего не добился и поехал туалеты мыть в Норвегию, а по вечерам сидя в своей конуре после работы испражняешься тут на Цензоре, и патриота Латвии из себя рисуешь. Гастарбайтер неудачник.
Патриоты Латвии живут и работают в Латвии, платят налоги, создают семьи, заводят детей и т.д.
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https://www.youtube.com/watch?v=4plCE6t5omE
27.10.17 Латвийская вата из Германии. (Чат-рулетка)
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Мой унитазы норвежские раб молча, заработаешь копейки приедешь в Латвию пивасика попить с серым горохом.
Че ты мне тупые свои ссылки кидаешь, ты от меня слышал хоть слово про плохую Европу про гейропу? Слышал от меня восхваления рашки или путина?
Или ты типичный раб батратишь на коренных норвегов за копейки, типо патриот Латвии про ватников из Латвии рассказываешь,но в Латвию жить не ногой, в Латвиюю только за дешевыми сигаретами и бухлом и обратно к хозяину раб.
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Nov. 1st, 2017 at 1:40 PM
Буквально на днях я размышлял о запрете Роснефти проводить бурение нефтяных скважин на шельфе Чёрного моря и пришёл к выводу, что не столько страх перед санкциями, сколько отсутствие технологий приостановили данный процесс. И в подтверждение моих мыслей, свет увидела новая директива Минфина США.
Так, согласно опубликованному документу США усиливают давление на нефтегазовый сектор РФ, в частности, правительство этой страны запрещает поставлять российским компаниям технологии для нефтедобычи в любой форме. Таким образом, под вопросом оказывается разведка и нефтедобыча не только на шельфе Черного моря, но и в Арктике и даже сланцевые разработки. Но, дальше - больше!
С 2018 года данная директива будет касаться не только нефтедобывающих проектов на территории РФ, но и за её пределами. То есть, участие России в международной нефтедобычи так же окажется под большим вопросом.
Вот и не удивительно, что лавочка начинает прикрываться. Ведь на сегодняшний день Россия не обладает всем необходимым технологическим циклом для проведения разведки и добычи нефти и газа в труднодоступных условиях. А, как известно, немалая часть ресурсов на территории РФ залегает именно в таких месторождениях.
В общем - многоходовочка продолжается!
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к пендосам? в очередях давятся?
а березки... а скрепы... а дедывоевали...
не может быть - вывсеврете!!!
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Кожного 3-го москаля що до нас завітає по дану процедуру , пилять на генний матеріал як заповів ботоксний халуй , двух інших просто закопати як добриво.
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Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2017 года получила 9,2 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам (РСБУ). Об этом свидетельствуют расчеты российского "Интерфакса" на основе данных "Газпрома".
Убыток по итогам отдельных кварталов для Газпрома не является чрезвычайным событием. Но ущерба по итогам у российского газового гиганта не было последние 19 лет, с дефолтного 1998 года, когда Россия пережила экономический кризис. Тот год "Газпром" завершил с убытком в 45 млрд рублей.
Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности "Газпрома" ожидается только через две недели. Там же - только в ежеквартальном отчете - стоит ждать комментариев о причинах убытков.
Отмечается, что за три квартала 2016 года компания получила 75,418 млрд рублей чистой прибыли.
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Створять чергу - їх відмутузять так що більше в Україну не полізуть.
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