EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632481)
  2007  39
Теги: клуб (46) Лутковская (347)
Тему создал: Цензор.НЕТ

У меня возникает вопрос на каком основании людей держали 20 часов на сборном пункте, - Лутковская о задержаниях в клубе "Jugendhub"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что будет разбираться с ситуацией задержания лиц призывного возраста в ночном клубе "Jugendhub" в Киева и их удержание под стражей около 20 часов.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
задавать вопросы всегда было проще, чем на них отвечать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
особенно от Лутковской которая как обмудсмен в Украине нихрена не делает, только бурю в стакане воды все время поднимает, чтобы обратить на свою "бурную" деятельность внимание
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня возникает вопрос - на каком основании Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская всё ещё является Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека ??????? .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и почему Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская так переживает за мажоров из ресторанов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ее не сильно волновало что на фронт тянули в основном бедняков. Тут ее Конституция молчала...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заскулила, молчи уже !! или высокопоставленных нариков, за ноздри вытянули!???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы там были мажоры или дети чинуш, мусара бы не посмели их тронуть. А вот дети обычных украинцев, это для них биомусор, мясо для армии..
Идиоты, которые поддерживают избиения мусорами студентов, не понимают что эти-же мусора потом пойдут разгонять следующий Майдан, который будет против ублюдков захвативших власть в Украине, и уже на на Майдане мусора начнут находить наркотики и "уклонистов", опыт у них уже будет, как и уверенность в своей полной безнаказоности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а че, все иные варианты уже испробовал, и так берут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они изъявили желание добровольно вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сами пришли, после объявления призыва, как Закон того вымагает!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у меня возникает тоже вопрос - На каком основании госпожа Лутковская комментирует эту ситуацию если термин ее избрания на этой должности закончился еще весной этого года?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на том же основании по которому нардеп соболев дал в морду атошнику возлк рады
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Там обычные студенты были
Если бы там были мажоры или дети чинуш, мусара бы не посмели их тронуть. А вот дети обычныных Украинцев, это для них биомусор, мясо для армии..
Идиоты, которые поддерживают избиения мусорами студентов, не понимают что эти-же мусора потом пойдут разгонять следующий Майдан против ублюдков захвативших власть в Украине, и на Майдане начнут находить наркотики и уклонистов, опыт у них уже будет, как и уверенность в что опять прокатит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У студентов от армии отсрочки (если до этого из ВУЗа не выгоняли).
 показать весь комментарий
Ответить
 
А там было пофих. Никто справку не носит об отсрочке. Сдали в военкомат тех кто просто возмущался издевательствам и избиением мусорами людей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На моє тверде переконання, відправлення в зону АТО військовослужбовців з мажорів і дітей (ПОВНОЛІТНІХ) високопоставлених чиновників і багатіїв піде на користь як їм, так і Збройним Силам у плані постачання та логістики, а також сприятиме зменшенню втрат і швидшому закінченню війни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как надо было правильно обыскивать в ночном клубе?
в британии так например:
https://youtu.be/9bSNJJS41Hk

довольно грубо ваще, руки за спину, наручники, спаковали и делов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сепарское кодло!!! Засело в упалномочченых!!! По правам! Сепарское !!! Все сепарье" борцы за мир"!!! Тренинги по правам проводят! Они против войн и за мир с Ху№лостаном! И Украина это сепарье и их сходки оплачивает! А по пробуй их тронь, кляузничать будут в Советы Европы! Стучать!!! Даже требовать санкции к Украине! И мы все за это платим! Надо потихоньку сворачивать это кодло! Отличным было бы назначение Яроша!
Да про бедненьких оторванных от маминой сиськи на цельных 2 часа, пора как в Израиле поступать с уклонистами! Израиль же демократическая страна!!! Или как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Была такая еврейка из Киева, Голда Меер, так вот проблемы у еврейского государства были после его образования выше головы!И не всегда они были на высоте! Но бог дал и Израиль, сейчас стал тем каким он есть! А проблем аналогичных нашим было море! Все будет хорошо! Но как сказал как-то Матиос, бог Украину любит!
Слава Украине! Слава Киевской Руси!
 показать весь комментарий
Ответить
 
давно нет ответа на вопрос, чем занималась любимая корова яныка, по совместительству его личный адвокат лутковская, когда её клиент три месяца мочил со всех стволов и морозил в Киеве людей, как она переступала через лежащих под её офисом людей, не обращая на них внимание, как в километре от этого офиса людям проламывали головы орлы захерченка и титушки яныка.. сука.. почему она не тюрьме, а как и прежде присосалась к бюджетной кормушке????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а че она так всполошилась? у нее там племяш отжигал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оёёй!!! ,, Детки,, АЖ двадцать часов сидели на Сборной пункте?
А ты спроси у них а сидеть сутками в ночных клубах за бухлом и косяком у них жопы и яйца не болят?
Раньше молодые ребята по несколько дней жили на Сборке до отправки на место службы и ни чего и интервью их мамочки не давали, утирая сопли своим чадам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
((((((((( У меня возникает вопрос на каком основании людей держали 20 часов на сборном пункте, - Лутковская о задержаниях в клубе "Jugendhub" - Цензор.НЕТ 5818 А Лутковская не хочет озаботится нечеловеческими условиями проживания жильцов возле это наркопритона??? А задержанные , они за 20 часов только в себя пришли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну это не правильно. Начните с детей депутатов, чтобы люди поверили, что вы такие орлы и даже в клубах повестки вручаете. А так, это дешёвая акция, отражающая реальное положение дел с правами человека в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мала Дец Именно дешевая акция,здесь думают,что это мажоры,но это не так,к мажерам бы приехало полно охраны,полиция их бы даже не задержала.Еще тут приводят пример Израиль,можно еще привести Северную Корею,там вообще половина страны военные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы эта вобла об наших заложниках в кацапим так волновалась. А то волну проплаченную подняла о дезертирах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где обоссанные порохоботы - почему не визжат хвалу пеце с вонючей рыгоаналкой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рыговская Лутковская правильно говорит. Мусора по другому не могут. Не удивлюсь если не только били людей и лапали вонючими руками, раздевали. Но и у кого-то что-то сп*здили кому-то подбросили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отдельно собрали мужчин, к которым не было претензий с точки зрения Уголовного кодекса но которые примерно подходили под призывной возраст. Этих людей, когда они выходили, задерживал военкомат, принудительно удерживал в автобусе, после того привез на сборный пункт, где их удерживали в течение приблизительно 20 часов. Тут у меня возникает огромный вопрос, на каком основании это было сделано", Источник: https://censor.net.ua/n461539 Дуракам - отвечаю - законно - ибо инвалидам , освобожденным по липовым справкам .... что делать в развлекательных клубах ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныУ меня возникает вопрос на каком основании людей держали 20 часов на сборном пункте, - Лутковская о задержаниях в клубе "Jugendhub"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
fedjka - fedjka, ПРАВДИВЫЙ, Лаур, pOrest, OldCat, Андрей Шевченко 73396fdd, сябро, Urs, shokolad, Сергей Иванофф, ВКЛ_это_мы_01, Ники Рябцев, Жан Поль b9df7487, Two Step From Hell, Борис Павлов, Gar, Alexey Makarenko, Том Джонс, Ivan Sulima, Vitaly Ytsuken, Elvis2, Rostyslav Komarnytsky
 Всего на сайте: 89 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти