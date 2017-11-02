У меня возникает вопрос на каком основании людей держали 20 часов на сборном пункте, - Лутковская о задержаниях в клубе "Jugendhub"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что будет разбираться с ситуацией задержания лиц призывного возраста в ночном клубе "Jugendhub" в Киева и их удержание под стражей около 20 часов.
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Идиоты, которые поддерживают избиения мусорами студентов, не понимают что эти-же мусора потом пойдут разгонять следующий Майдан, который будет против ублюдков захвативших власть в Украине, и уже на на Майдане мусора начнут находить наркотики и "уклонистов", опыт у них уже будет, как и уверенность в своей полной безнаказоности
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Если бы там были мажоры или дети чинуш, мусара бы не посмели их тронуть. А вот дети обычныных Украинцев, это для них биомусор, мясо для армии..
Идиоты, которые поддерживают избиения мусорами студентов, не понимают что эти-же мусора потом пойдут разгонять следующий Майдан против ублюдков захвативших власть в Украине, и на Майдане начнут находить наркотики и уклонистов, опыт у них уже будет, как и уверенность в что опять прокатит...
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в британии так например:
https://youtu.be/9bSNJJS41Hk
довольно грубо ваще, руки за спину, наручники, спаковали и делов
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сепарье"борцы за мир"!!! Тренинги по правам проводят! Они против войн и за мир с Ху№лостаном! И Украина это сепарье и их сходки оплачивает! А по пробуй их тронь, кляузничать будут в Советы Европы! Стучать!!! Даже требовать санкции к Украине! И мы все за это платим! Надо потихоньку сворачивать это кодло! Отличным было бы назначение Яроша!
Да про бедненьких оторванных от маминой сиськи на цельных 2 часа, пора как в Израиле поступать с уклонистами! Израиль же демократическая страна!!! Или как?
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Слава Украине! Слава Киевской Руси!
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А ты спроси у них а сидеть сутками в ночных клубах за бухлом и косяком у них жопы и яйца не болят?
Раньше молодые ребята по несколько дней жили на Сборке до отправки на место службы и ни чего и интервью их мамочки не давали, утирая сопли своим чадам.
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