"Чтобы на полуострове не было "неправильных" настроений": Россия безвозмездно обеспечит 80% бюджета оккупированного Крыма

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В лютому все знесе)))))))
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На постройку стадиона Баклан-Арена в Питере выделили 8,5 миллиардов.На самом деле из бюджета скачано ГБэшной бандой 48,8 миллиарда...РАБссия победит любого...
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Коротше кажучи,там де Рашка ,там пустеля
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"Газпром" вперше з 1998 року показав збиток за підсумками січня-вересня
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Ему с три короба наврешь
И делай с ним шо хошь
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Что получится? Есть - более "неправильные настроения". Обычные. Право выбора. У всех и каждого. Кто выиграет? Право выбора.
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Навальный,Мальцев Ходорковский,Каспаров,Виктор Шендерович.... :D Ваш вариант....
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А це означає, що з Криму будуть люди виселятись. В Росію кудись. Бо в Україну кримси не захочуть. Ну то й добре
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Украина ничего типа не делала для Крыма все эти годы? Ну, ну!
Украине не в первой восстанавливать эту скалу после рфии. Только терпеть уже российский биомусор не будем после возвращения Крыма!
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P.S.Не для протокола. Можно вернуть ограбленное, есть шансы вернуть украденное. Невозможно вернуть просратое.
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