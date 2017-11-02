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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: дотации (63) Крым (21050) Россия (72839) субсидия (360)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Чтобы на полуострове не было "неправильных" настроений": Россия безвозмездно обеспечит 80% бюджета оккупированного Крыма

Бюджет оккупированного РФ Крыма в следующие три года будет бездефицитным. Почти 80% его доходов обеспечат безвозмездные поступления — дотации и субсидии из федерального бюджета России.

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проще.... вечером посадил - утром собрал.... то же никто не успеет забрать )
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То есть Крым на 4/5 дотационный. Тогда мост строят к банкротам и бездельникам?
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да они понимают что 250000 ваты надо будет департировать за свое бабло. За паром можно по срокам неустойку получить. А так легко и просто в час Д собрал вату, в теплухи и нах.. в Сибирь через мост без остановки.
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А в принципе хорошую идею подсказываешь. Если денег предложить больше, то возможно и проблема решится.
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Думаю миллиардов сто американских рублей на год хватит.
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Красивый жест.
На постройку стадиона Баклан-Арена в Питере выделили 8,5 миллиардов.На самом деле из бюджета скачано ГБэшной бандой 48,8 миллиарда...РАБссия победит любого...
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ці 80% скоро перетворяться в 800% , бо солончаки прогресують без прісної води,скоро все завозить прийдеться.
Коротше кажучи,там де Рашка ,там пустеля
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Красчане все равно будут визжать что они всю рацеюшку кормят. Там же ещё даунбасня наехала, кормильцы хуевы.
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когда Крым вернется, с России репарации будут за все.
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Еще одна Чечня нарисовалась. Кадырке бабла насовают и Крыму . Остальным:" Денег нет но вы держитесь". Хотя, про Крым сильно сомневаюсь. Разве, что посчитают и те деньги, что потратят на армию в Крыму. А местной босоте или на подсос , или с вещами на выход в Магадан, Воркута, в лучшем случае Поволжье.
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А ни кто не обещал компактного места проживания.
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Сожрали крысяне весь сыр в крысоловке, пора новый цеплять, чтоб не сбежали.
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"Чтобы на полуострове не было "неправильных" настроений": Россия безвозмездно обеспечит 80% бюджета оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1266Ahmad‏ @AlAhmediya 15 ч.15 часов назад
"Газпром" вперше з 1998 року показав збиток за підсумками січня-вересня

"Чтобы на полуострове не было "неправильных" настроений": Россия безвозмездно обеспечит 80% бюджета оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 449
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Ну почему у нас все наоборот? Цены, тарифы... уже на 800% больше забирают из наших тощих карманов(
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ггг... только на 800%?! непорядок - ты тогда еще должен 400%...
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Тем временем Элитные части Рамзана Кадыров прибыли в Москву и область,несколько подразделений прибыли в Питер.Майдан РАБссиянский 5 ноября будут мочить в сортире чечены?
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На дурака не нужен острый нож
Ему с три короба наврешь
И делай с ним шо хошь
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Странно.Путлер вылетел в Иран,Дима Денег Нет вылетел в Китай.
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а чего странного-то? дима поехал просить деньги, хуйло - отдавать выпрошеные димоном деньги...
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"чтобы на полуострове не было "неправильных" настроений, Москва хочет показать, что страна о нем "заботится".
Что получится? Есть - более "неправильные настроения". Обычные. Право выбора. У всех и каждого. Кто выиграет? Право выбора.
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Бабло ГБэшной банды нашли в Сингапуре и на Виргинских островах,я то думал что баблосы в Панаме,в Виолончели лежат...
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це акція перед референдумом....завезли людей з материка, дадуть на рік грошей і проведуть перед виборами Президента РФ референдум з питанням: не жалеете, что присоеденилися к России?
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козломордые оптимисты - "объем безвозмездных перечислений оккупированному полуострову составит в 2020-м - 150 млрд руб. (из 190 млрд руб.)". В это время мордора уже не будет, а в крымнаше будут базы НАТО.Перечислять тоже масквабаду будет нечего как и жрать.
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кацапам дать платить в кайф---татаро-монголлы хорошо выдрессировали
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Вот так надо действовать. А наши дураки будут ждать пока крымчане сами вернуться, потому что увидят как в Украине стало хорошо жить. И закарпатье перехочет быть венграми, и Донбасс попроситься обратно. Ха-ха-ха.
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вот теперь рассияне сполна почувствуют,зачем им и по чём Крым...плюс мост-явно будет "покращення" вже завтра...))) своими карманами...
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Характерно, что для российской ваты оккупация Крыма всеми приветствуется на ура, но когда только разговор заходит о том, сколько каждый готов выделить из своей пенсии и зарплаты на содержание Крыма, то тут радость сразу пропадает и никто из своего кармана не хочет давать ни копейки.
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Из этого следует то что печатный станок будет в паРаше работать круглосуточно... гениально!
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это типа того как Мюнхаузен пытался сам себя вытащить из болота за волосы, так и рашка грузнет в болоте санкций стабфонд уже мыши съели.
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Делаем ставки Панове,кто Арестует Путлера первым?
Навальный,Мальцев Ходорковский,Каспаров,Виктор Шендерович.... :D Ваш вариант....
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А вода? В Крим треба води з Дону тягнути декілька труб великого діаметру, щоб насичити його пресною водою. Інакше там зможуть жити не більше тисяч триста люду. А там зараз вдесятеро більше. Про курорт взагалі можна забути.
А це означає, що з Криму будуть люди виселятись. В Росію кудись. Бо в Україну кримси не захочуть. Ну то й добре
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как обычно-в Сибирь,на бескрайние таёжные просторы.куда даже китайцы не поедут...
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Чемодан без ручки. Крым ваш, кормите, тяните!
Украина ничего типа не делала для Крыма все эти годы? Ну, ну!
Украине не в первой восстанавливать эту скалу после рфии. Только терпеть уже российский биомусор не будем после возвращения Крыма!
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хай почувствуют разницу...Крым своим карманом каждое лето поддерживало около 6 млн украинцев...ну а теперь-140 млн рассеян пусть впрягаются...возможно Крым "зацветёт"..)))
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Помнится, премьер Медведев просил лояльных крымчан без тени энтузиазма ДЕРЖАТЬСЯ.. Теперь либо он поедет в другие, узаконенные ранее регионы и попросит того же, держаться, либо расейская инфляция, как понятно уже теперь вполне позволяет уже теперь дурить цифрами подконтрольный народ РФ, а Крым, по принципу стека LIFO (последний вошел - первым вышел) вынужден испытывать на себе кремлевские упражнения...
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Всё, что вы тут пишите, это замечательно. Просто напомню, что всего лишь месяц назад приняли два закона по ОРДЛО. Или вы забыли, что там изначально ничего не было про Крым. Потом добавили или нет , не знаю. Но И . Геращенко рассказывала, что эти две территории будут разбиты на два разных блока и " методология их возвращения будет разной". Проще говоря власть расплескала эту тему прилепив туда нарушение прав человека оккупантами, равное отношение Украины к гражданам, которые оказались в оккупации и тд и тп. Я ещё спорил с кем-то на примере коровы. Вместо того, чтобы стоять на своём - корову украли и точка, мы начали развозить , что нарушаются права украденной коровы. Плюс порошенковское - Крым вернётся, когда увидит, что в Украине жить лучше. Вольно или невольно , мы сами перевели вопрос в плоскость - с кем Крыму лучше. Вот вам и ответка через месяц на "неправильные настроения".Дадут деньги или нет, вопрос другой. Главное, что есть движуха перед всем миром.А что можем противопоставить мы? Да ничего....Мы даже переселенцев не можем пересчитать.
P.S.Не для протокола. Можно вернуть ограбленное, есть шансы вернуть украденное. Невозможно вернуть просратое.
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Вы против того чтобы не быть самой бедной страной Европы с наиболее вымирающим населением? Проясните. Поэтому Кравчук и говорит-жить надо лучше,жить надо веселее.
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Денег нет.Если к этому прибавить все мосты которые прокладываются в Крым ,6 Варшавянок и ещё кое-какой плавучий металлобрухт,то это должно серьёзно потрепать карманы нищих россиян.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Чтобы на полуострове не было "неправильных" настроений": Россия безвозмездно обеспечит 80% бюджета оккупированного Крыма
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