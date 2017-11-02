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 Форум Украины(632481)
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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Беларусь (2821) МИД (4369) нота протеста (88) Гриб_Павел (51)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минск не ответил на ноты Украины об обстоятельствах похищения Павла Гриба, - МИД

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

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"Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины"____________________ДА ЛОЖИТЬ ОНИ ХОТЕЛИ НА ЭТИХ ШОКОЛАДНЫХ ИМПОТЕНТОВ!
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а панамську свиню, яка особисто зустрічається з лукашенко в ОАЕ доля українця не хвилює.
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Губернатор Белорусского федерального округа не может комментировать действия кремля
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Отозвать своего посла и выслать посла Беларусь для начала..., а потом санкции. Слабо? - тогда заткнитесь...
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...... продолжаем целоваться в десны с плешивым бульбашем.
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Нет Минска и Беларуси
Есть Лукашеныч и Беларуссия
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Практика - страуса. Ведь можно - ответить. Гриб террорист, "фашист", "засланец", "разведчик" и будет сидеть... N - лет. Или, звиняйте - украинцы, так уж вышло, постараемся, выясним, разберемся... Вот и вся суета этой гнилой, т.н. жизни.
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Відповісти - значить визнати себе посібником плішивого.
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Диктаторы которые правят из Москвы и Минска понимают только язык силы,дипломатическими нотами они подтираются.
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Государство где после экстрадиции из Панамы(где, что б выйти на свободу под залог, человек выложил...600.000$)подозреваемому присуждают "заставу" в ...160 тысяч гривен(6000$) - ДОСТОЙНО ПРЕЗРЕНИЯ!
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Тогда о чем Порошенко говорил с Лукашенко?
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картохи просил, мешка 2-3 на зиму (Маринка борщ офигительно готовит...)
а Коленька - "Киев вечерний" любит... тоже мешка 2-3
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Мог бы ещё беларуские креветки попросить.
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мог!
но Маринка любит только Испанские
(балованная та Маринка)
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Помню лет 15 тому назад точно также, но уже в Украине израильский Моссад выкрал гражданина одной из арабских стран (какой именно - не помню) прямо из поезда, идущего из Киева в Харьков. Наши тогда тоже промолчали. Вывод: если живёшь в немочном государстве, не надо ездить в другие немочные государства. В данном случае силовики РФ нагло плюнули в лицо как нам, так и батьке.
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Посла выслать и сказать, что бы без Павла, не возвращался!
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странно, еще вчера один хуйловский вассал встречался с другим в Арабских Ємиратах
все правильно, ведь єто же не синочек Рошена сидит в КГБ, а простой украинец
но хуже другое, из всей этой гавеной биомасси, називающей себя нев#ебенними националистами, не нашлось ни одного кто би вишел с протестом к посольству хуйловской марионетки ...
в говорят власть виновата - нет! народ заслуживает той власти, которую имеет и которую заслужил
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А что они могут таки ответить? Что фсб их орально игнорировало в своей же стране?
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Когда Лукашенко в Киев приезжал ему очень торжественный приём устроили и посели по царски, так что мид Украины не может даже хоть одного дипломата рашки выслать с Украины, а белорусских и подавно.
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А что сказал Бацька Шоколадному про это при очередной личной встрече ?
Ли такие "мелкие вопросы" - не обсуждаются - на таком высоком уровне ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинск не ответил на ноты Украины об обстоятельствах похищения Павла Гриба, - МИД
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