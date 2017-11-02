Минск не ответил на ноты Украины об обстоятельствах похищения Павла Гриба, - МИД

fedjka - fedjka, ПРАВДИВЫЙ, Лаур, pOrest, OldCat, Андрей Шевченко 73396fdd, сябро, Urs, shokolad, Сергей Иванофф, ВКЛ_это_мы_01, Ники Рябцев, Жан Поль b9df7487, Two Step From Hell, Борис Павлов, Gar, Alexey Makarenko, Том Джонс, Ivan Sulima, Vitaly Ytsuken, Elvis2, Rostyslav Komarnytsky
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Есть Лукашеныч и Беларуссия
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а Коленька - "Киев вечерний" любит... тоже мешка 2-3
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но Маринка любит только Испанские
(балованная та Маринка)
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все правильно, ведь єто же не синочек Рошена сидит в КГБ, а простой украинец
но хуже другое, из всей этой гавеной биомасси, називающей себя нев#ебенними националистами, не нашлось ни одного кто би вишел с протестом к посольству хуйловской марионетки ...
в говорят власть виновата - нет! народ заслуживает той власти, которую имеет и которую заслужил
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Ли такие "мелкие вопросы" - не обсуждаются - на таком высоком уровне ?
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