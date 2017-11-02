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 Форум Украины(632481)
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Теги: Динамо (730) Лига Европы (117) спорт (1801) футбол (3234)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Динамо" на выезде минимально обыграло швейцарский "Янг Бойз" и вышло в плей-офф Лиги Европы

В Берне в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило местный "Янг Бойз" со счетом 1-0.

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Осталось решить с какого места выйдут. Поздравляю Динамо!
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ну, если сильного чуда не случится, то с первого. С партизаном и албанцами надо 2 очка набрать, чтобы даже теоретически не было проблем.
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Кто поставил на Динамо хорошие бабки подняли.
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Ага. Я з-за них зіп'юся на старості років, пів літри з'їв і ні "одном глазу". Треба зав'язувати з вболіванням.
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під Динамо треба літру випивати, це ще Блохін доказав
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по грi. не смешите. по грi должны были крупно проиграть. Но сегодня футбольный БОГ на стороне Украины и мы, неожиданно победили. Чему как болельщик Динамо со стажем, очень рад.
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С четвертой попытки мальчиков трахнули импотенты мля. Лобана на вас уродов не хватает
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Ждём Зарю на выходе из группы. Нехай щастить!
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нашим так довго щастити не може-треба вчитися грати в справжній Футбол
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То все фигня! В Росии порнозвезда Беркова будет баллотироваться в президенты!

Лига Европы": "Динамо" на выезде минимально обыгрывает швейцарский "Янг Бойз" - Цензор.НЕТ 5861
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Ей нет 35, и она гражданка Украины. Поэтому - глупость
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https://news.rambler.ru/politics/38318371-pornozvezda-sostavit-konkurentsiyu-sobchak-i-gordon/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
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Яка ж порнозірка зізнається привселюдно що їй вже 60 і вона засрана москалька?
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Вася, не гони беса - её пилотка накроет всю рассеюшку.
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Согласно ст. 81 п. 2 главы 4 Конституции РФ, формально президентом Российской Федерации может стать гражданин России, достигший 35-летнего возраста и проживающий на территории страны не менее 10 лет.

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Если выиграет, то первый зарубежный визит будет к Биллу Клинтону
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Трамп там тоже ничего, санкции введет по самые гланды!
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ага, кацапы они такие, им раз плюнуть )(уйло на Пиз.ду поменять...
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Виграли... але традиційно скільки браку, що це просто жах. А при любомі навісі в наш майданчик краще закрити очі
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футбол футболом но что за хна ,,, перед матчем я посмотрел кто будет транслировать футбол канал Украина и футбол 1 ,,,, а где киевские каналы ???? футбол 1 провайдер не подключил , а канал Украина ахметова 15 минут рекламы дала с 20-00 что за хна ????
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Украина будет в 22:00 Зарю транслировать, Только Футбол -1, а он или на кабеле или платный. ВИдимо так Суркисня заботится о популяризации своего клуба?
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суркисня тут при чем? ахметка выкупил евролигу. К тому же, в программе "Украины" футбол вначале был, а потом землеройки решили мелко подгадить динамовским болельщикам.
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Приятно, конечно, но насколько я понимаю у Динамо финансовые проблемы и кубковой весны может и не быть, вот это будет печально.
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Причем донаторы. Вчера сообщения на многих сайтах было.
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Нормально,для рейтинга сгодится.
Ещё б "Заря" гансам навалила.
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Київське Динамо відмовилось від російськомовної версії офіційного сайту клубу. Відтепер офіційний сайт Динамо буде доступний лише двома мовами - українською та англійською. Російськомовну версію сайту, на яку можна було перейти, клікнувши на прапор Росії у верхньому правому куті головної сторінки, вирішили закрити.

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зря, я бы гипер ссылку вставил. Натискає потвора на кацапський триколор і його автоматом перекидає на сайт Київського облвійськомату...
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Ну, хоть так. Ждал я этих комментов. Хотел сравнить, со вчерашними, когда "Шахтер", в великолепном стиле, сделал голландцев. Там грязи налили, придурки. Сегодня- нормально.
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Молодці що вистояли, але не таке "Динамо" ми хочемо бачити.
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Поздравляем Шериф. Молдаване в МОСКВЕ трахнули Локомотив 2:1. А что на это скажет Додон.
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отмучились...сцука. неужели они думают, что играют в Футбол? игра безобразная...на первом же стыке вылет
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Цензор.НЕТФорум Украины"Динамо" на выезде минимально обыграло швейцарский "Янг Бойз" и вышло в плей-офф Лиги Европы
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