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 Форум Украины(632481)
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Суд , в Україні , залежить від президента , а сам президент - залежить від олігархічних кланів , що його призначили ... коло замкнулося !
В цій країні корупцію і суддівське свавілля , т.зв "демократичними методами" , подолати не можливо !
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Шапкокрад в Ростове грызет ручку от бачка золотого унитаза и орет "А шо так можно было? "
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угу - кажуть , крики з Ростова "А шо так можно было...?!" - дуже далеко чути ... ))
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уэто старая сщука Педрильная выпустила у прудик судивский кучу мальков и карасиков ивасиков и плтву с мойвою..ну пару лещей и окунив.. та пару сомикив для планктону..
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Перемога !!!!!!! Таке підсилення югіку- дурачку!
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панамський узурпатор поспішає розставити своїх посіпак.
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4-й рік вже "поспішає"... да розставив вже давно !
А зараз - звичайна ротація .. .
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Так поспішає, що підписує укази в готелі Еміратів. Чи то він просто з собою указів набрав, щоб свою ручку не списувати?
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Ви думаєте він сам їх призначає ?
Схоже - там "рєшалово" тривало до останнього - кого і куди призначити !
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Вот эти завывания точь в точь копируют пропагандонов януковича, типа: а вы посчитайте, сколько было пользователей интернета и мобильными телефонами в начале правления януковича и через три года!
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И это были заслуги лично януковичского министра экономического развития!!!
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Боюсь 6 ноября Урс засунется глубоко в задницу и вылезет к новому году, дрочить про новые "перемоги" которые будут очень скоро, но про план маршала уже не вспомнит.
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Урс, куда же ты пропал? Не хочешь обсудить план Маршалла, когда он будет представлен?
6 ноября, ждать не долго. Или ты не веришь в то что надрочил только что?
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Тоже хорошо. Авось - наладится. Достаточно, одного устного приказа и 50 настоящих судей и все - наладится. При желании.
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Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины изъять для ознакомления документы завода «Кузница на Рыбальском», принадлежащего структурам президента Украины Петра Порошенко.

Документы будут изъяты в рамках расследования дела о закупке по завышенным ценам бронемашин для погранслужбы.


Шо, правда шо ли?)
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топить надо в детстве тех, кто верит что с 13 по 17 год гривна бы держалась, при том что кредиты набраны, а цены на металл уже не те. уже в 14 были такие проблемы что овощ продал евроинтеграцию и побежал к куйлу за 15 лярдами. ну ты бы радостно чавкал те 15 лярдов ещё года два
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Для особо умных напоминаю, что Украина за 3 года ещё добавила 4 лярда долга, а это означает лишь одно, как воровали так и воруют, поэтому сильно вумных для начала просят экономику изучить , а потом гавкать.
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для зрадобота напомню, что хряк взял у карлика 3 млрд. долларов под 15 % !!! годовых на год без отсрочки платежа,а МВФ даёт Украине под 1,5 % ( в десять дешевле !!!) и с отсрочкой тела платежа в 7 лет всего - то ,кроме того , хряк украл 40 млрд .долларов ,вот почему доллар по 27 ,а не по 8
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Urs - а уровень жизни упал более чем в 2 раза.... Порохоботы такие - "А где море?"
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Сало до покращення было 30грн. Сейчас 150грн. Пенсия моя мать за 39 лет стажа поднялась аж на 200грн. тоесть 1700грн. А те кто получал пенсию 4000грн сейчас получают почти 7000грн. И ето я еще не упоминал пенсии судей и высоких чиновников. Зашибись равноправие и здорово как зажили. Уже не говорю что у нас бензин по цене что только в глаза закапывать.

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небесная сотня в гробах переворачивается
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40 лет стажа-пенсия 1370 гривен ....вот такая страна....пацаватая
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Вот только непонятно зачем ты гуглил?
Не мог спросить у куратора?
У него же в методичке все есть...)
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Перегуглил весь инет, что-бы узнать конкретно, сколько в Украине сейчас на данный момент в наличии прокуроров и судей и не смог ничего найти, все материалы по этому поводу в Гугле выдают какую-то хрень и ни одной информации о численности этих должностей в Украине.

А прокуроское и судейское кресло у нас на постСовковом пространстве передается по наследству от сталинско-ежовско-бериевско прадеда, которого в те времена не успели растрелять за "особые заслуги" в 1934 -1937 годах.
И после этого эти профессии передаются от прадеда до деда, от деда к сыну или к дочери, от сына или дочери к внуку или внучке.

То есть если у 7-ми летнего ребёнка папа прокурор или судья, то этот ребенок в 7 лет уже знает, кем он станет, когда выростит и через 14 лет этот ребёнок стопроцентно становится работником прокуратуры или судейского корпуса.

Точно так было и после Французской революции во Франции 1779 года, пока к власти в францию не пришёл Наполеон и он призгласил к себе в политическую команду тётушку Гильотену.
После прихода к власти во Франции пана Наполеона и тётушки Гильотены Франция через 2 года стала самой демократической страной в Западной Европе.
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Через сколько времени после прихода к власти Наполеон стал императором? Какая демократия?
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Альо кацапский предурок. Как только Наполеон пришел к власти воФранции так сразу первые его были указы запрещающие в Париже и по всей Франции выливать говно со сцаками из окон и горшков на головы прохожих людей гуляющих по городским тротуарам.

Следующий Наполеоновский приказ был назвать улицы французских городов какими-нибудь названиями, например улица Короля Карла -12 и переулки дворовый, комнатный и тд и тп
.Потом по приказу Наполеона в Париже, а потом и во всей Франции, аза тем и во вей Европе были построены туалеты, а до этого француз, так-же как и все остальные нации в Мире до Наполеона срали и сцали у себя вгородах просто на улице и это небыло западло,просто так до Наполеона было принято в Европе просто сесть и высраться посреди улицы.

Именно Наполеон сделал так, что Европейцы перестали сцать и срать на улицах своиз городов.
------------------
А на счет кацапов, то они как срали в 16 веке на улице так и сейчас срут на своих улицах в 21 Веке.
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Плохо рыл....
По судьям вот....
Согласно новому штатному расписанию в судах всех инстанций и специализаций Украины будут осуществлять правосудие 7 235 судей.
http://sud.ua/ru/news/sud-info/106768-stalo-izvestno-skolko-sudey-budet-v-ukraine

Остальное сам найдешь... если постараешься...
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Суд должен быть независимым,судьи - выборными. Все остальное - от лукавого.
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Выборные,кроме Верховного Суда. В Верховный Суд - номинируются Президентом и утветрдаются Cенатом,должность-пожизненная.
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Я не понял , это реформа ?
Или так , просто херня какая-то ?
И почему судей назначает препиздент ?
У нас же , типа , парламентско-президентская латифундия ?
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Назначение судей на должность осуществляться Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия...

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А-а-а , я понял .
Это он надысь с королём пообщался , ну и нахватался дурного ...
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Ну, вот зачем ему назначение местных судей? Ну, бред же!

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Это еще в добавок к нахлебникам, что уже сидят на шее народа?
Ничего, терпение народа не безгранично.
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терпение терпил безгранично. это скотское быдло
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Я тоже так думаю Етих лохов можно ротердамить и ротердамить Думаю что маланци ето прекрасно понимают Ети аферисты спокойненько докрадут с рыжим и Фирташемм что им бог послал ввиде траншей МВФ Да и сволят по тихому в Тель--Авив черкз Липецк
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Что здесь можно комментировать. Барыга песок толкает, за него решалы все пишут. Папередник отдыхает.....
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А судьи кто? Этому вопросу сколько лет?

Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(читать полностью стихотворение Торжество безумства )

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вчера случайно на ютубе нашел ролики из серии "Крысы Майдана"Karabas Channel. Очень любопытные детали вскрываются...https://www.youtube.com/watch?v=xHhBTdHz5K0 … .
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Аж 231 судья обновился! Надо же! Но количество - это еще не качество. А лучший судья был, есть и будет - Господь наш Всевышний.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко подписал четыре указа, которыми назначил 231 судью
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