fedjka - fedjka, ПРАВДИВЫЙ, Лаур, pOrest, OldCat, Андрей Шевченко 73396fdd, сябро, Urs, shokolad, Сергей Иванофф, ВКЛ_это_мы_01, Ники Рябцев, Жан Поль b9df7487, Two Step From Hell, Борис Павлов, Gar, Alexey Makarenko, Том Джонс, Ivan Sulima, Vitaly Ytsuken, Elvis2, Rostyslav Komarnytsky
В цій країні корупцію і суддівське свавілля , т.зв "демократичними методами" , подолати не можливо !
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А зараз - звичайна ротація .. .
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Схоже - там "рєшалово" тривало до останнього - кого і куди призначити !
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6 ноября, ждать не долго. Или ты не веришь в то что надрочил только что?
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Документы будут изъяты в рамках расследования дела о закупке по завышенным ценам бронемашин для погранслужбы.
Шо, правда шо ли?)
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Не мог спросить у куратора?
У него же в методичке все есть...)
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А прокуроское и судейское кресло у нас на постСовковом пространстве передается по наследству от сталинско-ежовско-бериевско прадеда, которого в те времена не успели растрелять за "особые заслуги" в 1934 -1937 годах.
И после этого эти профессии передаются от прадеда до деда, от деда к сыну или к дочери, от сына или дочери к внуку или внучке.
То есть если у 7-ми летнего ребёнка папа прокурор или судья, то этот ребенок в 7 лет уже знает, кем он станет, когда выростит и через 14 лет этот ребёнок стопроцентно становится работником прокуратуры или судейского корпуса.
Точно так было и после Французской революции во Франции 1779 года, пока к власти в францию не пришёл Наполеон и он призгласил к себе в политическую команду тётушку Гильотену.
После прихода к власти во Франции пана Наполеона и тётушки Гильотены Франция через 2 года стала самой демократической страной в Западной Европе.
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Следующий Наполеоновский приказ был назвать улицы французских городов какими-нибудь названиями, например улица Короля Карла -12 и переулки дворовый, комнатный и тд и тп
.Потом по приказу Наполеона в Париже, а потом и во всей Франции, аза тем и во вей Европе были построены туалеты, а до этого француз, так-же как и все остальные нации в Мире до Наполеона срали и сцали у себя вгородах просто на улице и это небыло западло,просто так до Наполеона было принято в Европе просто сесть и высраться посреди улицы.
Именно Наполеон сделал так, что Европейцы перестали сцать и срать на улицах своиз городов.
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А на счет кацапов, то они как срали в 16 веке на улице так и сейчас срут на своих улицах в 21 Веке.
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По судьям вот....
Согласно новому штатному расписанию в судах всех инстанций и специализаций Украины будут осуществлять правосудие 7 235 судей.
http://sud.ua/ru/news/sud-info/106768-stalo-izvestno-skolko-sudey-budet-v-ukraine
Остальное сам найдешь... если постараешься...
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Или так , просто херня какая-то ?
И почему судей назначает препиздент ?
У нас же , типа , парламентско-президентская латифундия ?
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Это он надысь с королём пообщался , ну и нахватался дурного ...
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Ничего, терпение народа не безгранично.
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Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(читать полностью стихотворение Торжество безумства )
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23 сiчня 2015
http://kyiv.osp-ua.info/politics/20335-kto-vy-petro-poroshenko.html
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