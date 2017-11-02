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Теги: инвалиды (330) правоохранительные органы (259) Россия (72839)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В российском Нальчике на безрукого активиста завели дело о "нападении" на полицейского

На руководителя инициативной группы жителей Вольного аула Аслана Иритова и его брата Беслана завели уголовное дело о нападении на сотрудника полиции.

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Вообще-то моя фраза из фильма "Свадьба в Малиновке". А эти персонажи, похоже, уже после того как пообщались с коллегами потерпевшего полицая из статьи)
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он видимо не спрятал образ любимого президента в ширинку...
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то фігня, після того як безмозглий став президентом на рассії
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Суд оставил под арестом оппозиционную журналистку из Казахстана Жанар Ахмет
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Чем отличается?
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Окуева наблюдала меня через прицел: Невзоров высказался о погибшей героине
Погибшая доброволец АТО Амина Окуева была настоящим воином и очаровательной женщиной.
Об этом "Обозревателю" рассказал российский публицист Александр Невзоров.
"Я не был знаком с этой дамой - это, скорее, она меня наблюдала в Грозном через оптический прицел. Но, судя по всему, в какой-то момент промахнулась", - заметил он.
Погибшая доброволец АТО Амина Окуева была настоящим воином и очаровательной женщиной.
Об этом "Обозревателю" рассказал российский публицист Александр Невзоров.
"Я не был знаком с этой дамой - это, скорее, она меня наблюдала в Грозном через оптический прицел. Но, судя по всему, в какой-то момент промахнулась", - заметил он.Вместе с тем публицист заверил: "Я на нее никакой обиды не держу - я понимаю, что она воевала за свободу и независимость своей страны, у нее были самые светлые побуждения". "Она была очень храброй. На чеченском фронте ею пугали. Как все женщины, она была гораздо беспощадней любого мужчины. Я не знаю, почему, попав к ней в оптический прицел, я с вами еще беседую", - продолжил Невзоров. https://www.obozrevatel.com/crime/okueva-nablyudala-menya-cherez-pritsel-nevzorov-vyiskazalsya-o-pogibshej-geroine.htm
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А вижити в рашці можуть лише безголові, а не безрукі.
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лоперамiд прийняв, стара хвойда?
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ну, мєнта можна й обісцяти, а опущений скаже що його так били, що він спітнів
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тебе легко говорить...а шоб расстегнуть ширинку нужен соучастник...
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С тех пор, как мы ввели налоги на воздух вы стали меньше дышать. Это возмутительно

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Правосудие и россия давно не совместимо.
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это нормально. русня могла еще написать на безногого что он убегал от полицаев. У них прокатывает, лишняя хромосома в действии.
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Тю, у меня сосед двух ног не имеет(по самую..). Но здоровенный, все может делать, и копать и дрова колоть, да практически все.
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Это еще не ДНО и даже не Днище
вы еще увидите более чудовещные вещи
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Без рукие нападают на полицейских, земля плоская
и это еще не конец
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Убери это ...лучше давай котов, вот мой спит сейчас рядом, тушка на 8 кг.
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Мой вчера соседского спаниеля до истерики довел - пояснял ему по понятиям
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Так мой по размерам подобный спаниелю, но вероятно намного сильнее. Когда народ его видит, то в шоке. В 2,5 раза больше обычного кота.
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Небось курятиной с гормонами его кормишь. Тех курей что в магазинах продают так то не куры а циплята 45 дней от рождения.
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Не мейн-кун? У меня двое,брат и сестра.Их одичавшая мамка в лесу бросила,а я изловил и домой притащил и дал свободу выбора.Мойша - полноценный дикарь,домой приходит,когда уж совсем голодный или зимой,когда сильно холодно.Циля решила стать обычной домашней кошкой. Мойша - здоровенное черно-коричневое косматое чудовище.Циля - изящная короткошерстная черная с белым фартучком и белыми чулочками.От одной мамы.
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Это шерсть густая. Я вот за своего кота ручаюсь, он полудикий, всех порвет.
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у меня тоже не мелкий кошак. Норвежский лесной.
Но сильно злой падла.
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Ты спаниелей стреляешь,Грициан таврический?
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Не, не стрелял никогда животных. Они мне ничего плохого не сделали.
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Ну в 18-00 нажраться, это высший пилотаж Путен поит, потом сурков стрелять велит?
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Российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова пожизненно отстранили от выступлений на Олимпийских играх и аннулировали их результаты в Сочи - решение МОК.
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Жители Архангельска,спешат домой,чтобы узнать из телевизора как там строится крымский мост через Керченский пролив.В российском Нальчике на безрукого активиста завели дело о "нападении" на полицейского - Цензор.НЕТ 6795
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Вместе накатили за утопленников, вместе и уплыли к утопленникам
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Мы изображаем их такими, они нас - такими же. Дело не в этом, а пути движения. Так, как живет 99,9% населения Земли. Кому, что. Не стоит это внимания. У страны более важные задачи. Выжить. Состояться. Примкнуть к 99,9%. Тогда? Жить.
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А где руки то потерял? Небось на войне в Грузии или Украине или Чечне? Правильно сделали.
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Помнится был когда то Индийский фильм "Месть и Закон" так там безрукий одними ногами всех бандитов уничтожил. Может их менты тоже этот фильм смотрели?
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да то фигня, у них 3-х летние дети "сами напиваются вылезают на проезжую часть и мешают бандинским шлюхам рассекать под 120км/ч"
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Чекаємо на нанесення важких тілесних за доп. телекінезу
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По крутой извилистой дороге
Ехал безколесный грузовик
За рулем сидел безрукий,
А безногий жал на тормоза,
А слепой показывал дорогу,
А дурак пипикал без конца .
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Неудивительно, вспомните новость как парню на инвалидной коляске с дцп пришили уголовное дело , что он напал на полицейского и избил его, а тут у мужика вего-то рук нет)))
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А в США шлепнули бы, как 6-ти летнего мальчика с пластмассовым пистолетом (ютюб в помощь). В Раше, аже безрукому нельзя возомнить себя бараном, и начать бодаться, при поддержке родственников. Но просто будут судить, получит свои условно, и не будет культяшками махать. В США могут пристрелить, если предъявляя водительское удостоверение, не отвернулся
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ российском Нальчике на безрукого активиста завели дело о "нападении" на полицейского
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