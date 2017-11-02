В российском Нальчике на безрукого активиста завели дело о "нападении" на полицейского

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Чем отличается?
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Погибшая доброволец АТО Амина Окуева была настоящим воином и очаровательной женщиной.
Об этом "Обозревателю" рассказал российский публицист Александр Невзоров.
"Я не был знаком с этой дамой - это, скорее, она меня наблюдала в Грозном через оптический прицел. Но, судя по всему, в какой-то момент промахнулась", - заметил он.
Погибшая доброволец АТО Амина Окуева была настоящим воином и очаровательной женщиной.
Об этом "Обозревателю" рассказал российский публицист Александр Невзоров.
"Я не был знаком с этой дамой - это, скорее, она меня наблюдала в Грозном через оптический прицел. Но, судя по всему, в какой-то момент промахнулась", - заметил он.Вместе с тем публицист заверил: "Я на нее никакой обиды не держу - я понимаю, что она воевала за свободу и независимость своей страны, у нее были самые светлые побуждения". "Она была очень храброй. На чеченском фронте ею пугали. Как все женщины, она была гораздо беспощадней любого мужчины. Я не знаю, почему, попав к ней в оптический прицел, я с вами еще беседую", - продолжил Невзоров. https://www.obozrevatel.com/crime/okueva-nablyudala-menya-cherez-pritsel-nevzorov-vyiskazalsya-o-pogibshej-geroine.htm
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Горіть у пеклі, москалі!
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вы еще увидите более чудовещные вещи
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и это еще не конец
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Но сильно злой падла.
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Российские кариатиды.
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https://www.youtube.com/watch?v=iWdTwEGwKGk
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Ехал безколесный грузовик
За рулем сидел безрукий,
А безногий жал на тормоза,
А слепой показывал дорогу,
А дурак пипикал без конца .
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