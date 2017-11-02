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 Форум Украины(632466)
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Теги: киберпреступление (383) хакер (693) киберполиция (96) кибербезопасность (224)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина была ключевой мишенью атак хакеров на прошлой неделе - киберполиция

Украина была ключевой мишенью хакеров, совершивших кибератаки на ряд компаний и госучреждений на прошлой неделе.

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Рецепт борьбы с пацаками, гадящими из цивилизованных стран
Украина была ключевой мишенью атак хакеров на прошлой неделе - киберполиция - Цензор.НЕТ 7756November 2nd, 18:01
Вычисляем IP и пишем в миграционную службу соответствующей страны.

Виктор Гетман Сергей Гайджин
Уважаемые господа. Осмелюсь дать вам хороший совет, который я дал одному активному форумчанину, который отмечает вот таких форумчан, под флажками США, Канады, Австралии и прочих цивильных стран.
Во Владике живет отставник кегебешник, который, по какой-то неизвестной причине, люто ненавидит своих соотечественников, удравших в эти цивильные страны. И вот он им гадит, причем весьма эффективно. Они, живя там, остаются россиянами по духу, любят Путлера и ненавидят все, что связано с противодействиями его политики. Оставляют свои отзывы на многих форумах в его поддержку.
Он вычисляет их Ай Пи и прочие данные по максимум, а потом, со своими коментами, отправляет на официальные сайты миграционных служб с переводами и вопросиками. Мол, чтож вы, демократы поганные, агентов влияния проворонили?!
Вот же у вас под носом наши сидят, вам гадят, а в случае чего они вас и отблагодарят, взывчаткой, терактом, противодействием.
Спасибо вам господа ротозеи за то, что даете им пособия, пенсии, льготы.

Кстати, в Сан Франциско идут зачистки среди русского /ряженного/ казачества, после ликвидации Генконсульства РФ, в котором они постоянно паслись. Некоторых лишили вида на жизни, других предупредили, что начинают рассмотрение вопроса о получении гражданства США, вопреки их лояльности. До этого он такие пакости наделал новым русским австралийцам и новозеландцам. Я лично знаю этого чекиста, местом последнего службы являлся остров Русский, где он особистом торчал, ожидая выхода на пенсию.
Рассказал мне про него и его деятельность мой товарищ пенс, который с ним общается.
Я засомневался поначалу, что такое возможно,НО (!!) оказывается, после всех этих терактов, спецслужбы цивильных стран, очень усилены и некоторым там просто нечего делать.
В бездельников превратились. Вот и хватаются как за соломку за такую инфу в сети, раздувая дела против россиян, которые там проживают.
Почему он их так ненавидит, считая предателями РФ, я не знаю, у каждого свои бзики.
Так вот, видите здесь на форумах таких ненавидящих Украину?
Вычисляйте и в ту страну, где обитает такой активист, на сайт миграционной службы, ехидненький вопросик в стиле того чекиста. Дальше они сами разберутся.
Но уверяю вас, зная специфику и методы их работы, без внимания такой активист уже не останется НИКОГДА!!! Более того, аукнется и его родным с ним проживающим. В его деле и в их тоже, появятся отметочки, которые потом обязательно сработают в будущем.
Мир технологий продолжает меняться. Человечество переходит под полный контроль в таких странах.
Дерзайте. Ватников нужно наказывать, в том числе за их глупость.
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Пока лень таким заниматься, хотя опыт и тех. средства для этого имеются. Но за идею спасибо, возьму на вооружение.
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а для чего вообще киберполиция? чтобы защищать страну и предотврачать атаки или информировать о них?
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Спочатку перше- а потім друге. А зараз- компот.
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Сенатор США назвал список "киберцелей" Кремля
Украина была ключевой мишенью атак хакеров на прошлой неделе - киберполиция - Цензор.НЕТ 3283November 2nd, 12:02
П'ять копійок: наконец-то, о русской саркоме заговорили на самом высоком уровне. Россия подлежит уничтожению и в этом у Запада и нормальных людей не должно быть сомнений:

Сенатор США Ангус Кинг заявил, что российские киберагенты начали работу в Шотландии по поддержке второго референдума о независимости.
Украина была ключевой мишенью атак хакеров на прошлой неделе - киберполиция - Цензор.НЕТ 3283Сенатор сказал на слушаниях в Вашингтоне о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США, и Шотландия также находится в списке "целей" Кремля, сообщает The Telegraph.

"Мы знаем, что россияне были причастны к выборам во Франции. Мы знаем, что они причастны к выборам в Германии. Мы сейчас знаем, что они были причастны к разделению Испании ... И я понимаю, что они взялись за работу в Шотландии относительно голосования за независимость от Великобритании. Это сложная общенациональная стратегия. Она не прекратилась и не прекратится", - сказал сенатор разведывательному комитету Сената.
Напомним, ранее сообщалось, что иностранные государства, такие как Россия и Китай, могли вмешиваться в процесс голосования на референдуме о выходе Великобритании из Европейского Союза (Brexit).
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Все это почувствовали. Даже в селах, мистечках и на хуторах. А есть ли такое понятие в стране, как киберизация общества, NFC и прочая " не литературная" аббревиатура ?
"полиции удалось заблокировать перевод 10 миллионов гривень на счет одной компании..."
Прочитав, такое, все пенсионеры, переложили свои сбережения в трехлитровые банки.
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Оперативно. Не зря свою зарплату получают. Так бы мы и не у знали кто там и чего.
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Кибератаки кибератаками, а динамовцы в гостях у Янг Бойз. В общем, гость потел, а игра не шла! Смотрите на Футбол 1 последние 20 минут. О! Динамовцы забили гол!!! 0:1 !!! Пока. Болейте!
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Русская инвазия планеты: в Instagram тоже нашли российский след

November 2nd, 10:38
Около 20 млн граждан США могли видеть контент, размещавшийся в преддверии выборов американского президента в приложении Instagram лицами, действовавшими в интересах российского государства.
Украина была ключевой мишенью атак хакеров на прошлой неделе - киберполиция - Цензор.НЕТ 9797
Украина была ключевой мишенью атак хакеров на прошлой неделе - киберполиция - Цензор.НЕТ 7587Об этом в среду, 1 ноября, сообщили представители компании Facebook, которой принадлежит сервис по обмену фотографиями и видеороликами, передает dw.
Юристы Twitter, Google и Facebook второй день дают показания в сенатском комитете по делам разведки в связи с расследованием вмешательства Москвы в американскую избирательную кампанию.

По данным на начало октября 2016 года общее число американцев, которые могли в Instagram увидеть соответствующий контент, достигало 16 млн, уточнил вице-президент и юрисконсульт Facebook Колин Стретч. В большинстве случаев он представляла собой продукт целевого маркетинга.
Ранее стало известно, что, по данным представителей социальной сети, некая группа российских пользователей опубликовала более 80 тысяч записей на политические темы во время и после президентских выборов в США 2016 года. Потенциальная группа охвата составила 126 миллионов человек.
Компания Facebook сообщила также, что только в октябре 2016 года деактивировала почти 6 миллионов фейковых учетных записей.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина была ключевой мишенью атак хакеров на прошлой неделе - киберполиция
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