Чубаров проинформировал ЮНЕСКО об уничтожении оккупантами Ханского Дворца в Бахчисарае

NNN
, legionary
, Roman Kononenko
, SergTranscarpathian
, oleole
, Саша Крок
, Ольга Мартынюк b6557456
, Влад Синкевич
, pinkerton
, tihon
, Nikol Pricol
, Urs
, Вася Городской
, Yuriy Vernikov
, Кот по имени Сосо
, Саша Крест
, cvthtrf
, Влад Виноградов 88a5ba75
, Vovcheg Zak
, Вова Индюков
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Михайло Степовий c5fe7c3b
, Lvbnhj
, Marina Sun 9d96d431
, Lanigram
, Павло Хмарний
, Коваленко Егор
, росися вперде d82e7584
, Mora Zfayfer
, Дед b34f2642
, Гыг с Вами
, Ksena Voin
, оззи
, не скажу
, Olga Mansika
, Gaydamaka Kozak
, _Дід_
, Сергей Иванофф
, Николай Петров 7787c450
, Vadym Tsyrkalyuk
, Зося Синицкая
, Александр Ивашин
, Alexander Bassin
, Elena 430ab138
, Вячеслав
, Khmelnitskiy
, дмитро кук
, майор швейк
, Йозеф Швейк
, vivv555777
, Maxim Ak-Murza
, Nigilist74
, Валерий Проценко
, Al Exander 1dedefb3
, Sergey Yakovenko
, Юрий Рыжков
, Alexandr167
, bbc 965160aa
, Байгали
, Igor L
, Semen Semenich
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Alexx Lexton
, sigsauer
, Vlad1606
, Фео 31a27951
, namtab
, denis superman
, Tatyana Pomolova
, Христя Калуш
, shokolad
, Vitalij Riga
, GSN
, Хап Незабвенный
, Плюю на Путю
, Дмитрий Ч
, Caidence
, Wevelsburg
, Иван Афанасьев
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Юра Сюзик
, Alex Best
, Fredi Kruger
, gonny
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, Al Serh
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, литвин
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, Глеб123
, sergik
, Olga 0343b7a1
, Ago Tuul
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, Андрей Лунёв f3aa6aac
, zloy1111
, слава63
, курвиметр
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, marusia klimova
, Анатолий Гаращенко bf93ae36
, Сергей Канев ba5ea4a8
, soren
, Gar
, Олег Киев b1ab19f2
, Николай Шевченко 428b66a0
, Лео Кот
, fedjka - fedjka
, roshenko q
, Slava Ukraine ac379e42
, Saw Ewas 1a26b1e6
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Всего на сайте: 191 писатель
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Та надія помирає останньою!
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Nov. 2nd, 2017 at 11:08 AM
Чтобы ни происходило в оккупированном Крыму - всё на совести ДРГ ВСУ. Оползень на дороге - ДРГ ВСУ. Столб упал - ДРГ ВСУ. Феодосию наводнили бомжи и мусор - ДРГ ВСУ. Однако к добру не приводит то, что социально-общественные проблемы полуострова оккупанты проецируют на мифических диверсантов. И события последних дней - тому прямое доказательство.
Как известно, Крым потрясла целая череда ЧП. Вечером 31 октября произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях 110 кВ «Перевальное - Алушта» и «Алушта - Лучистое». Тогда же произошёл первый прорыв газопровода, имевший продолжение утром 1 ноября, на ЮБК. И кто виноват? ДРГ ВСУ!
Черноморский флот РФ тут же усилил охрану воинских частей, штабов, складов с боеприпасами, на ряде КПП была даже размещена бронетехника. На границе Крыма с Украиной пропуск был приостановлен по инициативе оккупантов. Но действительно ли всё дело в неугомонных и неуловимых ДРГ ВСУ, или на самом деле все как в поговорке - у страха глаза велики?В происходящих в эти дни в Крыму ЧП нет ничего удивительного. На протяжении последних трёх лет оккупанты все больше вытягивают ресурсов из полуострова, превращая его в военную базу, нежели дают, дабы превратить в процветающий и обеспеченный курорт. В итоге полуостров, своей ветшающей инфраструктурой и износом мощностей, приближается к состоянию техногенной бомбы замедленного действия.
Тот же факт, что череда ЧП произошла на фоне ухудшения погодных условий, тому прямое подтверждение. Резкое похолодание и непогода спровоцировали рост потребления газа, и последующую аварию на газораспределительной станции. Аналогично и с ЛЭП, не проходивших должное обслуживание и инспекцию и обвалившихся при первых же серьёзных порывах ветра.
Крым погружается в техногенный коллапс. И ведь, казалось бы, это было не самое серьезное похолодание и ухудшение погодных условий, какие бывают, а итоги - настолько зажигательные и искрометные. Что же будет дальше? И даже более того - ведь главная стройка века, Керченский мост, строится именно под аккомпанемент процветания некомпетентности и списывания всех грехов на ДРГ ВСУ. Что же, когда рухнет мост - то тоже ДРГ ВСУ, а не ледоход и илистое дно?
С другой стороны, Крым, как и другие оккупированные Россией территории, погружается в атмосферу мнимой угрозы и паранойи. К примеру, в таком напряжении уже четверть века живут жители Приднестровья, которых если не раз в месяц, то в квартал точно пугают наступлением румыно-молдавских захватчиков, легионов НАТО и карателей хунты. Мифические угрозы крайне выгодны для сдерживания населения в страхе, дабы социально-экономический коллапс не становился причиной для гражданских волнений.
Но стоит помнить, что чем громче кричишь «волк» (ДРГ ВСУ), тем быстрее он (они) придёт (придут).
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https://ren.tv/novosti/2017-11-02/pornozvezda-elena-berkova-vydvigaet-svoyu-kandidaturu-na-post-prezidenta-rossii
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Согласно ст. 81 п. 2 главы 4 Конституции РФ, формально президентом Российской Федерации может стать гражданин России, достигший 35-летнего возраста и проживающий на территории страны не менее 10 лет.
Родилась она в Мурманске, но:
Беркова прописана в Заводском районе Николаевской области, и гражданка Украины.
Родилась 11 марта 1985 года (нет 35 лет)
С 18. 11 13 по 22.11.13 находилась на стационаре в псих диспансере
Так что если в Президенты, то только Украины, и позже.
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Дворец действительно нуждался в ремонте.
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Видео: https://www.youtube.com/watch?v=4UCyZ0Cp0vM
Манька Захерова в прямом эфире выдала фейковое фото Усамы бен Ладена за настоящее.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" оконфузилась, предложив зрителям вспомнить фейковые фотографии приема Усамы бен Ладена в Белом доме, передает Апостроф.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Во время своего выступления Захерова заявила, что прием террориста был организован лоббистами.+
Следует отметить, что на самом деле подтвержденных данных о посещении бен Ладеном Белого дома нет, а фотография, о которой говорила спикер российского МИДа, была сделана с помощью монтажа.
Данное выступление Захеровой высмеяли в социальных сетях
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Чужую историю и культуру они либо крадут (как у Украины) либо уничтожают (как в Крыму и других местах)
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Там с начала 60-х никто балки и опоры не менял. Несущие конструкции сгнили полностью. Видео на ютубе. Сами татары и выпросили у федер. центра 2 млрд на ремонт. Шо то Чубаров совсем не в теме.
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Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель датируются 1532 годом. Эксперты уверены, если не привести дворец в порядок, то до своего 500-летия некоторые экспонаты могут не дотянуть.
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