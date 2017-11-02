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 Форум Украины(632466)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Чубаров (666) ЮНЕСКО (113) Бахчисарай (44)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Чубаров проинформировал ЮНЕСКО об уничтожении оккупантами Ханского Дворца в Бахчисарае

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в кулуарах 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО рассказал, что под видом реставрационных работ российские власти Крыма уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае.

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Орки они и в Африке орки. Никакого уважения к памятникам.
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Как минимум уничтожение памятников крмскотатарской исполняется специально.
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Для того, что бы выжить крымцев из Крыма. Это продолжение репрессий против крымцев.
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Паспорта кацапские первыми в Крыму получили "крымцы".
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Может скажешь что они не граждане кацапии и живут с Украинскими паспортами?
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По Шоколад ТВ,бачив.Они все предатели Украины.
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Багато з ким неможливо- та треба. Він українець- як ти і я. Маємо це робити, інакше України не буде.
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Можливо українець, але сіє національну ненависть подібну москальскій. Ти його не виправиш.
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Так я і не намагаюся нікого виправити. Я ту спілкуюся. З кимось виходить, з кимось- ні.
Та надія помирає останньою!
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Не вбачаю такого зв'язку. Чубаров просто використовує найменшу можливість дошкулити москалям. І що вони там насправді роблять- значення не має. Бо вони не мають права навіть гарні справи там робити.
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У всякому випадку москалі зробили голодомор у 1920-23 роках, змінили майже всі назви у Криму, депортували кримців...Багато чого було. Так, що руйнування Ханського Палацу є продовженням цієї політики.
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Цього не знаю, але їм важливо зруйнувати кримськотатарську культуру. Потім окупанти почнуть говорити, що вони корінні жителі Криму. Я подібну брехню багато разів чув в Криму, вони ще при СРСР перекручувати історію.
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Культуру- так, та не історичні пам'ятки, внесені в реєстр ЮНЕСКО.
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Такий пам'ятник і є доказом культури, а ЮНЕСКО для кацапів нічого не варте.
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Поки докази Чубарова нічого не варті. А хУЙЛО поки ще намагається зберегти лице.
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Непрофесіональна реставрація є нищенням Ханського Палацу. ЮНЕСКО може направити у Бахчисарай свого представника і тоді отримає докази.
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Отримає докази протиправної діяльності в будь-якому випадку. Це головне. А що саме там робили рашисти-значення не має.
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Крымцы в Ханском дворце живут?
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Так фашисты тоже неарийскую культуру уничтожали. Жаль только Мацкву не успели сровнять с землей. Было бы гораздо легче без коммуняцких мразей.
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ДРГ ВСУ наводнили Крым, или захлестнул техногенный коллапс?
Nov. 2nd, 2017 at 11:08 AM

Чубаров проинформировал ЮНЕСКО об уничтожении оккупантами Ханского Дворца в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 855
Чтобы ни происходило в оккупированном Крыму - всё на совести ДРГ ВСУ. Оползень на дороге - ДРГ ВСУ. Столб упал - ДРГ ВСУ. Феодосию наводнили бомжи и мусор - ДРГ ВСУ. Однако к добру не приводит то, что социально-общественные проблемы полуострова оккупанты проецируют на мифических диверсантов. И события последних дней - тому прямое доказательство.

Как известно, Крым потрясла целая череда ЧП. Вечером 31 октября произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях 110 кВ «Перевальное - Алушта» и «Алушта - Лучистое». Тогда же произошёл первый прорыв газопровода, имевший продолжение утром 1 ноября, на ЮБК. И кто виноват? ДРГ ВСУ!
Черноморский флот РФ тут же усилил охрану воинских частей, штабов, складов с боеприпасами, на ряде КПП была даже размещена бронетехника. На границе Крыма с Украиной пропуск был приостановлен по инициативе оккупантов. Но действительно ли всё дело в неугомонных и неуловимых ДРГ ВСУ, или на самом деле все как в поговорке - у страха глаза велики?В происходящих в эти дни в Крыму ЧП нет ничего удивительного. На протяжении последних трёх лет оккупанты все больше вытягивают ресурсов из полуострова, превращая его в военную базу, нежели дают, дабы превратить в процветающий и обеспеченный курорт. В итоге полуостров, своей ветшающей инфраструктурой и износом мощностей, приближается к состоянию техногенной бомбы замедленного действия.
Тот же факт, что череда ЧП произошла на фоне ухудшения погодных условий, тому прямое подтверждение. Резкое похолодание и непогода спровоцировали рост потребления газа, и последующую аварию на газораспределительной станции. Аналогично и с ЛЭП, не проходивших должное обслуживание и инспекцию и обвалившихся при первых же серьёзных порывах ветра.
Крым погружается в техногенный коллапс. И ведь, казалось бы, это было не самое серьезное похолодание и ухудшение погодных условий, какие бывают, а итоги - настолько зажигательные и искрометные. Что же будет дальше? И даже более того - ведь главная стройка века, Керченский мост, строится именно под аккомпанемент процветания некомпетентности и списывания всех грехов на ДРГ ВСУ. Что же, когда рухнет мост - то тоже ДРГ ВСУ, а не ледоход и илистое дно?
С другой стороны, Крым, как и другие оккупированные Россией территории, погружается в атмосферу мнимой угрозы и паранойи. К примеру, в таком напряжении уже четверть века живут жители Приднестровья, которых если не раз в месяц, то в квартал точно пугают наступлением румыно-молдавских захватчиков, легионов НАТО и карателей хунты. Мифические угрозы крайне выгодны для сдерживания населения в страхе, дабы социально-экономический коллапс не становился причиной для гражданских волнений.
Но стоит помнить, что чем громче кричишь «волк» (ДРГ ВСУ), тем быстрее он (они) придёт (придут).
Чубаров проинформировал ЮНЕСКО об уничтожении оккупантами Ханского Дворца в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 5515
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Беркова не может быть Президентом РФ даже формально.



Согласно ст. 81 п. 2 главы 4 Конституции РФ, формально президентом Российской Федерации может стать гражданин России, достигший 35-летнего возраста и проживающий на территории страны не менее 10 лет.

Родилась она в Мурманске, но:

Беркова прописана в Заводском районе Николаевской области, и гражданка Украины.
Родилась 11 марта 1985 года (нет 35 лет)
С 18. 11 13 по 22.11.13 находилась на стационаре в псих диспансере
Так что если в Президенты, то только Украины, и позже.
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Летом 2013 года был во дворце (не первый раз)...
Дворец действительно нуждался в ремонте.
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Теперь всё исправили: нет дворца - ремонт не нужен. Перемога и никакой зрады, всё, как шоколадный любит. У нас такое же происходит.
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Бывал я там. Странное место. Как щас помню- вторник. А мы, с женой, из Партенита приехали. Вовсе не близко. А на воротах написано: "Музей не работает. Выполняются только предварительные заявки". Ну, за 20 долларов- я оказался в списках предварительно заявленных. Это- 2009-й год. Так вот, у меня фотки есть: я на месте Ханском. Троном- не назвать. И вааще, за эти 20 долларов... Всё шо хошь... Бред? Бред! Но, это было...
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служил в Бахчисарае ,историческое место ,он тогда в 18 лет ни чего не понял в этом .
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А-а-а-а-а... Я отвлекся, наверное. На футбол. Потому, сразу тоже не понял.
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))) "древние городы расеи - бахчисарай" - 10 руплей ))
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Я тоже там был давно, но все работало и получил громадное удовольствие от ханского дворца.
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Главный татарин за дворцы переживает а Главный шахтер в 2014 году кричал что шахтеры на митинг выйдут -- досих пор идут хорошо хоч в Мариуполе дудели
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Чубаров проинформировал ЮНЕСКО об уничтожении РОССИЙСКИМИ оккупантами Ханского Дворца в Бахчисарае.
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Хотелось чтобы чтобы Бахчисарай стал админ. центром после деоккупации...
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злой крот,возможно! Я считаю центр региона должен быть там где он является вочтиной!
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Представитель российской конюшни хуйла Манька Захерова вновь обделалась с фейком.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=4UCyZ0Cp0vM


Манька Захерова в прямом эфире выдала фейковое фото Усамы бен Ладена за настоящее.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" оконфузилась, предложив зрителям вспомнить фейковые фотографии приема Усамы бен Ладена в Белом доме, передает Апостроф.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Во время своего выступления Захерова заявила, что прием террориста был организован лоббистами.+
Следует отметить, что на самом деле подтвержденных данных о посещении бен Ладеном Белого дома нет, а фотография, о которой говорила спикер российского МИДа, была сделана с помощью монтажа.
Данное выступление Захеровой высмеяли в социальных сетях
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"Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения." Лев ТолстойХаджи-Мурат (1896)
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у русских нихрена нет своей культуры (ну акрамя балалайки и водки).
Чужую историю и культуру они либо крадут (как у Украины) либо уничтожают (как в Крыму и других местах)
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Чубаров бесится,время его ушло,даже непешка,для татар он пустое место
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на что расчитывает чубаров сообщая это в юнеско, что они подорвуться и побегут защищать дворец?
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нет, просто Россию очередной раз признают дикарями и о снятии санкций не может быть и речи
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А теперь. если немного включить мозги, нужно было не делать реставрацию. а ждать пока Дворец завалится?
Там с начала 60-х никто балки и опоры не менял. Несущие конструкции сгнили полностью. Видео на ютубе. Сами татары и выпросили у федер. центра 2 млрд на ремонт. Шо то Чубаров совсем не в теме.
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вот именно по его заявлению россию признают дикарями, уже всем известно об этих дикарях.
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Интересно цензор сделает темку о праздновании 100 летия........думаю нет
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По словам директора Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадима Мартынюка, складывается впечатление, что, желая получить под предлогом реставрации денежный транш побольше, прежние сотрудники своими руками «ободрали все, что можно было ободрать».
Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель датируются 1532 годом. Эксперты уверены, если не привести дворец в порядок, то до своего 500-летия некоторые экспонаты могут не дотянуть.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧубаров проинформировал ЮНЕСКО об уничтожении оккупантами Ханского Дворца в Бахчисарае
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