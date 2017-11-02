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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (21048) суд (21877) Siemens (66)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Московский суд отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в оккупированном Крыму

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство компании Siemens о приостановлении дела по ее иску к структурам "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в оккупированном Россией Крыму электростанций.

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Шо за х..ня?!
Порошенко готов принять 20 тыс беженцев и платить им по 100 евро/мес. Ну не с....???

Стенограмма заседания СНБО от 27 сентября с.г.

https://v-n-zb.livejournal.com/10215531.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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Какой авторитетный источник. Ему можно верить, однозначно
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Тоже на это надеюсь, но приведённые документы заставляют сомневаться...
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передай товарищу майору, что бы старался лучше и тебя дрючил, а то не дотягиваешь до высокого звания ольгинца
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Сам раньше любил ольгинских вычислять, но тут смотрю моментом "определяют"...
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Павло! Зря вам в дурдом интернет провели...
Ты хоть понимаешь что означают буквы СНБО?
Это Совет Национальной Безопасности и Обороны.
Стенограммы и почти все документы - это секретные документы и не могут вот так просто быть доступны каким-то мудакам...
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В идеале это так, хотелось бы, чтоб Украина к этому идеалу хоть немного приблизилась...
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А Сименс по всем этим стремным вопросам типа по наивности обратился в рашистский суд а не в европейский где все было бы рассмотрено как полагаеться.
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Все равно Сименс продолжит работать с рашей, даже если те турбины будут в ад поставлять.
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до поры до времени! у )(уйла один хер нет другого выхода как продолжать экспансию козлорусьмира.
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Вляпалися Сіменс- в будь-якому випадку вляпалися.
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Самый короткий анекдот: "московский суд"...

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Шо, Сименс.. Нашёл себе на жопу приключений ?? Продолжай фарцевать с пацаками - толи ещё будет...
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Сименс получил бабки. Рашисты турбины. Кто в проигрыше то? Жалкие потуги недовольства и судов - работа на публику.
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Пока Сименсу не впаяют штраф реальный, я это все воспринимаю как комедию с заламыванием рук чисто для видимости раскаяния.
Преступление есть, наказания нет!
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Сименс = Германия. Велика ли вероятность впаять штраф Германии через структуры которыми она заведует??? А если штраф впаяют США - там им придётся иметь дело в первую очередь с Германией а не с Сименсом, а события последних нескольких лет показали что Германия США вполне способна послать.
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старые кацапские песни с целью вбить клин между Штатами и Европой! )(уйло не мало бабок в это вбухал и подкупил не мало политиков по обе стороны Атлантики. Но никаких разногласий там не может быть в принципе, как в едином мире Западных демократий где главенствуют закон и право.
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ага ..
только чуть ли не каждый месяц немецкие банкиры и рулевые Германии во главе с мочалкой слетаются на ковёр в США с отчетами ))))..
а что касается этой новости , то Сименс и трясется так , что бы США видели "борьбу" Сименса )))) и не наложило санкции .)))
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Эх, не повезло Сименс... Подать иск в расейский суд... А чё это такое?! Ну, купили турбины... Ну, поставили их в Крым, несмотря на запрет... И чё?!!! Рашка ложила на все международные обязательства, в том числе ею и подписанные. Это ж не страна! Это улус Джучи, выгребная яма, педерация. Нахера вообще все эти сименсы лезут в гавно? бабла быстрого и легкого захотелось? Теперь возможны санкции... Идиоты!
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Боже , пусть расея поставит раком все западные компании , да так что бы взвыли и сотни лет блевали от слов Бизнес в расии...
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Сбербанк лишился более 450 млрд рублей всего за месяц
Nov. 1st, 2017 at 5:33 PM

Московский суд отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4493
Банковский кризис, цветущий и пахнущий по всей России, начинает подбираться и к единственному, казалось бы, безопасному банку этой страны - государственному, высокодуховному и не имеющему аналогов в мире Сбербанку!

На сегодняшний день, проблемы у этой структуры не таки уж и серьезные, но первые звоночки об угасании звезды монополии имеются и весьма безрадостные.
Так, согласно данным по вкладам за период с августа по сентябрь, то есть, грубо говоря, за месяц, из Сбербанка было выведено почти 460 млрд рублей! Из них, 85 млрд рублей вывели физические лица, а 374 млрд рублей - корпоративные клиенты.
На фоне валютного голода, отток рублевой массы в таком количестве из любого другого банка стал бы для него уже роковым, но не для гос-монополии. С другой стороны, такой уход капитала, может говорить о надвигающихся на гиганта проблемах, которые проявят себя уже в 2018 году.
Многоходовочка продолжается.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМосковский суд отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в оккупированном Крыму
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