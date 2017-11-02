Московский суд отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в оккупированном Крыму

pinkerton
, tihon
, Nikol Pricol
, Urs
, Вася Городской
, SergTranscarpathian
, Yuriy Vernikov
, Кот по имени Сосо
, Саша Крест
, Влад Синкевич
, cvthtrf
, Влад Виноградов 88a5ba75
, Vovcheg Zak
, Вова Индюков
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Михайло Степовий c5fe7c3b
, Lvbnhj
, Marina Sun 9d96d431
, Lanigram
, Павло Хмарний
, Коваленко Егор
, росися вперде d82e7584
, Mora Zfayfer
, Дед b34f2642
, Гыг с Вами
, Ksena Voin
, оззи
, не скажу
, Olga Mansika
, Gaydamaka Kozak
, _Дід_
, Сергей Иванофф
, Николай Петров 7787c450
, Vadym Tsyrkalyuk
, Зося Синицкая
, Александр Ивашин
, Alexander Bassin
, Elena 430ab138
, Вячеслав
, legionary
, Khmelnitskiy
, дмитро кук
, майор швейк
, Йозеф Швейк
, vivv555777
, Maxim Ak-Murza
, Nigilist74
, Валерий Проценко
, Al Exander 1dedefb3
, Sergey Yakovenko
, Юрий Рыжков
, Alexandr167
, bbc 965160aa
, NNN
, Байгали
, Roman Kononenko
, Igor L
, Semen Semenich
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Ольга Мартынюк b6557456
, Alexx Lexton
, sigsauer
, Vlad1606
, Фео 31a27951
, namtab
, denis superman
, Tatyana Pomolova
, Христя Калуш
, shokolad
, Vitalij Riga
, GSN
, Хап Незабвенный
, Плюю на Путю
, Дмитрий Ч
, Caidence
, Wevelsburg
, Иван Афанасьев
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Юра Сюзик
, Alex Best
, Fredi Kruger
, gonny
, Николай Водяной
, Al Serh
, Мабон
, Maks Kolorto
, Frol Fedoroff
, Сергей Гайджин
, ingod wetrust
, Константин Гризодубо
, Alter Nator
, Supple Vine
, Ali Hasan
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Yurii Sliusarchuk
, литвин
, GayParade
, Миколай Янович
, Вася Шевченко f77d76ba
, Roman Rjevskiy
, Vedana
, violator
, borodas
, Глеб123
, sergik
, Olga 0343b7a1
, Ago Tuul
, Глеб Жеглов 5895752a
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, zloy1111
, слава63
, курвиметр
, Гриша Данилец
, V-roma
, marusia klimova
, Анатолий Гаращенко bf93ae36
, Сергей Канев ba5ea4a8
, soren
, Gar
, Олег Киев b1ab19f2
, Николай Шевченко 428b66a0
, Лео Кот
, fedjka - fedjka
, roshenko q
, Slava Ukraine ac379e42
, Saw Ewas 1a26b1e6
, bezmegh
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Всего на сайте: 193 писателя
Порошенко готов принять 20 тыс беженцев и платить им по 100 евро/мес. Ну не с....???
Стенограмма заседания СНБО от 27 сентября с.г.
https://v-n-zb.livejournal.com/10215531.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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Ты хоть понимаешь что означают буквы СНБО?
Это Совет Национальной Безопасности и Обороны.
Стенограммы и почти все документы - это секретные документы и не могут вот так просто быть доступны каким-то мудакам...
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Преступление есть, наказания нет!
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только чуть ли не каждый месяц немецкие банкиры и рулевые Германии во главе с мочалкой слетаются на ковёр в США с отчетами ))))..
а что касается этой новости , то Сименс и трясется так , что бы США видели "борьбу" Сименса )))) и не наложило санкции .)))
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Nov. 1st, 2017 at 5:33 PM
Банковский кризис, цветущий и пахнущий по всей России, начинает подбираться и к единственному, казалось бы, безопасному банку этой страны - государственному, высокодуховному и не имеющему аналогов в мире Сбербанку!
На сегодняшний день, проблемы у этой структуры не таки уж и серьезные, но первые звоночки об угасании звезды монополии имеются и весьма безрадостные.
Так, согласно данным по вкладам за период с августа по сентябрь, то есть, грубо говоря, за месяц, из Сбербанка было выведено почти 460 млрд рублей! Из них, 85 млрд рублей вывели физические лица, а 374 млрд рублей - корпоративные клиенты.
На фоне валютного голода, отток рублевой массы в таком количестве из любого другого банка стал бы для него уже роковым, но не для гос-монополии. С другой стороны, такой уход капитала, может говорить о надвигающихся на гиганта проблемах, которые проявят себя уже в 2018 году.
Многоходовочка продолжается.
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