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Теги: посол (1206) посольство Украины (135) Сербия (189)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сербия назвала высказывания украинского посла Александровича "недопустимым поведением" и грозит Венской конвенцией

В МИД Сербии остро раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями.

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- А що таке, кажете Путiн не хуйло? Ну вибачаюсь - не хуйло то й не хуйло (с) Дещиця
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В провокації третьої світової війни. А за участь сербів в війні проти України на стороні Путіна, взагалі можна розірвати дипломатичні стосунки і отримати заборону на в'їзд громадян Сербії в Україну! Бойовики ж через Бориспіль їдуть воювати проти України!!!!!!!! де їх потім і ловлять!
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та ничо...охолонут кацапские братушки...им много чего еще надо и от ес,и от нато.так шо зря шумят
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Та паскудней сербов нет на всей территории бывшей Югославии. Эдакая югославская мордва, мерзкая и подлючая.
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Сербия малая копия СССР. Будь они не в окружении Европы а рядом с "братами" они бы еще кровушки попили и Хорватии и Боснии.
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я в а)(уе , даже в клоповнике есть целый Госсекретарь !))))
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ух-ты... они против пуйла???
не верю я подпуйловникам...
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нет.. они переживают, что этими высказываниями.. подрывается "дружба народов".
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не знаю.Тебе лучше знать - ты ж на связи с хабадниками и рептилоидами
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да что там Венская конвенция какая-то ? )(уйлу сразу жалуйтесь!
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А чем этот сраный ивица недоволен? Разве наш посол неправду сказал?
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Не обращать внимание на верещание кацапских шлюх и идти дальше своим путем.
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Фу ты - ну ты, ножки гнуты. Ути - пути, кто то пискнул из сортира?
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А как с этим быть, которому- ровно неделя:
Евросоюз вводит новые правила въезда в страны Евросоюза: минимум за три дня, нужно заполнять электронную форму со множеством пунктов типа цель въезда, судимость, участие в горячих точках и др. и ждать разрешения а потом уже "с безвизом" прибывать на КПП, кстати бывших АТОшников туда уже не пускают.

А тихо всё... А почему???
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Та можэ. Щас вааще- все и везде, и о всем- брешут. И никакой ответственности не несут. А вот это- жаль.
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А тихо всё... А почему???
Не будет победной пэрэмогы...
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В Европейском Союзе ввели в действие новую систему регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.
Соответствующее решение было принято в Европарламенте, "за" проголосовали 477 депутатов.
Как говорится в сообщении ведомства, такие меры были приняты для укрепления безопасности ЕС.(с)
Тут следует обратить внимание на ВВЕЛИ. И ни слова- о: введут в 20220-и.
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Начиная с 2020 года Евросоюз может изменить правила въезда в Европу для жителей стран, имеющих безвизовый режим с ЕС
19 октября Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел (LIBE) одобрил изменения правил въезда для безвизовых стран, информирует "ДС".
Согласно одобренным поправкам, к 2020 году должна заработать система предварительной электронной регистрации ETIAS (The European Travel Information and Authorization System).
http://www.dsnews.ua/politics/v-es-zahoteli-dobavit-slozhnostey-obladatelyam-bezviza-30102017153200
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а,сепаров воевавших против Украины пускают в ес,выходит ес воюет против Украины???
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брешут)что что а такую хрень наши сми уже бы облизали от радости
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Тогда так: это тока один источник. А я нарвался ни на иные, более подробные.
http://www.trust.ua/news/147996-v-es-uzestocili-pravila-vezda-i-vyezda-inostrancev.html
Источник- наш. Сомнений- не вызвал. Просто он был последней каплей...
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Дешевый козломордый фейк...
надо совсем не знать Европу чтобы верить в это...
Чтобы такое принять - надо предварительно
провести 20 заседаний разных советов ЕС,
и только потом министры иностранных дел подпишут это...
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Во как колбасит.. Типа - мы лижем жопу Москве, но виноват тот - кто об этом говорит... Мы хотим лизать в тишине....
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Сербия - это мини-Россия в масштабах Балканского полуострова. Такая же говнистая и изо всех сил "имперская" и "великая". Скоты, одним словом, а-ля ордынские козлы. Вон, блин, полные штаны возмущения и негодования, а о том, что сербские выблядки сотнями, если уже не тысячами, воюют на Донбассе и убивают украинцев, что их не то что за это не преследуют у себя на родине, а фактически, поощряют к этому сербские власти - об это молчок, здесь, значит, с Венской конвенцией всё впорядке.
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Это те бородатые гойкомитичи которые приезжали " на подмогу " к крымским кизякам , когда в Крыму заваруха началась ? Ёлки , так Крым жалко ! Я его так люблю .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА !
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Не подобається сербам, що Україна стала суб'єктом міжнародного права, ох не подобається... Ну і біс з ними!!!
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дипломат полный дурак.... дипломат для того и нужен чтобы сглаживать разбежности между странами добиваясь преимущества своей страны.
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ага-ага: мышебратья, мирлюбойценой, підставити ліву щоку........
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а,в добробатах есть или были сербы,или они только за кацапов тянут?и интересно почему они сербы славяне считают рашу славянской страной,а Украину выходит не считают так?
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Курский террорист‏ @ihor108

ПІСЛЯ РОСІЇ НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ НАЙМАНЦІВ, ЩО ВОЮЮТЬ ПРОТИ УКРАЇНИ НА ДОНБАСІ, ЦЕ ГРОМАДЯНИ СЕРБІЇ.
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Шлюхи путина вякают.Этим уродам вообще запретить вьезд в страну за подержку агрессора.Сербсике шалавы
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"Ни один сербский гражданин не был отправлен в тюрьму за наемническую деятельность (в войне) против Украины. Если я не прав, я приглашаю сербское правительство опровергнуть мои слова", - сказал посол Украины в Сербии...Источник:https://censor.net.ua/n461377
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***
Злой человек плохой воздух в себе долго держать не будет.
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Посол - молодец.
Первое, после Дещицы, адекватное поведение нашего дипломата.
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А нехай докаже, що Сербія не на підсосі у кремля і просто скаже одну єдину фразу: "путін -Хуйло!" Тоді наш посол вибачиться!
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Сербы дураки. Вместо того, что бы или разобраться или замять дело - они наоборот развивают скандал. Теперь уж все балканские, да и многие европейские СМИ перепечатают слова украинского посла, причем с подозрением, что возможно это и правда.
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Покажите этим дебилам из МИД Сербии это фото, где на стороне террористов на Донбассе воюет отряд Сербских «четников». И предложите обсудить это фото в рахрезе "Венской конвенции"

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Вот еще знаковое фото. Сербы не любят когда им говорят правду???
Сербия назвала высказывания украинского посла Александровича "недопустимым поведением" и грозит Венской конвенцией - Цензор.НЕТ 2466
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А про сербов которые тут воевали он ничего не хочет сказать?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСербия назвала высказывания украинского посла Александровича "недопустимым поведением" и грозит Венской конвенцией
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