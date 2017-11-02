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Теги: Испания (482) сепаратизм (12867) Каталония (86)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Прокуратура Испании требует выдать европейский ордер на арест Пучдемона

Прокуратура Испании обратилась в суд с просьбой выдать европейский ордер на арест лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

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Это уже было в прошлом веке, но Франко успокоил Сралина.
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Так отож! Путч демону нужно бежать к вовке и димону, а то 8 раз сомозастрелится и даже несколько раз в спину, если Аваков его в Украине возьмётся арестовывать.
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Кстати, прежде чем его журналисты обнаружили в Брюсселе, то многие предполагали, чт он бежал в рашку. Так то все всё понимают. Просто редко озвучивают. Доказательств пока мало. Но кремлем воняет за версту
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Ховається в колишній колонії Іспанської імперії
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Крім Бразилії та колишніх 3-х Гвіан, вся Південна Америка від США його.
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Ростов занят. Да и Покемон всего лишь глава провинции, как и крысеныш Аксенов, или Захарка из дыныры. Экс-президентам - легитимному Бандюковичу и беглому Акаеву он разве что в прислуги годиться
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Поздно. Шабаш хлопцы Ну дальше островов не зашлют. Лет через 15 вернутся другими людьми
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Ну шо, пацаны? Бегите к подхуйловцам - они ценители референдумов в чужих странах..
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Янук спрашивает х*йло:
-Так как крым присоединился к россии, я могу, как законный президент, поехать в Форос?
- Нет, законный президент вы только в Ростове.
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Цікаво,чи скоро цей пучдімон буде сусідом януковоща... С Дона выдачи нет...
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Значит рванет Демон в РФ или ЛДНР. Так сказать к идейным братьям.
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Вдруг патруль-облава, заштормило море.. (с)
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Захарка з Плотвою навіть адмінки не отримали...Всєм плясать!!!
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Мало. Паузы между их выступлениями нечем заполнить. А почему? А потому, что их "ждут дома".
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Решили из него сделать Мученника Независимости?
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Ось вона - європейська "демократія" у всій своїй "красі".....................
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Ой же ж, дурні. Ви обсираєте каталонців, а насправді не бачите далі власного носа.
Ми, українці, і є каталонцями, - тільки у 1991 році.

Іспанці (кастільці) ставляться до каталонців, як кацапи до українців. "Ми адін нарот" і "нєт нікакіх каталонцев" - це типовий іспанськиї підхід. Впізнаєте?

А це народна каталонська хата-мазанка у долині Ебро. Нічого не нагадує?

Прокуратура Испании требует выдать европейский ордер на арест Пучдемона - Цензор.НЕТ 8387
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то есть уже по признаку хаты-мазанки будете брататься, на мову забили в этот раз? А в чем выражается национальная идея украинского народа, которая объединяет все его поколения от первого до нынешнего - каталонцам расскажете? А то ведь какие это могут быть украинцы, если идеи своего народа не знают... подделка какая-то, дурилка картонная.
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на мову забили в этот раз?
***************
А шо ви всьо про себе, та про себе?
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Что ты несешь? У них была автономия, царские права, жили богаче всех в Испании. А что сейчас? Уже бизнес бежит, туризм заваливается, рынок недвижухи тоже вниз ушел.
И статусы ваше Княжества у этого региона никогда не было, в отличии от Украины.
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да-да, слышали уже "у УССР вообще была республика, богатейшая в СССР, а что сейчас?"
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а сейчас Украина мощнейший фактор сдерживания нацистской москвы третьего рейха, остальные не справились
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Да, да, богатейшая, ну там Голодомор, потом коллективизация, потом даже хлеба помнится не было в магазинах. Средняя зарплата сумасшедшие 150 рублев - 1/3 стоимости паршивого холодильника, 1/5 телевизора и 1/40 автомобиля типа ТАЗ. Жили очень богато, машина была типа Соброжец или Жигули (у куркулей) у каждого тридцатого :D Спасибо мил человек, в таком богатстве живите сами
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ну и? ты не понял что ты такой же бред несешь о Каталонии?
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Как бред, клоун. Когда эта автономия была независимым государством? Хотелось бы почитать. Или сольешься, как обычно?
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Ясно. Ви все міряєте лише жирною пайкою? То навіщо вам свобода?
Знаєте, хто такі туми? І що з ними зробив отаман Сірко? Погугліть.

Прокуратура Испании требует выдать европейский ордер на арест Пучдемона - Цензор.НЕТ 5137
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Какая пайка? Обычные фидерасты это. Сначала независимость Кенигсберга, Башкирии, Татарстана, Чечни, а потом уж может этих.
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Королевство Арагон - Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Королевство_Арагон


Короле́вство Араго́н (араг. Reino d'Aragón, исп. Reino de Aragón, кат. Regne d'Aragó) - государство, существовавшее в 1035 - 1707 годах на территории современной Испании и Франции. В разное время включало в себя исторические области Арагон, Каталония, Валенсия и Руссильон. С ...
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Испанцам надо проверить фактор кацапов в этом деле - и если подтвердится их участие, запретить гражданамрашки въезд в Испанию
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Ага. І прокуратурє Чєхії срочно провєріть законность отсоєдінєнія Словакії.
Ето же жь махровий сєпаратізЬм.
І возвратіть Братіславє ісконноє названіє Пресбург. Габсбурги одобряют. Тєм болєє, шо вони і в Іспанії царювали до 1700 року...
Блєать, кругом сєпаратісти! Ужос...
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Про кацапский след речи пока нет. Но: "В Генпрокуратуре Испании заявили, что власти Каталонии платили Ассанжу и Йоко Оно за поддержку независимости региона". Вот такая она незалежнiсть
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***
Почему у Каталонии на референдуме ничего не вышло?
Потому что каталонцам надо было голосовать не за отделение от Испании,
а за присоединение к России! Почувствуйте разницу.
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И вообще люблю сатиру в стиле Жванецкого...
Как по мне, очень похоже...
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европейский ордер на арест?луцык о таких инструментах в курсе?чы то лишнее?
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Ага...вот когда станет действительным членом ЕС..вот тогда и будет пользоваться таким инструментом как Европейский ордер на арест... а пока увы и ах....
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Напоминает старый анекдот:

Абрам сидит в тюрьме.
Приходит Мойша на свидание.
-Сидишь?
-Сижю...
-Что тебе дают кушать?
-Чёрный хлеб и вода...
Поц!!!Ты что, не мог это кушать дома?(С)
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Прокуратура Испании обратилась в суд Испании....в чем заключается проверка Евросоюза на вшивость..???
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в том же что и в Украине ,где все прокуроры и судьи с,рали друг на друга ,
Вот и будет проверка..
Ну я же в отличии от вас не только Цензор читаю , но и Европейские СМИ , по крайней мере Шведские и немецкие , и знаю что прокуратура Испании делала запрос к коллегам в Бельгию , вот и будет проверка ,
А проверка такая , сейчас адвокаты ПутчДемона поднимут толерастический вой о правах человека , это и будет проверка на вшивость не только Испанской фемиды но и Европейской в целом !
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Поживем увидим...по что только Прокуратура Испании обратилась в суд Испании...с требованием выдать Европейский ордер на арест.....
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Ty ocjom...?......nam naplevat na takih idiootov-u nas karavan bolshoi-500 000 000.......eti 3 miljona tam,drugije 2 miljona gdeta................naplevat................Serby shota prykajutsja-my ih pomenjajem i vsjo budet putjom-huilo polucet nevjezd................)))))))))...................
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попал короче каталунский димон по полной. теперь он сепаратизмус.
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Поверил хуйлу, взял деньги и обкакался с рехферендумом
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видать плохо скакала катавата по площади берцелонская вясна, плохо визжали хуйло ввиди.
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каталонцы такие смешные, наверное им теперь стыдно что они так опозорились на весь мир
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U menja drugoi vopros-vse imena,kotoryje oglashala prokuratura Hispaania,pohozy na jevreiskije...............?.....................kto v kurse........
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Самое смешное, что после того, что Испания его позвала в Мадрид для дачи показаний, пучдемон сказал, что ему типа не дали гарантий и он согласен на дачу показаний .... в виде видеоконференции! Так ему ответили, что - нет! Если лично не приедешь, будут заблокированы все счета и будет запрос на экстрадицию. Вот так то! То ли дела Украина - пытает по скайпу овоща!
Ему, кстати, светит 30 лет. Это не два месяца полежать в феофании. А то и просто как бойко - вообще - денег дал и свободен.
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это да . В Испании клетчатое одеялко не прокатит.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрокуратура Испании требует выдать европейский ордер на арест Пучдемона
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