Прокуратура Испании требует выдать европейский ордер на арест Пучдемона

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ТЧком...)
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-Так как крым присоединился к россии, я могу, как законный президент, поехать в Форос?
- Нет, законный президент вы только в Ростове.
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Ми, українці, і є каталонцями, - тільки у 1991 році.
Іспанці (кастільці) ставляться до каталонців, як кацапи до українців. "Ми адін нарот" і "нєт нікакіх каталонцев" - це типовий іспанськиї підхід. Впізнаєте?
А це народна каталонська хата-мазанка у долині Ебро. Нічого не нагадує?
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***************
А шо ви всьо про себе, та про себе?
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И статусы ваше Княжества у этого региона никогда не было, в отличии от Украины.
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Знаєте, хто такі туми? І що з ними зробив отаман Сірко? Погугліть.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Королевство_Арагон
Короле́вство Араго́н (араг. Reino d'Aragón, исп. Reino de Aragón, кат. Regne d'Aragó) - государство, существовавшее в 1035 - 1707 годах на территории современной Испании и Франции. В разное время включало в себя исторические области Арагон, Каталония, Валенсия и Руссильон. С ...
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Ето же жь махровий сєпаратізЬм.
І возвратіть Братіславє ісконноє названіє Пресбург. Габсбурги одобряют. Тєм болєє, шо вони і в Іспанії царювали до 1700 року...
Блєать, кругом сєпаратісти! Ужос...
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Почему у Каталонии на референдуме ничего не вышло?
Потому что каталонцам надо было голосовать не за отделение от Испании,
а за присоединение к России! Почувствуйте разницу.
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Как по мне, очень похоже...
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Абрам сидит в тюрьме.
Приходит Мойша на свидание.
-Сидишь?
-Сижю...
-Что тебе дают кушать?
-Чёрный хлеб и вода...
Поц!!!Ты что, не мог это кушать дома?(С)
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Вот и будет проверка..
Ну я же в отличии от вас не только Цензор читаю , но и Европейские СМИ , по крайней мере Шведские и немецкие , и знаю что прокуратура Испании делала запрос к коллегам в Бельгию , вот и будет проверка ,
А проверка такая , сейчас адвокаты ПутчДемона поднимут толерастический вой о правах человека , это и будет проверка на вшивость не только Испанской фемиды но и Европейской в целом !
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Ему, кстати, светит 30 лет. Это не два месяца полежать в феофании. А то и просто как бойко - вообще - денег дал и свободен.
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