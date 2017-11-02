В "Укроборонпроме" заявили о старте комплексной реформы концерна

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Время 3,5 года упущено в склоках и всятия Порошенком всего и вся под себя.
Я даже удивляюсь, что ХУЙЛО этим мало воспользовался.
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Отрубят р у к и -
как
обещал торжественно гидрант .
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Тупо разбрасывают свои вонючие фейковые какашки...
До вас тупорылые никак не дойдет восточная истина:
Собака лает, а караван (Украина) уверенно и неуклонно уходит от "русского мира"
в цивилизованную Европу...
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