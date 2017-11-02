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Теги: реформы (2931) Укроборонпром (498)
Тему создал: Антон Татарніков

В "Укроборонпроме" заявили о старте комплексной реформы концерна

Государственный концерн "Укроборонпром" начал практический этап своего реформирования - комплексную трансформацию, которая включает стратегическое планирование, международный аудит и реструктуризацию.

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Ну теперь начнется настоящая реформа. 3,5 года они только примеривались стоит ли.
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Ця влада не може нічого зробити просто та ефективно. Потрібно залучити 100500 міжнародних компаній, витратити кілька мільярдів доларів і потім закрити Укроборонпром як неефективну структуру яку неможливо реорганізувати! Чому відразу не розформувати Укроборонпром і не передати все майно новоствореному Міністерству оборонної промисловості?
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Ерунда! Что сейчас створене это пилю-пилю. Хотя и при Чавокуне все продано кацапам было. Если честно, я лично не знаю что теперь делать надо.
Время 3,5 года упущено в склоках и всятия Порошенком всего и вся под себя.
Я даже удивляюсь, что ХУЙЛО этим мало воспользовался.
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Чим більше реформ, тим краще живеться українцям.)))
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Список таких українців не дуже довгий. Оголосіть будь ласка.
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вы заметили, что слово "реформа" приобрело какой-то демонский смысл...
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Реформа ,- это Значит чья то Поддержка и при том конкретная и декларации о взаимодействии в прошлом и начинается конкретика .
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Главным реформатором назначен.Пашинский.Прячте все,что там еще осталось ценное.
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После пенсионной и медицинской реформы ничего ценного уже не осталось. Можно разве что кладбищенскую реформу провести. Ну, типа закапывать по-пояс, чтобы на памятнике сэкономить, или двух усопших "валетом" ложить.
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Ща эти херсонские жулики нареформируют...
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Какая реформа может быть у ворюг, еще больше украсть!? и заявляет о реформе бывший прокурор - ворюга!?
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шо прокурор может украсть? кроме канцелярщины...ну написал бы коррупционер,взяточник....
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Ну, почему-же сразу "больше украсть"? Куда уж больше? Просто теперь будут воровать по-новому, - с привлечением последних достижений в сфере всевозможных новаций и технологий, чтобы комар носа не подточил.
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Не везде при производстве оружия открытость идет на пользу. Врядли американские технологии общедоступны. Или что имеют ввиду наши глупые чиновники под словом "открытость"?
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ну наверное же не технологии производства-а финансы и управление
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а вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь (с)
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да вроде неплохие увертюры получаются...если умудряются рашку вытеснить с насиженных мест в продаже танков,бтр,транспортных самолетов
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демпингуя не только рашку можно вытеснить, да только от них иное требуется, то на что они оказались неспособны. Новые разработки после заказов армии должны в гражданский сектор экономики идти. Как шли они в США, но не как в совдепии, где армия была паразитом. Ну так и кого слепили для Украины в виде этого монстра, что в гражданский сектор экономики попало? Стыдно сказать, слепили такого же паразита, каким был и советский. Нет, не кровати надо менять, а персонал.
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должны...если у гражданского сектора есть деньги на инвестиции.а так они пока лежат невостребованными.
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Трансформация, корпоратизация, реформирование - значит еще миллион племянников-идиотов бюджету на шею посадят.
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Еще одни реформаторы! А просто без откатов, шкурняка работать не пробовали?
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В каком году начнут строить завод боеприпасов ? До 2020 ? Или уже после метро на Троещину , то есть в ближайшие 20 лет...
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Аграрные страны не производят оружие и боеприпасы.
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Тролли-Раши как всегда "на высоте"...
Тупо разбрасывают свои вонючие фейковые какашки...
До вас тупорылые никак не дойдет восточная истина:
Собака лает, а караван (Украина) уверенно и неуклонно уходит от "русского мира"
в цивилизованную Европу...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ "Укроборонпроме" заявили о старте комплексной реформы концерна
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