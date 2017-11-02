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Теги: ГПУ (9018) люстрация (768) прокуратура (3290) чиновник (1499)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В порядке люстрации из прокуратуры было уволено 208 сотрудников, - ГПУ

Органы прокуратуры, в том числе Генеральная прокуратура, уволили 208 сотрудников в порядке люстрации (закона "Об очищении власти").

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Сколько в прокуратуре людей - сотни тысяч? 208 человек - это даже не смешно. И почему не указали кого "люстрировали" - скорее всего уборщиц и дворников.
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ХА-ХА-ХА, это те которым на пенсию?.... с 20 тысяч..? 1% паразитов?не смешно
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Ни одного прокуроского на люстре - фонаре так и не увидел. 208 сотрудников на всю Украину? Ото перемога
В порядке люстрации из прокуратуры было уволено 208 сотрудников, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8175
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Ні! Це ті, що або заважали решті своєю принциповістю, або "чужаки", або ті, що не спровадити яких "на відпочинок" було дуже "стрьомно"! (ІМХО)
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уволєно?тобто жодному ригопрокурору урочисто не вручили іменне кайло?югік думає його просто звільнять?
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аааааааа ржу нимагуууу аааааа это с одной наверно прокуратуры))) когда то был в областной )) да там этих тварей на одном этаже пару тысяч )))) а этажей три))) и все с такими мордами так напряженно работают аж третья щикавина нарастать начала на каждой второй морде.
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Наверно , проводили лотерею и по разнорядке - при таком блошином количестве уволенных лотерея самая честная система . Потому , что наверняка уволили тех , у кого в маетке всего один эта ж и точилло не дороже 100 тысяч евро . А все , у кого 2 и более этажей , у кого "Ройлс-ройсы" -- тех оставили !
Бо там 99% нужно было уволить ...
Просто пройтись по автостоянкам и усадьбам - но кто ж "памятник посадит" ?!
И кто ж
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а брильянтовые? если досих пор сидят в гпу (уверен сидят и дальше хабари берут) значит люстрация это брехня!
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а брильянтовые? если досих пор сидят в гпу (уверен сидят и дальше хабари берут) значит люстрация это брехня!
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зачем вы вообще людям голову морочили? комиссии создавали,бабки тратили уроды? не буду говорить за всю страну, но среди тех людей кого знаю,все вас тварей ненавидят, хотя многие за вас голосовали по дури, но это в прошлом, больше не будут---- под любым прапором, и самыми замечательными обещаниями
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если бы еще перечислили должности уволенных
уверен что это были не самые важные птицы... а "обслуга"
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люстрировали 208 уборщиц и дворников с прокуратуры.
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В порядке люстрации из прокуратуры было уволено 208 сотрудников.Из них 180 обжаловали в суде и вернулись обратно на теплые места.Слава рехвормам
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ИЗ 10 тис прокуроров в Украине 208 брали взятки, а остальные честные )))))))))).
Расмешили, так расмешили. Вся страна знает схему решения вопросов:
1. Что бы по горячем следам решить - Полиция;
2. Что бы переквалифицировать или закрыть дело - Прокуратура;
3. Что бы получить решение (если дошло до суда) в свою пользу - Суд
В стране где построено всё на решение вопросов и столько честных прокуроров ))))
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А может все проще? - Скрысятничали, в общак недодали - вот и отлучили от корыта, чтоб другим неповадно было. А че, вполне могло быть.
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Мало люстрировали, еще дерьма осталось выше крыши .
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Панове. все набагато простіше. під так звану люстрацію.
потрапили 132 запроданці з лугандону і крисчан.
Решта 76 голів. явно вже давно поновилися через суд.
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Перегуглил весь инет, что-бы узнать конкретно, сколько в Украине сейчас на данный момент в наличии прокуроров и судей и не смог ничего найти, все материалы по этому поводу в Гугле выдают какую-то хрень и ни одной информации о численности этих должностей в Украине.

А прокуроское и судейское кресло у нас на постСовковом пространстве передается по наследству от сталинско-ежовско-бериевско прадеда, которого в те времена не успели растрелять за "особые заслуги" в 1934 -1937 годах.
И после этого эти профессии передаются от прадеда до деда, от деда к сыну или к дочери, от сына или дочери к внуку или внучке.

То есть если у 7-ми летнего ребёнка папа прокурор или судья, то этот ребенок в 7 лет уже знает, кем он станет, когда выростит и через 14 лет этот ребёнок стопроцентно становится работником прокуратуры или судейского корпуса.

Точно так было и после Французской революции во Франции 1779 года, пока к власти во Франции не пришёл Наполеон и не призласил к себе в политическую команду тётушку Гильотену. После прихода к власти во Франции тётушки Гильотины Франция через 2 года стала самой демократической страной в Западной Европе.
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уволено 208 сотрудников...на пенсию и по переводу в другие ведомства.
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Охренеть, новость...
Я рассчитывал что 90 процентов прокуроров расстреляют....
ГПУ - вы чмо
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ порядке люстрации из прокуратуры было уволено 208 сотрудников, - ГПУ
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