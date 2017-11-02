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Теги: Луценко (7199) суд (21875) Береза Борислав (130) Луценко Игорь (157) Колмогоров (15)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дело Колмогорова будет возвращено в апелляцию для проведения новых следственных действий, - депутаты и активисты после встречи с Луценко. ВИДЕО

На встрече Генпрокурора Ю. Луценко с депутатами и военнослужащими были достигнуты определенные договоренности. Об этом депутаты и активисты рассказали журналистам. Во встрече приняли участие народные депутаты Борислав Береза и Игорь Луценко. Также генерал-майор Олег Медведчук - руководитель группы пограничников в АТО в 2014 году и активистка Маруся Звиробий.

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какой суд, срок давности 2 месяца по административным нарушениям
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Хоть какая-то польза от депутатов.
Могли бы и раньше проснуться.
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А шо отцы-командиры епалом щелкали? Почему бойца не защищали? Какие 13 лет? У нас за умышленное убийство 10-ку дают, а тут 13... И никто хлопца не выручил... Эх...
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Много к кому можно предъявлять претензии по поводу молчания, те же активисты гражданского корпуса Азова, и другие активные товарищи могли бы проводить какие-то акции по поводу этого судилища.

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Ви, розумієте,що всі проблеми не можна охопити.Чому родичі не звертались до депутатів, або звертались не до тих,ось в чому проблема.Необхідно було, захиснику Батьківщини, просидіти кілька років в СІЗО, здобути 13 років ув"язнення,щоб суспільство проснулось.А, без суспільства, пока є така прокуратура і суд, нам нову державу не побудувати.Віримо,що переможемо, і вірний син української землі, буде на волі.
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Була інформація, що до когось звертались, але без результату. Можете пошукати в статтях за вчора-сьогодні.
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Он и стрелял в машину реального сепара, который не остановился на блокпосту по требованию пограничников. Он и должен был стрелять по уставу.
А дебил тут только ты.
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русню можно и нужно отстреливать везде,русский
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русский,я просто перефразировал слова одного хероя раисси,который папа другого хероя раисси. Нужно убивать как можно больше русских.Кстати,не твоему родственнику один херой раисси в 16 лет кочан отпилил?
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Я и так знаю,шо вы с ними делали-зализывали им берцы до блеска. И сейчас делаете то же самое.И дальше будете. Так сколько русских надо завалить,шоб стать хероем раисси,русский?
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Ахмат Кадыров говорил:"....сколько сможете" и стал Героем Роиссии.
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Зря русского забанили.Я хотел лимит узнать,минимальное кол-во рус.голов для получения звЯЯзды хероя. А модер его под нож пустил- тоже,напевно, хероем раисси стать хочет
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как лавэ кончится,они вам слегонца напомнят,жижей умоетесь,курносые..
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1. Сколько в кацапии открыто официальных памятников отрезанным кацапским головам ?
2. Кого кацапы победили/не победили в двух чеченских кампаниях и когда празднуется этот день победы / скорби ?
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Так суки дайте человеку домашний арест, как вы своим ПОДЕЛЬНИКАМ даете.
Почему человек должен на нарах спать?
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Есть уже решение суда,если его отменят они готовы взять его на поруки пока будет идти следствие.
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Опять неправильно расставлены акценты. Погранцы вообще ни в чем не виноваты и не обязаны оправдываться - их надо наоборот, наградить. Получается, что рошен и его банда предателей считают своими врагами всех патриотов - защитников Украины, но ждут сепаров с распростертыми объятиями по программе "тебя ждут дома".
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Убив кацапа- зробив добре діло. Кацапи це потвори
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ну вот, где общественный резонанс, там истина торжествует! Кто сказал что в Украине нет гражданского общества?
Еще бы этих ссучиных колорадских судей прошерстить хорошенько! Но там слишком заскорузлая мафия, без глубокой реформы их не выкорчевать!
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Отчего же у нас полно "активистов", только они больше занимаются застройщиками
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Застройщиками тоже нужно заниматся. Посмотрите на Позняки в Киеве, это реально Мехико в худшем виде.
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Наш плятттський суд гепу не може два роки осудить,а тут бач як справились,моментально прямо.Спалити його б разам зі всією шоблою,що там знаходиться...
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Обидно, что в основном только боевые побратимы, некоторые депутаты и небольшая часть активистов пришли на суд его поддержать... Неужели уже всем настолько попуй?... Я и то когда в Украине бываю подобные акции всегда стараюсь посещать...
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А парнишка будет дальше на нарах париться? Нех сговариваться-боец правильно на курок нажал. А то чичас всякие матиосы с луцыками будут висты себе набирать-мол,какие мы хорошие,вошли в положение.
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Я б на його місці подав би в суд на цих сєпарське кривосуддя.
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Об оправдании речь не идет - Прокуратура не будет возражать, что если защита в понедельник представит доказательства, что были нарушены права задержанного, чтобы вернули дело в апелляцию, где будут проведены новые следственные действия.Источник: https://censor.net.ua/v461503
Еще неизвестно, что там следствие накопает.
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Ворье нужно сажать любое и крупное и мелкое.
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Не явился прокурор. Удивительно, но еще больше поражает с каким спокойствием СМИ говорят, что заседание перенесено на понедельник. Типа,конечно СИЗО не Конче-Заспа, но ничего страшного. Ошибаетесь СИЗО это " грязь, вонь, клопы и тараканы"(с) плюс каждый раз новая камера со своими порядками и мансами. Напрасно, вы Арсен Борисович, так печалились о Юре Луценко, передавая ему "дачки" в Лукьяновское СИЗО, не впрок пошло Юрику или он уже забыл шконку и прочие "радости" изолятора.
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Слово ГАНЬБА в даному випадку просто ніщо - я не можу підібрати слів якими можна назвати те що творять так звані слуги закону з патріотами України! Тримайся солдат - тобі ще повезло що все вилізло на поверхню і є шанс що для тебе все закінчиться благополучно. На багато гірше тим про кого нічого не відомо а таких кажуть сидить по буцигарнях не один десяток - а тут і захована відповідь чому барига шоколадний і вся його банда суддівсько - прокурорська вважають те що твориться в Україні якимось вигаданим АТО а не війною!
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Ну так ..назад завернути ..а воїн хай *чалиться * ! Так і до Європейського недалечко ..так *пгокугор* !
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А кто в это верит, тот придурок! Вы 54% завтра утром и не вспомните кто это и за что. Вас блин как нагрузят НОВОСТЯМИ то у вас и крыша поедет. (Хотя эта беда у вас еще до выборов барыги случилась).
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От не можу зрозуміти таке - якщо б у машині були українські патріоти, але вона їхала так , як про це розповідають, тобто не зупинялася на вимогу прикордонників, то що не можна було стріляти і, як наслідок, поранити або вбити тих хто був у цій машині? Чому наголос на другорядних деталях, можливо тому що в нас не війна, а АТО? Хтось розуміє ситуацію в цілому?
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А чому би українцям не зупинитись на блок посту на вимогу прикордонників .
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Та питання ж не про них, а про право стріляти при подібних ситуаціях. Що в статуті вказано що, якщо їдуть патріоти, то не стріляй?
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На цій "пресухе" робиться на голос на побічних доказах, які не було досліджено: персони постраждалих, флешка, оперативна обстановка, схема розташування. Він мав право стріляти, якщо вони проігнорували вимогу щодо зупинки чи ні? Чи вони не порушували або частково порушили правила переїзду через блок-пост?
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Вот как соединить эти вещи: В Одессе военных хотят наказать за то, что при нападении титушек на аэродром они не выполнили устав и не стреляли. Колмогорова садят в тюрьму за то, что он выполнил приказ и стрелял. Господа на верху, вы понимаете, что вы товрите? Вы там или трусы наденьте, или крестик снимите. Кто же будет стрелять согласно уставу, если знает, что его за это на 13 лет посадят?
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Парень уже два года сидит. Под залог нельзя выпустить? Или это положено только ворам в особо крупном размере?
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Прокуратура, а військова особливо, взагалі охе.евші чуваки. В Одесі солдату який не стріляв 5 років, а цьому який виконав статут караульно-постової служби та щей під час бойових дій впаяли 13 років. Таке відчуття що той матіос дебіл разом зі своєю шоблою.
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у нас в Казахстане месяца полтора назад на казахо-кыргызской границе,при незаконном пересечение границы группой лиц и которые оказали сопротивление был убит гражданин Казахстана,пограничника не осудили так как он действовал строго по инструкций,не подчинились огонь в воздух и на поражение,и вас так же было,машина не отреагировала все огонь мочить,заодно и судью с прокурором замочить,есть наверное патриоты там в Мариуполе
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И это правильно. Пограничники вместе с нарушителями должны убивать судей и прокуроров, иначе границу не защитишь.
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а в Казахстане что, можно судей и прокуроров поганых убивать? Не сОдют что ли там у вас за это? не верю......
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Мрази в погонах, мрази прокурорские,мрази судейские......Это дело вызвало резонанс...А сколько сидит таких, у кого нет денег доказать государству невиновность.....
Как говорил один мой знакомый очень известный адвокат : "С голой жопой ты в этой стране правду не докажешь"
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А где мля доблестные семенченко, соболев... где в конце то концов кива или на крайняк шлюшко, почему не штурмуют суды... или здесь нет интереса, а как же патриотизм, солидарность... пиз..даболы и циники
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Правильно. Надо помогать друг дружке. Властным тварям абсолютно наплевать, потому что интереса нету. Ведь на защите справедливости не заработаешь.
Поэтому было бы очень не плохо если бы народ подтянулся к суду. Колмогорову это очень помогло бы.
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Ну суки, морят пацана, морят. своих тварей всех на поруки и под залоги, а потом в бега. ОН ДОЛЖЕН УЖЕ БЫТЬ ДОМА. есть ли у вас здоровый глузд?
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Интересно спросить: "А почему ни одна ни судейская ни прокурорская падла до сих пор не сидит втюрьме?" Или их, падлюк, закон не касается?
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Суд будет в понедельник, но решение мы уже узнали у Генерального Прокурора?!!!
Да здравствует правовое государство!
https://www.youtube.com/watch?v=t8OcW0eyOTE
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДело Колмогорова будет возвращено в апелляцию для проведения новых следственных действий, - депутаты и активисты после встречи с Луценко. ВИДЕО
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