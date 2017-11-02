Егор Соболев о протесте под Радой: "Мы не расходимся, но и мобилизацию на следующую неделю не объявляем"

Бумеранг
, cimbitep
, Welle
, Anatoliy Buchenko
, Лера Ларченко
, Petro Good
, Khmelnitskiy
, Olga 0343b7a1
, Паровоз на Соломенке
, Нечай
, Serhios Bond
, Алла Новосад 5b57f84f
, berlinigor
, Leo Uxmal
, Bigukrman я
, Ils ne passeront pas
, Юрий Шмадченко
, JleXa BaCuJl6eB
, Олеся Кващ
, Mobsteroid
, Ilyas Yagyaev
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Hanka Panyanka
, frosch
, Igor L
, fresh guacamole
, Андрей Филипович
, Гыг с Вами
, дмитро кук
, Вячеслав Новиков 69b385cb
, Dmitry R
, aquarius580 .
, Чуб
, Pavlo Dudra
, Sergei Sviridov
, Dnipro 75ed19bb
, НБ
, Udo Dirkshnaider
, Ярик Сус
, экзорцист
, Андрей Добровольский
, Tierre
, Alexei Skibo
, Alexander Kravchenko
, 2_homo_sapiens
, kuba
, Нектор Погожин
, Чип
, Виктор Ярошенко ea2ffd7c
, Elvic Vic
, Катя Кулакова
, Владислав Максименко f7b0dec4
, Afvad Afvad
, Волелюб Степовий
, Alexander Hesse
, Wevelsburg
, Bogdan_
, малыш Бакинский
, Салаутдин
, Кира Поляновская
, Лилия Стацкая
, Андрей Бондаренко b7fde7d2
, Maksim Perepelitca
, Чинганчгук
, Дядько
, Дмитрий Голубченко
, Ян Янович cacd0b1a
, Gaydamaka Kozak
, линда либерман
, Mikhail Saveliev
, Конотопець Виталий
, Alex She
, Еременко Ольга
, стс
, Корсунский
, Кристина Антонова fa85b34f
, Alex Yustasu
, La Figa56 ab2ed38e
, STAS 777
, roshenko q
, Антипа Пилигримов
, Casada
, Антип61
, вовка заПППукин
, Александр Юр
, Олег Балакін f269e7eb
, Андрік
, 5050
, Вжеж Набридли
, Александр Маргадон
, vigo
, швеллер
, Валерий Проценко
, Sergey Turchin a223a1e1
, bezmegh
, Gyro
, Vasily Tereshko
, Алексус
, Шрек Баблокат
, Vovcheg Zak
, Ольга Мартынюк b6557456
, Геракл Платонович
, Берлага Дрейфус
, alex kay
, Mora Zfayfer
, Максим М.
, Ivan Larsen ecd1898d
, Serge Sergos
, Вася Шевченко f77d76ba
, Kondrat
, belge
, Лев Троцкий 0381d239
, Tatota Ke
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Olga Mansika
, Вовочка - много ходов очка
, Anastasia Nikonova
, Человек 9096d556
, SergioDp
, Tatyana Pomolova
, Alexander Stusiak
, Eispickel
, Hobo
, Василий Граздич
, Вероника Малевич
, cvthtrf
, Alex Bolduin
, Власов Сергей b3083465
, Oleh Domashevskyi
, Юрий Юрьевич 448ecd85
, Vitua
, Nikcon
, РоботБАндер2
, Denis Litvinenko
, andrew_sc
, Тарас Сєргєєв
, Nikolai Nikolai
, Viktoria Piasetska
, Коваленко Егор
, Влад Виноградов 88a5ba75
, Николай Журавель 28f686bb
, Понтий Пилат
, Алексей Бирзула
, росися вперде d82e7584
, 133133
, Алексей Носов d8330900
, Игорь b007627d
, Evgeniy Petrenko
Бумеранг, cimbitep, Anatoliy Buchenko, Лера Ларченко, fresh guacamole, Igor L, дмитро кук, Гыг с Вами, Pavlo Dudra, Ilyas Yagyaev, Petro Good, Виктор Кондратюк 1d81b508, Olga 0343b7a1, Вячеслав Новиков 69b385cb, НБ, экзорцист, Welle, Нектор Погожин, kuba, Владислав Максименко f7b0dec4, Bogdan_, Afvad Afvad, Чуб, Dmitry R, Лилия Стацкая, Ян Янович cacd0b1a, Wevelsburg, малыш Бакинский, Корсунский, STAS 777, Casada, Чип, Андрік, aquarius580 ., bezmegh, 5050, Maksim Perepelitca, Геракл Платонович, Tierre, Берлага Дрейфус, La Figa56 ab2ed38e, vigo, Шрек Баблокат, Антип61, Sergey Turchin a223a1e1, Bigukrman я, Лев Троцкий 0381d239, Vasily Tereshko, Khmelnitskiy, Еременко Ольга, Олег Балакін f269e7eb, Ольга Мартынюк b6557456, Андрей Бондаренко b7fde7d2, Tatota Ke, стс, Denis Litvinenko, Gaydamaka Kozak, Валерий Проценко, Вовочка - много ходов очка, Mobsteroid, Василий Граздич, Алексей Носов d8330900, линда либерман, 133133
Всего на сайте: 212 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СЧЯС..!!!
Вони що клоуни показати всім що вони справді клоуни ?
Ответить
Ответить
Ответить
бачили такі маленькі "будиночки"..яскраво -сині..
Ответить
Ответить
но вже не так важливо, що Миха говорить про Кардаву. Набагато цікавіше, що Кардава розкаже МВД Грузії про Миху...
http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/2/7160489/
Прокуратура Грузії заявляє про початок процедури екстрадиції щодо затриманого 1 листопада в Україні екс-начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардави
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
--------------
Ну да, "мы не расходимся" - все тридцать, из которых двадцать без трусов, а трое - не обуты.
И мобилизацию на следующую неделю вы не объявляете только потому, что предыдущие четыре кончились тотальным обсёром.
Народ не поддержал ваш так называемый "майдан". Смиритесь с этим, лузеры!
Ответить
ПЕРЕКЛАДАЮ :
деньгі кончілісь ,і нікто нє дайот..
нет даже на білєт домой.Но надежда есть...
Ответить
Вбегает Суслов, в кабинет к Брежневу...
-Леонид Ильич, закон о свободном выезде дума приняла!!!
-Ну и шо?
-Так мы ж теперь с вами тут вдвоем останемся!!!
-Та ты шо Михаил Андреич! А хто ж с тобой вторым тут останется???!!!(с)
Так и тут...
Ответить
Ответить
у соболева ,хуйла и михуэла один хромосомный набор,непарный
Ответить
Ответить
Так жиденько обосраться, как Соболев с Семенченкой и прочими - это надо уметь. Вся страна ржет над "пламенныме люцЫнерамЕ".
Для меня индикатором была юлька. Сначала вроде и "ДА!!!" а потом тихонько, молча: "Данунах эту шнягу!".
Хитрая она, хоть и сволочь.
Ответить
Ответить
Так он по жизни гандон... в смысле "кондом".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СЕРГІЙ МАЗУР @flymobimir
Пока этот "хлам" на школьных автобусах с одними калашами воевал против российского спецназа на Донбассе, эта дрянь с сыном бабло тырил у НГУ
Ответить
на блокування Ахметова с Пинчуком и Коломойским Ахметов с Пинчуком и Коломойским бабло не дадуть .
Ответить
Ответить
Юля - это Газпром, а Газпром - это Большая Труба, а Труба идёт по территории Украины. На Юле лежит задача обеспечить бесперебойное функционирование Трубы. И если Юля будет раздражать власти, власть может создать временную дисфункцию Трубы, что окажет негативное воздействие на Газпром.
Ответить
Лише зімітувала "підтримку"(оргазм на переході) ..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
АЛе якщо вся країна бачить проплачені протести"замасковані під Майдан" ,то і відношення відповідне..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
всі інші з бюджету отримують
Ответить
а если вы устроите под зданием школы, где учится ваш ребёнок, баррикаду,
его успеваемость повысится?
Ответить
Ответить
Що "ці рєбята" хочуть вплинути на депутатів ?
ТА НЕВЖЕ !?
Я бачу інше -вони намагались "розкачати ситуацію" ..Майданом..
але Майдан не оргазм.Не зімітуєш.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Про те,що З САМОГО ПОЧАТКУ "Міхомайдану" мав бути ОДИН ,основний лозунг -ПЕРЕВИБОРИ ВР я писав давно.
НЕ МОЖЕ ПОрошенко рушити "нєпрікасаємого " Авакова -"кормільца НФ"..
Бо не буде Коаліції.. і П...Ц планам Порошенко по законотворчості( з допомогою маріонетки Парубія )"на майбутнє"..
Претензії до кого ,до народу ,що не підтримав ВІДСУТНІЙ лозунг ?
Ответить
то капець...
Ответить
Ответить
Ответить
Будете сепарам, сидя в окопе "ультиматумы" выставлять..... Хоть и не питаю доверия к "нынешним" "керманычам".
Но этот - сброд...........
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Єгорка Соболєв,Лєщенко чи Грішин(Семенченко)..?
Ответить
Ответить
ой яка несподіванка !!" )))
що Бєня прокинув...))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зі сторони завжди інше бачення,ніж зсередини..
одне з двох..
1.або вони ВСЕ розуміють,але просто піти не можуть -бо це просто ганебно.(варіант -бабло потрачено.і хтось за це повинен відповісти.Апропо ,не Міхо -власне він старався як міг)
2.або йде "самопідкачка" "у вузькому колі революцьйонерів" -ось-ось кияни піднімуться.
схиляюсь до 1 варіанту..
3.Є третій варіант .Всі вони ВІДВЕРТІ НЕГІДНИКИ."попользовалі" Міхо втемну...
Ответить
Ответить
Ответить
Эх-х Егор ..!! И зачем ты только полез в эту политику . !!? .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить