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 Форум Украины(632368)
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Материалы по теме:  Протесты возле Рады
Теги: ВР (23366) Киев (18573) митинг (2976) палатки (90) Соболев Егор (446)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Егор Соболев о протесте под Радой: "Мы не расходимся, но и мобилизацию на следующую неделю не объявляем"

Обстановка в палаточном городке возле Верховной Рады спокойная, протестующих на месте мало, порядок обеспечивают около десяти правоохранителей.

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Шо Гошаня, уже небось и рад бы спетлять с этого блудняка, да хозяин не велит.
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Повелитель картинок ...Давай , больше ... больше картинок ,красивых и не очень. Удиви форумчан своим умением вставлять картинки.
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На Подол же хер проедешь из-за этих несчастных политических лузеров.
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ось так взяли просто звернули палатки і пішли...
СЧЯС..!!!

Вони що клоуни показати всім що вони справді клоуни ?
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И какое здание они "подумывают взять под охрану"? Уже вытерли бы сопли и разошлись. "Военный лагерь" блин... Киевляне их поддерживают...
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і не одне зданіє,а кілька десятків..
бачили такі маленькі "будиночки"..яскраво -сині..
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Кста, а Мыхуил еще ночует в палатке или уже на виллу перебрался?
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да он уже бегает отхрещивается от своего прикормленного палача,которому два ордена вручил - не знаю говорит его совсем)
но вже не так важливо, що Миха говорить про Кардаву. Набагато цікавіше, що Кардава розкаже МВД Грузії про Миху...
http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/2/7160489/
Прокуратура Грузії заявляє про початок процедури екстрадиції щодо затриманого 1 листопада в Україні екс-начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардави
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У вас нет поддержки, вы политические голодранцы! Какая еще мобилизация?!
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Тема - красная тряпка для любителей панамского будкостроения .
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а неделю назад зрада буйствовала .со 100500 поддержкой
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Я не удивлюсь если через месяц вы будите петь о фашистах добровольцах и о братском народе донбасса .
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ніякого народа донбаса неіснує там просто живе плєбс український плєбс просто відсоток плєбса там більший ніж в інших регіонах ! добровольці добровольцям в рознь я тоже служив в першу хвилю мобілізації набачився там всякого ! якщо в людини є якась шниль в душі вона там зразу себе проявить !
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"Мы не расходимся, но и мобилизацию на следующую неделю не объявляем" - Соболев
--------------
Ну да, "мы не расходимся" - все тридцать, из которых двадцать без трусов, а трое - не обуты.
И мобилизацию на следующую неделю вы не объявляете только потому, что предыдущие четыре кончились тотальным обсёром.
Народ не поддержал ваш так называемый "майдан". Смиритесь с этим, лузеры!
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Мы не расходимся, но и мобилизацию на следующую неделю не объявляем

ПЕРЕКЛАДАЮ :


деньгі кончілісь ,і нікто нє дайот..
нет даже на білєт домой.Но надежда есть...
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Вспомнился старый анекдот:
Вбегает Суслов, в кабинет к Брежневу...
-Леонид Ильич, закон о свободном выезде дума приняла!!!

-Ну и шо?
-Так мы ж теперь с вами тут вдвоем останемся!!!
-Та ты шо Михаил Андреич! А хто ж с тобой вторым тут останется???!!!(с)
Так и тут...
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вот так и хуйло-встрял в крым и донбасс,а как спетлять обратно не знает .
у соболева ,хуйла и михуэла один хромосомный набор,непарный
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сколько тут любителей сладкого не перестарайтесь а то слипнится
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Да при чем тут "любители сладкого"?
Так жиденько обосраться, как Соболев с Семенченкой и прочими - это надо уметь. Вся страна ржет над "пламенныме люцЫнерамЕ".
Для меня индикатором была юлька. Сначала вроде и "ДА!!!" а потом тихонько, молча: "Данунах эту шнягу!".
Хитрая она, хоть и сволочь.
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Это на Пэтю что ли намёк?
Так он по жизни гандон... в смысле "кондом".
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Соболев -- хватит дурака включать -- блокируй Ахметова с Пинчуком и Коломойским -- эти ребята и войну в Донбассе начали по ходу и разграбили Украину по полной . Что Соболев не доходит -- ?? А ты умных спроси -- вместо того чтобы с МИХУЕМ Сакашвили на подтанцовке быть у ФСБ России и разваливать Украину при ВОЙНЕ с Россией .
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твой вопрос к другу и партнеру порошенко нужно направить,тебе что не доходит....??
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Да ладно с другом Порошенко -- если бы не мой друг и Президент Порошенко -- то фашисты России на танках гуляли бы по Хрещатику и Львову еще в 2014 году и только большой дурак этого не понимает . Надеюсь вы умный ?
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добровольцы остановили остановили,порошенко был в зародыше в то время.
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Ну да мы стояли рядом -- а кошка родила котят . Не хера ты милок не понимаешь выходит . Когда то потомки украинцев поставят памятники по всей УКраине не только Майдановцам , но и Турчинову , Яценюку и Порошенко -- что они в 2014 году сохранили Украину . Больше было просто некому -- армии не было , Милиции тоже и СБУ .
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Порося в то время думал куда бабки вывести. Тут еще .

СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir

Пока этот "хлам" на школьных автобусах с одними калашами воевал против российского спецназа на Донбассе, эта дрянь с сыном бабло тырил у НГУ
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Кондратюк !! ти шо ,дурак !!

на блокування Ахметова с Пинчуком и Коломойским Ахметов с Пинчуком и Коломойским бабло не дадуть .
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Старая мошенница Юля почуяла жопой неладное и спрыгнула еще во Львове. Неопытный молодняк: Найем, Парасюк, Левченко и ряд других - спетляли в Киеве. На арене Мишиного цирка остались только те, у кого лоб о затылок трется.
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"...почуяла жопой неладное..." - нет, дело не в этом.
Юля - это Газпром, а Газпром - это Большая Труба, а Труба идёт по территории Украины. На Юле лежит задача обеспечить бесперебойное функционирование Трубы. И если Юля будет раздражать власти, власть может создать временную дисфункцию Трубы, что окажет негативное воздействие на Газпром.
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Юля на "поїзд Міхаела" і не застрибувала :

Егор Соболев о протесте под Радой: "Мы не расходимся, но и мобилизацию на следующую неделю не объявляем" - Цензор.НЕТ 5342

Лише зімітувала "підтримку"(оргазм на переході) ..
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Этот митинг с самого начала был абсолютно безопасен для власти. Они эту самую власть выбрасывать на помойку не собирались и не собираются, ну а требования - это так, мелкий косметический штрих, чтобы народ пар спустил.
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Вы не собирались делать ничего серьезного ребята, поэтому люди и не повелись на ваш фейковый протест.
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Мне вот интересно , что митингующие плохого требуют от правительства , антикоррупционный суд разве это плохо ? Это требует и Европа . Или пусть аваковы и ему подобные и дальше наживаються на войне.
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Громадяни мають право на протест,і це не є погано..

АЛе якщо вся країна бачить проплачені протести"замасковані під Майдан" ,то і відношення відповідне..
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Все недовольны властью, но все сидят дома, и выжидают... Или пишут злобные комментарии. А эти ребята пришли к парламенту, и пытаются хоть как-то повлиять на депутатов. И почему-то они для кого-то агенты кремля, а, значит, порошенко с бандой бпп и рф - это патриоты? Не понимаю...
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хто і де виживає я нерозумію ? в генделях непротошхнутись в райцентрі немає де машину припаркати все заставлено полиці ломляця від асортименту пенції ростуть зарплати ростуть економіка росте вперше з 2012 року ! виходити щоб що вимагати щоб порох дубай тут зроив ? люди нехочуть кардибалетів в країні і точно не під проводом зазової коси 1 всі розуміють що це буде крах державності ! з рипом скрипом но країна відновила ріст і це під час війни
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у нас понад 12 000 000 пенсіонерів + 7 500 000 це діти та студенти, що навчаються на стаціонарах, ще + близько чи понад 3 000 000 це бюджетники, військові, поліція. А в Україні живе по оцінкам трохи більше 34 000 000. Питання скільки народу тут працює і про яку економіку йде мова???
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близько 4 млн громадян наповнюють бюджет
всі інші з бюджету отримують
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Наташа,
а если вы устроите под зданием школы, где учится ваш ребёнок, баррикаду,
его успеваемость повысится?
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так это депутаты и пришли...со своими помощниками.вместо того шоб в раде законы принимать.
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думаєте ?

Що "ці рєбята" хочуть вплинути на депутатів ?
ТА НЕВЖЕ !?

Я бачу інше -вони намагались "розкачати ситуацію" ..Майданом..

але Майдан не оргазм.Не зімітуєш.
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Тролли ! Шо то вас не заметно в теме про рюкзаки.
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разберутся...не маленькие.чего переливать из пустого в порожнее,если суд еще не начался?
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а що рюкзаки ?

Про те,що З САМОГО ПОЧАТКУ "Міхомайдану" мав бути ОДИН ,основний лозунг -ПЕРЕВИБОРИ ВР я писав давно.

НЕ МОЖЕ ПОрошенко рушити "нєпрікасаємого " Авакова -"кормільца НФ"..
Бо не буде Коаліції.. і П...Ц планам Порошенко по законотворчості( з допомогою маріонетки Парубія )"на майбутнє"..

Претензії до кого ,до народу ,що не підтримав ВІДСУТНІЙ лозунг ?
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на прямому-тоніс грузинський политолог Вахтанг Маисая: Саак втік з Грузії ЗА МІСЯЦ до закінчення президентського терміну !

то капець...
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Егорка.-резинщик кремлевский.....в одной упряжке с рошеном, дабы размыть протестеные настроения в Украине..режисура в рабсее,постановка ап, исполнитель пока на сцене...
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мобілізацію, і скільки цей щур кремлівський мобілізує, ще 50 чоловік?
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Лучше сразу в АТО мобилизируйтесь? и Михо прихватите!
Будете сепарам, сидя в окопе "ультиматумы" выставлять..... Хоть и не питаю доверия к "нынешним" "керманычам".
Но этот - сброд...........
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гы...слишком морда скрепная,шоб с такой иконой стоять... ты шож не видишь,шо он уже лет пятнадцать шоколад и померанчи не употребляет?с 2004 года.аж зеленый весь
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какой у нас президент красавчик ,и взгляд умный . ни то что в рашке недомерок
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запомните преданные патриоты бпп кандидат от этих ребят сожрет вашего орденоносца с потрохами
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уточніть.

Єгорка Соболєв,Лєщенко чи Грішин(Семенченко)..?
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Финансирования нет? Рукожопы самонемочные...
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Бєня знову "прокиенув" з баблом..

ой яка несподіванка !!" )))
що Бєня прокинув...))
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Фарсмайдан и клоуны.. не случайно на прошедших выборах ОТГ, партия "Сцувамвпомощь" оказалась в отвале.. неудачника Садового скоро горожане пинками из мерии выгонят
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Из лидеров всенародных восстаний только Пучдемон комичнее Соболева.
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Скажите уже кто-нибудь этим ненормальным, как смешно они выглядят со стороны...
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Це цікавий психологічний момент-
Зі сторони завжди інше бачення,ніж зсередини..

одне з двох..
1.або вони ВСЕ розуміють,але просто піти не можуть -бо це просто ганебно.(варіант -бабло потрачено.і хтось за це повинен відповісти.Апропо ,не Міхо -власне він старався як міг)
2.або йде "самопідкачка" "у вузькому колі революцьйонерів" -ось-ось кияни піднімуться.

схиляюсь до 1 варіанту..
3.Є третій варіант .Всі вони ВІДВЕРТІ НЕГІДНИКИ."попользовалі" Міхо втемну...
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Вариант 2 пункта 1 , ближе всего к истине . Этот турслёт в центре Киева , чем то другим объяснить трудно .
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А когда то был же нормальным журналистом .. Кстати неплохо писал ..
Эх-х Егор ..!! И зачем ты только полез в эту политику . !!? .
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Так теперь он "свадебный генерал" на антикоррупционном фуршете. Это значительно прикольнее в материальном плане. На шару жрать не работать.
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Я долго смотрела на это, почти не комментируя. Неделю, полторы назад, вышли люди, которые взяли на себя ответственность и предъявили Порошенко требования-- мол,если он через неделю не выполнит их требования, мы покажем ему чего мы стОим. Прошло почти две недели--ни "стоимости" ,ни тех "требовальщиков". Теперь вопрос этому Соболеву--А что вы хотите вообще??? На обострение идти вам страшно, а обгавкивание ВР продолжаться долго не может. На это, в округе хватит и бездомных собак. Когда был Майдан и людей была тьма,то на них никто не обращал внимания ,пока не перешло все от пламенных и бесконечных фраз к делу.
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колись сурков напише в мемуарах ! ми стояли на грані остаточної ліквідації української державності 2017 рік мав стати роком нашої експансії ! но все вперлось в якихось жалких 20 друсів і светер 52 розміру ! якщоб ми тільки знали но уви
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Егор Зимин (Соболев) был, есть и остается кацапом. Гены. Сколько бы урожденный кацап не орал о демократии, рано или поздно падает на ракуху и лижет голенища царю.
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там цікаве опублікували він кожного року їздить в росію щоб невтратити громадянство пересікає кордон і все точно як по росписанію ! любить егорка неоятную
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕгор Соболев о протесте под Радой: "Мы не расходимся, но и мобилизацию на следующую неделю не объявляем"
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