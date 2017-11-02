Автомобиль сбил пешехода на плохо освещенном переходе на проспекте Тычины в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

1638 9Теги: ДТП (6277) Киев (18570) пешеход (138) Тему создал: Цензор.НЕТ02.11.17 10:12 Автомобиль сбил пешехода на плохо освещенном переходе на проспекте Тычины в Киеве. ВИДЕО камер наблюденияВодитель минивэна сбил пешехода на плохо освещенном переходе на проспекте Тычины в Киеве. читать источник x Мне нравится
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Доколе городские власти будут продолжать жлобствовать? Они на одно служебное авто третьего помощника шестого заммэра тратят больше, чем ушло бы на освещение всех переходов в Киеве.
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Судя по всему водитель на что-то отвлёкся, говорил по телефону прочее
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А уж за освещение - это роскошь
ЗЫ А шо, у этого козла фары не работали?
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