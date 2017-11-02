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Теги: ДТП (6277) Киев (18570) пешеход (138)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Автомобиль сбил пешехода на плохо освещенном переходе на проспекте Тычины в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Водитель минивэна сбил пешехода на плохо освещенном переходе на проспекте Тычины в Киеве.

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пешеходу ЗАПРЕЩАЕТСЯ.... и далее по тексту ПДД...
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Як сказала одна розумна людина, збивають не світлофори чи зебри, а машини. Дивитись треба коли переходиш дорогу.
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Городские власти сэкономили одну светодиодную лампу и смешную сумму на электроэнергии. Лечение пострадавшего человека, оплата работы полицейских и суда обойдутся неизмеримо больше, плюс стресс и наказание для водителя.
Доколе городские власти будут продолжать жлобствовать? Они на одно служебное авто третьего помощника шестого заммэра тратят больше, чем ушло бы на освещение всех переходов в Киеве.
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Возле перехода ДИВИТИСЬ треба ! водителю А не пешеходу Притармаживать надо возле перехода !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Да, пешеходу смотреть не надо, потом лежать помятому.
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вчора їхав додому о 18, моросить дощик, відблиски фар, їду максимально уважно.. пішоходи перебігають дорогу і всі як один - куртка темна, на голові каптур, і саме остновне НІХТО не дивиться по сторонах!
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там достаточно видно, это не лесополоса пригорода а вроде как столица, и у авто есть фары, и там же кроме того знак перехода, его видно издалека, в нормальных странах при подъезде к пешеходному переходу притормаживают.
Судя по всему водитель на что-то отвлёкся, говорил по телефону прочее
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Теперь понятно к чему нас подводят. Все эти заявления, ролики, статьи в интернете означают только одно - повышение штрафов в 10 раз, догадайтесь кто решил напоследок хапануть по крупному?
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Масса перекрестков и переходов (знак стоит) с ненанесенной или очень затертой зеброй
А уж за освещение - это роскошь
ЗЫ А шо, у этого козла фары не работали?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАвтомобиль сбил пешехода на плохо освещенном переходе на проспекте Тычины в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
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