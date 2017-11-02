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Теги: Держприкордонслужба (1852) затримання (3227) Донецька область (2369) блокпост (84)
Тему создал: Антон Татарніков

Пограничники задержали на блокпосту вероятного сотрудника "МГБ ДНР". ФОТО

Вчера днем пограничники Донецкого отряда обнаружили и задержали гражданина Украины, который, вероятно, является членом незаконных вооруженных формирований.

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ай-я-яй , але може то свояк порошенківський , і ще й ордена отримає наприкладі голубана
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Почему придурок? Может он ехал устраиваться начальником полиции Сабакова.
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слушай ну вы троллины доводите все до абсурда - хотя да,иногда у нас судьи и их решения от вашей писанины не сильно отличаются - но вон скоро 700 новых судей будет и это только первый этап и так во всех структурах - так шо скоро не чего будет приводить в пример
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Ну начнем с того что не только судьи, а и прокурворы у нас сепаратисты. Вроде как прокурвор выносит на рассмотрение наказание которое он предлагает суду. Тоесть они оба в сговоре. Как говорится рука руку моет и друг другу жопу подтирает. А насчет абсурта так почитаешь наши новости волосы дыбом встают, что кажется такого абсурда больше ни в одном государстве не существует.
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Заметь, они не отрицают, что являются тролями.
Паливо по Фрейду.
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Наверное задержали без единого выстрела, иначе минимум 13 лет без права переписки!
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Леццо пахоже! Один-в один! Ник Никлс, Клетчатый!😀
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Попался "петушек"...
Давай в клетку и отвечай за содеянное по Законам Украины!
Слава пильним Українським прикордонникам!!!
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После суда над Колмогоровым пограничникам остается только отпустить эту мразь "Nemiroff" с перцем в дорогу....
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Якщо ТАКІ феєричні долбо..., перепрошую, дятли (які в телефонах речові докази зберігають) працюють у так званому ме-ге-бе ди-ни-ри, то хто ж тоді теракти в Україні здійснює? Хіба, якщо з нашого боку їм протидіють ще більші ммм... дятли.
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Це внутрішній ворог і колаборант, землячок Зека єнакуєвського. Так яка у нас війна?
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А чего он предьявляет наш паспорт а не паспорт своей республики?
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Стаканюгу метилового спирта ему и пусть идёт себе дальше.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПограничники задержали на блокпосту вероятного сотрудника "МГБ ДНР". ФОТО
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