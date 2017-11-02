Пограничники задержали на блокпосту вероятного сотрудника "МГБ ДНР". ФОТО

2265 20Теги: Держприкордонслужба (1852) затримання (3227) Донецька область (2369) блокпост (84) Тему создал: Антон Татарніков02.11.17 10:08 Пограничники задержали на блокпосту вероятного сотрудника "МГБ ДНР". ФОТОВчера днем пограничники Донецкого отряда обнаружили и задержали гражданина Украины, который, вероятно, является членом незаконных вооруженных формирований. читать источник x Мне нравится 1
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Паливо по Фрейду.
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Давай в клетку и отвечай за содеянное по Законам Украины!
Слава пильним Українським прикордонникам!!!
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