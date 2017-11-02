В Одессе сгорел корпус санатория "Червоні зорі", - ГСЧС. ФОТОрепортаж

1615 9Теги: Одесса (6106) пожар (3838) санаторий (102) ГСЧС (1520) Тему создал: Цензор.НЕТ02.11.17 09:59 В Одессе сгорел корпус санатория "Червоні зорі", - ГСЧС. ФОТОрепортажВ ночь на 2 ноября загорелся двухэтажный деревянный корпус №6 санатория "Червоні зорі" на ул. Бернардацци (район 9 станции Фонтана). Спасатели за три часа потушили пожар на площади 500 кв. метров, который возник рядом с частными жилыми домами. читать источник x Мне нравится
открытии присутствовал
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
До речі ніхто не в курсі яка подальша доля тієї 23-х літньої вожатої (вона ж сирота), яка єдина під вартою після пожежі в одеському дитячому таборі ? Досі сидить ? Ніяк не виходить з голови. Виділили пару сот тисяч на пожсигналізацію - всі бабки стирили і тишааааа ...... Винна найбеззахисніша - 23-х літня сирота. Прокуратура Луценка працює !
Ответить