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Теги: Одесса (6106) пожар (3838) санаторий (102) ГСЧС (1520)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Одессе сгорел корпус санатория "Червоні зорі", - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь на 2 ноября загорелся двухэтажный деревянный корпус №6 санатория "Червоні зорі" на ул. Бернардацци (район 9 станции Фонтана). Спасатели за три часа потушили пожар на площади 500 кв. метров, который возник рядом с частными жилыми домами.

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"Местные жители предполагают, что таким образом кто-то расчищает место для стройплощадки" - це перше, що спадає на думку.
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горіла будівельна сосна й палала ... але місце звільнилося . добре що без жертв
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Ещё бы пару сепаров туда. Чего зазря полыхать.
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Срочно нужна земля под новые новострои, мало строят!
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- По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам. (с)
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Теж з негорючої каркюельської сосни побудований?
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Винна в пожежі буде знову якась 23-х літня сирота ?
До речі ніхто не в курсі яка подальша доля тієї 23-х літньої вожатої (вона ж сирота), яка єдина під вартою після пожежі в одеському дитячому таборі ? Досі сидить ? Ніяк не виходить з голови. Виділили пару сот тисяч на пожсигналізацію - всі бабки стирили і тишааааа ...... Винна найбеззахисніша - 23-х літня сирота. Прокуратура Луценка працює !
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Одессе сгорел корпус санатория "Червоні зорі", - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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