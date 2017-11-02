Трамп призвал казнить террориста, совершившего нападение в Нью-Йорке

2035 38Теги: казнь (63) Нью-Йорк (182) терроризм (20638) Трамп (1431) Тему создал: Антон Татарніков02.11.17 09:48 Трамп призвал казнить террориста, совершившего нападение в Нью-ЙоркеПрезидент США Дональд Трамп призвал применить высшую меру наказания к террористу, который совершил наезд на группу велосипедистов в Нью-Йорке. читать источник x Мне нравится 3
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а вы пробовали ..
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точно так же можно сказать от того что вы их ненавидите заочно ненависть эта приведёт к тому что будут новые конфликты реальные, и ваши дети могут погибнуть при теракте от мести за Алеппо и тд. понимаете что эта конфронтация это искусственно создано, вы не понимаете их веры, традиций они вашей ну и сидите в разных краях мира и не дружите, разве обязательно "или мы их они нас" кстати, не меньше войн было между близкими по религии и традициям странами
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