EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632294)
  2035  38
Теги: казнь (63) Нью-Йорк (182) терроризм (20638) Трамп (1431)
Тему создал: Антон Татарніков

Трамп призвал казнить террориста, совершившего нападение в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп призвал применить высшую меру наказания к террористу, который совершил наезд на группу велосипедистов в Нью-Йорке.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ща капец набежит политкоректных мальчиков и девочек как грязи.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Флаг ему в палату... Это круто. Я бы срочно откорректировал законодательство в нормальных странах: террористов перед казнью кастрировать ритуально, они любят ритуалы всякие идеологические, так это будет в том числе и соблюдением их жизненных интересов. После кастрации должен быть период адаптации - камера с парой тройкой бычков извращенцев насильников. Ну а уж после этого - по всей строгости закона. Тулово зажаренного на стуле кастрата заворачивать в флаг какой ему уж нравится
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я внизу уже привел рецепт. Поступить в соответствии с их традициями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня терзают смутные сомнения... За ИГИЛ торчат Воффкины уши
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проблема в том, что для @бнутых муслимов сдохнуть во имя некого сказочного персонажа аллаха, убив прежде других - есть счастье и спасение
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він спробував втекти , напевно в першу чергу тут мають значення гроші від тих хто підтримує ними радикалів-ісламістів
 показать весь комментарий
Ответить
 
Салом того виродка накормить,а краще відрізану пику кабанчика та того виродка сфотографуйте,як воно радісно цілує у п'яточок.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если вместо савана использовать шкуру свиньи - много ли найдётся смертников?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да. Для мусульман это позор. После казни скормить свиньям, а остатки вместо савана завернуть в шкуру свиньи, как посоветовал ВКЛ_это_мы_01.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все верно. в Техас его и судить там, а не в Нью-Йорке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
странно, а Менсон и тому подобные до сих пор не казнены, и увеличивают ряды своих фанов, но они, правда, граждане Америки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Челнок пришвартовался к звездолету, и пассажиры расселись по местам, ожидая высадки на планету. Джаммар, стараясь сохранять, как и положено мужчине, равнодушное и непроницаемое выражение лица, прошел по рядам и наконец нашел свое кресло. Его соседкой справа оказалась пожилая женщина. -- В первый раз высаживаетесь на новую планету, молодой человек? -- спросила она его, улыбаясь. Джаммар, раздосадованный тем, что его неопытность так легко заметить, молча кивнул и отвернулся, показывая, что не желает продолжать разговор. "Как не стыдно! -- подумал он. -- Пожилая женщина, а пользуется косметикой и даже не покрыла голову платком! Как какая-нибудь шлюха!" Прошло вот уже более десяти лет, как люди со звезд пришли на землю Мирджала, но никто из свободных так и не смог привыкнуть к их низким обычаям. Проклятые торгаши, не знающие чести! Видано ли, что эти трусливые бараны купаются в роскоши, а истинные воины пребывают в бедности, вынужденные распродавать свою землю и то, что в земле, чтобы покупать всякие бесовские штучки со звезд. Но все еще переменится, и он, Джаммар, этому поможет! Правильно говорил его дядя, что в звездных людях мужества меньше, чем в бабах. Имей мужчины племени Джаммара такое же оружие, как звездные люди, разве стали бы они унижать себя торговлей? Что может быть достойнее, чем получить свое по праву воина или с доблестью погибнуть в бою и в раю слушать доносящиеся с земли песни, славящие твою храбрость? Но такого же оружия у племени не было. А теперь есть! И три летающие лодки, и трубки, убивающие светом и жалящие железом. Они купили их за те деньги, которые им, как милостыню, швырнули звездные для покупки еды рабам, чтобы те не дохли с голоду. А кто виноват, что расплодилось столько рабов, что земля не может их прокормить? Кто своей проклятой магией со звезд добился того, что смерть не забирает у рабов лишних детей? А теперь рабов стало намного больше, чем вольных. И эти животные все время хотят жрать! Некоторые даже осмеливаются втихаря роптать! Перебить бы лишних -- и все, но эти твари с небес угрожают, что тогда больше не дадут денег! Но ничего! Осталось ему, Джаммару, добыть питье для летающих лодок, и тогда трусливые небесные жители заплатят за все. А ведь воевать они не умеют. Разве может хорошо воевать тот, кто боится смерти? И что значит оружие в руках воина, который боится его применить! Это тогда не воин, а баба. Среди вольных воинами становятся с двенадцати лет. А все слышали, что на звездных лежит проклятье -- нельзя им убивать воинов, что младше восемнадцати, и баб. И потому не посмеют они стрелять по летающим лодкам, если там будут воины, не достигшие восемнадцатой весны. И баб надо бы на всякий случай с собой взять побольше и помоложе, чтоб проклятье звездным поперек горла встало. А если и посмеют стрелять, то что с того -- рай открыт для всех воинов, независимо от возраста. Дядя Джаммара Бгамир знал обычаи людей со звезд лучше всех. Он прожил среди них семь лет. Год даже провел там в тюрьме. Он, смеясь, вспоминал это время. -- Представляете, -- рассказывал он, -- попортил какую-то девку во время гулянки. Красивая девка была, но шлюха -- вся одежда просвечивает и телом так и вилась под музыку. Ну, я ее схватил за волосы и потащил с собой, а тут этот дохляк со звезд подбегает, и давай кричать на меня на своем птичьем языке. Я его и придушил слегка. А на суде сказали, что, мол, обычаи наши и им, крысам, понятны, и они их уважают, но у них обычаи другие. И, хотя положено мне восемь лет тюрьмы за девку и за то, что кадык ее хозяину перебил, дадут всего три, поскольку не я виноват, а бедность нашей земли. Выходит, даже эти звездные жабы постеснялись за шлюху слишком вступаться, хоть и приходил ко мне там один и все разъяснял, что по их правилам она не шлюха, а честная женщина. А я и не спорил с ним, что с них дураков звездных взять, которые честную женщину от шлюхи отличить не могут? А в тюрьме у них жизнь лучше, чем в нашем родовом замке. И еда богаче и вообще... И работать не нужно. И они меня этим испугать хотели после того, как я в плену у Такшира был в яме земляной? Через год пришел ко мне один из звездных. Понял ли я, что был неправ, спрашивает. Я и соврал, что понял. Тут меня на два года раньше выпустили и денег с собой дали столько, сколько три дома рабов на земле за полгода приносят. Тут все слушавшие дядю удивлялись и начинали смеяться над глупостью людей со звезд, так как ведь известно, что за изнасилование честной женщины положено сажать на кол, а уж если то чужая рабыня, то за ее изнасилование надо платить половину ее стоимости. А стоят красивые рабыни дорого... Задумавшись, Джаммар даже не заметил, как челнок приземлился. Увидев, что люди выходят, он поспешно встал и пошел вслед за ними. Космопорт был огромен. Его величие сначала подавило Джаммара, но он напомнил себе, что многие империи рушились под копытами лошадей его предков, и гордо пошел к автобусу. На таможне какой-то чиновник просмотрел его документы, фальшиво ему улыбнулся и начал зачитывать явно заученную наизусть речь: -- Вы находитесь на территории Мирры, добровольно покинувшей Содружество Демократических Планет. Хотя наши законы почти полностью совпадают с законами Содружества Демократических Планет, имеются, тем не менее, важные отличия, так как мы придерживаемся политики рационального уважения культурных традиций других наций, закрепленной законодательно. Во избежание недоразумений вам сейчас будет продемонстрирован короткий фильм, поясняющий особенности нашего законодательства, базирующегося на рациональном уважении культурных традиций приезжих. Затем таможенник нажал какую-то кнопку, из боковой двери выскочил молодой слуга и сказал Джаммару: -- Пройдите, пожалуйста, со мной. Я отведу вас в кабинку для просмотра фильма. Джаммар пошел за ним, ухмыляясь про себя -- попробовал бы кто в его собственном доме ему, Джаммару, указывать, что он должен уважать чьи-то чужие традиции! Он лишал людей головы и за меньшее. Нет, эти звездные люди и в самом деле хуже пугливых баб. Народ рабов. Свет в кабинке погас, и на экране перед Джаммаром загорелся герб Мирры. -- Мирра соблюдает в одностороннем порядке все резолюции Содружества Демократических Планет, -- начал вещать голос за кадром. -- Такие, как резолюция по соблюдению прав человека, резолюция о свободе слова, резолюция о демократических выборах, резолюция о ведении конвенциональных боевых действий и других. Особенностью Мирры является то, что все эти резолюции соблюдаются лишь до тех пор, пока они не входят в противоречие с принципом рационального уважения культурных традиций других наций. Как и члены Содружества Демократических Планет, Мирра нуждается в постоянном притоке иммигрантов. С другой стороны, разность менталитетов и культурные различия между иммигрантами и местным населением ведут к серьезным конфликтам. Именно для устранения этих конфликтов и был принят закон о рациональном уважении культурных традиций других наций. В настоящее время мы с гордостью можем отметить, что согласно данным независимых международных статистических агентств, уровень преступлений в среде иммигрантов и уровень преступлений против иммигрантов со стороны местного населения является на Мирре самым низким по сравнению со всеми членами Содружества Демократических Планет. Закон о рациональном уважении культурных традиций других наций был принят на Мирре после восстания иммигрантов из Аршара, повлекшего за собой многочисленные жертвы. Тогда на всепланетном референдуме в полном соответствии с демократической процедурой он и был утвержден. Основными принципами, на которых он базируется, являются... Экран неожиданно ярко вспыхнул и погас. В кабинку просунулась голова молодого слуги. -- Перегорел, -- заблеял он жалобно. -- Замена минут сорок потребует. А у меня конец смены... Он воровато оглянулся по сторонам. -- Может, так пройдете? -- тихо зашептал он. Джаммар усмехнулся и вышел из кабинки. Вечером того же дня Джаммар пил вино в одном из местных кабаков. Топливо для летающих лодок он купил и отправил без проблем. Местные торгаши за деньги продадут тебе хоть родную мать. К нему подошел официант. -- Мне очень жаль, но не могли бы вы пересесть за другой столик? Как я вас уже предупреждал, этот столик зарезервирован с десяти вечера, -- обратился он к нему. Кровь бросилась Джаммару в лицо: -- Пошел вон, раб! -- Но... Джаммар вскочил из-за стола и ударил официанта по лицу. Тот упал. Джаммар, нагнувшись, швырнул в лицо официанту скомканные деньги и пошел к выходу. В изоляторе было светло и тепло. Арестованные жались по углам, боясь глядеть на Джаммара после того, как он избил одного из них за то, что тот не отдал ему свою куртку. Джаммар же спал на лавке, укрывшись этой самой курткой. Вошел охранник и тронул его за плечо. Джаммар сломал ему руку. Дверь одиночной камеры открылась, и в ее проеме появился человек в строгом костюме и с портфелем. -- Здравствуйте, я уполномоченный по вашему делу, -- сказал он и протянул руку для рукопожатия. Руку Джаммар проигнорировал. -- Когда меня выпустят? -- спросил он. -- Видите ли, -- замялся вошедший, -- мы только сейчас выяснили, что вы не были ознакомлены с нашими законами касательно рационального уважения культурных традиций других наций. Уверяю вас, что все в этом виновные будут строго наказаны. Но, к сожалению, незнание законов не освобождает от ответственности, и... -- Выпустят меня когда? -- повторил Джаммар. -- Сразу после того, как отрубят вам руки и отрежут уши и нос за избиение вольного и дружинника, по вашей терминологии, а также за воровство, -- ответил уполномоченный, потупив глаза. -- Как -- руки?! -- заорал Джаммар -- Да вы что?! Вы не можете! Я точно знаю, что на вас зарок и проклятие лежат! "Тарлиратность" и "кхуманисм" называются! Мне дядя мой рассказывал, а он врать не будет! И кто -- вольный?! Слуга в кабаке -- вольный?! И что я у
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-- Как -- руки?! -- заорал Джаммар -- Да вы что?! Вы не можете! Я точно знаю, что на вас зарок и проклятие лежат! "Тарлиратность" и "кхуманисм" называются! Мне дядя мой рассказывал, а он врать не будет! И кто -- вольный?! Слуга в кабаке -- вольный?! И что я украл? Куртку?! Но я ж ее в тюрьме забрал уже! -- Д-дело в том, -- запинаясь, ответил вошедший, -- что рациональное уважение культурных традиций в нашем законодательстве означает, что к негражданам в случае совершения ими преступлений на нашей территории принятое на нашей территории наказание замещает наказание, традиционное для страны прибывшего -- при условии, что таковое прописано в законодательстве той страны и не является более мягким по сравнению с установленным у нас. Вот, собственно, этот параграф, -- и он быстро раскрыв портфель, достал папку и торопливо зачитал: -- "Поскольку мы считаем, что все нации равны и одинаково разумны независимо от своего материального благосостояния и традиций, то, следовательно, криминальное законодательство и законы и обычаи ведения войны, принятые этими нациями заслуживают уважения, как сознательно ими избранные. И поэтому, уважая культурные традиции этих наций, мы будем по обстоятельствам (то есть, в том случае, если наказание за подобные проступки у данной нации имеется и является более строгим) следовать их законам и обычаям в обращении с преступниками или во время ведения войны с этими нациями". Уполномоченный захлопнул папку. -- Этот закон был принят на Мирре после восстания иммигрантов в столице. Тогда иммигранты с Аршара, прежде чем их остановила полиция, перебили в городе более тысячи человек за то, что в час их священной ежегодной молитвы нудисты устроили маскарад и они, сыны Аршара, посчитали это оскорблением их святого отца. А потом еще и сам Аршар объявил Мирре войну -- и начал ее с уничтожения государственного круизного космического лайнера Мирры, на борту которого проходила детская олимпиада. Я, собственно, пришел сделать вам предложение. Дело в том, что ваша страна напала на одну из наших торговых космических баз, поэтому мы были бы вам очень признательны, если бы вы согласились -- под контролем детектора лжи -- рассказать о том, как обычно ведет войну ваше племя. Как обходятся ваши воины с пленными, с мирным населением и так далее? Нам бы хотелось избежать недоразумений и... Звериный вой прервал речь уполномоченного. Джаммар дико выл и бился головой о стенку камеры. Он знал обычаи своего племени слишком хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то есть они не исправимы кончены, да? а если попробовать их не трогать, не влазить в Сирии, Афганистаны, не ходить "Крестовыми походами" и не пускать к себе, а существовать параллельнами мирами, не поможет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и не пускать к себе, а существовать параллельными мирами, не поможет?

а вы пробовали ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так понимаю, когда ваших детей будут на части резать для шашлыка, вы уйдете в параллельный мир со словами "..потерпите, может все обойдется".
 показать весь комментарий
Ответить
 
жуть, вы считаете что мусульмане или как там исламисты людоеды?
точно так же можно сказать от того что вы их ненавидите заочно ненависть эта приведёт к тому что будут новые конфликты реальные, и ваши дети могут погибнуть при теракте от мести за Алеппо и тд. понимаете что эта конфронтация это искусственно создано, вы не понимаете их веры, традиций они вашей ну и сидите в разных краях мира и не дружите, разве обязательно "или мы их они нас" кстати, не меньше войн было между близкими по религии и традициям странами
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что делать с теми многочисленными, которых уже пустили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, не поможет. Никто и никогда не жил "параллельными мирами".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нам советуют минские договоры соблюдать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Касабстан - рассадник терроризма. Спрашивается, почему бы этому касабскому сайхуйле не оторваться по-полной в столице всех шайтанов городе-герое Москве? Но нет, кто-то ему рассказал, что все шайтаны в Новом Йорке давно, билет купил, обещал о родных позаботиться. Без гэбни это 146% не обошлось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё же лоторейная визовая система вызывает сомнения в правильности. Мало ли кто по ней приезжает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я против - нужно наладить диалог, найти компромисс и сделать широкую амнистию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для кагалу та його агентів що би Трампенко не робив, він все одно буде неправий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Американской полиции необходимо смазывать свои патроны свиным салом. Всем остальным преступникам по фиг, а мусульмане будут думать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Европе нужно на уровне ЕС вводить смертную казнь за тероризм иначе это сложно остановить. Я не сторонник гильотин или електростулов просто ввели дозу снотворного и досвидания
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема - эти люди обычно МЕЧТАЮТ попасть в рай.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп призвал казнить террориста, совершившего нападение в Нью-Йорке
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Olga 0343b7a1, Hobo, mak damaged, Влад Михайлович 56b551ad, Шрек Баблокат, JulyusCaesar, Ники Рябцев, Badahos Esp, Alex Yustasu, Степан Остапенко ee28ae65, росися вперде d82e7584, 133133, 5 копійок, Виктор Кондратюк 1d81b508, GSN, Udo Dirkshnaider, sergik, РоботБАндер2, Stuart Pearce, Valera Butov, Maxim Isajew, Саша Киев, ВКЛ_это_мы_01, Casada, Андрей Дидовик, Чинганчгук, Debor, STAS 777, Алла Новосад 5b57f84f, Антип61, Iscatel Iscatel 232de754, Алексей Носов d8330900, Никас Андранаки, Берлага Дрейфус, Андрей Карпенко 22e09935, Лидия Севастьянова, andrew_sc
 Всего на сайте: 147 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти