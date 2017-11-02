Путин использовал социальные сети для своих неоимперских амбиций. Это часть его кампании по ослаблению США, - Маккейн

1583 24Теги: Facebook (227) Google (53) выборы (21926) Маккейн (258) Путин (24353) Россия (72827) США (13669) Twitter (73) социальные сети (229) Тему создал: Цензор.НЕТ02.11.17 09:36 Путин использовал социальные сети для своих неоимперских амбиций. Это часть его кампании по ослаблению США, - МаккейнСенатор отметил, что эти неоимперские амбиции побудили Путина к вторжению в Украину и аннексии Крыма. А вмешательство в выборы он назвал лишь одним этапом кампании Путина по ослаблению США. читать источник x Мне нравится 10
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легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!
А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко
обосрасались!
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В России в полной мере не осознали последствия новых санкций США, заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
По его словам, санкционный режим, который вступит в силу в конце года в рамках закона, подписанного Дональдом Трампом летом, - это «совершенно новый, качественно более жесткий вариант».
«Теперь любая компания мира, если она будет вести операции с этими российскими компаниями (попавшими в санкционный список), она попадет в этот санкционный список», - объяснил Кудрин.
Фактически США хотят запретить работать с подсанкционными структурами не только своим компаниям, но и «выставляют угрозу компаниям других стран», сказал Кудрин.
В результате в зону «больших рисков» попадают все операции в твердой валюте - вероятно, внешнеторговые сделки придется осуществлять в рублях, хотя это и дороже, предположил глава ЦСР.
Страшное предупреждение для всех россиян открыто читается между строк: как только на кремлевской башне пробьют куранты и Россия войдет в 2018 год, начнутся необратимые экономические процессы.
Количество отказов от контрактов со стороны иностранных партнеров приобретет массовый характер, хотя уже зафиксированы несколько разрывов договоров.
Предвестники настолько пугают, что россияне даже боятся представить, что будет на самом деле после принятия Белым домом новых санкций. Теперь им придется не только отдавать часть бюджета на содержание Крыма и оплачивать прихоть президента РФ Владимира Путина - Керченский мост.
В новом году РФ окажется на грани невиданного экономического кризиса. К слову, спастись, взяв деньги из Резервного фонда, не удастся. За последние годы Кремль значительно опустошил его войной на Донбассе и в Сирии.
Напомним, новые санкции США будут вводить в три этапа: с 28 ноября срок валютных кредитов для уже находящихся под ограничениями госбанков и госкорпораций будет сокращен до 14 и 60 дней соответственно.
С 30 января будет ужесточен запрет на предоставление технологий для добычи нефти и газа и введены санкции в отношении 39 российских структур, включая ГРУ, ФСБ и СВР, большинство оборонных предприятий («Калашников», Алмаз-Антей), авиастроительные концерны («Туполев», «Сухой»).
Начало третьего этапа должен определить по своему усмотрению Белый дом: он включает запрет на инвестиции во все трубопроводные проекты РФ (включая Nord Stream 2, «Силу Сибири» и «Турецкий поток»); расширение санкционных списков на металлургов, РЖД, запрет на участие в сделках по приватизации, а также - новые персональные санкции в отношении богатейших людей РФ.
Перечень близких Кремлю олигархов Минфин США должен подготовить к февралю. Тогда же ведомство отчитается перед конгрессом о возможности запрета на инвестиции в российские гособлигации.
Принципиальное отличие этих мер в том, что теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку, объясняет партнер компании Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин.
Им грозит ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в США и запрет на выдачу виз и на въезд в США руководству компании и ее контрольным акционерам.
Определять, является ли сделка существенной, каждый раз будет Госдеп.
При этом подпавшим под санкции будет почти невозможно выйти из-под них. CAATS дает возможность конгрессу заблокировать решение президента о снятии санкций. Такие же условия содержала поправка Джексона - Вэника, которая была принята в разгар холодной войны в 1974 году и вводила ограничения на торговлю между США и СССР. Поправка была отменена лишь спустя 38 лет.
Самый неприятный для России пункт - это запрет на инвестиции в госдолг. Если эта часть санкций будет принята, начнется бегство спекулятивного капитала из рубля и облигаций федерального займа, говорит главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.
«Такой шаг ударит по экономике РФ больше, чем все предыдущие, вместе взятые», - предупреждает он: за два года нерезиденты вложили в ОФЗ 25 млрд долларов, и эта сумма «впечатляет», но при малейших рисках отток будет «стремительным». ,
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А в жизни- все то же мелкотравчатое Хло:
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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 31 октября опубликовало разъяснения, как будут применяться санкции в отношении иностранных - то есть неамериканских - лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах России.
Из пояснений следует, что отныне США будут преследовать всех без исключения во всех странах, кто пытается помочь России обойти новые санкции.
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Путин едет в автобусе... Забитый салон, но близко сесть к нему никому не разрешили!!!!. Стильно правда?
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