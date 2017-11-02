Визит Порошенко в ОАЭ: на повестке дня - обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в трех сферах

1029 19Теги: визит (2320) ОАЭ (99) Порошенко (14199) Тему создал: Цензор.НЕТ02.11.17 09:34 Визит Порошенко в ОАЭ: на повестке дня - обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в трех сферахПрезидент Украины Петр Порошенко во время визита в ОАЭ планирует обсудить с руководством государства широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. читать источник x Мне нравится 3
Ответить
Ответить
Ответить
20 hrs ·
Президент і прем'єр-міністр, обидва закордоном, під час воєнної агресії - неправильно і неприпустимо!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, козлотроли, расскажите как это все пагубно повлияет на Украину...
Ответить
Ответить
Ответить
В воюющей стране, вместо обещанного сокращения расходов- они увеличены. Скромнее быть наш Порошенко не привык.
Ответить
Ответить
Кстати, а за кого ты свой пукан здесь рвёшь,за кума Пуйла или соску Пуйла с косой?
Ответить
Ответить
https://news.tut.by/economics/567211.html
Ответить
Совсем видно с бабками стало плохо, что набирают дебилов и уошников.
Ответить