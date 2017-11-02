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Теги: визит (2320) ОАЭ (99) Порошенко (14199)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Визит Порошенко в ОАЭ: на повестке дня - обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в трех сферах

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в ОАЭ планирует обсудить с руководством государства широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

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а что тут странного ? В Эмиратах очень хорошие пляжи.....
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Анатолій Гриценко
20 hrs ·
Президент і прем'єр-міністр, обидва закордоном, під час воєнної агресії - неправильно і неприпустимо!
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Ну я как то сам решу, куда и когда . Ок , индеец ?
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тю - вот так помогай людям - а то плачут и плачут - странные ))
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Что вы все с утра пишете загадками. Кому помочь и кто плачет можно уточнить ?
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Это очередная зрада.
Ну, козлотроли, расскажите как это все пагубно повлияет на Украину...
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Петро робить те,шо аходе до його обов'язків,розвиваючи зовнішню політику України та економічні її частки....нехай хуйло путін та Ко. обригуються та мастурбують на півня з лайна....))птх-птн!!
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Шоколадные прокладки,чего так возбудились, отдохнет ваш хозяин в Эмиратах с Маринкой за ваш же счет,но для вас это праздник,удел рабов-радоваться за барина.
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Тем более, что и бюджет на 18 год позволяет себя тоже чувствовать комфортно за наш счет. Это прото шок, на содержаие президента и обеспечение его деятельности в бюджете предусмотрено 965 млн грн- почти миллиард. А вот на лечение важкохворих пациентов предусмотрено 389 млн грн.
В воюющей стране, вместо обещанного сокращения расходов- они увеличены. Скромнее быть наш Порошенко не привык.
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скоріше би уже вибори, щоб панамська свиня закінчила свою каденцію президента та не ганьбила Україну своїю постійною брехнею.
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Снова вылез со своим вонючим срачем?
Кстати, а за кого ты свой пукан здесь рвёшь,за кума Пуйла или соску Пуйла с косой?
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Лукашенко и Порошенко встретились в ОАЭ
https://news.tut.by/economics/567211.html
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,, Пляжи, пляжи, пляжи....,,. А что ещё? А больше не чего пИсать на форуме путиноидным, опляБЛОХовским и ЮБАТЬкившиноским троллям.
Совсем видно с бабками стало плохо, что набирают дебилов и уошников.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВизит Порошенко в ОАЭ: на повестке дня - обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в трех сферах
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