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Теги: Порошенко (14199) хакер (692) взлом (63) атака (113)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские хакеры пытались вскрыть электронную почту Порошенко, Авакова, Лещенко и других украинских политиков, - The Associated Press

Подконтрольная Кремлю хакерская группа Fancy Bear, замешанная в попытках России повлиять на президентские выборы 2016 года в США, также занималась взломом почтовых ящиков украинских должностных лиц, российских оппозиционеров, подрядчиков Пентагона и "тысяч других", входящих в круг интересов Москвы.

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а шо,лещенко тоже политик? и шож такого неизвестного хотели у него узнать?
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Давай, гыга, про "гения", который понабирал в политический список своей Будки абы кого
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з шкарпеток та замовлень шкарпеток з дитячими малюнками?
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- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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а чтом би й ні? якщо в пана є час та натхнення....
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Ну так в чем дело? Возьми, а то одни лозунги.
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наточу я свой топор головешек полон двор?
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на місці злочину матьєгос виявив фомку, відмички та тепловізор , навіщо тепловізор, є думка у геніального що це ті самі що заЩокіна колись домагалися ?
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...Коррупционер Каськив с размахом отметил свое возвращение в элитном клубе «Caribbean Club»
Коррупционер Каськив с размахом отметил свое возвращение в элитном клубе «Caribbean Club»Президент ОАО "Агропромышленная корпорация "Сквира" Иван Николаевич Суслов заплатил 75 млн. грн за ущерб, который нанес государству экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив.Соответствующее платежное поручение опубликовал INSIDER.Так, Суслов внес средства еще 25 октября в Аккордбанк.Российские хакеры пытались вскрыть электронную почту Порошенко, Авакова, Лещенко и других украинских политиков, - The Associated Press - Цензор.НЕТ 1184 По информации издания, именно его семья построила село Буки. Сын Суслова Евгений является давним другом Каськива. Они вместе развлекались в клубе Caribbean Club. И именно там праздновал свое возвращение Каськив."Второй транш, а именно судебную залог в сумме 160 000, заплатил некий Ермолаев Виктор Владимирович. Человек с похожими инициалами была дважды помощником Александра Кузьмука в Раде. Но знакомы с Каськивым не смогли вспомнить, кто бы это мог быть", - рассказали журналисты.
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На квитанции сумма цифрами и прописью всего лишь 7 млн., а не 75.
Почему INSIDER пишет о возмещенных 75 млн?


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Весь фокус в том, что по документам должна пройти вся сумма ущерба, чтобы он считался возмещенным.
А про "остальні пішли "нужным людям" на "откат" может приниматься как аргумент разве что на форумах в инете...
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А движ информации из мордора можно пропускать через фильтры,замедлять или как то воспрепятствовать использование интернета как оружия?
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дешевше та якісніше ввести санкції проти компаній, які постачають інтернет до так званої росії
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Буба Касторский приехал на РАБссию из Одессы и ищет свою пацанву из Неуловимых мстителей.Объездил всю РАБссию не нашел.Приехал в Кремль к Плешивому и говорит :
-ВАВАн ВАТАн,ты где ХЕРоев Мировой революции спрятал?
-плешивый открывает Мавзолей и говорит,-Буба, всех расстреляли в 1937 году,осталось от Мировой революции ток это дерьмо в ящике,хочешь целуй вождя,хоч поссы на него,я строю Капитализм на РАБссии с человеческой харей...
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А зачем им взламывать почту порошенко? Он и так все пуйлу по телефону докладывает.
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Если б докладывал Физдота плешивого давно бы была во Львове
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О. Решили коррупционную переписку прочитать. И сравнит где коррупция круче, у них или в Украине.
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Одна Виолончель Путлера стоит 20 бюджетов Украины,РАБссия впереди планеты всей вместе взятой...
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Пусть вскроют мою. О себе они узнают всё и даже больше. Особенно о своём вяличии и лишнехромосомности.
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А чего этому каськиву не праздновать: он приехал домой, туда, где коррупция процветает махровым цветом. Потому что папа у коррупции - сам президент.
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Произошедшие за всё время от "Майдана" и до настоящего времени события, которые касаются и военных действий, и отношений с оккупированными территориями, показали, что правительства России и Украины так тесно связаны между собой какой-то общей целью, что нет необходимости что-то взламывать. Они и без этих заморочек прекрасно осведомлены обо всём.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские хакеры пытались вскрыть электронную почту Порошенко, Авакова, Лещенко и других украинских политиков, - The Associated Press
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