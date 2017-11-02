Российские хакеры пытались вскрыть электронную почту Порошенко, Авакова, Лещенко и других украинских политиков, - The Associated Press

Подконтрольная Кремлю хакерская группа Fancy Bear, замешанная в попытках России повлиять на президентские выборы 2016 года в США, также занималась взломом почтовых ящиков украинских должностных лиц, российских оппозиционеров, подрядчиков Пентагона и "тысяч других", входящих в круг интересов Москвы.
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Их ждало большое разочарование
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Коррупционер Каськив с размахом отметил свое возвращение в элитном клубе «Caribbean Club»Президент ОАО "Агропромышленная корпорация "Сквира" Иван Николаевич Суслов заплатил 75 млн. грн за ущерб, который нанес государству экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив.Соответствующее платежное поручение опубликовал INSIDER.Так, Суслов внес средства еще 25 октября в Аккордбанк. По информации издания, именно его семья построила село Буки. Сын Суслова Евгений является давним другом Каськива. Они вместе развлекались в клубе Caribbean Club. И именно там праздновал свое возвращение Каськив."Второй транш, а именно судебную залог в сумме 160 000, заплатил некий Ермолаев Виктор Владимирович. Человек с похожими инициалами была дважды помощником Александра Кузьмука в Раде. Но знакомы с Каськивым не смогли вспомнить, кто бы это мог быть", - рассказали журналисты.
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Почему INSIDER пишет о возмещенных 75 млн?
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А про "остальні пішли "нужным людям" на "откат" может приниматься как аргумент разве что на форумах в инете...
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-ВАВАн ВАТАн,ты где ХЕРоев Мировой революции спрятал?
-плешивый открывает Мавзолей и говорит,-Буба, всех расстреляли в 1937 году,осталось от Мировой революции ток это дерьмо в ящике,хочешь целуй вождя,хоч поссы на него,я строю Капитализм на РАБссии с человеческой харей...
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