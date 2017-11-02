Есть надежда, что Трамп примет решение дать оружие Украине: большинство институтов правительства США поддерживают это, - экс-посол Пайфер

1700 44Теги: вооружение (3563) оружие (4259) Пайфер (108) США (13669) Трамп (1431) Тему создал: Цензор.НЕТ02.11.17 09:15 Есть надежда, что Трамп примет решение дать оружие Украине: большинство институтов правительства США поддерживают это, - экс-посол ПайферЭкс-посол США в Украине (1998-2000 гг.) Стивен Пайфер отметил, что большинство ключевых фигур в администрации Трампа поддерживает идею предоставления Украине летального оружия, поэтому есть большая надежда, что президент примет такое решение. читать источник x Мне нравится 1
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-Доктор, а я буду жить после операции? Есть надежда?
-Надежда есть...шансов нет!!(((((
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Это важно... Иногда подергивать морковку перед мордой осла. Что бы не отвлекался и тянул повозку))) Этим занимаются даже те, кто уже ничего не решает))
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А после этого руки у рашки будут развязаны . Понимает ли это Трамп и Меркель?
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