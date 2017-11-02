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 Форум Украины(632294)
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Теги: вооружение (3563) оружие (4259) Пайфер (108) США (13669) Трамп (1431)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Есть надежда, что Трамп примет решение дать оружие Украине: большинство институтов правительства США поддерживают это, - экс-посол Пайфер

Экс-посол США в Украине (1998-2000 гг.) Стивен Пайфер отметил, что большинство ключевых фигур в администрации Трампа поддерживает идею предоставления Украине летального оружия, поэтому есть большая надежда, что президент примет такое решение.

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"есть надежда"))))
-Доктор, а я буду жить после операции? Есть надежда?
-Надежда есть...шансов нет!!(((((
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Дайте цю зброю нашим волонтерам. тоді вона дійсно попаде за призначенням.
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кто порошенко? Этот барыга? не смеши
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каким вашим,кацапа?шо,ваенторг уже не справляется?
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Что бы потом приехал русский спецназ и грузовиками его вывез в россию с какой нибудь военной части?
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Это как под Одессой? Бардак, конечно, полный! Разворуют все американское оружие и продадут куда-нибудь...
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я так понтмаю с полученным оружиев в окопы подыхать пойдут дети Пороха и Собакина ? или это удел быдла бесправного? а они пока пусть оденут Рюкзак и по европам на частных самолетах. а народ Украины героически сражаться и погибать за все вот это. Отличная идея....дайте оружия больше.
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кацапа,по русня подыхает...и валяется по посадкам.
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Опять байки об американском "чудо-оружии". Оружие-то конечно хорошее, но нам его никто не даст и давать не собирается. Так для кого и для чего эти байки?
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Для чего у осла морковка перед мордой? Что бы повозку тянул и не отвлекался)
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Та ясное дело. Для США пусть тут хоть все передохнут, главное чтобы мы дружно шагали согласно штатовской генеральной линии.
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Штаты Украине вообще ничего не должны. С учётом того, что за последние четыре года мы и так мизерный авторитет спустили в унитаз и загнали вообще в минуса, от нас должны шарахаться, как от опустившегося наркомана. Они по сути делают большое одолжение помогая по мелочи и ведя диалог.
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Димон R...а ты согласно какой генеральной линии шагаешь? лубянской? так на ухй!!!!
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Как показывает мировая практика, оружие дают тем, кто воюет. Тем, кто скавчит, торгует, и не желает приводить в порядок свои границы - выражают "глубокую обеспокоенность"...
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Пусть дадут что-нибудь высокоточное. Томагавк запустить, чтоб точно залетел в ствол шахты, и сдетонировал метан, который уже 3 года не откачивался из шахты, и пол-Донецка просело под землю
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Лутше упакуйте БАРИГУ!!!!!
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Этим уже три года весь мир занимается, Гаага и потом выплаты по контрибуции за Сирию, Грузию, Украину. В общем, рабсисяне будут "довольны". Взрастили очередного ублюдка у своей кормушки, вот и кушайте, не обляпайтесь.
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И что это за фигура в американском политикуме - экс-посол в Украине? Так, мелкий дипломатический чиновник в отставке.
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скоро будут озвучивать "экспертное мнение" уборщиц из посольства)))
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Ага, Каськив его тут-же кацабам за три фубля продаст.
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последний козырь стеця - мантра про вундервафле
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Есть надежда, что Трамп примет решение дать оружие Украине: большинство институтов правительства США поддерживают это, - экс-посол Пайфер
Это важно... Иногда подергивать морковку перед мордой осла. Что бы не отвлекался и тянул повозку))) Этим занимаются даже те, кто уже ничего не решает))
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да какая разница-дадут,не дадут .это оружие решающей роли не играет.а вот хуйла можно месяцами дергать и выводить из равновесия...и он неплохо на это ведется
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Не переоценивайте значимость разговоров о предоставлении оружия. В это уже все равно никто не верит, тем более ВВП. Не такой уж он дурачок, чтобы это выводило его из равновесия.
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еще как выводит...важен сам факт первого предоставления оружия...пусть и не самого смертоубийственного.потом можно поставлять уже все что угодно,в том числе и пво,про-ну кроме омп.
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Ну так поставляли же уже радарные станции.
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тролли и плаксы - как только пиндосы официально дадут хоть одну винтовку и к ней один магазин патронов - буквально через неделю, на линии соприкосновения, сразу появятся и чароки и бузуки))))
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Поясните, Вы имеете в виду под "сразу появятся", что начнутся новые боевые действия за возвращение Донбасса и Крыма или просто появятся для продолжения сдерживания возможного продвижения противника вперед?
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все тебе расскажи - это секрет - шо не понятно)))
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Лично Ваше мнение? Всё равно решения принимают другие люди.
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Штаты! Пришлите нам вашего Терминатора. Мы его с нашими киборгами познакомим. Может, скумекают, как далее вместе ломить агрессора. Впрочем, и без Терминатора разберемся - не впервой! Пусть он хотя бы у себя порядок наведет, где, как в тире, стрелки средь бела дня пачками народ укладывают...
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Хуло не собирается уходить из Украины. Он притих - хочет выиграть выборы и скандалы с грузом 200 ему не нужны пока. Потом для рашки еще радостный лохотрон- ЧМ 2018.
А после этого руки у рашки будут развязаны . Понимает ли это Трамп и Меркель?
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уже скоро год с его избрания..сука украина страна делающая межконтинентальные ракеты ждет патронов от США..какая же у нас тварь этот гарант шоколадный..интересно за сколько его #уйло купил, надеюсь не за шоколадку..
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навіщо кожен раз розповідати про "надії та мрії", гинуть люди і зброя потрібна зараз , а так надання зброї Україні стало спекуляцією в торгі з рашкою
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Да бросьте вы. Зачем оно миротворному главкому. Что бы потом пуйлу продать.
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Есть негласный запрет на поставку оружия в Украину. Его ввели еще до войны и снимать судя по всему не будут. Есть только один человек который может это изменить - Трамп и это не зависит от наших желаний и политиков.
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как раз оранжевый подельник хуйцло и есть главный тормоз!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕсть надежда, что Трамп примет решение дать оружие Украине: большинство институтов правительства США поддерживают это, - экс-посол Пайфер
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