ФСБ России расследует как "диверсию" повреждение газопроводов и ЛЭП в оккупированном Крыму

2325 45Материалы по теме: Оккупация КрымаТеги: Газ (8862) Крым (21040) оккупация (7433) ФСБ (1270) электроэнергия (96) Тему создал: редактор новостей02.11.17 09:14 ФСБ России расследует как "диверсию" повреждение газопроводов и ЛЭП в оккупированном КрымуСледственный отдел управления ФСБ России по оккупированному Крыму нарушил три уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 1 ноября. читать источник x Мне нравится
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отдел управления ФСБ России по оккупированному Крыму нарушил три уголовных дела ……
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Это все пиндосы!...Я узнаю почерк их ДРГ!...
Вот они:
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отдел управления ФСБ России по оккупированному Крыму нарушил три уголовных дела ……
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То просто первый камень с неба прилетел. )))
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