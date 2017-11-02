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Материалы по теме:  Оккупация Крыма
Теги: Газ (8862) Крым (21040) оккупация (7433) ФСБ (1270) электроэнергия (96)
Тему создал: редактор новостей

ФСБ России расследует как "диверсию" повреждение газопроводов и ЛЭП в оккупированном Крыму

Следственный отдел управления ФСБ России по оккупированному Крыму нарушил три уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 1 ноября.

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Да вы шо!? Это гоблин с друзяками пытался как обычно украсть.....а во как получилось.
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Не факт! Поговариваю, что на месте аварии газапровода были обнаружены резиновые тапочки, а это сами понимаете уже дело серьезное - не хухры-мухры!
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образовалось отверстие в трубе. Газ вышел наружу.
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- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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Следственный
отдел управления ФСБ России по оккупированному Крыму нарушил три уголовных дела ……
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А до того утворився стараннями росТВ отвір у черепній коробці. Мізки витекли назовні. Замінені ватою.
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Металлоломщики из Курска приехали на отдых вот и все !! Нужно же было на ПИВО денег где то взять -- сегодня в Крыму цены не то что при Украине -- кусаются . А воровать вате всегда привычно .
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Опору ЛЭП повалил Правый ветер, а газопровод повредила бЕндеровская коррозия
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Пора расследовать незаконную оккупацию Крыма РФ. А повреждение у себя дома газопроводов и ЛЭП расследует Украина.
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А-а-а-а-а-а!!!
Это все пиндосы!...Я узнаю почерк их ДРГ!...
Вот они:
ФСБ России расследует как "диверсию" повреждение газопроводов и ЛЭП в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7256
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кстати, похоже что таки они, почерк одного из них - нивидимки - как раз подходит под описание диверсии - никто не видел, никто не слышал, электроснабжение не прекращалось но опора упала...
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..маленькі неподобства в зрівнянні що вони творять по всі Україні то просто дитячі забавки
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А если взять всю историю, сколько москали принесли горя Украине, сколько миллионов украинцев уничтожили. То им не прощения. Необходимо расчленить и уничтожить РФ, чтобы на политической карте не было такой страны.
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Что один человек сделал, другой всегда сломать может.
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"нарушил три уголовных дела", как это понимать?
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кацапи, або як вони ще себе звуть - росіяни - и не володіють мовою, яку зробили державною...та ото так і спілкуються...
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Да, скорее всего, на "Цензоре" сейчас "щирий украинец" работает - поленился сделать литературный перевод с украинского текста и воспользовался гугл-переводчиком. А там было "порушив три кримінальні справи". Получилось - не "возбудил дела", а "нарушил"...
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В России, "выборы Путина" впереди... А у него агитация всегда и та же: "Сплотимся перед угрозой врага! Есть Путин- есть Россия, нет Путина-нет России!" И после Рязани, Волгодонска, Каширского шоссе, метро в СПБ весной этого года нечему удивляться... Скоро грохнет где-то дом в Крыму... Электроопора и газопроводы - это "прелюдия", своеобразная "репетиция-предупреждение" - "Враг не дремлет!". (а в первой фразе не ошибка... В отличие от всех государств, в России уже второе десятилетие выбирают не президента, а Путина)
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Находясь в состоянии алкогольного опьянения россиянин зарубил топором хозяйку квартиры, где остановился на ночь, и троих ее гостей.В ведомстве отметили, что подозреваемый пытался скрыться с медведем, но вскоре был задержан - газета "Мордовский Рабочий".
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"Никол", а медведь с "рассеянином" вместе пил? Тогда медведь - соучастник...
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Цім фсбєєєє шним вошам тільки щось було....самі підірвали,???шоб був привід люде ще більше по буцегарням кидати.....смерть расії та путіну-хуйло! !
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То мер Геничеська... Бо путен на дзвінки не відповідає...
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Следственный
отдел управления ФСБ России по оккупированному Крыму нарушил три уголовных дела ……
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Походу, в Крыму уже и ножовки и синие тапки закончились, иначе ФСБ нас порадовало бы офигенными разоблачительными снимками...
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Не это было прошлый раз --пилили бетонные столбы ФСБ ножовкой по дереву -- теперь это будет пилка для НОГТЕЙ -- для конспирации .
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Зараз візитки Правого Сектора будуть показувати...
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Та какие там "диверсии"?!!
То просто первый камень с неба прилетел. )))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныФСБ России расследует как "диверсию" повреждение газопроводов и ЛЭП в оккупированном Крыму
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