Оккупанты за прошедшую неделю не пропустили в Крым 164 кг продуктов

799 18Теги: запрет (1250) Крым (21040) оккупация (7433) продукты (1464) Тему создал: Цензор.НЕТ02.11.17 09:08 Оккупанты за прошедшую неделю не пропустили в Крым 164 кг продуктовПодконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили в оккупированный Крым 164 кг различных товаров. читать источник x Мне нравится
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Барыжное горе
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старапохилого віку жінкатьотка аж голос зірвала розповідала як хАрАшо в криму, Ленінграді та москві живеться. А Ви кажете "с лужи". На питання чи давно вона там була: - па телевізару слишала і відела.
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