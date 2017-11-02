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Теги: запрет (1250) Крым (21040) оккупация (7433) продукты (1464)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оккупанты за прошедшую неделю не пропустили в Крым 164 кг продуктов

Подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили в оккупированный Крым 164 кг различных товаров.

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вафлі в чоколаді там рошени випускають прямо на місці
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Ну хоть оккупанты не пустили.... А то шоколадный барыга готов кормить ватных крысчан.
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Без поставок продовольствия с Украины в Крыму бы уже последний хер с солью съели бы и последнюю урину выпили. Только вот непонятно что это за торговля с оккупантами?
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Ещё ни разу не было случая , шоб хто- то умер от сала.
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Ещё ни разу не было случая , шоб хто- то умер от сала.
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Як без хліба їсти, то... померти і не помреш, а кепсько буде. То нічого туди і перти те сало, піклуймося про здоровья кримНАШчан.
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"В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 16,4 кг свинины, 40,3 кг сала, 10,5 кгИсточник: https://censor.net.ua/n461419 и это торговля?
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Мені і вважаю більшості. було б більш цікаво почути. скільки було. тон. пропущено.
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Хоть бы крымчане не переели, все таки 164 кг продуктов.
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Цензор, это новость??? Теперь крысму хана? Опухнут от голодухи? Если бы 164 тонны, то можно писать.
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Еще лучше, если бы про перекопанный перешеек, отсутствие мостов и переправы через него.
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Интересно как сейчас в Крыму положение с питьевой водой. В прочем, наверное нормально, пошли дожди и можно пить с луж.
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Вчора в черзі одна стара похилого віку жінка тьотка аж голос зірвала розповідала як хАрАшо в криму, Ленінграді та москві живеться. А Ви кажете "с лужи". На питання чи давно вона там була: - па телевізару слишала і відела.
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Оккупанты за прошедшую неделю не пропустили в Крым 164 кг продуктов. От заразы. За наших погранцов делают работу. Еще чего доброго без работы останемся. Охренеть. То что должна делать Украина делает россия.
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Ти диви які кримчани стали сміливі. Не бояться, що бЕндерівці такі, що і потруїти можуть.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОккупанты за прошедшую неделю не пропустили в Крым 164 кг продуктов
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