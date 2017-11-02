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 Форум Украины(632294)
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Материалы по теме:  Помощь Украине
Теги: армия (8315) Канада (1075) оборона (1018) помощь (3462) военнослужащие (4097) Саджан Харджит (34)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мы собираемся продолжать нашу поддержку Украины: будем расширять сотрудничество, - министр обороны Канады Саджан

Канада обещает расширить тренировки украинских военных

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обычная мышиная возня на верхнем уровне...
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На паРаша ТВ сказали, что и тренировки не проводят?
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О тебе, который пытается создать видимость, что Канада для Украины ничего реального не делает...
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чучело тупое, ты бы так обсуждал что расея у вас творит на родине, а не Канаду с Украиной. А если не понимаешь написанного поясню детальней свою мысль. Для Канады помощь нам - это естественно, для Саджана - это работа, а для наших это мышиная возня с еще одной статьей из бюджета для разворовывания денег.
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Для вас, Савушкинцев, все - или чучело тупое или порохоботы, если они не дают, например, поливать грязью союзников или опровергают фейки.
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Повторюсь, видимо ты еще не врубил свой рубильник. . Для Канады помощь нам - это естественно, для Саджана - это работа, а для наших это мышиная возня с еще одной статьей из бюджета для разворовывания денег.
Где я поливаю грязью союзников, где ??? Я говорю тебе о наших дармоедах, которые все засрут только своим участием. А по поводу порохоботов, то пусть пояснят как погранцу , выполнявшему приказ, дали 13 лет зоны ?
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так и бы сказал что ты просто ипанутый рубильник.....а то понес херню разную, выдавая ее за "умные" мысли, а когда спросили конкретно "где ?", потух сразу.
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Меня кацапам не удаётся свернуть с первоначальной темы, а именно - с обсуждения утверждения, что Канада и Украина занимаются мышиной вознёй.
На вопросы что и когда не желаешь получить ответы?
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Не, ну тебя реально заклинило....Вызывай электрика. Я понимаю что нет ответа в методичке, но можно же подумать ответвленно ? Еще раз, где я написал что Канада и Украина занимаются мышиной вознёй ? Не, то что ты "додумал", а где конкретно ?
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И еще,кого ты называешь в нашем "диалоге" кацапами ?
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Кацапские мозги, которые выпирают, даже если пост пишется на украинском языке...
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Не удивляйся, он в глубокой депрессии. А если ему сказать, что такое поведение укорачивает жизнь, может наступить летальный исход...
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еще один "дохтор"....... вас там целая ординаторская ?
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Достаточно здравого смысла, чтобы понять, что поливаются союзники Украины, а потом начинается - я не то имел ввиду, да я не такой, примите меня за своего...
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какое "глубокое" математическое "умозаключение" ...
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Ппц, шо ты несёшь?! Ты хоть посмотри что из себя представляла украинская армия 2014 года выпуска и на что украинская армия стала похожа за последние 3 года!! Откуда вы только лезете черти тупые?!!!
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еблан тупорылый, который по быстрому поменял свой ник обосраный, где я написал об Нашей армии плохо, а жвачка Пэдро ? Наша армия и возня наших бюрократов это вещи не совместимые..... Любой гражданин Украины рад, что есть страны которым мы не безразличны, просто это было бы все гораздо эффективней если бы у нас не было Муженок, Назаровых и прочей издоты в нашей Армии. Всосал , еврей с Польши ?
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Индо-канадо-бандеровец, он же Министр обороны Канады Хаджит Саджан, пришел в канадский Парламент в вышиванке

Мы собираемся продолжать нашу поддержку Украины: будем расширять сотрудничество, - министр обороны Канады Саджан - Цензор.НЕТ 2712
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пока що" нічий кум ", так що панове набігайте , це вам не королю аравії ордена дарувати
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Ага....только если это деньги. то они растворяются в пути до армейцев....а обеспокоенность уже 3.5 года воняет.......
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМы собираемся продолжать нашу поддержку Украины: будем расширять сотрудничество, - министр обороны Канады Саджан
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