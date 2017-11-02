Мы собираемся продолжать нашу поддержку Украины: будем расширять сотрудничество, - министр обороны Канады Саджан

752 24Материалы по теме: Помощь УкраинеТеги: армия (8315) Канада (1075) оборона (1018) помощь (3462) военнослужащие (4097) Саджан Харджит (34) Тему создал: Цензор.НЕТ02.11.17 08:59 Мы собираемся продолжать нашу поддержку Украины: будем расширять сотрудничество, - министр обороны Канады СаджанКанада обещает расширить тренировки украинских военных читать источник x Мне нравится 5
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Где я поливаю грязью союзников, где ??? Я говорю тебе о наших дармоедах, которые все засрут только своим участием. А по поводу порохоботов, то пусть пояснят как погранцу , выполнявшему приказ, дали 13 лет зоны ?
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На вопросы что и когда не желаешь получить ответы?
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