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Теги: вакцина (295) дети (3522) Минздрав (1483) ЮНИСЕФ (78)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минздрав просит граждан сообщать об отсутствии вакцин в медучреждениях

Министерство здравоохранения призывает граждан и органы местного самоуправления информировать министерство об отсутствии вакцин.

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Бардак в стране полный, военкоматы просят за повестками приходить, эти считать лекарства в больницах
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рехформы после Революции для негидныкив.
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не считать, а стучать . Да толку от того стука, когда глав. врача поликлиники МВД на взятках поймали?
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Сообщаем. ИХ НЕТ НИГДЕ! Санитарке Смерть американке...привет и падлюка на службе у соевых........
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Сообщаю, в больнице № 2 г Луцка от бешенства нет вакцины, проверенно на собственном опыте. В детский поликлиниках нет вакцины от полиомиелита и др.. для самых маленьких.
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Так может и списки на покупку лекарств и материалов, которые врачи дают пациентам в больницах, тоже отправлять в Минздрав на оплату?
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Проще сообщить где есть
Если правильно помню, как о большом достижении нам сообщили о паре сотен закупленных в забугорье вакцин (кажись от ботулизма)
На всю страну - пару сотен
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...а чим зайнятий "членздрав" ...зарплата у їх не найменьша на ліках взагалі мільярди накручують ...накуя нам такі владуни ?
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Минздрав просит .... вроде минздрав не знает что делается в регионах. Количество . качество вакцин минздраву известно. И при наличии вакцин они используются, а при отсутствии не используются. Коню понятно.
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Так я чекаю доказів що дрочу тут клаву за 30 срібняків, як ти сказав.
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Минздрав не в состоянии проверить наличие вакцин в медучреждениях?
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Простой вопрос. Если бы я, не платил за медицину Минздраву через налоги, а эти же деньги тратил лично, напрямую, с вакциной тоже были бы проблемы? Или их бы было в каждом мед.заведении с десяток видов, на любой вкус, как и любого иного товара, куда свое рыло не сует государство?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинздрав просит граждан сообщать об отсутствии вакцин в медучреждениях
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