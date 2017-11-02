Минздрав просит граждан сообщать об отсутствии вакцин в медучреждениях

638 15Теги: вакцина (295) дети (3522) Минздрав (1483) ЮНИСЕФ (78) Тему создал: Цензор.НЕТ02.11.17 08:57 Минздрав просит граждан сообщать об отсутствии вакцин в медучрежденияхМинистерство здравоохранения призывает граждан и органы местного самоуправления информировать министерство об отсутствии вакцин. читать источник x Мне нравится
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Если правильно помню, как о большом достижении нам сообщили о паре сотен закупленных в забугорье вакцин (кажись от ботулизма)
На всю страну - пару сотен
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