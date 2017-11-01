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Теги: Великобритания (1722) отставка (2388)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Министр обороны Великобритании Фэллон подал в отставку после обвинений в сексуальном домогательстве, - The Guardian

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне обвинений со стороны журналистки Джулии Хартли-Брюер в сексуальных домогательствах 15-летней давности.

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15-ти летней давности скандал!!!!
Тут 4 года скандал на скандале и хоть бы шо((
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Кейт Малтби
Жесть! Домогаться к этой бабе можно только за деньги, если она доплатит.
Потому что, есть возможность быть ею съеденным!
Министр обороны Великобритании Фэллон подал в отставку после обвинений в сексуальном домогательстве, - The Guardian - Цензор.НЕТ 7289
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А у нас даже за взрывы на складах никто в отставку не пошел, наверное что то не так...
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Странные у них нравы. Сначала 15 лет переосмысливать то, как потрогал девушку за коленку, а потом уйти с такого важного поста. Нашего Полторака заставить бы вспомнить, кого и за какие места он 15 лет назад трогал
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або сидиш на гачку і робиш на міністерському посту що накажуть закулісні ляльководи або підсікають
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Он явно прикалывается над Полтораком и Муденко . У этих деятелей складов с народным добром на взрывалось - а честь где то потерялась.
Один был министр обороны и сам подал в отставку ( не помню фио)
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УКРАИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ!!! Скажите: Вот это они в Англии лошаааары!!! ДА?))
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Это - политическая борьба без правил, Анрюша. Такие дела.
На кону слишком многое: уничтожение Британии как единого государства. Как ты думаешь, в чём цимес "шотландской независимости" ? В том что Британия тогда лишится своей базы АПЛ.
Глобалисты - свора бешеных шакалов, параноиков, помешанных на "пришествии Сатаны" и проч. белиберде. Разрушение государств и наций - их метод обретения мировой власти.
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Ерунда полная.
На фоне кризиса всегда играют низменные, пещерные, центробежные инстинкты. Они играют, и их играют. Играют авантюристы-политики.
Британия не исключение. А также Испания, у которой приболела Каталония. И многие другие.
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Вы действительно не возражаете жить под властью авторов сценария этого шабаша ?
(А ведь там весь бомонд европейский присутствовал, и в ладоши хлопал: Меркель, Олланд и т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=ZBELgO3MVY4
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Слабоумные такие постановки сочиняют. А если у слабоумных власть - совсем дело плохо.
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так это ж. пуповина вокруг горла обмоталась. а мог бы быть нормальным.
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Эээ, да тебе серьёзно плохо...
Надо бы посочувствовать. Но ты уж лучше сам себе.
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Я сочувствую великой европейской цивилизации, попавшей в руки шизофреников.
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Тебе бы самому себе посочувствовать не мешало. Именно по подобному поводу. Это шиза.
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Мил человек, я пуганый-перепуганый; даже крах СССР видел. Меня воспитывать не надо.
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Я советую обратится к психоаналитику и рассказать о своих взглядах. А лучше - забыть о политике и заняться семьёй. А не концертами в тоннеле. Пример Поклонской показал, что для слабого психического здоровья опасно всё.
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Они отклонились от генеральной линии голливудской партии, которая выдаёт команды: какие сценарии можно снимать, а какие вредят правильной идеологической линии.
Неужели вы всерьёз воспринимаете этот балаган с "домогательствами" ?
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Говорять, що там ще є ті, хто домагається дітей. Тільки про них - тиша. А варто було б сказати.
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Брехня, ніхто не мовчить. Режисера Романа Поланскі суд США засудив за секс з 13-літньою, який був 50 років тому.
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А у нас все министры и генералы домогаются армию, но ничего так, это по ихнему нормально
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Хартли-Брюер заявила, что 15 лет назад Фэллон неоднократно пытался потрогать ее за колено.

О-ху-еть. Первый раз порадовался, что я не в Великобритании и мне не грозит..
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кашерні хочуть і в нас запровадити такий маразм з політиками, керованими шантажем з використанням геть фуфлижного компромату
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Аха. Не он первый, не он последний против кого нашлась толпа стареющих дамочек, у которых вдруг "прорезалась память". Особенно классно выглядит история с Ванштейном - прям сексуальный террорист оказался, пол-Голливуда чуть не перет*ахал.
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Террорист ИГИЛ из Узбекистана убивший в Нью Йорке 8 человек перетащил в Штаты 23 родственника с 2010 года. - СМИ США
игил напавший на повстанцев в Сирии под прикрытием российской авиации тоже были узбеки
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Давно поражаюсь этим европейским феминисткам. Приличный джентльмен немножко подержал за коленку - другая радовалась бы (интересно посмотреть фотографию этой Джулии Хартли-Брюер) )
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Она - просто говорящая голова своих работодателей. Все СМИ мира принадлежат нескольким (пяти, по-моему) кланам, которые гнут примерно одну и ту же линию, с "правыми" и "левыми" вариациями.
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Якої все-таки високої думки про себе чоловіки. Кожен - чисто тобі Аполон, не менше, і всі жінки мають мліти од щастя, що якесь пузате, рябе, криве, смердюче і т.д. лізе мацати їх своїми спітнілими од раптової хіті лапами.
І в жодного навіть не виникає думки, що він може не подобатися, бути просто неприємним, не цікавим.
Від такого роздутого і нічим не підкріпленого переконання потім істерики: як вона посміла МЕНІ відмовити, її ж =почтило своим вниманием= таке "божество".
От і втішають себе "аполони": мала б радіти, що я не неї глянув. Ню-ню.
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Майкл шалун однако. Вот только непонятно, как же выглядела 16-тилетняя Джулия, что Феллон решил потрогать ее за колено. Наверное, не сильно изменилась, как для шестнадцати лет - так это просто херасмент...
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Нашел фотографию - на удивление как для англичанок более или менее симпатичная. Но и министр ведь тоже парень хоть куда (особенно 15 лет назад).
Так нет же, феминистка столько времени носила в себе "обиду" и таки отомстила мужику.

Интересно, как наши женщины относятся к данному событию.
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Она - наёмный работник. Что ей приказано "вспомнить", то и вспомнила. Поступил бы приказ вспомнить о нашествии НЛО на Лондон - вспомнила бы и это.
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Ніхто не має права простягати свої лапи до іншої людини, чи то чоловік, чи жінка, чи дитина.
Ні на роботі, ні на вулиці.
15 років тому ситуація була іншою. Зараз є =не мовчи=. Так, багато часу пройшло, але жінка так само боялася втратити роботу або ще щось.
В Квебеку теж страшний скандал а ля Вайнштайн. Мрак.

На роботі створюють (в усякому разі, пробують) атмосферу, щоб, якщо таке з кимось має чи мало місце - сказати і розв*язати.
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Близькість може бути лише за обопільною згодою. Без примусу, без насилля.
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Вы по натуре очень хороший человек; но Вы слишком доверчивая.
Публичные обвинения в сексуальных домогательствах - это метод политической борьбы с неугодными, когда их больше не в чем обвинить.
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Акваріус, дякую за добре слово.
Я абсолютно не відкидаю нічого. Тим більше - в політиці. З одного боку, він не заперечує. З іншого, цілком можливо, що притисли чимось - тому мусить визнати і піти.
Але народ хотів почути думку жінок загалом на явище. Я висловила свою.
Реально в шоці від того, що більшість дописувачів вважає нормальним і прийнятним лапати жінок, де і коли їм заманеться. Жах.
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Не подержал даже, а хотел только подержать)))
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15 лет назад пытался потрогать за колено..... и в отставку.

Тут вчера за жопу потрогал и ничего... Все таки у нас лучше...
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у нее, вероятно, регрессирующая амнезия - через пять лет она вспомнит, что Феллон ее таки трахнул, и тогда деду Феллону дадут пятнашку за совращение несовершеннолетней.
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...ну, вот я, например, всю жизнь предпочитаю девок за коленки щупать... -- поэтому не министр, наверное...*)
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Капец. Чувак даже не всунул - и такая отставка. Досадно, наверное..
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Як раз факт того що "не всунув" тут найголовніший (15 років!!! ця "феміністка" жила з цією образою )!
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Не понимаю, от слова совсем. Ну, схватили тебя за жопу или за сиську без разрешения - дай оплеуху, и разбежались. Или, если нежно воспитана - то иди в мусарню, сразу. Но - через 15 лет???
Почему нет ни одного (!) встречного иска?? Или это лишь верхушка айсберга и фигуранты боятся, что остальные "жертвы" начнут тоже кой-чо вспоминать???
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Интересно что было бы, если бы она под столом погладила его по ноге. Был бы скандал?
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15 лет ждала баба продолжения. Ты не пытайся, ты делай.
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Он задумался над своим поведением... Наверное рад бы сбросить лет 15... но...
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Это чёрти-что какое-то. Некоторые женщины - они как кошки. Просто невозможно не погладить! :D
Вместо идти в отставку, шёл бы жаловаться в PETA.
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Більш немає про що говорити. Як ні крути, а в головах жінок порожньо. Ці дурепи будують феміністичний рай зі штучним заплідненням і рухом чайлд-фрі. Ну-ну! Прапор їм в руки, борчиням за фрігідне щастя.
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Кстати, почему женщины здесь молчат!? А ну-ка, проявляем активность, проявляем! Высказываемся!
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До честі тієї пані, вона не назвала прізвища, а сказала, що якось 15 років тому було таке-ось. А журналісти швиденько підняли архіви, знайшли фотки, хто де сидів - і ось вам!
А до честі того пана - він зразу признався: так, саме так і було, і я потім вибачився. Проте залишатися на посаді більше не можу. Неймовірно!
Не знаю, напевно ставити жінку в незручне становище - дійсно не можна. І є вже стандарти чоловічої поведінки.
Проте, чи є стандарти поведінки, одягу тощо для жінок? І чи згодні вони притримуватися їх? Де межі і "сигнали"? Адже жінки нерідко провокують чоловіків, штучно підвищуючи свою сексуальну привабливість, фліртуючи. Причому, як знають дорослі чоловіки, жінки таким чином зовсім не запрошують до сексу чи просто більших взаємин, а лише підвищують власну самооцінку. Не можу сказати, що чоловіки "примітивні", але ж будь-який психолог скаже, що сексуальна активність чоловіка є дуже важливою в його житті, і в середньому більш важливою, ніж така сама активність значить для жінки. І вибачте, феміністичні розмови про " зрадливість" чоловічої статі таки фальшиві... Адже чоловіки "зраджують" переважно з іншими жінками. І це означає, що чоловіки настільки ж "зрадливі", наскільки й дінки!
Чи можливо, щоб та журналістка, з вражаючою зачіскою, на високих підборах, з макіяжем, з декольте і прикрасами - не знала про це? Може, вона " просто" хотіла бути більш привабливою? Але ж " приваблювати" - це від слова "вабити"! От і звабила... Чоловік ті фальшиві "сигнали" сприйняв неправильно. Вона одразу "дала задній хід" і пообіцяла вдарити. Отже, обоє були неправі.
І тут вона згадує про це через 15 років! Бо як це так! До всіх домагались, а до неї ні!? Вона що, гірша!? І ось вона, як і того разу, коли вона провокувала задля власної самооцінки - тепер для підвищення власної самооцінки ганьбить людину на весь світ...
Жах.
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15 лет молчала?
Вспомнился анекдот:
Спрашивают у женщины:
-Шо вам больше нравится-секс или Новый тод?
-Новый год.
-А шо так?
-Чаще бывает.
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Добавлю:

Ревнивый муж жене:
- А с Брюсом Виллисом ты бы переспала за миллион долларов?
Жена:
- Переспала бы. Если бы насобирала.
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Нежный какой, представьте, чтоб он сделал если бы имел на совести что-то вроде Иловайска.
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А-ааа!!! Я в школе к Вике, соседке по парте, под юбку запускал. Как бы сейчас не вспомнила
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А я в шоке, что у нас это считают нормальным 😈
Так что вы хотите от министров, президента и премьера?! Для них нормально шарить по вашим карманами !!!
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Желаю каждому шутнику на ветке стерву начальницу , которая будет вас лапать и тд
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Зачем же вы смешиваете мухи с котлетами? Если кто-то кого-то шантажирует, ставит в совершенно безвыходное положение и таким образом заставляет заниматься сексом - то это 100% преступление. Но... Вы слышали о девушках, которые соблазняют мужчин, чтобы потом обвинить в изнасиловании? Скажите, если девушка соблазнительно, вызывающе одевается и идёт в гостиничный номер к мужчине "вместе ужинать", надеясь получить у него роль, высокооплачиваемую работу - то-есть какие-то материальные блага или условия - а потом обвиняет в сексуальных домогательствах - то что это, если не преступление с её стороны?
Также сложно понять, что такое "непристойное предложение" и почему это нужно считать преступлением? Он сказал "не хотели бы вы заняться со мной любовью"? Она ответила " нет, не хочу, я хочу уйти и не иметь с вами дело". И ушла!
Но что-то ведь идёт не так. Она на что-то соглашается, чтобы получить материальные блага, ничем не отличаясь от проститутки, но - заявляет потом о "сексуальных домогательствах"...
И мужчина идёт в тюрьму, и т.д.
Но ведь преступник - не он.
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Если бы ему вменяли рукзачки - он бы не подавал в отставку, а повесился бы на ихних лямках...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинистр обороны Великобритании Фэллон подал в отставку после обвинений в сексуальном домогательстве, - The Guardian
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