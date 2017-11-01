Министр обороны Великобритании Фэллон подал в отставку после обвинений в сексуальном домогательстве, - The Guardian

1812 77Теги: Великобритания (1722) отставка (2388) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 23:30 Министр обороны Великобритании Фэллон подал в отставку после обвинений в сексуальном домогательстве, - The GuardianМинистр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне обвинений со стороны журналистки Джулии Хартли-Брюер в сексуальных домогательствах 15-летней давности. читать источник x Мне нравится 1
Тут 4 года скандал на скандале и хоть бы шо((
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Жесть! Домогаться к этой бабе можно только за деньги, если она доплатит.
Потому что, есть возможность быть ею съеденным!
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Один был министр обороны и сам подал в отставку ( не помню фио)
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На кону слишком многое: уничтожение Британии как единого государства. Как ты думаешь, в чём цимес "шотландской независимости" ? В том что Британия тогда лишится своей базы АПЛ.
Глобалисты - свора бешеных шакалов, параноиков, помешанных на "пришествии Сатаны" и проч. белиберде. Разрушение государств и наций - их метод обретения мировой власти.
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На фоне кризиса всегда играют низменные, пещерные, центробежные инстинкты. Они играют, и их играют. Играют авантюристы-политики.
Британия не исключение. А также Испания, у которой приболела Каталония. И многие другие.
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(А ведь там весь бомонд европейский присутствовал, и в ладоши хлопал: Меркель, Олланд и т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=ZBELgO3MVY4
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Надо бы посочувствовать. Но ты уж лучше сам себе.
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Неужели вы всерьёз воспринимаете этот балаган с "домогательствами" ?
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О-ху-еть. Первый раз порадовался, что я не в Великобритании и мне не грозит..
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игил напавший на повстанцев в Сирии под прикрытием российской авиации тоже были узбеки
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І в жодного навіть не виникає думки, що він може не подобатися, бути просто неприємним, не цікавим.
Від такого роздутого і нічим не підкріпленого переконання потім істерики: як вона посміла МЕНІ відмовити, її ж =почтило своим вниманием= таке "божество".
От і втішають себе "аполони": мала б радіти, що я не неї глянув. Ню-ню.
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Так нет же, феминистка столько времени носила в себе "обиду" и таки отомстила мужику.
Интересно, как наши женщины относятся к данному событию.
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Ні на роботі, ні на вулиці.
15 років тому ситуація була іншою. Зараз є =не мовчи=. Так, багато часу пройшло, але жінка так само боялася втратити роботу або ще щось.
В Квебеку теж страшний скандал а ля Вайнштайн. Мрак.
На роботі створюють (в усякому разі, пробують) атмосферу, щоб, якщо таке з кимось має чи мало місце - сказати і розв*язати.
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Публичные обвинения в сексуальных домогательствах - это метод политической борьбы с неугодными, когда их больше не в чем обвинить.
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Я абсолютно не відкидаю нічого. Тим більше - в політиці. З одного боку, він не заперечує. З іншого, цілком можливо, що притисли чимось - тому мусить визнати і піти.
Але народ хотів почути думку жінок загалом на явище. Я висловила свою.
Реально в шоці від того, що більшість дописувачів вважає нормальним і прийнятним лапати жінок, де і коли їм заманеться. Жах.
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Тут вчера за жопу потрогал и ничего... Все таки у нас лучше...
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Почему нет ни одного (!) встречного иска?? Или это лишь верхушка айсберга и фигуранты боятся, что остальные "жертвы" начнут тоже кой-чо вспоминать???
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Вместо идти в отставку, шёл бы жаловаться в PETA.
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А до честі того пана - він зразу признався: так, саме так і було, і я потім вибачився. Проте залишатися на посаді більше не можу. Неймовірно!
Не знаю, напевно ставити жінку в незручне становище - дійсно не можна. І є вже стандарти чоловічої поведінки.
Проте, чи є стандарти поведінки, одягу тощо для жінок? І чи згодні вони притримуватися їх? Де межі і "сигнали"? Адже жінки нерідко провокують чоловіків, штучно підвищуючи свою сексуальну привабливість, фліртуючи. Причому, як знають дорослі чоловіки, жінки таким чином зовсім не запрошують до сексу чи просто більших взаємин, а лише підвищують власну самооцінку. Не можу сказати, що чоловіки "примітивні", але ж будь-який психолог скаже, що сексуальна активність чоловіка є дуже важливою в його житті, і в середньому більш важливою, ніж така сама активність значить для жінки. І вибачте, феміністичні розмови про " зрадливість" чоловічої статі таки фальшиві... Адже чоловіки "зраджують" переважно з іншими жінками. І це означає, що чоловіки настільки ж "зрадливі", наскільки й дінки!
Чи можливо, щоб та журналістка, з вражаючою зачіскою, на високих підборах, з макіяжем, з декольте і прикрасами - не знала про це? Може, вона " просто" хотіла бути більш привабливою? Але ж " приваблювати" - це від слова "вабити"! От і звабила... Чоловік ті фальшиві "сигнали" сприйняв неправильно. Вона одразу "дала задній хід" і пообіцяла вдарити. Отже, обоє були неправі.
І тут вона згадує про це через 15 років! Бо як це так! До всіх домагались, а до неї ні!? Вона що, гірша!? І ось вона, як і того разу, коли вона провокувала задля власної самооцінки - тепер для підвищення власної самооцінки ганьбить людину на весь світ...
Жах.
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Вспомнился анекдот:
Спрашивают у женщины:
-Шо вам больше нравится-секс или Новый тод?
-Новый год.
-А шо так?
-Чаще бывает.
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Ревнивый муж жене:
- А с Брюсом Виллисом ты бы переспала за миллион долларов?
Жена:
- Переспала бы. Если бы насобирала.
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Так что вы хотите от министров, президента и премьера?! Для них нормально шарить по вашим карманами !!!
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Также сложно понять, что такое "непристойное предложение" и почему это нужно считать преступлением? Он сказал "не хотели бы вы заняться со мной любовью"? Она ответила " нет, не хочу, я хочу уйти и не иметь с вами дело". И ушла!
Но что-то ведь идёт не так. Она на что-то соглашается, чтобы получить материальные блага, ничем не отличаясь от проститутки, но - заявляет потом о "сексуальных домогательствах"...
И мужчина идёт в тюрьму, и т.д.
Но ведь преступник - не он.
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