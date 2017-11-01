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Теги: Лига чемпионов (132) спорт (1799) футбол (3232) Шахтер (580)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове уверенно побеждает голландский "Фейеноорд"

В Харькове в 4-ом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 3-1 победил голландский "Фейеноорд" (Роттердам).

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От украинцев там один игрок.
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Ирчнее два.
Оба - оборотни-сепаратисты.
Один из них вообще с террористами фоткался и в лёсна целовался на фоне автоматического оружия, которым наших солдат убивали.
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Як би там не було, але хлопці грають за Україну, та привносять у футбольні здобутки України, клуб у європейському футболі зветься Шахтар, Донецьк, УКРАЇНА, а не якесь там днр. А хто конкретно в клубі там сєпар - то вже інша внутрішня і політична справа України, а футбольне європейське співтовариство не розділяє гравців Шахтаря на сєпар/не сєпар, для Європи Шахтар Донецьк - це Україна. Тому з перемогою всіх Українців! З перемогою Україна!
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Парни, фанаты, пожалуйста, не разнесите город к чертям собачьим. Трамвай сегодня уже разбили, вчера паб Стена. Астанафитесь с победой нас
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ща пошли отмечать в "Стену". Хозяин снова в а*уе.
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Вставай Украина !!! петю ГЕТЬ !!
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Та пихуй. На что это влияет? Я уж не говорю что там половина игроков на базаре купленные....
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Феенорд забил сколько смог, а Шахтер сколько надо было для уверенной победы
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Все у Шахтера пока складывается тип-топ. Главное, чтоб у отдельно взятой сборной Бразилии в Украине уголька хватило на чемпионат и кубок Украины, а также - на Лигу чемпионов. С заслуженной победой, "огненные"!
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насыпали бразильского антрациту по схеме роттердам+
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Динамо, постарайтеся завтра зіграти пристойно.
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А Ви ще не потопталися на тій ситуації ?
Прикиньте, в Швейцарії грають.
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В системе на это событие с форой (-1,5) с кэфом 2.02.
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Нравится мне их игра в Лиге в этом году, но уверен на 100%, что из группы не выйдут. Проиграют 2-е последние встречи и по личным встречам выйдет Наполи.((
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Проиграют 2-е последние встречи (с)

Позволю себе Вам возразить:
следующая игра у лидера группы МС- с Фейеноордом (по-моему,исход очевиден),крайняя игра у МС на выезде с ШД.
На кой им убиваться в этой игре,если они уже выходят с 1-го места и при том,что в эти сроки в английской ПЛ начинается предрождественнский бешенный график?
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А Газмяс опять просрал. Зря только травокурам морды били.
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Жаль,у Марлоса возраст поджимает. Может отбор на Европу еще откатает пристойно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛига чемпионов: "Шахтер" в Харькове уверенно побеждает голландский "Фейеноорд"
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