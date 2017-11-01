6552 37Теги: Лига чемпионов (132) спорт (1799) футбол (3232) Шахтер (580) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 23:36 Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове уверенно побеждает голландский "Фейеноорд"В Харькове в 4-ом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 3-1 победил голландский "Фейеноорд" (Роттердам). читать источник x Мне нравится 6
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Оба - оборотни-сепаратисты.
Один из них вообще с террористами фоткался и в лёсна целовался на фоне автоматического оружия, которым наших солдат убивали.
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Прикиньте, в Швейцарії грають.
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Позволю себе Вам возразить:
следующая игра у лидера группы МС- с Фейеноордом (по-моему,исход очевиден),крайняя игра у МС на выезде с ШД.
На кой им убиваться в этой игре,если они уже выходят с 1-го места и при том,что в эти сроки в английской ПЛ начинается предрождественнский бешенный график?
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