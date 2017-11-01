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 Форум Украины(632251)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Донбасс (16547) гуманитарная катастрофа (116) СЦКК (317)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Главари боевиков блокируют проведение неотложных ремонтных работ на объектах инфраструктуры, что может привести к гуманитарной катастрофе, - СЦКК

Главари боевиков блокируют все инициативы по возобновлению критической инфраструктуры Донбасса, что может привести к гуманитарной катастрофе.

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харЄ нас пугать...если разруха у донбасят в головах...все остальное уже побочній еффект...
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а по моему...ВАТКИ Бамбаза должны с полна откушать того блюда за шо они орали ввяди-ввяди...
Вот пускай теперь и поседят на том что ВВЕЛИ)))И поерзают...
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За оуповану територію і населення і все що пов'язано з його забезпеченням несе відповідальність агресор, які питання до України.
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То усе фігня,гарно те шо кроти зараз довблють голандців у Харкові....а не у Донецьку.... ((расіянці кляті разом з хуйло путіним в усьму винні....птх-птн !!
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Досить гроші в яму закопувати (дерибанити). Там вже три роки не повинно бути ні світла, ні газу, ні води.
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Ну так вызывайте кавалерию,артиллерию,танки и херячте во все что шевелится и провоцирует катастрофу вселенского масштаба. Террористы сами являются гуманитарной катастрофой.
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Ну привыкли они жить как после катастрофы, ну что же мы можем сделать? Это их выбор
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Им легче - они уже привыкли, а Вам как быть? Не смотря на Ваш выбор.
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Совместная укр миссия сцкака -

за кого она воюет??
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Кого трахає гуманітарна катастрофа колорадських жуків? Невже з'їли всю картоплю перед зимою? Чекаємо на повідомлення про зупинку опалення в алчевську.
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Еще один русский придурок закончил свой жизненный путь в Сирии


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Плохо, очень плохо. Потому что не на Украине.
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Анатолий Николаевич, я живу в Харькове, красивом и чистом городе, о чем вы меня хотели спросить?
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О выборе. Хотя, учитывая тот факт, что Вы живете в "Харькове, красивом и чистом городе" - все вопросы отпадают сами собой. Извините за беспокойство. Вы - это что-то одно (пальчик вверх), а мы - это что-то другое (пальчик вниз). Хоть и живу я в Киеве, НЕкрасивом и Грязном городе...
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Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в пригородах Дамаска и Хомса.Сайт Lebanon24.com пишет, что взрывы были слышны также жителям долины Бекаа. Согласно этому источнику, сирийские ПВО сделали несколько залпов в сторону израильских самолетов.Ассоциированный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Маядин" передал, что удар был нанесен "по объекту" в районе Хомса.Предположительно, целью израильских ВВС был склад с оружием или завод по производству ракет.
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Анатолий Николаевич, я никогда не говорил что Киев грязный город, Вы наверное меня с кем то перепутали.
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а зачем на бамбасе чтото восстанавливать , да еще за счет народа Украины?
С какого хера мы должны за счет наших налогов устраивать комфортную жизнь бамбасне?
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Цитируя Вас: "С какого хера мы..."
- Откуда же я знаю, с какого хера Вы?
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Да, гораздо безопаснее зачмарить "Бамбасян", чем сказать, что-то про Киев)) Это Ваш выбор))
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бамбас сам выбрал свою участь - судьбу иуд и ренегатов. И не будет дамбасне прощения от народа Украины никогда.
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Оккупированные территории возвращать надо. НО!!!!
без населения. Крысчане получили росиянские паспорта? Вот всех с этим паспортом......домой. В расею.
Ну и лугандонцам туда же.
А то как пенсии получать так русские,как в расею ехать,так сразу паспортом украинским тычут.
Странные они какие-то.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлавари боевиков блокируют проведение неотложных ремонтных работ на объектах инфраструктуры, что может привести к гуманитарной катастрофе, - СЦКК
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