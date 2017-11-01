Главари боевиков блокируют проведение неотложных ремонтных работ на объектах инфраструктуры, что может привести к гуманитарной катастрофе, - СЦКК

796 30Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: Донбасс (16547) гуманитарная катастрофа (116) СЦКК (317) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 23:14 Главари боевиков блокируют проведение неотложных ремонтных работ на объектах инфраструктуры, что может привести к гуманитарной катастрофе, - СЦККГлавари боевиков блокируют все инициативы по возобновлению критической инфраструктуры Донбасса, что может привести к гуманитарной катастрофе. читать источник x Мне нравится
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Вот пускай теперь и поседят на том что ВВЕЛИ)))И поерзают...
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за кого она воюет??
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С какого хера мы должны за счет наших налогов устраивать комфортную жизнь бамбасне?
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- Откуда же я знаю, с какого хера Вы?
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без населения. Крысчане получили росиянские паспорта? Вот всех с этим паспортом......домой. В расею.
Ну и лугандонцам туда же.
А то как пенсии получать так русские,как в расею ехать,так сразу паспортом украинским тычут.
Странные они какие-то.
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