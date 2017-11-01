Проект резолюции ООН по Крыму содержит ряд новых требований к России, - Ельченко

1779 20Теги: Ельченко (156) Крым (21037) ООН (2325) резолюция (179) Тему создал: Цензор.НЕТ01.11.17 22:52 Проект резолюции ООН по Крыму содержит ряд новых требований к России, - ЕльченкоПроект обновленной резолюции, который украинская делегация внесла во вторник в Третий комитет ГА ООН, содержит ряд новых требований к РФ, а также обращение к генсеку Организации о координации действий структур ООН в Крыму. читать источник x Мне нравится 8
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очень скоро пригодится
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Сначала они должны начать валить друг дружку за бабло - например, те, кто за Шайгу против тех, кто за Кадырку. Или Себянин против Рогозина и наоборот...
Они должны начать друг дружку валить - и добиться в этом больших успехов. И надо будет всячески помогать в этом всем мышебратьям, да...
Но сильно не увлекаться, а вернуть стране то, что украдено. Плюс компенсация. Хотя разве можно компенсировать тысячи, сотни тысяч, миллионы жизней...
Впрочем, это не всё.
Надо будет сделать многое для того, чтобы 30-50 новых стран на территориях бывшей Рашки были мирными, сытыми и спокойными. Это большая работа. Очень большая.
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А может в современном варианте "что-бы небыло войны" кацапам позволить англичанок и американок на улицах этих государств насиловать, как в России это принято ??? Альо Америкаи Великобритания, вы согластны, что-бы вас ебала вонючая россия ???
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Итак, первое - твоё военое решение, твой ход, твой выстрел.
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Напомню, выборы преза в Хуйлостане проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.
Итак: 1991: война с Грузией в Абхазии.
1996 год: война с Чечней.
2000 год: война с Дагестаном и Чечней.
2004 год: война с Чечней.
2008 год: война с Грузией.
2012 год: подготовка войны с Украиной...
Исходя из этого, Россия пока в состоянии и хотела бы начать большую войну с Украиной. Останавливают только санкции, котопые страшнее вокнной силы. Останавливают, но железо у Хуйла пока есть. Достаточно даже бомбардировок и крылатых ракет по заводу Малышева, аэропортам, Южмашу, ракетному КБ "Луч", правительственным структурам, арсеналвм оружия, железнодорожным узлам, портам, подстанциям, хранилищам ГСМ - чтобы причинить Украине и её инфраструктуре колоссальный вред за пару суток.
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так зачем устраивать полномасштабный конфликт, который очень больно ударит по международным связям РФ и фактически ничего особенного не даст РФ в украине, вдобавок сильно консолидирует украинское общество, сейчас довольно аморфное
нынешняя ситуация тоже не торт, но зато украина не может вступить в нато, ее власти успешно набивают карманы и в то же время на 4 год войны так и не построили ни одного снарядного завода, а внутренняя политика напоминает банку с пауками :D
в общем даже если бы рф платила властям украины много денег те все равно не могли бы действовать в интересах рф лучше чем сейчас
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Ни компенсации за убытки, ни деокупация, нифига.
Создайте видимость обучения на украинском для 10-ти человек - все вопросы решены.
Там перед этим был позов за экологию.
Пеця развел украинский быдлоэлекторат как котят.
Он же получает оплату в виде строящихся на расее рошен-фабрик...
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