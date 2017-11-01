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Теги: Ельченко (156) Крым (21037) ООН (2325) резолюция (179)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Проект резолюции ООН по Крыму содержит ряд новых требований к России, - Ельченко

Проект обновленной резолюции, который украинская делегация внесла во вторник в Третий комитет ГА ООН, содержит ряд новых требований к РФ, а также обращение к генсеку Организации о координации действий структур ООН в Крыму.

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не очень по теме. по всей видимости Джавелины дадут Украине, и это будет зависеть от вето рф на решение ООН по миротворческой миссии на Донбассе.
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изучайте карту Крима
очень скоро пригодится
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а что ее изучать? три дороги и десяток небольших городков? Для выбраковки русни там будет достаточно пары батальонных групп.
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Достаточно скоро, но не так скоро, как всем хотелось бы. И "двух батальонных групп" будет недостаточно. Нужна будет широкая международная коалиция.
Сначала они должны начать валить друг дружку за бабло - например, те, кто за Шайгу против тех, кто за Кадырку. Или Себянин против Рогозина и наоборот...
Они должны начать друг дружку валить - и добиться в этом больших успехов. И надо будет всячески помогать в этом всем мышебратьям, да...
Но сильно не увлекаться, а вернуть стране то, что украдено. Плюс компенсация. Хотя разве можно компенсировать тысячи, сотни тысяч, миллионы жизней...
Впрочем, это не всё.
Надо будет сделать многое для того, чтобы 30-50 новых стран на территориях бывшей Рашки были мирными, сытыми и спокойными. Это большая работа. Очень большая.
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Это все резолюции как минеральная вода, ни пользы, ни вреда
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Это европейкие лжецы и боягузы для семьи с миллионами убитых своих граждан повторяют слова Чемберлена:- "а может лучше поставить кацапам свои великобританские жопы за кацапские деньги ??? Или вы боитесьо чото-бы не было войны скацапами ???

А может в современном варианте "что-бы небыло войны" кацапам позволить англичанок и американок на улицах этих государств насиловать, как в России это принято ??? Альо Америкаи Великобритания, вы согластны, что-бы вас ебала вонючая россия ???
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Против роиси эффективны лишь военные решения. Все эти санкции, резолюции никогда еще не свергали диктаторские режимы. Даже если биомасса будет одуванчики жрать и топить в домах стульями
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Давай сыграем в морской бой. Я как бы Путлер, а ты - за себя.
Итак, первое - твоё военое решение, твой ход, твой выстрел.
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"Вавка" кремля- Донбасс. Там и решение. Россия уже не готова начать полноценную войну против Украины, впереди у них президентские выборы и тысячи трупов на родину- очень опасный фактор в сохранении политической стабильности самого российского государства и личной власти путина конкретно. Тем более с февраля защемят яйца российским олигархам конфискацией честно награбленных активов. Поэтому роися сегодня больше опасается войны на Донбассе чем Украина
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Итак, я Путлер. Перед выборами я с удовольствием убивал и взрывал. Быдлу нравились обещания "мочить в сортире" и оно с удовольствием шло подыхать за меня. В любых количествах.
Напомню, выборы преза в Хуйлостане проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.
Итак: 1991: война с Грузией в Абхазии.
1996 год: война с Чечней.
2000 год: война с Дагестаном и Чечней.
2004 год: война с Чечней.
2008 год: война с Грузией.
2012 год: подготовка войны с Украиной...
Исходя из этого, Россия пока в состоянии и хотела бы начать большую войну с Украиной. Останавливают только санкции, котопые страшнее вокнной силы. Останавливают, но железо у Хуйла пока есть. Достаточно даже бомбардировок и крылатых ракет по заводу Малышева, аэропортам, Южмашу, ракетному КБ "Луч", правительственным структурам, арсеналвм оружия, железнодорожным узлам, портам, подстанциям, хранилищам ГСМ - чтобы причинить Украине и её инфраструктуре колоссальный вред за пару суток.
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Вы забыли задать самый главный вопрос, ЗАЧЕМ устраивать полномасштабную войну в украине ? для РФ там нет ничего особо ценного, ресурсов своих осваивать не переосваивать, территорий девать некуда, нелояльное население что ли ценный ресурс для захвата ? раньше страна нужна была как буферная зона между ЕС и РФ, лояльная РФ, но сейчас этого уже не будет и особенно в случае завоевания
так зачем устраивать полномасштабный конфликт, который очень больно ударит по международным связям РФ и фактически ничего особенного не даст РФ в украине, вдобавок сильно консолидирует украинское общество, сейчас довольно аморфное
нынешняя ситуация тоже не торт, но зато украина не может вступить в нато, ее власти успешно набивают карманы и в то же время на 4 год войны так и не построили ни одного снарядного завода, а внутренняя политика напоминает банку с пауками :D
в общем даже если бы рф платила властям украины много денег те все равно не могли бы действовать в интересах рф лучше чем сейчас
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Нет никакой России. И нет "интересов России". Давно нет. Есть шайка у власти. Она воровала и ворует, считая целое государство своей частной собственностью. А чтобы отвлечь внимание от себя любимых, затевает войны... В Грузии, Приднестровье, в Сирии, в Украине... Задача простая: показать рабам, что "снаружи все вокруг враги", "внутри враги, потому живёте вы плохо, но мы единственные, кто вас защищает и кто может справиться с врагами - идите подыхать за Родину на дальних рубежах!".
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В Украине тоже есть элементы подобного. Однако разница в том, что народ Украины борется на своей земле, за свою землю. А российское быдло убивает других на чужой земле, в то время как своя - нищает и запустевает, разграбляется и загаживается!
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давай. я высылаю в крым две батальонных группы,а ты высылаешь пороха с собакиным из Украины. следующий ход опять мой.
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"Документ, крім того, закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською та кримськотатарською мовами" - ох.еть какое требование.

Ни компенсации за убытки, ни деокупация, нифига.

Создайте видимость обучения на украинском для 10-ти человек - все вопросы решены.
Там перед этим был позов за экологию.

Пеця развел украинский быдлоэлекторат как котят.
Он же получает оплату в виде строящихся на расее рошен-фабрик...
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А я думал опять обеспокоенность по по поводу встревоженности выскажем, а мы вот как, чего то там требуем. Чего мы можем требовать, если мы медленно но верно превращаемся как страна в нищего бомжа. Чего он требовать может и от кого , если все деньги пропивает. Так и наша элита им пох-й на все , кроме своих бабок.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПроект резолюции ООН по Крыму содержит ряд новых требований к России, - Ельченко
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