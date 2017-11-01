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Материалы по теме:  Справа рюкзаків
Теги: Аваков (713) МВС (722) Міноборони (2031) Чеботар (12) Антикорупційна прокуратура (487)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Замминистра обороны Шевчук дал показания против Чеботаря, - САП

Антикоррупционные органы получили показания от заместителя министра обороны Олега Шевчука - бывшего подчиненного экс-заместителя министра МВД Сергея Чеботаря - о том, что его бывший начальник совершал звонки касательно закупке рюкзаков в день встречи с Александром Аваковым.

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Вот как нужно работать чтоб стать заместителем министра обороны-сказали оформить покупку рюкзаков-"Есть, выполняю". Украина одним словом
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Замминистра обороны Шевчук дал показания против Чеботаря, - САП

Bellum omnium contra omnes - война всех против всех.
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Ліва палочка твікс почала стучать на праву палочку твікс. А кондитер то по суті один.....
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кондитер их и стравливает. правильно я тебя понял?
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Забавно наблюдать за двумя партиями комментаторов, одна из которых представляет поддержку Порошенко, а другая - Авакова. Пока в народе удерживается наивное представление "из двух грызущихся волков один должен быть хорошим", в нашей стране будет продолжаться карусель: "Тимошенко - в премьеры, Януковича - долой... Затем Януковича - в президенты, Тимошенко - в тюрьму..." (repeate verse)

А вы не пробовали эту труппу опостылевших и проигравшихся актеров - выгнать вообще?
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честно говоря не увидел ни одного коммента в поддержку Авакова по данной ситуации
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Невнимательно читали, стало быть. Это событие обсуждается как минимум на четырех новостных ссылках на одном только цензоре. И на каждой легко найти тех, кто ноет "ах-это-попытка-Порошенко-задавить-НФ" и так далее.
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я вчера на фб кинул клич " Патриота Сашу Авакова арестовала злочинна влада, едем в Киев выручать"))) ни одного идиота не нашлось)поржали все
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У наших коррупционеров непреодолимая защита.
Т.к. наша прокуратура, так строит обвинение, что его отбросит даже самый беспристрастный суд, а наш суд, руководствуется столь непонятными принципами, что может отвергнуть самое серьезное обвинение и неважно, сколь профессионально оно было построено.
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Гы-ы-ы.. нашел куды послать..Они своего Берлусконю опять- через 25 лет - к прокурорам тянут - дело возобновили
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Жаль, что для высокопоставленных лиц и их детей нет такой процедуры: детектор лжи, сыворотка правды, обещание нижестоящим в случае сдачи своих начальников премии и полной амнистии, в случае умалчивания - пожизненное заключение без срока давности и амнистии. После доказательства и приговора суда - расстрел. Тогда бы ситуация в корне поменялась. Коррупция за пару месяцев уменьшилась бы в десятки раз.
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...Шевчук подтвердил, что в тот день Чеботарь звонил по поводу рюкзаков....

Искал, искал, но так и не нашел в уголовном кодексе статью где говорится о запрете делать звонки по поводу рюкзаков.
Так-же не нашел статьи запрещающие по телефону договариваться прорыбалку икогда поедем бухать в лес.
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Для тебя рыбалка и бабло из бюджета одно и то же? Значит ты из северных соседей....
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Гыганутый, а ты воще за кого? За Сабакова или Порошенка? Или ты из неопределившихся с полом?
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Патрульный полицейский Харькова, который в ДТП убил молодую пару, восстановлен на службе

Октябрь 23, 2017 - 22:53 Сотрудник патрульной полиции г. Харькова Александр Мамотюк, который в июле 2016 года в ДТП убил молодую пару, полностью восстановлен на службе в Управлении патрульной полиции Харькова. Изначально, патрульного посадили в СИЗО, а когда скандал затих, Мамотюка выпустили из следственного изолятора, а позже и вовсе приняли назад на работу. Сейчас полицейский Маматюк как и раньше патрулирует улицы Харькова.
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Тучи сгущаются. Сабаков забирай своего отпрыска и вали на Ростов пока не поздно. Заодно и ведьму Черноволиху захвати с собой.
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Тучи сгущаются? Вы серьезно? Да в его жизни будет еще очень много "рюкзаков", это все шоу и сын Авакова это отлично понимает.
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Ну не знаю что там дальше будет, сомневаюсь что Сабаков даст своего сынка посадить, пускай даже в СИЗО, а вот громко заляпался и заляпал своего Папика в говно уже на весь мир. Теперь сомневаюсь, что Сабаков долго в своем кресле просидит, потому как ето всю страну дискредетирует. Так же из-за етого не видать нам ни помощи ни вооружения из США так как все увидели что должносное лицо замешано в хищении военного имущества и средств.
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Они все заляпаны тотальной коррупцией и враньем. И что? Как сидели возле корыта, так и сидят. Периодически меняются местами, то кто-то из них власть, а кто-то оппозиция, то наоборот. Иногда вербуют новых, чтобы народ не сильно волновало. А на дискредитацию страны им плевать.
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Ребята, а может ну его все нах, это цирк, затягивают сериал под названием "выбора, выборы, кандитаты пидары ( все те же)"
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МВД не может похвалиться ничем, тогда как ЧП, преступления и скандалы с участием сотрудников - явление давно привычное, как и полный провал в противостоянии преступности и коррупции. Зато слог-то, слог-то какой... тут тебе и политические оценки, и неприятие крышевания и договорняков, и оценки другим ведомствам с намерением их "подкорректировать". Понятия морали и стыда давно в обществе непопулярны, но ведь МВД позиционировало себя именно как защитник граждан и порядка в стране. Им надо честно признать - да, мы говно, не способны ни на что, нам пох и страна, и граждане, и закон, будем сидеть на своих должностях, пока не прогоните, чего не будет никогда, потому как мы-срез общества, не хуже и не лучше его. Но тогда хотя бы было слово...
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Це повний піздець.Вибачаюсь за нецензурну,Стріляти треба таких упирів
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗамминистра обороны Шевчук дал показания против Чеботаря, - САП
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