Замминистра обороны Шевчук дал показания против Чеботаря, - САП

Слава Украине 706c8f12
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Всего на сайте: 172 писателя
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Bellum omnium contra omnes - война всех против всех.
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А вы не пробовали эту труппу опостылевших и проигравшихся актеров - выгнать вообще?
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Т.к. наша прокуратура, так строит обвинение, что его отбросит даже самый беспристрастный суд, а наш суд, руководствуется столь непонятными принципами, что может отвергнуть самое серьезное обвинение и неважно, сколь профессионально оно было построено.
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Искал, искал, но так и не нашел в уголовном кодексе статью где говорится о запрете делать звонки по поводу рюкзаков.
Так-же не нашел статьи запрещающие по телефону договариваться прорыбалку икогда поедем бухать в лес.
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Октябрь 23, 2017 - 22:53 Сотрудник патрульной полиции г. Харькова Александр Мамотюк, который в июле 2016 года в ДТП убил молодую пару, полностью восстановлен на службе в Управлении патрульной полиции Харькова. Изначально, патрульного посадили в СИЗО, а когда скандал затих, Мамотюка выпустили из следственного изолятора, а позже и вовсе приняли назад на работу. Сейчас полицейский Маматюк как и раньше патрулирует улицы Харькова.
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