Суд избрал меру пресечения Александру Авакову в виде личного обязательства

Александр Ушаков eddd48b2
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, KingDiamond
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, ВКЛ_это_мы_01
, Привет
, Hehe
, Мабон
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, Welle
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, Papai Papaov
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, Людмила Карпова 35c4aebc
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, Володимир Логойда
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Александр Ушаков eddd48b2, belge, aquarius580 ., Dnipro 75ed19bb, Mr__Pitkin, Сергей Бондаренко 91687c01, Япона Мать, Еxorcist, Saw Ewas 1a26b1e6, росися вперде d82e7584, Tatyana Pomolova, ipd dip, Al Exander 1dedefb3, Вася Городской, Алексус, УКРАЇНО4КА, Supple Vine, vad, Hehe, Stuart Pearce, Maxim Ak-Murza, вставай, Саша Музыка, Wevelsburg, Vitalij Riga, La Figa56 ab2ed38e, Yevgeniy Balalaykin, Алексей Носов d8330900, Galicja, Senator S 01a656ec, НБ, майор швейк, Привет, Oleg Mamont, Miko R 798886a8, Иван Афанасьев, Welle, Андрюха71, shokolad, Ononos, Ксения Литвин, Жан Поль b9df7487, Крнкистадор, Стопор, 5 копійок, goldshrek shrek, Джамал, Понтий Пилат, Udo Dirkshnaider, Чип, ser4040, LUSi, Igor Dacenko, Антип61, Michail Viktorovich
Всего на сайте: 169 писателей
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Беспредельщики..
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1) являться к определенному должностному лицу с установленной периодичностью;
2) не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или пребывает, без разрешения следователя, прокурора или суда;
3) уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;
4) воздерживаться от общения с лбым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом;
5) не посещать места, определенные следственным судьей или судом;
6) пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости;
7) приложить усилия к поиску работы или обучения;
8) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезда в Украину;
9) носить электронное средство контроля.Обязанности, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, могут быть возложены на подозреваемого, обвиняемого на срок не более двух месяцев. В случае необходимости этот срок может быть продлен по ходатайству прокурора. После окончания срока, в том числе продленного, на который на подозреваемого, обвиняемого были возложены соответствующие обязанности, определение о применении меры пресечения в этой части прекращает свое действие и обязанности отменяются.Подозреваемому, обвиняемому письменно под роспись сообщаются возложенные на него обязанности и разъясняется, что в случае их неисполнения к нему может быть применена более жесткая мера пресечения и на него может быть наложено денежное взыскание в размере от 0,25 размера минимальной заработной платы до 2 размеров минимальной заработной платы.Контроль за исполнением личного обязательства осуществляет следователь, а если дело находится в производстве суда - прокурор.
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А как это выглядело? Сказал: "Мамой клянусь" ?
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Или это параллель, которую в нашем государстве просто неприлично проводить?
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- Почему в суде говорят "ваша честь"?
- Прикалываются.
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Задержание сына главы МВД Арсена Авакова Александра связано с "политической борьбой" с экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.
Такое заявление сделал член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат ("Народный фронт") Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
"Для меня очевидно, что проект
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Бухают , выходной видать дали 😜.
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Эх,хвост-чешуя,
Не поймал я ... ничего ".(В.Токарєв&"Правоохоронна система України")
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