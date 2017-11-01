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Материалы по теме:  Справа рюкзаків
Теги: Аваков (713) НАБУ (1278) МВС (722) суд (3501)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд избрал меру пресечения Александру Авакову в виде личного обязательства

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела рюкзаков" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.

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еслибы там были козлы, люди бы уже вышли на майдан, мы бы не стерпели как в 2013г
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Он же в участник АТО - а вы его суд..??? Кто так делает?
Беспредельщики..
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козлы все замазаны,и завтра будет уголовное дело на любого судью,и авакова нужно было отстронять от должности..
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Честный мальчик, сынуля честного папика "честное слово" же дал! Разве этого не достаточно?
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Все, сериал отменяется, а дальше - дело потихонечку спустят на тормозах.
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Одному - 160 тыщ, а этому пальчиком погрозили. Видать, папанька перед кем-то покаялся. Пообещал быть паинькой)))
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Йу - ху !!!!!!!! Да здравствуєт парашенківський суд !!!!! Самий чесний суд!!!! І навіть не для вас порохоботи ! Бо ви для петі- ніщо.думайте....біоматеріал.
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Были бы патриоты или добровольцы, меру пресечения получили бы по полной.
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в общем понятно, Овощ был дилетант в законотворчестве и управлению корытом
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Личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого, обвиняемого обязательства исполнять возложенные на него следственным судьей, судом обязанности, предусмотренные статьей 194 Уголовно-процессуальным кодексом Украины, а именно:
1) являться к определенному должностному лицу с установленной периодичностью;
2) не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или пребывает, без разрешения следователя, прокурора или суда;
3) уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;
4) воздерживаться от общения с лбым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом;
5) не посещать места, определенные следственным судьей или судом;
6) пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости;
7) приложить усилия к поиску работы или обучения;
8) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезда в Украину;
9) носить электронное средство контроля.Обязанности, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, могут быть возложены на подозреваемого, обвиняемого на срок не более двух месяцев. В случае необходимости этот срок может быть продлен по ходатайству прокурора. После окончания срока, в том числе продленного, на который на подозреваемого, обвиняемого были возложены соответствующие обязанности, определение о применении меры пресечения в этой части прекращает свое действие и обязанности отменяются.Подозреваемому, обвиняемому письменно под роспись сообщаются возложенные на него обязанности и разъясняется, что в случае их неисполнения к нему может быть применена более жесткая мера пресечения и на него может быть наложено денежное взыскание в размере от 0,25 размера минимальной заработной платы до 2 размеров минимальной заработной платы.Контроль за исполнением личного обязательства осуществляет следователь, а если дело находится в производстве суда - прокурор.
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ВАУ!!!! Может быть взыскание в размере 0.25 минималки??? ДА ВЫ ПРОСТО ЗВЕРИ!!! ОТКУДА У НЕГО ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ???
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Из статьи не понятно, извинение как просили у сабакянчика, сильно или так просто?
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А вы хотите, чтоб европерспективу дали. Хыгы.
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Суд избрал меру пресечения Александру Авакову в виде личного обязательства

А как это выглядело? Сказал: "Мамой клянусь" ?
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А если Джуниор, чухнет за границу, Папочка подаст в отставку?
Или это параллель, которую в нашем государстве просто неприлично проводить?
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Овощ щас бьется головой об унитаз, он даже не представлял себе что так можно дела решать
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Я удивлен, даже читаю, что порохоботы против Авакова, вот это поворот.
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Ну і буде все це тянутися роками,і ще невідомо,чим закінчиться. Он гепу вже два роки судять,а результату ніякого.Так і тут буде.
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*
- Почему в суде говорят "ваша честь"?
- Прикалываются.

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Порохоботи зараз всі в шоці - це "зрада" чи "перемога"?
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Растерялись. Непонятно, в какую сторону гавкать.
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Значит, чемодан успели "доставить" с "грузом" вовремя...
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как только аваков с порошенко договорятся мы все услышим от шкиряка ,а скорее всего от геращенко что сына авакова посадить, это дело рук Саакашвили.
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:D

Задержание сына главы МВД Арсена Авакова Александра связано с "политической борьбой" с экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.
Такое заявление сделал член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат ("Народный фронт") Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
"Для меня очевидно, что проект
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Чесно кажучи я не люблю вішати ярлики, і поняття не маю - винуватий чи невинуватий Аваков молодший. Але батько-міністр в будь-якому випадку мав би подати у відставку, навіть якщо його син просто фігурує в якихось мутних справах.
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З таким розкладом скоро цей театр абсурду буде горіти.
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Я прямо таки уверен что все это рука кремля, ну не мог Сашко, сын честнейшего патриота Арсенчика, непримиримого врага Михо таке сделать, не качайте будку
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Прсто мальчонка стал заложником не лепой ситуации, а вы все обозлились
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По сравнению с теперешней владой в Украине Чивокуня - пробитый лошара
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Во всем виноват авакян старший, покупал бы отпрыску хорошие рюкзак в школу и было бы все ок
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Так сегодня Хеллоуин , у порохоботов профессиональный праздник.
Бухают , выходной видать дали 😜.
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До речі, цікаве інтерв"ю дав Ківа годину назад із Шевченківського суду, де він заявив, що НАБУ купувало також у пана Литвина ( який поставляв рюкзаки для МВС ) амуніцію і таке інше.
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Мне мой отец говорит, вот почему у овоща сын Сашка схемы строил, у авакяна сын Сашка схемы строит, а ты говорит мой Сашка на одну зарплату живешь
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Да вы офигели отпускать мальчика под честное слово, это произвол суда.))
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Отпустите!Вам же легче будет.Пусть жизнь накажет.Пусть жизнь осудит.
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какой пиз...ц развел барыга и балабол параша!!!! любой школьник знает что сАбаков крышует наркату с гепой и допой в Харькове, янтарь на Волыне и Житомире, замечен в истории с газовыми вышками и эта черножопая обезьяна министр мвд про его выблядка то-же все ясно,а это результат подборки ручных кадров выгодных ему и его подельникам их ЖопоБлока!!!
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порхоботи гавкають, навіщо нам грузини, у на і своїх достатньо. А ви порівняйте для себе, чиї гасла і виконання обіцянок більш правдивіші і реальніші для вас: грузина, молдована... чі азербайджанця. При тому, що останні два вважаються нашими. А якщо копнути глибше, то останні два, до України відносяться, як деякі татари до дамбаса.
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отпустите.ведь это дело не стоит выеденного рюкзака.
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То есть весь народ платит 1 .5 % налогов на нищую армию а эта ублюдочная тварь украла эти деньги и его отпускают ..
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Это папа не доработал.Урезал содержание сыну.а в казино ставки растут.вот и бес попутал
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"рюкзаки авакова" купили по 2899грн. при рыночной цене 555грн.-прокурор.
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эти суды все продажные!!! НАБУ ловит ворье, а суды отпускают за взятки!!! Нужен антикоррупционный суд!!!
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Да и чтоб он в Гааге где-то находился разве что. Посмотрите, каждый день ловят на взятках отлюстрированных чиновников, "по-новых" полицейских и т.д. Судей, что марсиан нанимать, чтоб честными были?
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Интересно, что с Авакова срубили? Бабло? Подстава Сени? Договорняк перед выборами? Ждём разгадки в ближайшее время.......?
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А что тут кто-то действительно думал, что его могут посадить
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"Я увлекаюся спортивною рыбалкой...
Эх,хвост-чешуя,
Не поймал я ... ничего ".(В.Токарєв&"Правоохоронна система України")
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Вали в свою Армению падла ты воровская вместе со своем папашей. Ето вообще маразм назначить армяна на такую государственную должность. Армяни ето все равно что цигани, только они воруют не так открыто и тупо.
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Сталинскими методами воняет 😈 заводить дело на родственников, чтобы чиновник был на крючке !! Фууу
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд избрал меру пресечения Александру Авакову в виде личного обязательства
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