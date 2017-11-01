Саакашвили намерен оспорить в суде отказ Госмиграции в оформлении документов для признания его беженцем

Слава Украине 706c8f12
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Всего на сайте: 172 писателя
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на Турівській чи в Лугандоні?
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- Детей не очень, но сам процесс...
Так и тут: он просит статус, - ему отказывают, он снова просит, - ему снова отказывают. Между прошениями и отказами бузит у ВР. - Сам процесс...
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Есть предложение одного депутата Европарламента от Литвы ...то бишь его личное желание..и ничего более....
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Колишнього начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардаву затримали під час в'їзду на територію України за підробленим паспортом, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на грузинські ЗМІ.
Розшукуваного за червоним циркуляром Інтерполу Кардаву звинувачують в Грузії у скоєнні вбивств, тортурах ув'язнених, організації таємного стеження за політичними опонентами, привласненні державних коштів. Він був у найближчому оточенні екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі.
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Что ты ещё трепещешся, что ты хочешь доказать нам в нашей стране!?
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Бежать отсюда будут другие.
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На две страны
Такой один
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Спросите ему чем Мегис Кардава занимался в его правителстве. Спросите грузин, кем был мегис кардава орестованный сегодня у вас (цензор об этом даже не словечком... ).
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http://www.apsny.ge/2017/pol/1509584152.php
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Нужно на его прошениях большими буками написать:
Нам в стране такие
пидабеженцы не нужны, у нас их и так хватает!
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21:17, сегодня
Ближайший соратник экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава задержан в Украине. Его разыскивает Интерпол. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что Кардаву задержали при въезде на территорию Украины по поддельному паспорту.
Кардава обвиняется в Грузии в совершении убийств, пытках заключенных, организации тайной слежки за политическими оппонентами и присвоении государственных средств.
В свое время он находился в ближайшем окружении Саакашвили.
Сейчас Кардава доставлен в Киев и ожидает экстрадиции в Грузию, где его заочно приговорили к девяти годам заключения.
Мегис Кардава в 2012 году покинул Грузию и с 2013 года находился в розыске Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры.
Как сообщала "Страна", суд займется иском Саакашвили к миграционной службе 30 ноября.
Напомним, Грузия пообещала начать шаги по экстрадиции Саакашвили.
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А как он у нас разъезжал по городу на велосипеде...м-м-м ...сказка. А слова какие говорил...И лицо честное-честное...
Надурил, зараза. Этого простить не могу
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А от чего Миха беженец, кто знает? -- есть ещё экономические, уголовные и военные беженцы.
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"Мы трижды обращались к соответствующим компетентным органам Украины и ждем от них действенных мероприятий", - зам. главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе. http://interfax.com.ua/news/general/458332.html
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А ведь у тебя был реальный шанс создать в Украине политическую партию....заручится множеством сторонников....и выйти с этой партией на выборы через два года.....
Шанс пройти в Раду были довольно высоки....
И пусть ты сам в этот раз не смог бы стать депутатом...ну нельзя тебе..Конституция не позволяет......но партия была бы в Раде..это 100%....
Но ты вместо этого стал вести себя как свинья...сел за стол и ноги на стол положил....
Да же те кто по началу тебе поддерживал от тебя отвернулись.... как выяснилось ты обычный балабол...а люди в Украине и местными балаболами уже сыты по самое горло...
И теперь у тебя уже нет шансов...ни каких..и ни в чем....
Твоя партия имеет рейтинг ниже плинтуса....вы даже счетчик отключили на сайте...что бы не позорится...
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