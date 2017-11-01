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 Форум Украины(632238)
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Материалы по теме:  Лишение гражданства Саакашвили
Теги: беженцы (1011) гражданство (745) Саакашвили (2240) Госмиграция (146)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Саакашвили намерен оспорить в суде отказ Госмиграции в оформлении документов для признания его беженцем

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской обладминистрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили намерен оспорить приказ Управления Государственной миграционной службы в Киевской области, которым отказала ему в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

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Для цього треба спочатку три місяці помотатися за кордоном, а потім влаштувати шоу з перетину кордону. Схема вже відпрацьована.
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З нашою державою грати по правилам не можна. Це факт
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Саакашвили - крымлёвский шпиён! На Венский сходняк с пророссийским олигархатом съездил и всю страну с выборами и обещалками обманул, бизнесов под крылышком у пукина пооткрывал, российские банки в Украину позаводил, януковичу свои самолёты сбежать и вывезти всё украденное у украинцев предоставил, стратегические склады боеприпасов повзрывал. Всё ж очевидно. Повесить эту путинскую консерву!
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Кажуть, ти з Вєркою-Андрєйкою Сердючкою за однією партою сидів?
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де кажуть?
на Турівській чи в Лугандоні?
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Ну, що кажуть в лугандоні, то тобі краще знати. А щодо вас з Верочкою, то в Полтаві розповідають. Не засмучуйся, люди з таким живуть.
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а чому не в Куп'янську або Жашкові чи Вознесенську?
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Хлопчик, повторюю - закінчуй бухати. Бо вже й не пам'ятаєш, хто почав флудити та провокувати. За що адміном й було видалено твій допис.
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Поручик, Вы детей любите??
- Детей не очень, но сам процесс...
Так и тут: он просит статус, - ему отказывают, он снова просит, - ему снова отказывают. Между прошениями и отказами бузит у ВР. - Сам процесс...
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Не говори гоп, 7 ноября будет Михо идти в ва-банк.
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Коломойский очередной транш туда перевёл ?
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Ти ще не в Генпгокугатугі зі звегненням на адгесу югиста-алканавта?
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133133 мішіко дійсно відтягує свій кінець- щоб полобі дати соєвому. Іди в нах.гварлію рюкзакова захищати хєрой.
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Ему Литва предлагала гражданство он отказался и не просто так за вот этими отказами следят европейские правительства и я думаю что он хочет потягатся с Порошенко в Европейском суде что бы окончательно добить его
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лично сама Грибаускайте предлагала у меня есть уши и глаза еще хотела предложить Польша но ее опередила Литва
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ты даже не осознаеш последствий Порошенко и так имеет имидж топ корупционера но еще будет иметь имидж беспредельщика который плюет на Конституцию и даже собственные указы - вот тебе и руконеподаваемый-2
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писал о вранье что Литва иму предлагала гражданство, чего пригаешь с теми на тему как поджаренный русскйи.
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Все одно не прочитає - він підсліпкуватий. В нього одне око и те - під куприком.
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По ссылке нет ни слова о том что Литва предложила Мишке гражданство....
Есть предложение одного депутата Европарламента от Литвы ...то бишь его личное желание..и ничего более....
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Но если судить по заголовку...то таки да.... Но ведь следует еще и статью прочитать....
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Народ уже никому не верит? А в ноябре 2013 кому верили?
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а почему без кидания какашками и слов про барыг и мафию. умнеет перед лицом экстрадиции на глазах
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Колишнього начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардаву затримали під час в'їзду на територію України за підробленим паспортом, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на грузинські ЗМІ.
Розшукуваного за червоним циркуляром Інтерполу Кардаву звинувачують в Грузії у скоєнні вбивств, тортурах ув'язнених, організації таємного стеження за політичними опонентами, привласненні державних коштів. Він був у найближчому оточенні екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі.
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Ты, лидер партии"лис хывон хур" беги уже, пока не поздно!
Что ты ещё трепещешся, что ты хочешь доказать нам в нашей стране!?
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Чому, як пишуть щось проти Саакашвілі, то в більшості випадків обов'язково з помилками? Зграї маргіналів категорично проти людей з кількома дипломами провідних світових учбових закладів?
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Кому это "вам"? Доказывать уже ничего не нужно, мы и так все видим.
Бежать отсюда будут другие.
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Сумасшедший грузин
На две страны
Такой один
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Что он хочет в Украине? Стать президентом? Юридическйи не получится. А что ещё? Хаос? Кому это выгодно????
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Демократическое общество он вам не создаст. Он сам не знает что такое демократия.
Спросите ему чем Мегис Кардава занимался в его правителстве. Спросите грузин, кем был мегис кардава орестованный сегодня у вас (цензор об этом даже не словечком... ).
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Экс-шеф военной полиции Грузии Мегис Кардава задержан на украинской границе - СМИ.

http://www.apsny.ge/2017/pol/1509584152.php
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Откуда и куда бежишь, беженец хренов?
Нужно на его прошениях большими буками написать:
Нам в стране такие пида беженцы не нужны, у нас их и так хватает!
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В Украине задержали соратника Саакашвили, которого искал Интерпол
21:17, сегодня

Ближайший соратник экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава задержан в Украине. Его разыскивает Интерпол. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что Кардаву задержали при въезде на территорию Украины по поддельному паспорту.
Кардава обвиняется в Грузии в совершении убийств, пытках заключенных, организации тайной слежки за политическими оппонентами и присвоении государственных средств.
В свое время он находился в ближайшем окружении Саакашвили.
Сейчас Кардава доставлен в Киев и ожидает экстрадиции в Грузию, где его заочно приговорили к девяти годам заключения.
Мегис Кардава в 2012 году покинул Грузию и с 2013 года находился в розыске Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры.
Как сообщала "Страна", суд займется иском Саакашвили к миграционной службе 30 ноября.
Напомним, Грузия пообещала начать шаги по экстрадиции Саакашвили.
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кили міша приїхав я був переконаний зрадофіл і радів казав накінецьто хоч комусь можна вірити ! пройшов час і я буду дуже радий якщо він покине мою країну ! на його фоні порошенко для мене піднявся ! доклигали з порохом до асоціації безвізу до боєздатної армії і економічного росту хоч маленького но всеодно росту ! то доклигаєм і до нато і євросоюзу
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"кили міша приїхав я був переконаний зрадофіл і радів казав накінецьто хоч комусь можна вірити ! " +100
А как он у нас разъезжал по городу на велосипеде...м-м-м ...сказка. А слова какие говорил...И лицо честное-честное...
Надурил, зараза. Этого простить не могу
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https://strana.ua/news/102359-v-ukraine-zaderzhan-mehis-kardava-soratnik-saakashvili-kotoroho-iskal-interpol.html
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...хм... ...насколько я знаю, политические беженцы не имеют права заниматься политической деятельностью в стране, где им предоставлен статус политического беженца...
А от чего Миха беженец, кто знает? -- есть ещё экономические, уголовные и военные беженцы.
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Все думают что Мегис Кардава работал на русских. Пытки наших военных (Тетрадзе), убииства, отданние списки наших разведчиков(работающих на северном кавказе и в абхазии) русским, до воини 2008.....обвиняется палач режима Саакашвили, Мегис Кардава...
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Грузинская сторона ожидает от Киева конкретных шагов по экстрадиции Саакашвили.
"Мы трижды обращались к соответствующим компетентным органам Украины и ждем от них действенных мероприятий", - зам. главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе. http://interfax.com.ua/news/general/458332.html
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ми теж чекаєм відповідних дій всі втомились від о бендера
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Михо в Украине уже никому не интересен. Изначально такие подавал надежды, а сейчас измельчал, стал до обидного жалок. Банально пытается избежать экстрадиции в Грузию. Понять можно, но как политик , в Украине , политический труп. Возможно это так власть его сломила или просто заврался и народ ему перестает верить.
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ПО ВСЕЙ рабССИИ ПОЛИЦАИ АРЕСТОВЫАЮТ МОЛОДЕЖЬ едущую в поездах дальнего следования на РАБссиянский МАЙДАН в мооскве 5 ноября....дело пошло
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У рабів Майдану не може бути апріорі, у них площадь. Ну, як Болотна. Поскачуть і розійдуться.


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Гастроли МиХуила Сракашвили, этого грузинского шута горохового, явно затянулись в Украине.
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Обкакался ты Мишка..по самые уши...
А ведь у тебя был реальный шанс создать в Украине политическую партию....заручится множеством сторонников....и выйти с этой партией на выборы через два года.....
Шанс пройти в Раду были довольно высоки....
И пусть ты сам в этот раз не смог бы стать депутатом...ну нельзя тебе..Конституция не позволяет......но партия была бы в Раде..это 100%....

Но ты вместо этого стал вести себя как свинья...сел за стол и ноги на стол положил....
Да же те кто по началу тебе поддерживал от тебя отвернулись.... как выяснилось ты обычный балабол...а люди в Украине и местными балаболами уже сыты по самое горло...

И теперь у тебя уже нет шансов...ни каких..и ни в чем....
Твоя партия имеет рейтинг ниже плинтуса....вы даже счетчик отключили на сайте...что бы не позорится...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСаакашвили намерен оспорить в суде отказ Госмиграции в оформлении документов для признания его беженцем
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