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 Форум Украины(632238)
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Теги: виза (1051) Порошенко (14196) Саудовская Аравия (163) визовый режим (427)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима, - Порошенко

Президент Петр Порошенко сообщил о достижении "важных договоренностей по упрощению визового режима" между Украиной и Саудовской Аравией.

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99,99% жителей Украины это абсолютно по барабану.
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100%.. теперь барыги и проститутки будут ездить по упрощенной схеме!!! Не для тех стараетесь госпидар Украины !!!! !!!
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Я дуже радий !!!!! Сяду на своє ламборгіні і поїду до арабів.але через вєнську оперу!
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Слышь Петя, зарплату подымай, а то уже много безвизов у тебя, все не объездим, давай дружок, давай, а не то мы на тебе визу поставим, ростовскую.
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Радий,що ти можеш звалити.То їдь,якщо хочеш
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...«Стріла-2» ..
саме головне що "стрілі" на відміну від "ігли" (впізнає наші-ваші)по барабану в що стріляти
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Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд нагородив Президента України Петра Порошенка найвищою нагородою у Саудівській Аравії - орденом Короля Абдулазіза.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія нагородження відбулася у королівському палаці Аль-Ямама у Ер-Ріяді в рамках офіційного візиту глави держави до Королівства Саудівська Аравія.
"Хранитель Двох Святинь - Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд нагороджує Президента України Петра Порошенка найвищою нагородою у Королівстві Саудівська Аравія - Орденом Короля Абдульазіза", - повідомив диктор під час церемонії.
Поруч з цим, як повідомляє Саудівське інформаційне агентство (SPA), Президент України нагородив короля Саудівської Аравії Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня - головною нагородою України для вручення главам закордонних держав.
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в Козине еще отопление не включили, поехал греться.
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тут з авакяном "тьорки" от і поперся подалі від "поцхвардії" подалі допоки "недоговорятся" ...
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Столько денег налогоплательщиков потрачено на то, чтоб наши бляди ездили упрощенно?
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тю дурний алх.Я не знаю.скільки витратила на шлюх адміністрація Трампа.Треба туди писати,а не на Цензор
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Везде уже поездили, а вот там еще не были - народу пенсии и зарплаты минимальные подняли, вообще какие проблемы не посетить эту страну.
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Програма Бариги на 2018/2019 рік
1.Скупити з Ахметовим і ко. всю Україну - якомога більше. Якомога вивести в офшори.
2.Прикриватися патріотичними гаслами, та брехати про прорив економіки на міжн. арені.
3.Створити тіньову економіку.
4.Захопити весь медіа ресурс, а в інтернеті запустити порохоблядів.
5.Нейтралізувати конкурентів, та забезпечити вертикаль у владі.
6.Всі хто проти президента - це зрадофіли та агенти кремля.
7.Зберегти змішану систему виборів - якщо окрему партію неможливо скупити то на окремих мажорів-гречкосіїв це дуже легко вплинути.
8.Зберігти суддів хабарників та хабарницьку систему правопорядку, щоб трусити всіх корупціонерів (заплати і дальше кради).
9.Додайте свої варіанти
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Всьо. Сбилась мічта. Побіжав оформлять тікєт на Ер-Ріяд. Пока.
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Стоило ради этого тратить деньги украинских налогоплательщиков?
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многим налогоплательщикам нравится, как пэтя их деньги трынькает и ворует.
Не знаю, это даже не мазохизм уже.
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мы еще Европу по безвизу на субсидию не обьездили , а тут такое счастье с перелетами в одну в годовую минималку ? а назад? вплавь?
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Вот это достижение и заживем по новому. И потекут шоколадные реки омывая сахарные берега.
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Здобув! Те у кого бабки есть в СА летать виза вообще не парит
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Вот не понимал, что мне мешает полететь в ОАЭ? Теперь все стало ясно, это несколько дорогая виза. Теперь, скоро, полечу!
Вот, как доживу до пенсии, так сразу на первую пенсию в путешествие, сначала в ОАЭ загляну.
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Цесарь страшен был в день брани,
Август покорил весь свет,
К Александру носят дани,
Где лишь меч его сверкнет.
Петр природу пременяет,
Новы души в нас влагает,
Строит войско, входит в понт,
И во дни сея премены
Мещет пламень, рушит стены,
Рвет и движет горизонт.
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Особенно обрадовались снижению цены на визу в Украину зубожильны саудовцы
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Вот достижение - сбросили цену на визу))) . Туда женщинам вроде запрещено влетать.

Саудовская Аравия:

За воровство, контрабанду, употребление наркотиков и алкоголя, гомосексуализм, умышленное убийство и прочие тяжкие преступления наказания довольно жесткие - от отрубания конечностей до обезглавливания (Саудовская Аравия - единственное государство в мире, где до сих пор применяется публичная казнь через обезглавливание, причем трансляция этой "процедуры" идет по всем общенациональным телеканалам).
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там нет коррупции по всей видимости. нет почвы на которой она процветает и растет.
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Петро,
сьезди к евреям в Израиль и договорись уже на пару тройку веселых ракет.
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"Известно же, что чем больше имеешь орденов и медалей, тем больше их хочется, - и БАРЫГА давно уже желал получить персидский орден Льва и Солнца, желал страстно, безумно. Он отлично знал, что для получения этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать в приют, ни служить по выборам, а нужен только подходящий случай. И теперь ему казалось, что этот случай наступил." Чехов А.П. " Лев и Солнце".
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Ну, шо ж, будем гонять к саудитам на выходные.
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Урррряяя!!! Скоро у аравию будем матаца за песком.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима, - Порошенко
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