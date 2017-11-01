Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима, - Порошенко

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саме головне що "стрілі" на відміну від "ігли" (впізнає наші-ваші)по барабану в що стріляти
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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія нагородження відбулася у королівському палаці Аль-Ямама у Ер-Ріяді в рамках офіційного візиту глави держави до Королівства Саудівська Аравія.
"Хранитель Двох Святинь - Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд нагороджує Президента України Петра Порошенка найвищою нагородою у Королівстві Саудівська Аравія - Орденом Короля Абдульазіза", - повідомив диктор під час церемонії.
Поруч з цим, як повідомляє Саудівське інформаційне агентство (SPA), Президент України нагородив короля Саудівської Аравії Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня - головною нагородою України для вручення главам закордонних держав.
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1.Скупити з Ахметовим і ко. всю Україну - якомога більше. Якомога вивести в офшори.
2.Прикриватися патріотичними гаслами, та брехати про прорив економіки на міжн. арені.
3.Створити тіньову економіку.
4.Захопити весь медіа ресурс, а в інтернеті запустити порохоблядів.
5.Нейтралізувати конкурентів, та забезпечити вертикаль у владі.
6.Всі хто проти президента - це зрадофіли та агенти кремля.
7.Зберегти змішану систему виборів - якщо окрему партію неможливо скупити то на окремих мажорів-гречкосіїв це дуже легко вплинути.
8.Зберігти суддів хабарників та хабарницьку систему правопорядку, щоб трусити всіх корупціонерів (заплати і дальше кради).
9.Додайте свої варіанти
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Не знаю, это даже не мазохизм уже.
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Вот, как доживу до пенсии, так сразу на первую пенсию в путешествие, сначала в ОАЭ загляну.
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Август покорил весь свет,
К Александру носят дани,
Где лишь меч его сверкнет.
Петр природу пременяет,
Новы души в нас влагает,
Строит войско, входит в понт,
И во дни сея премены
Мещет пламень, рушит стены,
Рвет и движет горизонт.
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Саудовская Аравия:
За воровство, контрабанду, употребление наркотиков и алкоголя, гомосексуализм, умышленное убийство и прочие тяжкие преступления наказания довольно жесткие - от отрубания конечностей до обезглавливания (Саудовская Аравия - единственное государство в мире, где до сих пор применяется публичная казнь через обезглавливание, причем трансляция этой "процедуры" идет по всем общенациональным телеканалам).
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сьезди к евреям в Израиль и договорись уже на пару тройку веселых ракет.
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