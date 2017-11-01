EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632238)
  2413  68
Материалы по теме:  Дело рюкзаков
Теги: Аваков (2696) НАБУ (2054) МВД (8493) Чеботарь (37)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Дело рюкзаков": суд планирует избирать меру пресечения Чеботарю и Литвину этим вечером

Соломенский районный суд Киева сегодня вечером приступит к рассмотрению ходатайства детективов НАБУ об избрании меры пресечения фигурантам "дела рюкзаков" - экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и руководителю IТ-компании Turboseo Владимиру Литвину.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
расстреливать новым оружием- говнометом, другого падали не заслужили
 показать весь комментарий
Ответить
 
кто о чем-кацап о привычных и родных ему материалах .лучше бы на армату собирал.ну или на петухов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рюкзаки Авакова, рентабельность - 4731% Рюкзаки шили в тюрьме, собестоимость 60-130 грн МВД покупало несмотря на плохое качество за 2899 грн
 показать весь комментарий
Ответить
 
как я не завидую этому судье...
как кошка, на раскаленной крыше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тут главная не кошка, а раскаленная крыша (иносказательно, правда)
судье не легко принять решение - по закону, по справедливости или... по полит. ситуации?
все равно будут не довольные или разъяренные...
(а "Кошка на раскаленной крыше" - это пьеса и фильм... печальный)
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ты ее имячко почитай...влад(имира)лен(ина) .родители видно теми еще комуняками были...ну а яблочко не могло далеко откатиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
При чем тут вообще сын Авакова я не пойму?
Он в сделке покупки-продажи рюкзаков и не продавец и не покупатель.
Мало ли с кем он там о чем говорил...
Если покупатель купил по завышеной цене - вот к нему все вопросы.
А продавец вообще имеет право на свою продукцию любую цену устанавливать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да сына авакова отпустить с извинениями , перед этим поцеловавши всем судейским составом в гузно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І не зрозумієш. Бо не хочеш- чи не можеш, що ще гірше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сын авакова не виноват, отпустить , насыпавши полный рюкзак доляров и отвезти в казино
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, насыпать в рюкзак кирпичей и пустить в плавание по Днепру
 показать весь комментарий
Ответить
 
да ты по всем веткам эту херню постишь. Не подскажешь, выгодная шабашка попалась? Не кинут на баки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какое НАБУ - такие и дела. Видимо "рюкзаки" и есть их уровень. Нет у нас оффшоров, амстердамов и е-декларантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
то есть хищения из бюджета, да еще и оборонного, в воюющей стране не стоит расследовать и пресекать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пошёл рыбак на рыбалку. В озере щука играет, карпы трутся, сазаны на берег выпрыгивают. Взял рыбак самые дорогие снасти и бычков ловит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты видимо понятия не имеешь для чего нужны "самые дорогие снасти"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их нужно наказывать за все украденное. Особенно если это военные деньги. Это аморально и позорно. Это было как холодный душ. Это видео омерзительное. Нельзя наваривать, пока другие умирают. Наваривают они все. Но попался этот. Если бы мы увидели все их сделки между собой и с врагом в том числе, то, скорей всего , был бы третий Майдан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и узнаем какой у нас справедливый суд, какую изберет меру пресечения сыну Авакова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
думаю за то время, после обнародования этого видео - они подготовились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как же авакёныш 7 Недоторканый по происхождению?
 показать весь комментарий
Ответить
 
приколько, два бота пытаются прорекламировать говносайт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну литвин и не из таких передряг выползал сухим из воды,
Интересно, аваков своего сына хотя бы ругал? Или ругал безпеку, что не досмотрели камеры?
С одной стороны авакова , конечно, нужно убирать. Но с другой стороны, если и это будет человек Порошенко, то тогда мы от этого пэти не избавимся уже никогда! Так как хотя бы какой- то баланс сохранялся. Два клана всегда лучше одного. А совсем без кланов не получается. Они лезут изо всех дыр как коршуны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в смислі -крисьониші...чи крисенята вірніше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он его не ругал, он сам и подставил ему готовую схему. пусть и не на сотни миллионов как у самого, но как говорят американцы, - начал с посудомойки и закончил владельцем сети ресторанов... вот так то...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтоб 'мальчик заработал себе пару копеек'? Если учесть , что вся Украина собирала по пять гривен, то именно вот такие рюкзаковые дела очень показательны. В этих людях нет мотивации победить войну. Они хотят нажить. И наживают на всем без исключения. И даже, наверное, гордятся собой, что такие шустрые. Они даже не осознают , что произошло. Единственное, о чем сожалеют, что попались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мальчик этот ни сном ни духом о той схеме, она не его. он обычная прокладка.(не женская) они все жадные - до не могу... они умудряются даже высококвалифицированным сварщикам свою родню подставлять, которая в сварке цветных металлов понимает точно так как шимпанзе в обычном авто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на залізниці -ночні експреси.
а в україні -НОЧНІ СУДИ!!!
трудяги ж в нас судді...
 показать весь комментарий
Ответить
 
«Жрал как свинья и пропил «чертово колесо» и кинотеатр», - так местные жители оценивают эффективность работы Антона Геращенко на посту главы районной администрации Красноградского района Харьковской области.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает МИР.
«Антон Геращенко был самым молодым главой Красноградского района Харьковской области. По итогам работы он имеет орден за заслуги в своем юном возрасте», - хвалит нынешнего парламентария от «Народного фронта» и своего внештатного советника Антона Геращенко глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.
Как известно, в то время, как Антон Геращенко стоял во главе Красноградского района на Харьковщине, губернатором области был Арсен Аваков.
«Мы с Арсеном Борисовичем познакомились на Майдане в 2004 году, после чего вместе работаем в политической сфере», - рассказал Антон Геращенко журналистам.
Как утверждают жители Красноградского района, при власти Антона Геращенко их местность «разворовывалась и продавалась».
«У нас было «чертово колесо» в парке, а он его разобрал и продал. Долгов наделал и убежал отсюда. Я знаю его прекрасно, он жил в девятиэтажке на восьмом этаже, девок водил, долгов насобирал. Развалили парк, там и аттракционы были. Это же его работа. Кинотеатр развалили, вывезли. Зато в лесном ресторане гульки-пьянки. У меня пай есть, хотел и его забрать, но не получилось. В других колхозах отобрали», - говорит одна из местных жительниц журналистам.
Ее слова подтверждают и другие.
«Тут стояло чертово колесо, дети катались, так он пропил его в лесной гостинице. Порезал, сдал на металлолом и получил деньги. Он на 30 тысяч алкоголя набрал, ему и сказали: «Не отдашь - мы тебя тут «порешаем». Ну, он снял колесо и продал его», - говорят местные жители.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
политика бпп и нф есть двурушничество. не смогут они побороть коррупцию и она в конечном итоге поглотит их как поглотила и партию регионов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они грабили свою армию во время войны, конечно не виновны, о чем разговор!
 показать весь комментарий
Ответить
 
1. Порошенко порушив ст.103 конституції України. Це факт.
2. Аваков не гірше порошенка.
3. Югік з матіосом такіж.
Хочете справедливості? Та не буде її.
Гнать потрібно всю цю верхівку брехунів і крадіїв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отгонять от корыта необходимо и БПП и НФ. Если кого-то одного, то толку не будет.
P.S. Отгонять - это значит давать реальные сроки за коррупцию им самим, их детям, женам бабушкам и прочим "талантливым" бизнесменам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я говорю о тех, кого нужно срочно отогнать от корыта (они уничтожают Украину). Перечисленные вами не находятся у корыта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
только тотальное истребление аваковско шоколадных регионалов только оно спасет Украину
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рюкзаки Авакова, рентабельность - 4731% Рюкзаки шили в тюрьме, собестоимость 60-130 грн МВД покупало несмотря на говнющее качество за 2899 грн и Правда где тут коррупция? ))

"Дело рюкзаков": суд планирует избирать меру пресечения Чеботарю и Литвину этим вечером - Цензор.НЕТ 2642
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине подпольных казино больше чем в остальном мире.И в аптеках открыто продают наркоту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Система воровства в Украине построена , на том что, приходит авторитетное лицо, сын лица, депутат, член чего то, и договаривается с обоими сторонами, мол одни выиграют тендер, другие оплатят гос средствами, которые они им помогут получить, пролобируют, и за это им чистыми деньгами откатят процент не малый. И при этом не за что не отвечает. В этом и заключается совершенство воровства при власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Усё ! ...Младому рюкзакову ...-*особисте зобовязання * !


.
..КРАДЕМО ПО НОВОМУ ........БАРИГІ !!!!
..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не пойму с чего МВД какие то заявление делать от имени министерства, Аваков младший ж не их работник, или они за всех родственников отчитыватся должны, ара уже свои армянские традицие в госслужбы ввел ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин Федур забыл или не учил новый КПК, говорит что нельзя оспаривать в апеляции запобижный заход личное обязательство)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины"Дело рюкзаков": суд планирует избирать меру пресечения Чеботарю и Литвину этим вечером
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Александр Ушаков eddd48b2, belge, aquarius580 ., Dnipro 75ed19bb, Mr__Pitkin, Сергей Бондаренко 91687c01, Япона Мать, Еxorcist, Saw Ewas 1a26b1e6, росися вперде d82e7584, Tatyana Pomolova, ipd dip, Al Exander 1dedefb3, Вася Городской, Алексус, УКРАЇНО4КА, Supple Vine, vad, Hehe, Stuart Pearce, Maxim Ak-Murza, вставай, Саша Музыка, Wevelsburg, Vitalij Riga, La Figa56 ab2ed38e, Yevgeniy Balalaykin, Алексей Носов d8330900, Galicja, Senator S 01a656ec, НБ, майор швейк, Привет, Oleg Mamont, Miko R 798886a8, Иван Афанасьев, Welle, Андрюха71, shokolad, Ononos, Ксения Литвин, Жан Поль b9df7487, Крнкистадор, Стопор, 5 копійок, goldshrek shrek, Джамал, Понтий Пилат, Udo Dirkshnaider, Чип, ser4040, LUSi, Igor Dacenko, Антип61, Michail Viktorovich
 Всего на сайте: 169 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти