"Дело рюкзаков": суд планирует избирать меру пресечения Чеботарю и Литвину этим вечером

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Всего на сайте: 169 писателей
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как кошка, на раскаленной крыше
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судье не легко принять решение - по закону, по справедливости или... по полит. ситуации?
все равно будут не довольные или разъяренные...
(а "Кошка на раскаленной крыше" - это пьеса и фильм... печальный)
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Он в сделке покупки-продажи рюкзаков и не продавец и не покупатель.
Мало ли с кем он там о чем говорил...
Если покупатель купил по завышеной цене - вот к нему все вопросы.
А продавец вообще имеет право на свою продукцию любую цену устанавливать.
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Интересно, аваков своего сына хотя бы ругал? Или ругал безпеку, что не досмотрели камеры?
С одной стороны авакова , конечно, нужно убирать. Но с другой стороны, если и это будет человек Порошенко, то тогда мы от этого пэти не избавимся уже никогда! Так как хотя бы какой- то баланс сохранялся. Два клана всегда лучше одного. А совсем без кланов не получается. Они лезут изо всех дыр как коршуны.
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а в україні -НОЧНІ СУДИ!!!
трудяги ж в нас судді...
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Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает МИР.
«Антон Геращенко был самым молодым главой Красноградского района Харьковской области. По итогам работы он имеет орден за заслуги в своем юном возрасте», - хвалит нынешнего парламентария от «Народного фронта» и своего внештатного советника Антона Геращенко глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.
Как известно, в то время, как Антон Геращенко стоял во главе Красноградского района на Харьковщине, губернатором области был Арсен Аваков.
«Мы с Арсеном Борисовичем познакомились на Майдане в 2004 году, после чего вместе работаем в политической сфере», - рассказал Антон Геращенко журналистам.
Как утверждают жители Красноградского района, при власти Антона Геращенко их местность «разворовывалась и продавалась».
«У нас было «чертово колесо» в парке, а он его разобрал и продал. Долгов наделал и убежал отсюда. Я знаю его прекрасно, он жил в девятиэтажке на восьмом этаже, девок водил, долгов насобирал. Развалили парк, там и аттракционы были. Это же его работа. Кинотеатр развалили, вывезли. Зато в лесном ресторане гульки-пьянки. У меня пай есть, хотел и его забрать, но не получилось. В других колхозах отобрали», - говорит одна из местных жительниц журналистам.
Ее слова подтверждают и другие.
«Тут стояло чертово колесо, дети катались, так он пропил его в лесной гостинице. Порезал, сдал на металлолом и получил деньги. Он на 30 тысяч алкоголя набрал, ему и сказали: «Не отдашь - мы тебя тут «порешаем». Ну, он снял колесо и продал его», - говорят местные жители.
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2. Аваков не гірше порошенка.
3. Югік з матіосом такіж.
Хочете справедливості? Та не буде її.
Гнать потрібно всю цю верхівку брехунів і крадіїв.
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P.S. Отгонять - это значит давать реальные сроки за коррупцию им самим, их детям, женам бабушкам и прочим "талантливым" бизнесменам.
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..КРАДЕМО ПО НОВОМУ ........БАРИГІ !!!!
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