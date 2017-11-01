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Материалы по теме:  Дело рюкзаков
Теги: Аваков (2696) СБУ (15127) Чеботарь (37) САП (647)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Видео с сыном Авакова и Чеботарем "снято" с серверов СБУ, - прокурор

Антикоррупционные органы получили видео разговора в кабинете бывшего замминистра МВД Сергея Чеботаря и Александа Авакова с серверов СБУ.

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Расформировать все СБУ,Аваковых наградить..
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и вместо креста на могилке..поставить рюкзак
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Таких корумпированных ублюдков изрубить мелко (можно на фарш смолоть) и зашить в труп вонючей свиньи. А дальше только в скотомогильник... Не место им на кладбище!
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Помнится Мосейчука тоже засняли и чем всё закончилось?
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Ребята, власть нужно менять, это всёте-же рыги, только в профиль.
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Я бы сказал: всё тот же олигархат. Приспособленцы. В 2005-м перекрасились в помаранчевый, в 2014-м стали "достойными". Будет следующая революция - приспособятся под ситуацию и скорее всего возглавят её. Но всё те же на манеже. Только кланы меняются. А цель одна: воровать...
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ничем , сейчас герой ! Госдеятель на которого покушались ))))))))
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Главное не сознаваться ни в чем. Чистосердечное признание облегчает совесть, но здорово удлиняет срок.
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А мне не нужны никакие доказательства того, что вся украинская верхушка тотально коррумпирована! Всех сук в расход!
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От хУЙЛО зрадіє...
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Різниця між чіпати та "в расход" комусь незрозуміла?
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та все всім - багатьом зрозуміло ...- але як на мене , то "загрались" пАцани ...- загрались...
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У Велику Брудну Політику загралися? І що тут такого?
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Да заем, знаем.. . Петя не может перестать воровать, а то .уйло нападет! Пока петя ворует - мы остаемся в живых! Слава Спасителю Пете за возможность жить. Петя, не останавливайся, быстрее распродай Украину, а то мы все можем умереть!
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|розслідування

УкрEngРус
/розслідування
Суд у справі сина Авакова: з'явилися скандальні подробиці закупівлі "золотих" рюкзаків01 листопада 2017, 19:365.8т Читати новину російською


Експертизи в "справі рюкзаків Авакова" встановили, що їхня собівартість становила 555 грн, тоді як МВС за підсумками тендера купувало їх за 2899 грн за штуку. Частина рюкзаків була пошита в тюрмі.
Про це в Солом'янському районному суді Києва, який розглядає запобіжний захід синові голови МВС Олександру Авакову заявив представник прокуратури.
Як зазначив прокурор, товариш Авакова-молодшого Володимир Литвин, також затриманий у "справі рюкзаків", повинен забезпечити їхнє шиття, "причому якість нікого не хвилювала, оскільки ніяких проблем із прийманням цих рюкзаків МВС виникнути не повинно було".

Новини

На суд до сина Авакова прибула група підтримки з нардепів
"Згідно з проведеними експертними дослідженнями, зокрема, товарознавчими експертизами, вартість одного рюкзака становить 555 грн, тоді, коли під час тендерної закупівлі за одиницю було сплачено 2899 грн", - сказав він.
Крім того, зазначив прокурор, частина рюкзаків для МВС була пошита у виправних установах. Собівартість одного такого рюкзака - від 60 до 130 грн. Як повідомляв "Обозреватель", 31 жовтня детективами Національного антикорупційного бюро України був затриманий син Арсена Авакова Олександр, якого підозрюють у розтраті понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб МВС.
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"Крестоносец", ти в мене запитуш? Я ж не представник прокуратури в суді ."...Експертизи в "справі рюкзаків Авакова" встановили, що їхня собівартість становила 555 грн, тоді як МВС за підсумками тендера купувало їх за 2899 грн за штуку. Частина рюкзаків була пошита в тюрмі.
Про це в Солом'янському районному суді Києва, який розглядає запобіжний захід синові голови МВС Олександру Авакову заявив представник прокуратури." Запитай у прокурорів.
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покажи на сайтах фiрм рюкзаки за 555 гривень.Taм фірма з продажу була сумнівною,але таких цін я не бачив.Сумка на колесах коштує 400
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Ну так прокурор же каже: СОБІВАРТІСТЬ одного рюкзака - 555грн., а пошитих на "зоні" - від60 до 130 грн. А мвс закупляло по 2899 грн один рюкзак. Різницю бачиш? "..."Згідно з проведеними експертними дослідженнями, зокрема, товарознавчими експертизами, вартість одного рюкзака становить 555 грн, тоді, коли під час тендерної закупівлі за одиницю було сплачено 2899 грн", - сказав він.
Крім того, зазначив прокурор, частина рюкзаків для МВС була пошита у виправних установах. Собівартість одного такого рюкзака - від 60 до 130 грн. ..." - Що не зрозуміло?
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Любопытно..после заявлений о незаконности съёмки.
А там окажется, всё по закону..разработка..
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папка уже нанял 5 адвокатов и титушню + зорян и шкиряк
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А судьи у нас теперь сами по себе - "покірне телятко дві матки ссе!"....
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Это будет зависить от того, что ответит Арсенка на предложение от которого не отказываются..
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BRUTTO - Саботаж

1 куплет:

Епоха ніколи не дається задаром:

За неї вгризалися, за неї помирали.

Котяться вагони з перекупленим товаром.

Чим далі в тил, тим жирніші генерали.

Щастя виписується кров'ю на картоні.

Ніхто не почувається єдиним цілим:

хтось рубається на східному кордоні,

хтось підторговує Христовим тілом.

Приспів:

Країною гуляє чорний саботаж.

Тато-боєць, мама-кураж.

Котяться вагони вздовж лінії фронту.

Юний комбатант набиває патронташ.

2 куплет:

Я повернувся додому з полону,

у мене серце з заліза й поролону.

Вітчизна зустрічає сторожовими псами.

Хто тут торгує моїми небесами?

Я знову беруся за свою роботу.

Я всім їм влаштую чорну суботу.

Я читав в дитинстві правильних поетів.

Викидай цю наволоч із теплих кабінетів.﻿

https://www.youtube.com/watch?v=91cls2t86Ao
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Борьба с коррупцией у нас похожа на пиар коррупционную компанию януковича с установкой видео камер на избирательных участках. установили, что бы не было подкупа и беспредела, то есть борьба с коррупцией, но руки погрели и не хило. абсурд спросите? нет это я у вас спрошу, - абсурд?
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а таки да - карманное СБУ "пасло и рЫло" под хАвакова ...- игРища прЕстолов, але пА-новому ..., ой , тьфу , пА-нашему......
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ВОТ ЭТО ВЛАСТЬ У НАС . ПОД КАМЕРЫ ДОГОВАРИВАЮТСЯ И БЕРУТ ВЗЯТКИ, А САДИТЬ ИХ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ.
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А що взагалі робив Аваков молодший в міністерстві? Якщо я завтра захочу чаю попити з замміністром - мене також впустять?
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оно - чурка обыкновенная! и оно - власть! чего хорошего от него ждать? он же тоже из барыг
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В некоторых организациях Украины ( например мэрии ) была практика в приемных и кабинетах устанавливать видеонаблюдение в целях безопасности. Видимо Чоботарь об этом забыл, а сын Авакова не знал. Вот и коррупционный скандал
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Что значит "снято"? Вы украли его чтоли? Чем вы лучше якобы вора, Авакова? Вопрос достоверности видео даже не ставился? И это антикоррупционный суд???
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Это обычный суд, создание антикоррупционного суда тормозят все эти аваковы
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контора рошена, против фронтовых аваковских....будут теракты...
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Так, Хуйло скористається обов'язково. Обов'язково. Він, як гієна, біжить на сморід гнилизни, і рве зубами...
А гнилизни у владі уже знову більше, ніж має терпіти воююча Україна.
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На ЦЗ "война" - красные против белых, кто выиграет НФ или БПП.
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если БПП - узурпация власти во всех направлениях, если НФ - то Парубий еще помутит воду в ВР, идет ослабление позиции страны, власти не до проблем народа, выходит Вы правы
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Совершенно верно -это какая то гнида пытается разыграть политический сценарий для УКраины начала двадцатых годов и главное идут удары со всех сторон -даже крысы пропутинские здесь на сайте проснулись и зашевелились как блохи на собаке.
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Видео с сыном Авакова и Чеботарем "снято" с серверов СБУ, - прокурор - Цензор.НЕТ 7459
Шутки тети Розы‏ @Anakoyher 7 ч.7 часов назад

По подозрению (!) в коррупции арестован сын министра МВД. Какие вам нужны ещё доказательства, что в Украине фашизм?
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ту згадується популярна пісенька: жопа есть, а слова нет
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Значит солдаты гибнут на не объявленной войне и это нормально, а воровство сынка министра МВД не правильно заснятое на видео ненормально? Где логика?
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По-перше, відео, яке було оприлюднено ще в 2015 р. може бути оцінено судом як неналежний доказ, оскільки невідомо в рамках якого кримінального провадження ( чи оперативно розшукової справи ) було отримано, але в обох випадках мала бути санкція суду для цього.
По-друге, чому речовий доказ ( відео ) був розголошений та потрапив в інтернет?
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По-друге, чому речовий доказ ( відео ) був розголошений та потрапив в інтернет?

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Ну да, воровство и коррупция должны совершаться в тишине и незаметно.
Если не так, то это - нарушение законности!
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Где Антонинахеращенко? СБУ агенты кремля? Чё они рошен-будку раскачивают?
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В любой бы нормальной стране министр после таких обвинений сразу же подал бы в отставку, это вопрос чести, а эти гниды готовы на все, чтобы только остаться в кресло. На самом деле такие моменты и показывают уровень коррупции в Украине. И он просто зашкаливает.
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так он тогда еще в 2015 году должен был подать... У нас в отставку не подают. Максимум - резко болеют
Видео с сыном Авакова и Чеботарем "снято" с серверов СБУ, - прокурор - Цензор.НЕТ 2349
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Життя Саакашвілі під величезною загрозою...
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Кому он на хрен нужен -он уже отработанный материал для всех и том числе и раши и просто болтается под ногами-видать не кому подсрачника дать бывшему президенту бывшей для его Грузии-он на ее явно болт положил.
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именно. И не со стороны Авакяна, на которого, несомненно, планируют "списать". Тут явно пованивает Грицаком-ФСБУ....
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здається,це ще при Наливайченку відео зролено
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Ти порівнюєш себе і вбиту терористами Окуєву? Чи Шеремета?
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Фуагры пережрет? Сациви не свежий? Ну так максимуи что ему угрожает в Украине это диарея известная в простонародье как "швидка настя". А если кто то услышит что он п-п-пердит, то он так всегда р-рр-разговаривает с народом.
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все больше убеждаюсь, что взрывы возле "Экспесс ТВ" и убийство Окуевой дело рук "спецов" из ФСБУ...
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это безотносительно того, что Аваков вор и аферист, а его сын игрок и наркоман. Просто логика говорит, что Грицак такой же вор и подонок, и просто пауки пожирают друг друга. На Грицака компромата во сто крат больше, чем на Авакяна.
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Господи, да зайди хотя бы на ОРД, подними архивы, ужаснись. А вообще он многолетний охранник-водитель агента Хуйла. О чем вообще речь...?
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И что на этом видео что то не понятно -я даже из 12кратной лупой не хрена не увидел кто там находится в этой комнате -наверное видеокамера слишком дешевая и даже наверное и вмонтированного микрофона не имеет..
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тада...там жеж в кабинете..два божа сидят...мимо проходили...дай думают зайдем..в креслах посидим,рюкзаками побалуемся...али вахтеры...
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Йоханий нечуваний сором - конторщики підписалися за мусора.
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Незаконные съемки??

А нужно было сделать как в съемке кино -

кадр 101 дубль 11 - мотор
и щелкнуть хлопушкой.

И несколько дублей.
И каждый дубль по отдельному согласованию.
И загримировать их так, чтобы им нравилось.

И еще....

И потом выпустить ентот сериал на экран.
Но сначала выпустить трейлер.

Может и оскар бы получили сбушники.
А так никакого толку.
Бабки за рюкзаки аваков получил.
Уже и пропил.

А на подходе еще нефте-газовые скважины авакова в харьковской области...
А еще приусы для милицэи...

Ждем продолжение сериала...
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Как все красиво съехали с темы - спор не о 14 млн убытка, а о видео - законное или нет!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВидео с сыном Авакова и Чеботарем "снято" с серверов СБУ, - прокурор
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