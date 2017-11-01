Видео с сыном Авакова и Чеботарем "снято" с серверов СБУ, - прокурор

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УкрEngРус
/розслідування
Суд у справі сина Авакова: з'явилися скандальні подробиці закупівлі "золотих" рюкзаків01 листопада 2017, 19:365.8т Читати новину російською
Експертизи в "справі рюкзаків Авакова" встановили, що їхня собівартість становила 555 грн, тоді як МВС за підсумками тендера купувало їх за 2899 грн за штуку. Частина рюкзаків була пошита в тюрмі.
Про це в Солом'янському районному суді Києва, який розглядає запобіжний захід синові голови МВС Олександру Авакову заявив представник прокуратури.
Як зазначив прокурор, товариш Авакова-молодшого Володимир Литвин, також затриманий у "справі рюкзаків", повинен забезпечити їхнє шиття, "причому якість нікого не хвилювала, оскільки ніяких проблем із прийманням цих рюкзаків МВС виникнути не повинно було".
Новини
На суд до сина Авакова прибула група підтримки з нардепів
"Згідно з проведеними експертними дослідженнями, зокрема, товарознавчими експертизами, вартість одного рюкзака становить 555 грн, тоді, коли під час тендерної закупівлі за одиницю було сплачено 2899 грн", - сказав він.
Крім того, зазначив прокурор, частина рюкзаків для МВС була пошита у виправних установах. Собівартість одного такого рюкзака - від 60 до 130 грн. Як повідомляв "Обозреватель", 31 жовтня детективами Національного антикорупційного бюро України був затриманий син Арсена Авакова Олександр, якого підозрюють у розтраті понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб МВС.
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Про це в Солом'янському районному суді Києва, який розглядає запобіжний захід синові голови МВС Олександру Авакову заявив представник прокуратури." Запитай у прокурорів.
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Крім того, зазначив прокурор, частина рюкзаків для МВС була пошита у виправних установах. Собівартість одного такого рюкзака - від 60 до 130 грн. ..." - Що не зрозуміло?
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А там окажется, всё по закону..разработка..
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1 куплет:
Епоха ніколи не дається задаром:
За неї вгризалися, за неї помирали.
Котяться вагони з перекупленим товаром.
Чим далі в тил, тим жирніші генерали.
Щастя виписується кров'ю на картоні.
Ніхто не почувається єдиним цілим:
хтось рубається на східному кордоні,
хтось підторговує Христовим тілом.
Приспів:
Країною гуляє чорний саботаж.
Тато-боєць, мама-кураж.
Котяться вагони вздовж лінії фронту.
Юний комбатант набиває патронташ.
2 куплет:
Я повернувся додому з полону,
у мене серце з заліза й поролону.
Вітчизна зустрічає сторожовими псами.
Хто тут торгує моїми небесами?
Я знову беруся за свою роботу.
Я всім їм влаштую чорну суботу.
Я читав в дитинстві правильних поетів.
Викидай цю наволоч із теплих кабінетів.
https://www.youtube.com/watch?v=91cls2t86Ao
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А гнилизни у владі
ужезнову більше, ніж має терпіти воююча Україна.
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Шутки тети Розы @Anakoyher 7 ч.7 часов назад
По подозрению (!) в коррупции арестован сын министра МВД. Какие вам нужны ещё доказательства, что в Украине фашизм?
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По-друге, чому речовий доказ ( відео ) був розголошений та потрапив в інтернет?
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Ну да, воровство и коррупция должны совершаться в тишине и незаметно.
Если не так, то это - нарушение законности!
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"Та це ж божа роса!"
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А нужно было сделать как в съемке кино -
кадр 101 дубль 11 - мотор
и щелкнуть хлопушкой.
И несколько дублей.
И каждый дубль по отдельному согласованию.
И загримировать их так, чтобы им нравилось.
И еще....
И потом выпустить ентот сериал на экран.
Но сначала выпустить трейлер.
Может и оскар бы получили сбушники.
А так никакого толку.
Бабки за рюкзаки аваков получил.
Уже и пропил.
А на подходе еще нефте-газовые скважины авакова в харьковской области...
А еще приусы для милицэи...
Ждем продолжение сериала...
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