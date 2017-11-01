Суд начал заседание по Александру Авакову. ФОТО

ВКЛ_это_мы_01
, Вася Шевченко f77d76ba
, Гельдрих
, Виталий Б
, NonCFist
, Саша Крест
, Eugeniusz 1
, Vittoroi Tvit
, Hay Day
, Центроболт
, NNN
, Сергей Гайджин
, Urs
, Patrick Bond ab3dd2dd
, Ринат Амедов
, Lvbnhj
, Чип
, Валерий Андреев 761e6ca0
, RussianChuckcha
, Привет
, Alexandr Lavrinenko
, XENOmorph
, три - пятнадцать
, Myko
, антиватник черниговский
, Ils ne passeront pas
, Матрос Железняк cb084b01
, Дегтярева Людмила
, Виктор Вик
, Casada
, Влад Михайлович 56b551ad
, Серов свидомый
, Alex Firman
, Supple Vine
, Vermut
, Валерий Проценко
, Владимир Лобанов
, Mora Zfayfer
, Вова Индюков
, Victor Tsokalov a7d27633
, Зося Синицкая
, Lada2014
, Сергей Петров c4cd020d
, Слава Украине 706c8f12
, Богдан Подзізей
, sv_bombardier
, Sergiy Nimuy
, евгения сахнова
, Aleksey Nosulenko
, Elvic Vic
, Maxim Ak-Murza
, лютый
, Alexander Bassin
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, Margo F.
, тютя тютькин 0e0cff03
, DamBuster82
, soren
, Yakiv Sirko
, Vladimir Putny
, КузьмичUA
, Глеб Жеглов 5895752a
, росися вперде d82e7584
, Rhodesian
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Жан Поль b9df7487
, диор
, Igor Budnik b2adf589
, Glock-19
, 5050
, 5 копійок
, Aleks Wav
, Serg Koshserg
, Петр Диброва 19fd0268
, Александр Сандеро
, Юрий Булкин
, Бывалый222
, Марьяна
, Luca Ima
, Stuart Pearce
, vassa0103
, Михаил Карпенко
, Олег Васильевич 44790e6c
, Ольга_К
, piligrim
, Anderer
, trawler_tug
, Westwind Ukrainian
, Иван Афанасьев
, Mike Paul
, valentyna 7f6f0f14
, botoks
, Welt Schmerz
, Лео Кот
, Константин 1041a131
, фишер
, Зойч
, Денис_Харьков
, Senator S 01a656ec
, Danilo Kosmina 10be22a1
, 133133
, Serge Severn
, Envoy
, Шрек Баблокат
, виталий луцюк 030674cb
, Віталій Семенюк
, Fjall_Raven
, Step Steppelton
, Hehe
, Игор Мархевка
, Дід Василь
, Angelika Karatova
, Алекс Меркурий
, ipd dip
, Володимир Волошин 55d42e7b
, зеленка
, Злий Грицько
, Вика Лисенко
, Чинганчгук
, Олександр Клименко 0582b445
, True Power
, Vlad Pr
, Володимир Ставицький 3b9daa74
, Вжеж Набридли
, Alexandr Slavich
, Gunter Prin
, Vadym Tsyrkalyuk
, KingDiamond
, Надія Лезновська
, Антонина Бернат
, magic SOM
, Oleg Shpak
, Clyde
, Mihai Madan
, Вадим Кар
, Олена Мисено
, Gaydamaka Kozak
, mrSmith
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Валентина Игнатенко
, Ivan Savelev
, Салах ад-Дин
, Серж Серж 3e25498f
, OldCat
, Vasily Makarenko
, Nomadgez
, Игорь Дученко 2581ec5e
, Алексей Носов d8330900
Саша Крест, ВКЛ_это_мы_01, Сергей Гайджин, Vittoroi Tvit, Eugeniusz 1, Гельдрих, Привет, NNN, NonCFist, Валерий Андреев 761e6ca0, Ринат Амедов, Влад Михайлович 56b551ad, Alex Firman, Чип, Ils ne passeront pas, Серов свидомый, Дегтярева Людмила, RussianChuckcha, Mora Zfayfer, Lvbnhj, Supple Vine, Вася Шевченко f77d76ba, лютый, Maxim Ak-Murza, Vermut, Glock-19, Леопольд Пупкин 3cf6c583, Жан Поль b9df7487, Сергей Петров c4cd020d, КузьмичUA, Igor Budnik b2adf589, Валерий Проценко, Elvic Vic, Богдан Подзізей, Anderer, Stuart Pearce, Александр Сандеро, Центроболт, Олег Васильевич 44790e6c, Бывалый222, Myko, Vladimir Putny, Константин 1041a131, valentyna 7f6f0f14, Петр Диброва 19fd0268, 133133, Вова Индюков, росися вперде d82e7584, Hehe, Urs, Aleksey Nosulenko, Serge Severn, Envoy, зеленка, XENOmorph, Дід Василь, 5050, Vadym Tsyrkalyuk, Vlad Pr, Casada, Senator S 01a656ec, Вика Лисенко, Злий Грицько, Олександр Клименко 0582b445, Mihai Madan
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Це не напрямок- а помітка, що я заспамив комент.
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продовжуй в тому ж дусі ...
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Он ему покажет свое любимое направление -
01.11.2017 18:20
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Я бы его за это моментально отстранил от должности.
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Оберуть тебе- тоді і відсторониш.
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І це буде вірно?
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Шеремет, думский депутат..и еще, и еще...
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Щасти, НАБУ!
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...Началось то о чем предупреждали все. Олигархи и бизнесмены совершившие в 2014 году олигархический переворот начали убивать друг друга забыв и о Путине, и о войне, и о политике. Сейчас самое главное для них это сохранить награбленное и сохранить власть чтобы избежать военного трибунала .....Началось все в далеком 2014 году, когда преступник Арсений Яценюк при формировании парламентской коалиции наотрез отказался отдавать под контроль Президента МВД. Но полного накала достигла при «прорыве госграницы» Михеилом Саакашвили.
Президент убежден, нижним чутьем чует, что министр МВД пропустил ненавистного Саакашвили в Украину специально, чтобы испортить Петру Алексеевичу не только настроение, но и перспективы сохранения власти.Подтверждением тезиса стало то, что «аваковская полиция» позволила протестующим беспрепятственно разбить палаточный городок под Верховной Радой.А ведь могло бы сложиться замечательно: полицейские жестко, как настаивал Порошенко, разгоняют митинг, а потом возмущенный произволом справедливый президент обращается к Верховной Раде, и она, под аплодисменты общественности, отправляет министра МВД в отставку...
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- от , як раз йому , це зовсім не потрібно !
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.
.ПС ..*.Здоять* і ...відпустять !
..
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Ох, давным давно пора!
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отже - всі 5 партій , що об'єднались (ПС , Свобода і т.д..) будуть , в разі чого , за Авкова і проти Пороха ? ..))
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