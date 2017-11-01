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Теги: Аваков (2686) НАБУ (2050) госзакупки (831) МВД (8486) суд (21862)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд начал заседание по Александру Авакову. ФОТО

Соломенский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства детективов НАБУ об избрании меры пресечения фигуранту "дела рюкзаков" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру.

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Ой доиграются суды,Аваков старший и ППСников из Киева снимет.
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Он ему покажет свое любимое направление - ""
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Ще раз поясню- персонально для тебе.
Це не напрямок- а помітка, що я заспамив комент.
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Так ты спамер. И куда только органы смотрят!?
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Только клоуны отвечают вопросом на вопрос, так смешнее...
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Так, а что с тобой клоуном еще делать? Только поржать!
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а то еще больше народу узнает что ты дурачёк!
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- "зловживання кнопкою "спам" - бан і шлях до деактивації
продовжуй в тому ж дусі ...
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Не хочу тебя расстраивать но это твоя реальность, а не мои мечты! И пАдругу сваю прихвати за собой, ей точно по пути будет!
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А ведь снял же оцепление которое как никого не пускало так и поддерживало какой-никакой порядок в рядах митингующих.И дал Бог ума мирингующим не делать после снятия оцепления никаких провокаций на что и расчитывал Аваков выставляя Педро свою важность.
Я бы его за это моментально отстранил от должности.
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І вірно зробив.
Оберуть тебе- тоді і відсторониш.
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В таком случае получается если прищучат сынка Порошенка,а я уверен что есть за что,то он как Главнокомандующий имеет право отозвать войска с востока страны или просто здать Украину кацапам?
І це буде вірно?
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Ящитаю, князь Аваков должен в ответку взять в заложники сына герцога Педро - шоп усе по-честному и по-понятиям.
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Низзя. Мойша после Хеллоуина любимую футболку "россия" стирает
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да все уже решили, выйдет под залог или на поруки. Это цЫрк для пипла
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Дык они арест и не просили. Это ж не селянин, укравший курку
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и шо?! А до єтого ,что біло разве тихо?
Шеремет, думский депутат..и еще, и еще...
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Недоторканих в Україні не має бути!
Щасти, НАБУ!
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папаня рассказал как себя вести достойно или опять клоунада начнется с носилками... капельницами... одеялками насирова
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Прорвуться- заради сенсації вони будь-куди прорвуться.
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группа поддержки Авакова суд громить будет ? или это удел "патриотов"?
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Тю! А говорили, шо в Италии у него крыивка подготовлена.
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Аваков хитрый, судит сына пока сам при власти, стратегический ход
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Его уже из клетки даже выпустили, сидит рядом с адвокатами, лучше бы рядом с судьёй сидел, для полного понимания всего, что происходит
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Люди, внимание!!! саша покинул СФ и начал строчить по веткам, будте бдительны! Сексотик злопамятный и мстительный!
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Yurii Sliusarchuk
...Началось то о чем предупреждали все. Олигархи и бизнесмены совершившие в 2014 году олигархический переворот начали убивать друг друга забыв и о Путине, и о войне, и о политике. Сейчас самое главное для них это сохранить награбленное и сохранить власть чтобы избежать военного трибунала .....Началось все в далеком 2014 году, когда преступник Арсений Яценюк при формировании парламентской коалиции наотрез отказался отдавать под контроль Президента МВД. Но полного накала достигла при «прорыве госграницы» Михеилом Саакашвили.
Президент убежден, нижним чутьем чует, что министр МВД пропустил ненавистного Саакашвили в Украину специально, чтобы испортить Петру Алексеевичу не только настроение, но и перспективы сохранения власти.Подтверждением тезиса стало то, что «аваковская полиция» позволила протестующим беспрепятственно разбить палаточный городок под Верховной Радой.А ведь могло бы сложиться замечательно: полицейские жестко, как настаивал Порошенко, разгоняют митинг, а потом возмущенный произволом справедливый президент обращается к Верховной Раде, и она, под аплодисменты общественности, отправляет министра МВД в отставку...
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Йому потрібно вже в отставку подавати. Який він міністр мвд?
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Йому потрібно ...

- от , як раз йому , це зовсім не потрібно !
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*Квиточкі * для *недоторканих ..... барижних *.
.
.ПС ..*.Здоять* і ...відпустять !

..
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Так глядишь и до папашки доберутся...
Ох, давным давно пора!
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останнє , ГК "Азов" - особливо прикольно ...
отже - всі 5 партій , що об'єднались (ПС , Свобода і т.д..) будуть , в разі чого , за Авкова і проти Пороха ? ..))
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Какая то глупая "картина маслом"! Вот только Аваков Петю снять с поста не может, а Петя Авакова еще как!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд начал заседание по Александру Авакову. ФОТО
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