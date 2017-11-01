EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632186)
  1981  99
Теги: беженцы (1010) Саакашвили (2239) статус (304) Госмиграция (145)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Госмиграция не признала Саакашвили беженцем. ДОКУМЕНТ

Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зато рашистским журнашлюхам легко дают такой статус.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а чего вы так, он же лишение гражданства оспаривает....короче блеск и нищета саака.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы читатель или писатель.?Где там написано об "оспаривании"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
намедни Саак поставил всех в известность, что подал в суд на восстановление гражданства. А значит, что или наврал или будут ждать решения суда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как раз не оспаривает, так как у граждан не принимают запрос на убежище
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
задача украинцев как можно быстрее зачистить Украину от панамских и московских барыг и их банд мародёров. и Миха нам в этом поможет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Old Raver - "зато рашистским журнашлюхам легко дают такой статус" А хули...
Госмиграция не признала Саакашвили беженцем - Цензор.НЕТ 9230
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
т.е. пока... бомж?
(никого не хочу обидеть... просто вопрос)
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне самому интересно... какой у него сейчас статус?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
статус громадського обвинувача панамської свині порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так "громада" уже вроде разползлась из-под Рады?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну его как бы на руках в Украину внесли, он скорее занесенец
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На руках внесли,но что-то чувствую-ногами вынесут)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
соевые, вы чокнутые)))
кто михо дал все те статусы?))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд не хочет растолковать шахер-махер с дал-забрал гражданство михо неуважаемым чмом диабетиком?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В этой службе конкретные сепары...в одесской это 100%...Целая куча судов была чтобы спасти от выдачи на расправу бойцов Самообороны Майдана
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Забавно когда лояльный к Авакову "Цензор", со ссылкой на подконтрольный Авакову канал "Эспресо", Пишет о том что подчиненная Авакову ДМС отказала в статусе беженца врагу Авакова Саакашвили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда уже Мишико даст Пэдро по м...де мешалкой? Я уже заждался...
Мне вчерашнее выступление Мишико понравилось, типа, ему никакие должности не нужны, действует он исключительно, чтобы помочь украинцам избавиться от воровской власти.
Ну, что, порохоботы и клеветники, получили!?
Может уж на внеочередных парламентских и президентских выборах найдем достойных?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
подобные выступления Михуила рассчитаны на одноклеточных с одной извилиной..
Михуил - апатрид! какие нафиг должности, тем более политические
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того щоб балотуватись в президенти треба бути громадянином України не менше 5 років. Так що у 2019 Мишико пролетить як фанера над Парижем, вірніше Києвом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
підскажіть якщо хто знає .а э якась в Україні служба незалежна від Пеці барижного ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы прочтите и сравните с другими странами....ответ тот же-нет оснований.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а хіба йому не загрожує по політичним мотивам загроза свободи? Міхо не розшукує інтерпол із цих самих причин
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А с какого перепугу вы решили что эти мотивы политические....а не уголовные..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Разумеется интерпол...а не вы зрадоботы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем ты заелся вопрос не возникает....ответ очевиден...гавном...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зрозуміло йди до Пеці полижи, він любить таких контактерів ,отримаєш цукерку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот только Грузия его пока в розыск Инторпола не подавала.... и по тому Интерпол ничего не решал..
А вот вы зрадоботы уже благим матом орете ..что мотивы политические....
 показать весь комментарий
Ответить
 
читай краще інфу прокуратура Грузії подавала в інтерпол а їй відмовили ,брехливий порохобот,пока
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще в 2015 г. Интерпол отказался объявлять Михаила Саакашвили в розыск.
https://www.golos-ameriki.ru/a/georgia-saakashvili-interpol/2896922.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подавала и получила отказ. Но Интерпол так же отказывал и Украине в розыске Онищенко и снимал с розыска Клюева, не говоря уже о Януковичах, а чего стоят эти "преследуемые по политическим мотивам беженцы" многим тут известно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет, он там пока как свидетель, и о какой свободе вы пишите? интерес есть только жизни. А вот если Грузия подаст в Интерпол, то тогда уже финита 100%
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зараз дуже залежна служба сексопатології, оскільки навіть висить погано і зовсім незалежна служба шкірвендиспансерна, теж тому, що навіть висить погано. А інші більш-менш...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Концерт окончен?
Завтра этого мудака-провокатора пинком под жопу из страны?
А где-ж вся свора дебилов, с которой этот диверсант прорывался через границу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У михо выход один. Стать сепаром, типа штепы и тогда все будет нормально, а так, когда просит диабетика ответить по пунктам предвыборных обещаний, то у него нет шансов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес. (с)


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоколадный придурок не как не поймет. Да это уже пофиг...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От же невгамонні порохоботи))) Вже і про корито згадали.Дійсно куди тому Міхо до порошенека. Той он який реформатор. Скільки він там вже реформ провів? Не те що Саакашвіллі.
От тільки ваше цявкотіння мені нагадує байку про слона і моську. Де б той Міхо не опинився, навіть якщо і у в'язниці- він завжди залишиться РЕФОРМАТОРОМ( навіть з трьома реформами), який підняв Грузію з прірви, тим, до кого навіть у намет, прїзджають високопосадовці з інших країн, тим чий досвід треба переймати, а ким в її Величність Історію ввійде порошенко - оце питання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрозуміло, що Міхо підняв Грузію. Але що він зробив, щоб підняти Україну??? Щодо високопосадовців з інших країн, які приїжджають до нього навіть у намет, то в тому й справа, що в намет приїжджають, а притулок надати ніхто з них не спішить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо опять..?? 17 октября уже же был...и 18-го...и 19-го...и так каждый день до сего дня по одному пипецу было.... 50 человек под радой его устраивали....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на слово"Міхо" ботів налетіло , а в других темах майже немає ,чує смерть чоколадний
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы не с камеди случайно забрели? следуйте законам, а не домыслам, помыслам и прочей ахинеи
 показать весь комментарий
Ответить
 
Влад Михайлович 56b551ad - "на слово"Міхо" ботів налетіло , а в других темах майже немає ,чує смерть чоколадний" -
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
статус беженца для Николозовича - как-то обидно.

Хотя бы, как минимум - ходока.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, выход есть!
Михо пусть почитает тему выше про журналистов с наваросии!
Так вот, журналистов наваросии у нас не судят, во как!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Соевый барыга очень мстительная падла. Никогда не простит Миху. Будет подыхать но месть из головы не выкинет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Простите..а за что собственно Порошенко должен или может мстить Мишке грузину..??
Какие по вашему есть на то причины...??
 показать весь комментарий
Ответить
 
з якою повагою ти вимовляєш прізвище злодія-бариги , напевно навколішках
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко Президент государства гражданином которого я являюсь...
Порошенко прекрасно исполняет свои обязанности Президента Украины.....
И по этой простой причине я его уважаю...
А на весь бред подобных тебе зрадоботов и всепропальщиков...мне плевать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет...янукодло не исполнял должным образом своих обязанностей.... причин для уважения не было....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ему на тебя не только плевать, а еще и насрать.
К тому же твое мнение сугубо лично-субъективное, такой себе, писк одинокого комара в поисках случки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет причин, и Мишки нет, и пацанов в палатках нет, ничего нет. Есть только вечная порохоботовская правда.

Да забыл. Ничего-то вечного нет. Как не было у предпоследнего дважды несудимого барыги, который считал, что он оседлал все что можно надолго, так и нет у настоящего барыги, которому никакие знания английского не помогут водрузить свой зад на трон тоже надолго.
Барыги, они знаете, такие вот. Такие у них общие свойства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все есть...и Мишка есть...и придурки в палатках под Вр есть...мало..рыл 50 всего ..но нсть..
А вот причин по которым бы Порошенко мог бы или стал бы мстить какому то беглому грузину...нет...
Весовые категории разные...Порошенко Президент государства....Мишка ноль без палочки...с партией без рейтинга.....
балабол которых и в Украине без этого грузина не мало....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныГосмиграция не признала Саакашвили беженцем. ДОКУМЕНТ
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Саша Крест, ВКЛ_это_мы_01, Сергей Гайджин, Vittoroi Tvit, Eugeniusz 1, Гельдрих, Привет, NNN, NonCFist, Валерий Андреев 761e6ca0, Ринат Амедов, Влад Михайлович 56b551ad, Alex Firman, Чип, Ils ne passeront pas, Серов свидомый, Дегтярева Людмила, RussianChuckcha, Mora Zfayfer, Lvbnhj, Supple Vine, Вася Шевченко f77d76ba, лютый, Maxim Ak-Murza, Vermut, Glock-19, Леопольд Пупкин 3cf6c583, Жан Поль b9df7487, Сергей Петров c4cd020d, КузьмичUA, Igor Budnik b2adf589, Валерий Проценко, Elvic Vic, Богдан Подзізей, Anderer, Stuart Pearce, Александр Сандеро, Центроболт, Олег Васильевич 44790e6c, Бывалый222, Myko, Vladimir Putny, Константин 1041a131, valentyna 7f6f0f14, Петр Диброва 19fd0268, 133133, Вова Индюков, росися вперде d82e7584, Hehe, Urs, Aleksey Nosulenko, Serge Severn, Envoy, зеленка, XENOmorph, Дід Василь, 5050, Vadym Tsyrkalyuk, Vlad Pr, Casada, Senator S 01a656ec, Вика Лисенко, Злий Грицько, Олександр Клименко 0582b445, Mihai Madan
 Всего на сайте: 213 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти