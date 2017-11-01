Госмиграция не признала Саакашвили беженцем. ДОКУМЕНТ

ВКЛ_это_мы_01
, Вася Шевченко f77d76ba
, Гельдрих
, Виталий Б
, NonCFist
, Саша Крест
, Eugeniusz 1
, Vittoroi Tvit
, Hay Day
, Центроболт
, NNN
, Сергей Гайджин
, Urs
, Patrick Bond ab3dd2dd
, Ринат Амедов
, Lvbnhj
, Чип
, Валерий Андреев 761e6ca0
, RussianChuckcha
, Привет
, Alexandr Lavrinenko
, XENOmorph
, три - пятнадцать
, Myko
, антиватник черниговский
, Ils ne passeront pas
, Матрос Железняк cb084b01
, Дегтярева Людмила
, Виктор Вик
, Casada
, Влад Михайлович 56b551ad
, Серов свидомый
, Alex Firman
, Supple Vine
, Vermut
, Валерий Проценко
, Владимир Лобанов
, Mora Zfayfer
, Вова Индюков
, Victor Tsokalov a7d27633
, Зося Синицкая
, Lada2014
, Сергей Петров c4cd020d
, Слава Украине 706c8f12
, Богдан Подзізей
, sv_bombardier
, Sergiy Nimuy
, евгения сахнова
, Aleksey Nosulenko
, Elvic Vic
, Maxim Ak-Murza
, лютый
, Alexander Bassin
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, Margo F.
, тютя тютькин 0e0cff03
, DamBuster82
, soren
, Yakiv Sirko
, Vladimir Putny
, КузьмичUA
, Глеб Жеглов 5895752a
, росися вперде d82e7584
, Rhodesian
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Жан Поль b9df7487
, диор
, Igor Budnik b2adf589
, Glock-19
, 5050
, 5 копійок
, Aleks Wav
, Serg Koshserg
, Петр Диброва 19fd0268
, Александр Сандеро
, Юрий Булкин
, Бывалый222
, Марьяна
, Luca Ima
, Stuart Pearce
, vassa0103
, Михаил Карпенко
, Олег Васильевич 44790e6c
, Ольга_К
, piligrim
, Anderer
, trawler_tug
, Westwind Ukrainian
, Иван Афанасьев
, Mike Paul
, valentyna 7f6f0f14
, botoks
, Welt Schmerz
, Лео Кот
, Константин 1041a131
, фишер
, Зойч
, Денис_Харьков
, Senator S 01a656ec
, Danilo Kosmina 10be22a1
, 133133
, Serge Severn
, Envoy
, Шрек Баблокат
, виталий луцюк 030674cb
, Віталій Семенюк
, Fjall_Raven
, Step Steppelton
, Hehe
, Игор Мархевка
, Дід Василь
, Angelika Karatova
, Алекс Меркурий
, ipd dip
, Володимир Волошин 55d42e7b
, зеленка
, Злий Грицько
, Вика Лисенко
, Чинганчгук
, Олександр Клименко 0582b445
, True Power
, Vlad Pr
, Володимир Ставицький 3b9daa74
, Вжеж Набридли
, Alexandr Slavich
, Gunter Prin
, Vadym Tsyrkalyuk
, KingDiamond
, Надія Лезновська
, Антонина Бернат
, magic SOM
, Oleg Shpak
, Clyde
, Mihai Madan
, Вадим Кар
, Олена Мисено
, Gaydamaka Kozak
, mrSmith
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Валентина Игнатенко
, Ivan Savelev
, Салах ад-Дин
, Серж Серж 3e25498f
, OldCat
, Vasily Makarenko
, Nomadgez
, Игорь Дученко 2581ec5e
, Алексей Носов d8330900
Саша Крест, ВКЛ_это_мы_01, Сергей Гайджин, Vittoroi Tvit, Eugeniusz 1, Гельдрих, Привет, NNN, NonCFist, Валерий Андреев 761e6ca0, Ринат Амедов, Влад Михайлович 56b551ad, Alex Firman, Чип, Ils ne passeront pas, Серов свидомый, Дегтярева Людмила, RussianChuckcha, Mora Zfayfer, Lvbnhj, Supple Vine, Вася Шевченко f77d76ba, лютый, Maxim Ak-Murza, Vermut, Glock-19, Леопольд Пупкин 3cf6c583, Жан Поль b9df7487, Сергей Петров c4cd020d, КузьмичUA, Igor Budnik b2adf589, Валерий Проценко, Elvic Vic, Богдан Подзізей, Anderer, Stuart Pearce, Александр Сандеро, Центроболт, Олег Васильевич 44790e6c, Бывалый222, Myko, Vladimir Putny, Константин 1041a131, valentyna 7f6f0f14, Петр Диброва 19fd0268, 133133, Вова Индюков, росися вперде d82e7584, Hehe, Urs, Aleksey Nosulenko, Serge Severn, Envoy, зеленка, XENOmorph, Дід Василь, 5050, Vadym Tsyrkalyuk, Vlad Pr, Casada, Senator S 01a656ec, Вика Лисенко, Злий Грицько, Олександр Клименко 0582b445, Mihai Madan
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(никого не хочу обидеть... просто вопрос)
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кто михо дал все те статусы?))))
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Мне вчерашнее выступление Мишико понравилось, типа, ему никакие должности не нужны, действует он исключительно, чтобы помочь украинцам избавиться от воровской власти.
Ну, что, порохоботы и клеветники, получили!?
Может уж на внеочередных парламентских и президентских выборах найдем достойных?
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Михуил - апатрид! какие нафиг должности, тем более политические
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А вот вы зрадоботы уже благим матом орете ..что мотивы политические....
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https://www.golos-ameriki.ru/a/georgia-saakashvili-interpol/2896922.html
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Завтра этого мудака-провокатора пинком под жопу из страны?
А где-ж вся свора дебилов, с которой этот диверсант прорывался через границу?
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Возвращайся в свой сказочный лес. (с)
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От тільки ваше цявкотіння мені нагадує байку про слона і моську. Де б той Міхо не опинився, навіть якщо і у в'язниці- він завжди залишиться РЕФОРМАТОРОМ( навіть з трьома реформами), який підняв Грузію з прірви, тим, до кого навіть у намет, прїзджають високопосадовці з інших країн, тим чий досвід треба переймати, а ким в її Величність Історію ввійде порошенко - оце питання.
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Хотя бы, как минимум - ходока.
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Михо пусть почитает тему выше про журналистов с наваросии!
Так вот, журналистов наваросии у нас не судят, во как!
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Какие по вашему есть на то причины...??
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Порошенко прекрасно исполняет свои обязанности Президента Украины.....
И по этой простой причине я его уважаю...
А на весь бред подобных тебе зрадоботов и всепропальщиков...мне плевать...
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К тому же твое мнение сугубо лично-субъективное, такой себе, писк одинокого комара в поисках случки.
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Да забыл. Ничего-то вечного нет. Как не было у предпоследнего дважды несудимого барыги, который считал, что он оседлал все что можно надолго, так и нет у настоящего барыги, которому никакие знания английского не помогут водрузить свой зад на трон тоже надолго.
Барыги, они знаете, такие вот. Такие у них общие свойства.
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А вот причин по которым бы Порошенко мог бы или стал бы мстить какому то беглому грузину...нет...
Весовые категории разные...Порошенко Президент государства....Мишка ноль без палочки...с партией без рейтинга.....
балабол которых и в Украине без этого грузина не мало....
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