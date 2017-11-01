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Теги: авто (1749) Київ (4888) пияцтво (471) патрульна поліція (962)
Тему создал: Антон Татарніков

Сообщество Pitbull Kiev анонсирует рейд по борьбе с пьяными за рулем. ВИДЕО

В пятницу, 3 ноября, общественный проект PITBULL KIEV совместно с патрульной полицией проведет рейд по борьбе с пьянством за рулем.

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хоть что то нормальное, хотя и не законное же?
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я поддерживаю, я же сказал. А если не законно то мне пофиг
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Чем всем? Ведь это сообщение о возможном преступлении или явном нарушении. Если граждане не будут сообщать, то полиция не в состоянии будет справиться ни с какими преступлениями, только с теми, которые происходят у них на глазах.
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представь. ты едешь поздно вечером и вдруг группа парней приказывает тебе остановиться. что ты подумаешь?
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Они не пристают, об этом указано в статье:

" отслеживают нетрезвых водителей в зонах повышенного риска (у ночных клубов, после матчей и т.п.), фиксируют на камеру и заявляют в полицию Источник: https://censor.net.ua/v461356"
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С тем, что эти ребята никого не будут задерживать мы разобрались.
Значит, если вместо этих Граждан будут стоять полицейские, то это будет их единственной работой, а в остальных местах они не появятся...
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работа ГАИ это и предотвращение вождения пьяными. так что нахождение в таких местах их прямая обязанность
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самый простой способ это подойти к пьяному который собирается сеть за руль и спросить "куда собрался дядя"? или тормознуть при выезде со стоянки.
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И сколько необходимо ждать, пока появится пьяный?
А когда появится, он скажет - просто сел погреться.
И сколько необходимо ждать, пока он тронется с места?
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до первого пойманного мажора, прокурора, судьи, мента. После этого стецьки заклеймят расшатывающих лодку "бульдоговцев" как агентов кремля и их тихо сольют
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Просто так, для "проверки документов" и тем более по подозрению в нетрезвом вождение водителей остановить не могут

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че нам лапшу вешают, когда ментов это останавливало? А как же там "план-перехват" или "похожее авто в ориентировке"?
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а зачем анонсировать?
это как предупреждение звучит...
лучше потом огласить итоги...
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Они очень часто рейды проводят, зажраное алко-нарко быдло это никак не останавливает
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Вроде и правильно всё, но наличие скомпрометированного пуштуна сразу же бросает тень и недоверие на эту это мероприятие...
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Не смотря на то, что мустафа мудак, ребята делают доброе и правильное дело
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Эти ребята делают хорошее доброе дело, но альтруизм, это первый признак того, что кое кто ничего не делает. И это в первую очередь касается депутанов которые давно должны были пересмотреть нормативы законодательство в данной сфере, что бы люди в Украине не гибли на второй не объявленной войне, которая уже долгие годы ведется на дорогах страны.
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только одно может помочь : сел за руль пьяным - конфискация автомобиля и прав( довічно)...
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будет так - подходит "активист" и доепуется - ты пил и блокирует, хватает за грудки и снимает тебя на телефон в рожу, потом приезжает полиция и отпускает, минус нервы и потерянное время
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Весной в Киеве, Пидбуль словил знакомую алко-шлюху в угашеном состоянии. Вызвали копов, те составили постанову по 130 и изъяви ВУ. Иииииии...папка бизнесменчик порешал вопросы с продажными судьями и алко-шлюхе вернули ВУ.

Так что скажем спасибо нашей судовой системе, идиотам которые не могут написать нормальные законы и блатным родителям, за то что ростят детей ублюдками и спихивают их в Киев
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Так народжується громадянське суспільство.
Щасти!
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А зачем тогда государство ?
И его карательные органы , временно торгующие заплечными сумками ?
Если порядок наводят общественные организации , то налоги платить уже не стоит ?
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И сколько налогоплательщиков содержат одного полицейского?
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Я считаю, если человек с похмелья, и ничего ненарушает, таких ненадо штрафовать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСообщество Pitbull Kiev анонсирует рейд по борьбе с пьяными за рулем. ВИДЕО
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