Пьяный водитель сбил четырех пешеходов на Одесчине, 15-летняя девушка погибла

ВКЛ_это_мы_01
, Вася Шевченко f77d76ba
, Гельдрих
, Виталий Б
, NonCFist
, Саша Крест
, Eugeniusz 1
, Vittoroi Tvit
, Hay Day
, Центроболт
, NNN
, Сергей Гайджин
, Urs
, Patrick Bond ab3dd2dd
, Ринат Амедов
, Lvbnhj
, Чип
, Валерий Андреев 761e6ca0
, RussianChuckcha
, Привет
, Alexandr Lavrinenko
, XENOmorph
, три - пятнадцать
, Myko
, антиватник черниговский
, Ils ne passeront pas
, Матрос Железняк cb084b01
, Дегтярева Людмила
, Виктор Вик
, Casada
, Влад Михайлович 56b551ad
, Серов свидомый
, Alex Firman
, Supple Vine
, Vermut
, Валерий Проценко
, Владимир Лобанов
, Mora Zfayfer
, Вова Индюков
, Victor Tsokalov a7d27633
, Зося Синицкая
, Lada2014
, Сергей Петров c4cd020d
, Слава Украине 706c8f12
, Богдан Подзізей
, sv_bombardier
, Sergiy Nimuy
, евгения сахнова
, Aleksey Nosulenko
, Elvic Vic
, Maxim Ak-Murza
, лютый
, Alexander Bassin
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, Margo F.
, тютя тютькин 0e0cff03
, DamBuster82
, soren
, Yakiv Sirko
, Vladimir Putny
, КузьмичUA
, Глеб Жеглов 5895752a
, росися вперде d82e7584
, Rhodesian
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Жан Поль b9df7487
, диор
, Igor Budnik b2adf589
, Glock-19
, 5050
, 5 копійок
, Aleks Wav
, Serg Koshserg
, Петр Диброва 19fd0268
, Александр Сандеро
, Юрий Булкин
, Бывалый222
, Марьяна
, Luca Ima
, Stuart Pearce
, vassa0103
, Михаил Карпенко
, Олег Васильевич 44790e6c
, Ольга_К
, piligrim
, Anderer
, trawler_tug
, Westwind Ukrainian
, Иван Афанасьев
, Mike Paul
, valentyna 7f6f0f14
, botoks
, Welt Schmerz
, Лео Кот
, Константин 1041a131
, фишер
, Зойч
, Денис_Харьков
, Senator S 01a656ec
, Danilo Kosmina 10be22a1
, 133133
, Serge Severn
, Envoy
, Шрек Баблокат
, виталий луцюк 030674cb
, Віталій Семенюк
, Fjall_Raven
, Step Steppelton
, Hehe
, Игор Мархевка
, Дід Василь
, Angelika Karatova
, Алекс Меркурий
, ipd dip
, Володимир Волошин 55d42e7b
, зеленка
, Злий Грицько
, Вика Лисенко
, Чинганчгук
, Олександр Клименко 0582b445
, True Power
, Vlad Pr
, Володимир Ставицький 3b9daa74
, Вжеж Набридли
, Alexandr Slavich
, Gunter Prin
, Vadym Tsyrkalyuk
, KingDiamond
, Надія Лезновська
, Антонина Бернат
, magic SOM
, Oleg Shpak
, Clyde
, Mihai Madan
, Вадим Кар
, Олена Мисено
, Gaydamaka Kozak
, mrSmith
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Валентина Игнатенко
, Ivan Savelev
, Салах ад-Дин
, Серж Серж 3e25498f
, OldCat
, Vasily Makarenko
, Nomadgez
, Игорь Дученко 2581ec5e
, Алексей Носов d8330900
Саша Крест, ВКЛ_это_мы_01, Сергей Гайджин, Vittoroi Tvit, Eugeniusz 1, Гельдрих, Привет, NNN, NonCFist, Валерий Андреев 761e6ca0, Ринат Амедов, Влад Михайлович 56b551ad, Alex Firman, Чип, Ils ne passeront pas, Серов свидомый, Дегтярева Людмила, RussianChuckcha, Mora Zfayfer, Lvbnhj, Supple Vine, Вася Шевченко f77d76ba, лютый, Maxim Ak-Murza, Vermut, Glock-19, Леопольд Пупкин 3cf6c583, Жан Поль b9df7487, Сергей Петров c4cd020d, КузьмичUA, Igor Budnik b2adf589, Валерий Проценко, Elvic Vic, Богдан Подзізей, Anderer, Stuart Pearce, Александр Сандеро, Центроболт, Олег Васильевич 44790e6c, Бывалый222, Myko, Vladimir Putny, Константин 1041a131, valentyna 7f6f0f14, Петр Диброва 19fd0268, 133133, Вова Индюков, росися вперде d82e7584, Hehe, Urs, Aleksey Nosulenko, Serge Severn, Envoy, зеленка, XENOmorph, Дід Василь, 5050, Vadym Tsyrkalyuk, Vlad Pr, Casada, Senator S 01a656ec, Вика Лисенко, Злий Грицько, Олександр Клименко 0582b445, Mihai Madan
Всего на сайте: 213 писателей
А больше сказать просто нету слов.
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Доки це можна терпіти?
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Чухай в Крим,там, як ти нижче пишеш, все добре.
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кстати, пешеходы должны идти вдоль обочины во встречном направлении или попутном?
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и хотя бы на рукавах иметь светоотражающие полоски - это не одному спасет жизнь!!!
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на велосипедах вообще должна быть "иллюминация" чтобы за два километра было видно!!!
в темень и дождь не видно ни пешеходов ни велосипедистов!!! это беда!!!
а если еще и пьянь за рулем... на автопилоте почти - то это беда бедой!!!
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в темень сам крадусь на машине, как будто хрусталь везу!
мало того что в степи не видно ни хрена, так велосипедисты, то они парами, с мешками, с детьми!!! и ни одного "светлячка", а мужики иногда нетрезвые и такие кренделя выделывают - цирк отдыхает!
весной из кювета, из грязи такого акробата вытаскивали... пришлось его сыну, по его телефону звонить... батяня, как кикимора болотная... сидит и ржет... (это так жутко!)
хорошо машина не царапаная, а то бы хрен его сыну доказали, что он сам упал!!!
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1. Говносуды которые пачками отмазывают от 130
2. Идиоты которые хотят массово бухать и лезть за руль, для них это вполне нормально видимо...
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девченку убил, а сам еще некоторое время будет дышать?
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Короче, вся страна наша больна - и мажоры, и простые граждане. Это кошмар какой-то!
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Може им глаза выкалывать на месте ДТП? Тогда уж точно оно за руль не сядет, а будет на ощупь унитаз отыскивать, до конца жизни...
Жестоко? А не жестоко ли терять от пьяных ублюдков и мажоров молодых, здоровых и красивых украинцев?!
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еще сбил кого-то - пожизненное заключение
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