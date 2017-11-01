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Материалы по теме:  Пьяные за рулем
Теги: ДТП (6275) Одесская область (1758) пьянство (834) смерть (5410)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пьяный водитель сбил четырех пешеходов на Одесчине, 15-летняя девушка погибла

В Одесской области в ночь на 1 ноября нетрезвый водитель въехал в группу молодых людей, 15-летняя девушка погибла, три человека госпитализированы.

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Нифига трагедия в Харькове не повлияла на нашиу ППС.
А больше сказать просто нету слов.
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а при чому тут ППС? вони що всім любителям повживати і за руль сісти горлянки перев'яжуть?
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надо забивать таких водил на смерть на месте
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Так почему после убийства Амины ППСники Киева перешли на усиленное дежурство а после фактически убийства в Хмельнитске и после стольких наездов на пешеходов после этого ППСники Украины не переходят на усиленные дежурства.После месяца таких дежурств отловили бы левовую часть этих пяных уродов.
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P.S.У нас почему то даже после стольких лет Независимости так и осталась ментовская практика несения постовой службы.У нас ППС не предупреждает преступления а только констатирует свершившийся факт.
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П'яне бидло вчиняє масові вбивства на дорозі...
Доки це можна терпіти?
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ну ты же терпила, вот и терпи
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ты сам провокатор. Ты же начал писать про "терпеть". Это только в Рашке терпят. А во вторых, ты ничего не предлагаешь, просто из далеко подпёстываешь
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Ти подивися з ким спілкуєшся.Я тобі не "сам" і "не начал"
Чухай в Крим,там, як ти нижче пишеш, все добре.
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Родственникам погибших начать линчевать таких... !!! может остальные задумаются??
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Работал в Одесской области с 1992 по 1999 в Ивановском районе Одесской области и к сожалению у местных это в порядке вещей после пьянки садится за руль.
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да, не учит
кстати, пешеходы должны идти вдоль обочины во встречном направлении или попутном?
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во встречном!!! чтобы видеть, что на тебя несется, а не подкрадывается сзади...
и хотя бы на рукавах иметь светоотражающие полоски - это не одному спасет жизнь!!!
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и велосипедисты по трассе кстати тоже, осень достали между населенными пунктами, их ни хрена не видно, так оно еще и лужи блять объезжает.
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Вы правы!
на велосипедах вообще должна быть "иллюминация" чтобы за два километра было видно!!!
в темень и дождь не видно ни пешеходов ни велосипедистов!!! это беда!!!
а если еще и пьянь за рулем... на автопилоте почти - то это беда бедой!!!
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я за рулем совсем не пью, ехал вчера с Сум на Харьков, это жопа, их очень много, едут не гуськом а парами, лужи объезжают, выезжают при этом на центр полосы, и многое другое.
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про пьянь не про Вас, конечно же! это просто к слову.
в темень сам крадусь на машине, как будто хрусталь везу!
мало того что в степи не видно ни хрена, так велосипедисты, то они парами, с мешками, с детьми!!! и ни одного "светлячка", а мужики иногда нетрезвые и такие кренделя выделывают - цирк отдыхает!
весной из кювета, из грязи такого акробата вытаскивали... пришлось его сыну, по его телефону звонить... батяня, как кикимора болотная... сидит и ржет... (это так жутко!)
хорошо машина не царапаная, а то бы хрен его сыну доказали, что он сам упал!!!
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А "оно" должно через лужу ехать? Нех...носиться как угорелым,тогда и велосипедисты мешать не будут.
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То він від покращення по-новому напився. Відпустити водія, дострокові перевибори!
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Ноу !!! Сейчас машины дорогие .. и так 25лет такого стажа.. ..
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тоже 2 месяца экспертизу проводить будут, или у этого бабла нет?
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Пока нескольким идиотам не устроят самосуд, чтобы другие боялись,ни фига не будет, хоть по 20 ментов на каждый километр, не поможет.
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Нужно ещё поднять штрафы , цены на бензин и разобрать , наконец-то , остатки дорог .
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можно за одно и цены на газ поднять для борьбы. Типа логики в этом нет, но народ схавает
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кастрировать и глаза выколоть что бы ходило и мукало другим в назидание.
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а трезвые водители в Украине ещё остались?
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ха ха смИШно. А еще там ежей едят и талоны на интернет
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Я в Крыму всегда проводил все лето, у дядьки в Рыбачьем была дискотека Посейдон, может помнишь такое место. Так вот с Симферополя до Рыбачки его водитель возил мороженное, я залазил на заднее сидение и молился, он ебенил быстро чтобы оно не растаяло, другой такой же возил молочку, так что я насмотрелся на местных джигитов.
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Причины такго количества алкашей на дороге две:
1. Говносуды которые пачками отмазывают от 130
2. Идиоты которые хотят массово бухать и лезть за руль, для них это вполне нормально видимо...
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расстерляйте пьяного дебила.
девченку убил, а сам еще некоторое время будет дышать?
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За пьянку за рулём уже серьёзные наказания, но всё равно идиоты ездят пьяными.
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То что бухал и скрылся с места ДТП - мудак и преступник. Но то что в темное время суток, особенно в непогоду, попутных пешеходов без светоотражающих вставок в одежде видишь уже тупо перед капотом, тоже факт. Граждане, если вы часто бываете на проселочных дорогах в темное время суток, не пренебрегайте светоотражающими элементами, второй вариант маленький светодиодный фонарик на руку повесить, как у нас в пригороде многие поступают, это реально может спасти вашу жизнь.
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Або хоч білу хустку повязати на руку чи ногу, а краще на поперек.
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Точно,что б было чем потом задушить пьяного водителя.
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Вот вроде и не мажор, а туда же.
Короче, вся страна наша больна - и мажоры, и простые граждане. Это кошмар какой-то!
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Pravda M Что правда то правда,в таких случаях,президент и власть не виноваты.
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раздутая харьковская история на подсознании у многих будет побуждать совершать подобные преступления.
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Ну а что водителю бояться? Ну заплатит он родственникам отступные тыщ 10у.е. и выйдет условно.
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Если в Украине нет честных судов, то пора создавать "бригады народных мстителей", чтоб ублюдки разных мастей не чувствовали себя безнаказанными.
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....ограничивайте скорость в нас. пунктах до 50 км\час !!! дайте ПЕШЕХОДУ шанс на ЖИЗНЬ !!! УКРАИНА озолотится при привышении 55 км\час !!! а пяный не пяный (это тоже важно , но не главное ) скорость и еще раз СКОРОСТЬ !!!
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Как наших же украинских уродов отучить от вождения в пьяном виде - я уже не знаю!
Може им глаза выкалывать на месте ДТП? Тогда уж точно оно за руль не сядет, а будет на ощупь унитаз отыскивать, до конца жизни...
Жестоко? А не жестоко ли терять от пьяных ублюдков и мажоров молодых, здоровых и красивых украинцев?!
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пьяный за рулем - пожизненное лешение прав,
еще сбил кого-то - пожизненное заключение
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У мене товариш дитинства більше 20 років живе в Канаді. Приїзжає до батьків майже кожного року- ми розпитуєм про все. На питання про можливість договоритись з поліцейськими за порушення ПДР він відповів: не чув. не пробував і пробувати не буду.Поки в нас так не буде -будем мати те.що маємо.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПьяный водитель сбил четырех пешеходов на Одесчине, 15-летняя девушка погибла
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