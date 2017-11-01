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Теги: Крым (21036) наркотики (1662) Одесская область (1758)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Канал поставки наркотиков в оккупированный Крым перекрыт на Одесчине. ФОТО

Работниками прокуратуры АР Крым совместно с Главным управлением Национальной полиции в АРК и г.. Севастополе и сотрудниками отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области во время проведения обыска в доме жителя Одессы задокументировано изготовление и хранение наркотиков с целью сбыта на территорию оккупированного РФ Крыма.

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Блин, зачем, туда-то как раз и можно(даже нужно) поставлять
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Только класс веществ сменить: марихуана - это для цивилизованных людей. А ватникам надо поставлять опиаты (героин, а лучше дезоморфин).
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Идиёты! Да наоборот - на госдотации. И в Крыму ватникам бесплатно раздавать.
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Тю. Так то цыгане гербарий собирали. Ну и делали лечебные настойки из лекарственных трав.
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**
"Это курам насмех» - сказала баба Дуня, подкладывая сухую коноплю в пшено.
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"Работниками прокуратуры АР Крым совместно с Главным управлением Национальной полиции в АРК и г.. Севастополе и сотрудниками отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области во время проведения обыска в доме жителя Одессы задокументировано изготовление и хранение наркотиков с целью сбыта на территорию оккупированного РФ Крыма", - работников прокуратуры посадить. Наркоторговцев наградить и помочь с товаром для поставок.
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придурки, выдать ему из конфиската и пусть гонит по своим каналам.
судя по всему у него выход на няш-мяш есть, пусть продолжает
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Нахрена! Пусть жрут ведрами эту полезную для их крысчачих тушек отраву! ОТКРЫТЬ НОВЫЕ КАНАЛЫ ПО ПОСТАВКЕ БЛАГОРОДНОГО ЗЕЛЬЯ!
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Канал поставки наркотиков в оккупированный Крым перекрыт на Одесчине.

НАФИГА? Просто заменить продукт , травку на мак .. Пусть у дехкан будет рынок сбыта, может и отвоёвывать Крым не придётся ? и шприцы с ложками и фольгой в качестве гумманитарки в придачу, хай крысчане употребляют! :Канал поставки наркотиков в оккупированный Крым перекрыт на Одесчине - Цензор.НЕТ 782
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Вообще то - что за дебилизм - из-за того, что из мака и конопли можно сделать наркотики запретить их выращивание. Запретите воду из-за того, что в ней могут утопиться...

Это же какими дебилами нужно быть чтобы запретить выращивать традиционные для народа культуры (или просто геноцид).
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Мак тебе зачем? Ты же за бумагу из конопли агитировал... А из мака ты карандаши делать собираешься?
Традиционные для народа культуры народ не курил, и в вену не колол. Но у ваших теперь другие традиции...
Потому и не выращивают. И вам не позволяют.
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Пиріжки з маком - исконно украинский продукт.
В маке есть уникальные составляющие необходимые для здоровья (украинцев).

А то что дебилы азиато-кацапские и колят и курят - так это их проблемы...

дебилыбля...
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Роспотребнадзор причислил петрушку курчавую к списку растений, содержащих сильнодействующие наркотические и ядовитые вещества, передает 3 июня РИА «Новости».

Канал поставки наркотиков в оккупированный Крым перекрыт на Одесчине - Цензор.НЕТ 3259
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Какой ядреный чернослив в этом году уродился! ))))
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Ты прав. Хорошую, качественную дудку должны курить цивилизованные западные люди.
А в срусский мир надо поставлять ДЕЗОМОРФИН.
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Окончательно зарубили так и не начавшийся курортный сезон крысюкам, ироды!
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А когда будет в Крым перекрыт канал незаконной поставки энергоресурсов?
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Наконец-то хоть на зиму опустеют пляжи и парки оккупированного Крыма... А то просто в три этажа на пляжах туристы лежали...

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все правильно делают. чтобы у ваты небыло возможности приукрасить гнетущую реальность и загнать ее поглубже в депресняк
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Брехня!
В Крыму дикий канабис - бомба! А про культивированный, вообще разговора нет.
Так зачем его возить и палится из Одессы? Мусара, как всегда, считают нас за идиотов. Пускай, пока....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКанал поставки наркотиков в оккупированный Крым перекрыт на Одесчине. ФОТО
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