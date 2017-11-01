Канал поставки наркотиков в оккупированный Крым перекрыт на Одесчине. ФОТО

Vittoroi Tvit
, Hay Day
, Центроболт
, NNN
, Сергей Гайджин
, Urs
, Patrick Bond ab3dd2dd
, Ринат Амедов
, Lvbnhj
, Саша Крест
, Чип
, Валерий Андреев 761e6ca0
, ВКЛ_это_мы_01
, RussianChuckcha
, Привет
, Alexandr Lavrinenko
, XENOmorph
, три - пятнадцать
, Myko
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, Гельдрих
, Ils ne passeront pas
, Матрос Железняк cb084b01
, Дегтярева Людмила
, Виктор Вик
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, Влад Михайлович 56b551ad
, NonCFist
, Серов свидомый
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, Владимир Лобанов
, Mora Zfayfer
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, Зося Синицкая
, Lada2014
, Сергей Петров c4cd020d
, Слава Украине 706c8f12
, Богдан Подзізей
, sv_bombardier
, Sergiy Nimuy
, евгения сахнова
, Aleksey Nosulenko
, Elvic Vic
, Maxim Ak-Murza
, лютый
, Alexander Bassin
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, Вася Шевченко f77d76ba
, Margo F.
, тютя тютькин 0e0cff03
, DamBuster82
, soren
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, КузьмичUA
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, Леопольд Пупкин 3cf6c583
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, Glock-19
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, 5 копійок
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, Danilo Kosmina 10be22a1
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, Віталій Семенюк
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, ipd dip
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, Салах ад-Дин
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, Алексей Носов d8330900
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Всего на сайте: 216 писателей
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"Это курам насмех» - сказала баба Дуня, подкладывая сухую коноплю в пшено.
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судя по всему у него выход на няш-мяш есть, пусть продолжает
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НАФИГА? Просто заменить продукт , травку на мак .. Пусть у дехкан будет рынок сбыта, может и отвоёвывать Крым не придётся ? и шприцы с ложками и фольгой в качестве гумманитарки в придачу, хай крысчане употребляют! :
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Это же какими дебилами нужно быть чтобы запретить выращивать традиционные для народа культуры (или просто геноцид).
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Традиционные для народа культуры народ не курил, и в вену не колол. Но у ваших теперь другие традиции...
Потому и не выращивают. И вам не позволяют.
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В маке есть уникальные составляющие необходимые для здоровья (украинцев).
А то что дебилы азиато-кацапские и колят и курят - так это их проблемы...
дебилыбля...
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А в срусский мир надо поставлять ДЕЗОМОРФИН.
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В Крыму дикий канабис - бомба! А про культивированный, вообще разговора нет.
Так зачем его возить и палится из Одессы? Мусара, как всегда, считают нас за идиотов. Пускай, пока....
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